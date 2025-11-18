Sfat către pensionari: Un mare dușman a revenit printre noi. Nu vă mai lăsați manipulați!
18 noiembrie 2025
Economiile au un mare dușman care a revenit printre noi. Este vorba de inflație. Iar cel mai rău este să țineți banii la saltea, fie că se depreciază, fie că acest lucru ar însemna și un pericol la siguranța dumneavoastră, a fost mesajul transmis pensionarilor de Gabriel Biriș, consultant fiscal și avocat de business, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, în 2016.
• • •
Explozia blocului din Rahova, situația după exact o lună. Unde sunt cazate familiile afectate # Profit.ro
Operațiunea de acordare a banilor pentru plata chiriilor familiilor afectate de explozia din cartierul bucureștean Rahova, din urmă cu o lună, este pe deplin operațională la acest moment.
Tranzacție cu impact și în România: AkzoNobel fuzionează cu rivalul Axalta. Apare un gigant de 25 miliarde de dolari pe piața vopselelor # Profit.ro
Producătorul olandez de vopsele și lacuri AkzoNobel va fuziona cu rivalul american Axalta Coating Systems într-o tranzacție cu acțiuni ce va crea un gigant evaluat la 25 de miliarde de dolari, cu peste 170 de unități de producție și aproximativ 45.000 de angajați la nivel global, inclusiv în România.
MI5 i-a avertizat pe parlamentarii de la Londra cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea legislativului.
Meteorologii ruși au anunțat că termometrele din Moscova au indicat marți 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani.
ULTIMA ORĂ FOTO Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate necorespunzător # Profit.ro
Mii de tone de azotat de amoniu de calciu au fost depozitate necorespunzător de Garda Națională de Mediu în Satu Mare.
Ultima autorizație de construire a Variantei Ocolitoare Comarnic a fost emisă, ceea ce permite intrarea în etapa finală.
Reprezentanții companiei Nordis reacționează la primele date privind proiectul Nordis Mamaia Wave, arătând, într-un mesaj transmis Profit.ro, că fiecare promitent-cumpărător care nu a reziliat promisiunea de vânzare are unitatea pe care a dorit-o și tipul de apartament pe care l-a contractat în promisiune și că nu a încheiat mai multe contracte de vânzare pentru același apartament, fapt imposibil din punct de vedere juridic,
Sute de mii de bilete de avion către Japonia au fost anulate de turiștii chinezi din cauza tensiunilor diplomatice # Profit.ro
Turiștii chinezi au anulat aproximativ 500.000 de bilete de avion către Japonia în doar două zile, a declarat pentru AFP un analist din industrie.
Accesul la natură depinde de bunăstarea economică, iar cartierele cele mai bogate din marile orașe au, de obicei, mai mulți copaci, mai multe păsări și, în general, mai multe spații verzi.
ULTIMA ORĂ Paul al României rămâne în Franța, judecătorii resping cererea autorităților române # Profit.ro
Autoritățile din Franța au refuzat să îl predea autorităților române pe prințul Paul al României, condamnat la 3 ani și patru luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa.
Cea de-a 15-a ediție marchează o transformare importantă prin extinderea programului într-un proces complet de incubare.
Simtel lansează cel mai mare parc fotovoltaic din România realizat prin reconversie ecologică # Profit.ro
Simtel, grup de inginerie și tehnologie, va pune în funcțiune parcul fotovoltaic de la Giurgiu, cel mai mare proiect propriu al companiei, construit pe o fostă groapă de cenușă industrială.
Refuz de plată a taxelor, popriri pe Revolut. Românii din mai multe localități ale Sibiului nu își mai plătesc impozitele. Primăria pune popriri și pe Revolut # Profit.ro
Mai multe localițăti din județul Sibiu se confruntă cu neplata impozitelor de către locuitori.
FOTO Vechi sediu central Allianz-Țiriac, vândut. Familia Tănăsoiu semnează achiziția unuia dintre vechile sedii centrale ale băncii din București CONFIRMARE # Profit.ro
Oamenii de afaceri Emil și Daniel Tănăsoiu (tată și fiu), proprietarii companiei imobiliare Primavera Development, au semnat achiziția unuia dintre cele două foste sedii centrale din zona Pieței Victoriei, București, rămase goale după mutarea asigurătorului în Țiriac Tower.
Furnizorul de servicii de securitate cibernetică și domenii de internet Cloudflare se confruntă cu probleme care afectează mai multe site-uri și servicii la nivel global, inclusiv în România.
Fibula Air Travel și 5 to go au încheiat un parteneriat și oferă reduceri la pachete de vacanță, direct în cele peste 650 de cafenele 5 to go, din toată țara.
Freedom House a publicat raportul Freedom on the Net pentru 2025, care evidențiază încă un declin anual la nivel global al libertății pe internet.
Bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # Profit.ro
Procurorul general al SUA Pam Bondi a primit o solicitare din partea unui grup de republicani din Camera Reprezentanților să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova.
Primul blindat 4x4 românesc VLAH este în acest moment în construcție.
În contextul tensiunilor dintre China și Japonia apărute după declarațiile prim-ministrului nipon Sanae Takaichi cu privire la Taiwan, insula revendicată de Beijing, Japonia și-a îndemnat cetățenii din China să fie prudenți, să-și ia măsuri de siguranță și să evite pe cât posibil locurile foarte aglomerate.
Fibula Air Travel și 5 to go au încheiat un parteneriat și oferă reduceri la pachete de vacanță, direct în cele peste 650 de locații 5 to go, din toată țara.
Vlad Săbădus, director divizia agricultură Carmistin The Food Company, vine la Maratonul agriculturii # Profit.ro
Carmistin The Food Company vine la „Maratonul agriculturii” în data de 20 noiembrie.
Bitcoin a coborât sub pragul de 90.000 de dolari pentru prima dată în ultimele șapte luni, în contextul unei aversiuni crescânde față de activele riscante în rândul investitorilor, care s-a transmis și în piețele de acțiuni.
Plauru rămâne în stare de alertă, chiar dacă a fost stins incendiul de pe nava aflată pe malul ucrainean al Dunării lovită de drone în timpul unui atac în cursul nopții de duminică spre luni, în condițiile în care la bordul acesteia mai sunt peste 3.000 de tone de combustibil, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Delta.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0859 lei, de la 5,0844 lei, înregistrat luni.
Ludovic Orban a fost revocat din funcția de consilier prezidențial de către președintele Nicușor Dan.
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că urmează reforma pensiilor speciale din zona militară.
Grupul polonez LPP a deschis lângă București un depozit e-commerce automatizat, cu o suprafață de 65.000 metri pătrați.
Șeful Complexului Energetic Valea Jiului a fost demis, la câteva zile după probele de repornire a termocentralei Paroșeni # Profit.ro
Consiliul de Administație al companiei de stat Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ), controlată integral de Ministerul Energiei și care grupează minele de huilă din zonă și termocentrala Paroșeni, l-a demis din funcție pe directorul general al societății, Eduard Mija.
Renault a prezentat versiunea de serie a noului Renault Trafic Van E-Tech Electric.
Producția globală de vin a înregistrat în 2025 un avans de 3%, fapt ce marchează o recuperare, modestă, după recolta extrem de slabă din 2024.
FOTO Bolojan, despre prețurile mari la energie: Fără soluții de stocare, ajungem să avem surplus la prânz și importuri scumpe seara # Profit.ro
România se confruntă cu lipsa capacităților de stocare și conectivitatea redusă cu piețele vest-europene, factori care influențează prețurile la energie pentru consumatori, a arătat premierul Bolojan într-o întrevedere cu Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale a Energiei (AIE), aflat în prima sa vizită oficială în România.
Atenție, șoferi! Sistemul de monitorizare rutieră va fi extins – Se vor colecta imagini de la toate camerele montate de autoritățile locale, dar și trimise de șoferi din trafic. ”Nu, nu este vorba de «Big Brother»" # Profit.ro
Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autoritățile locale, dar și trimise de șoferi din trafic.
Impactul OUG 33/2025 asupra restituirii contribuției la Fondul de Tranzitie Energetică sau Taxa pe Energie: Avocați: 80% din FTE poate ajunge din nou la Curtea Constituțională # Profit.ro
Între septembrie 2022 și martie 2025, producătorii de energie electrică au plătit o Contribuție de 100% la Fondul de Tranziție Energetică (FTE) pe venitul suplimentar obținut peste un anumit prag (inițial 450 RON/MWh, apoi 400 RON/MWh)
TABEL România ocupă un loc fruntaș în clasamentul țărilor cu cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim # Profit.ro
România se află pe locul 4 în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cei mai mulți angajați plătiți cu salariul minim.
Olena Zelenska, șoția președintelui Ucrainei, a declarat că țara are cea mai scăzută rată a natalității din istorie din cauza invaziei rusești - aproximativ 0,8-0,9 copii pe femeie, relatează Ukrinform.
Gazprom, printr-o filială, a preluat o participație de 51% a producătorului rus de automobile de lux Aurus.
Bilete de autobuz și tramvai prin aplicație - sistemul redevine funcțional în toate orașele # Profit.ro
Aplicația de pe telefon prin care pot fi cumpărate bilete pentru transportul în comun în peste de orașe din țară este din nou funcțională global.
Prognoza pentru perioada următoare a fost actualizată, iar meteorologii anunță vreme rece și precipitații mixte.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
Companiile românești Cargosfalt și FLX-SSR lansează, în premieră pentru Europa, un proiect-pilot integrat dedicat siguranței rutiere.
Databricks, co-fondat de români - una dintre cele mai valoroase companii private din lume. Discută să ajungă la o evaluare de peste 130 miliarde dolari # Profit.ro
Databricks, startup american de inteligență artificială cu sediul în Statele Unite, dar care are în echipă doi fondatori români, poartă discuții pentru a strânge capital la o evaluare de peste 130 de miliarde de dolari,
Jensen Huang, directorul general Nvidia, anunță că în luna octombrie compania are comenzi în valoare de 500 de miliarde de dolari pentru 2025 și 2026 cumulat.
Coaliția de guvernare a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariul net, spune Kelemen Hunor # Profit.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că reforma pensiilor magistraților va menține același cuantum al pensiilor ca în proiectul respins de CCR.
ANAF a început să blocheze conturi și să sechestreze bunuri când emite decizii de impunere în verificările documentare # Profit.ro
ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat.
Fotografia macro îți cere precizie. La rapoarte de mărire mari, adâncimea de câmp devine milimetrică, iar orice vibrație rupe claritatea.
Schwarz IT: Europa are nevoie de încredere în sine pentru a-și construi propriul viitor digital # Profit.ro
Schwarz IT, furnizorul intern de soluții și servicii IT al Grupului Schwarz, a participat la ediția din acest an a GoTech World, cel mai amplu eveniment de business și tehnologie din Europa Centrală și de Est.
Predicțiile meteo pe care utilizatorii le găsesc în produsele Google vor beneficia de aportul unui model lingvistic care ar trebui să ofere informații mai corecte și mai rapid.
Surorile gemene Kessler, vedete ale anilor '60, au murit împreună, prin sinucidere asistată # Profit.ro
Alice și Ellen Kessler, gemenele celebre pentru carierele lor internaționale ca artiste și dansatoare, au murit la vârsta de 89 de ani.
