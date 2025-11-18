Site-uri căzute la nivel global, inclusiv în România. Primele explicații ale Cloudflare

17:20

Economiile au un mare dușman care a revenit printre noi. Este vorba de inflație. Iar cel mai rău este să țineți banii la saltea, fie că se depreciază, fie că acest lucru ar însemna și un pericol la siguranța dumneavoastră, a fost mesajul transmis pensionarilor de Gabriel Biriș, consultant fiscal și avocat de business, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, în 2016.