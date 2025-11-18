România U21 - Spania U21 LIVE de la 19:00, în preliminariile EURO 2027
România U21 va juca împotriva Spaniei U21, astăzi, de la 19:00, în preliminariile EURO 2027. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Arena. Românii din afara țării pot vedea meciul și pe FRF TV.
Reacția șefului ANS Bogdan Matei, după imaginile dezvăluite de GOLAZO.ro cu Camelia și Sabrina Voinea: „Regretabil, așteptăm decizia Federației” # Golazo.ro
Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a reacționat după imaginile publicate de GOLAZO.ro. Acestea o surprind pe antrenoarea Camelia Voinea (55 de ani) în timp ce își agresează verbal fiica, gimnasta Sabrina Voinea (18 ani).
„Cristi și Adi erau vârfurile” Lobonț, despre disputa privind numele generației „lui Chivu și Mutu”: „Îi înțeleg supărarea lui Raț” # Golazo.ro
Bogdan Lobonț (47 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre perioada de tranziție dintre Generația de Aur și generația supranumită „Mutu-Chivu”. Răzvan Raț (44 de ani) nu este mulțumit de porecla generației, deoarece consideră că și alți jucători din echipă au fost la fel de valoroși.
Dispariția amicalelor, drama României! Când contau meciurile de verificare, eram peste Franța, Anglia, Spania și Italia. Azi suntem sub Panama, Iran și Australia # Golazo.ro
În urmă cu aproape un deceniu, UEFA a decis să elimine aproape în totalitate amicalele, care aveau să fie înlocuite de Nations League, o competiție oficială
„FOTBALUL UNEȘTE!” VIDEO FRF a lansat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării: „Promovează valorile respectului și incluziunii” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a inițiat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării, chiar după incidentele neplăcute de la meciul cu Bosnia, scor 1-3.
De ce au picat site-urile Ce este Cloudflare și cum explică DNSC situația: „Nu e vorba de un atac cibernetic” # Golazo.ro
Mai multe site-uri de sport și de știri din România și din străinătate (OpenAI, Facebook, Amazon Web Services, bet365, Canva, Spotify, BrightHR și League of Legends, conform downdetector.com) nu au fost disponibile ore întregi, din cauza unor probleme cu serviciile Cloudflare.
Suporterii FCSB, arestați Patru indivizi au fost reținuți pentru tâlhărie » Victimele, membri ai „Legiunii Chitila” de la Rapid # Golazo.ro
Patru suporteri ai echipei FCSB au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că au comis două fapte de tâlhărie în seara de 4 octombrie 2025, pe pasajul pietonal Grivița, în apropierea stadionului Giulești. Un al cincilea suspect este plasat sub control judiciar.
„Mulțumim pentru vizită, Leo” Gazon hibrid de aproape 300.000 de euro pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi # Golazo.ro
Universitatea Cluj se va bucura de un gazon nou la meciurile de pe teren propriu. Cei de la U Cluj „l-au adus” pe Messi pe Cluj Arena.
La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România # Golazo.ro
Andrei Nicolae, managerul Kinetic Flagship, prezintă pentru public facilitățile clinicii recent inaugurate de rețeaua de Sănătate „Regina Maria”
Trump l-a pus în dificultate Președintele SUA a făcut public un acord controversat cu președintele FIFA: „Asta îi voi cere” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat că procesul de obținere a vizei pentru SUA va fi accelerat în cazul suporterilor care și-au achiziționat bilete la Campionatul Mondial.
„La CSM a fost cum a vrut Neagu” Mayssa Pessoa, acuzații la adresa fostei mari jucătoare: „În România, hanbalul e individual, nu de echipă” # Golazo.ro
Mayssa Pessoa (41 de ani), fost portar la CSM București, a vorbit despre fosta sa colegă, Cristina Neagu (37 de ani).
Ce șansă ni se oferă pentru Mondial! România ar putea beneficia de o situație extrem de avantajoasă în perspectiva turneului final # Golazo.ro
Joi are loc tragerea la sorți pentru meciurile din barajul din luna martie. România e în urna a 4-a și va juca sigur semifinala în deplasare
Au luat cu asalt Viena! Vor fi 25.000 de fani bosniaci la meciul decisiv cu Austria, peste jumătate de stadion. Prețurile au explodat # Golazo.ro
Bosnia încearcă imposibilul, să câștige marți seară în Austria și să se califice direct la Mondial, de pe locul 1 în grupa noastră. Austria are nevoie de egal
Explicația tensiunilor de la Zenica Mărturie despre atmosfera ostilă de la Bosnia - România: „Vă vom huidui imnul din cauza acelui banner care a apărut la Belgrad” # Golazo.ro
Florin Iacob, agent FIFA și bun cunoscător al fotbalului din Bosnia, a vorbit despre motivele pentru care suporterii și echipa națională a României au fost întâmpinați ostil la Zenica.
Ce s-a strigat la oficială Consilierul FRF, despre scandările incredibile ale bosniacilor: „Țipa cât îl țineau rărunchii” # Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu (41 de ani), a vorbit despre deplasarea din Bosnia, acolo unde suporterii formației gazdă au avut mai multe scandări neadecvate la adresa „tricolorilor”.
Probleme la Dinamo „Câinii” ar putea avea o absență importantă în luna decembrie » Care este motivul # Golazo.ro
Dinamo ar putea avea probleme în compartimentul defensiv în luna decembrie, dacă Devis Epassy (32 de ani), portarul „câinilor” va fi convocat la echipa națională a Camerunului.
„E în regulă să simți asta” Nadia Comăneci, despre schimbările din gimnastică: „Acum se poate vorbi despre anxietate” » Elogiu pentru Simone Biles # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a vorbit despre evoluția gimnasticii.
În afara lotului Mircea Lucescu nu poate miza diseară pe doi integraliști de la meciul cu Bosnia » Efectivul pentru meciul cu San Marino # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost nevoit să lase doi jucători importanți în afara lotului pentru meciul cu San Marino.
Golul etapei, în poarta României VIDEO Fanii au votat reușita bosniacilor drept cea mai frumoasă din întreaga etapă a preliminariilor # Golazo.ro
Reușita lui Esmir Bajraktarevic (20 de ani) din partida Bosnia - România, scor 3-1, a fost votată golul etapei în preliminariile Campionatului Mondial.
„Dacă ajungem așa...” Basarab Panduru, despre Lucescu și regresul echipei naționale: „Ar fi făcut cineva mai puțin în grupa asta?” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de aur”, a vorbit despre situația echipei naționale.
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 77.
„Toată lumea vrea cu Ucraina” Basarab Panduru și Mihai Stoica analizează scenariile barajului pentru CM 2026: „Italia nu joacă nimic!” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional al României, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, analizat posibilele scenarii ale barajului.
România și San Marino se întâlnesc marți, 18 noiembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.
România - San Marino LIVE de la 21:45 » Ultimul meci din preliminarii pentru „tricolori” se joacă la Ploiești # Golazo.ro
România va întâlni San Marino, astăzi, de la 21:45, în ultimul meci al preliminariilor pentru „tricolori”. Partida de pe „Ilie Oană”, care va începe de la 21:45, va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
„Am da randament mai bun” Mihai Stoica cere schimbări la națională, înainte de baraj: „Poți încerca asta” + Propunere-surpriză pentru Lucescu # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre șansele României la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial.
„Nu sunt capabili să revină” Victor Pițurcă a analizat lupta pentru titlu din Liga 1: „Lotul e superior, dar au șanse minime” # Golazo.ro
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a analizat lupta la titlu din Liga 1, unde o vede în continuare pe FCSB printre favorite.
„Mami, nu mai pot!” VIDEO. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, pe Sabrina: „Du-te dracu'!” # Golazo.ro
În clipurile obținute de GOLAZO.ro, care sunt înregistrate acum câțiva ani, se vede cum Camelia Voinea își abuzează, fizic și verbal, propria-i fiică, pe Sabrina Voinea.
Încă doi granzi la Mondial Germania și Olanda s-au calificat la CM 2026 după victorii zdrobitoare » Câte locuri mai sunt disponibile la turneul final # Golazo.ro
Germania și Olanda s-au calificat direct la Cupa Mondială din 2026. S-au aflat, până în acest moment, 35 din cele 48 de naționale care vor participa la turneul final din America de Nord.
Steaua a câștigat categoric derby-ul cu rivala Dinamo, scor 86 - 72 (20-9, 21-18, 21-20, 24-25), în ultimul meci al etapei #9 din Liga Națională de Baschet Masculin.
Concurență pentru FCSB Anunț din Ucraina: cine ar vrea să-l transfere pe jucătorul pentru care negociază campioana # Golazo.ro
Lindon Emerllahu (22 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, ar fi dorit de o echipă din prima ligă a Ucrainei.
Schimbare majoră În Formula 1 Ce vor trebui să facă piloții la Marele Premiu al Qatarului » Poate influența decisiv lupta pentru titlu! # Golazo.ro
Federația Internațională de Automobilism (FIA) și Pirelli au modificat regulamentul pentru Marele Premiu al Qatarului.
România U20 și-a mai spălat din păcate Umiliți de Germania, „tricolorii” au remizat cu Portugalia, în Elite League # Golazo.ro
România U20, selecționata pregătită de Adrian Iencsi (50 de ani), a remizat, scor 1-1, în duelul cu reprezentativa similară a Portugaliei.
Încredere totală în Olăroiu Un câștigător al Balonului de Aur îl vrea la CM 2026: „Este antrenor de elită” # Golazo.ro
Fabio Cannavaro (52 de ani), câștigătorul Balonului de Aur în 2006, are încredere că românul Cosmin Olăroiu (56 de ani) va obține calificarea la CM 2026.
Anchetă la FCSB ANAF va face verificări, după ce a detectat neregularități în activitatea fiscală! Becali se apără: „Nu am de plătit nici măcar 16 lei!” # Golazo.ro
FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Mbappe continuă războiul cu PSG Starul lui Real Madrid cere despăgubiri în valoare de 260 de milioane de euro! # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), fost jucător la PSG în perioada 2017 - 2024, continuă războiul cu parizienii.
Barcelona revine acasă OFICIAL. Când va juca primul meci pe noul stadion Camp Nou + Ce capacitate a fost omologată # Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat revenirea pe stadionul simbol al clubului, Camp Nou.
Acuzații incredibile Nigeria susține că a fost eliminată din drumul spre CM 2026 pentru că adversarii au folosit voodoo! # Golazo.ro
Eric Chelle (48 de ani) a lansat acuzații incredibile, după ce Nigeria a ratat orice șansă de a se mai califica la CM 2026.
Ngezana, ignorat din nou Motivul pentru care fundașul FCSB nu a fost convocat la națională # Golazo.ro
Hugo Broos (73 de ani), selecționerul belgian al Africii de Sud, a dezvăluit motivul pentru care Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul de la FCSB, nu a fost convocat pentru amicalul cu Zambia.
Fără antrenor la cel mai mare meci din istorie Abordează meciul decisiv pentru CM 2026 cu „secunzii”, după ce selecționerul a plecat de urgență din țară # Golazo.ro
Dick Advocaat (78 de ani), selecționerul naționalei Curacao, a plecat în țara natală chiar înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026.
FCSB a început negocierile Campioana a trimis primele oferte: „Cu ei vom fi mai puternici” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a anunțat transferuri importante în efectivul campioanei en-titre.
Nemulțumirea lui Mircea Lucescu Selecționerul a găsit motivul ratării calificării directe la CM 2026: „Sunt două lucruri esențiale” » Mult sub EURO 2024 # Golazo.ro
Mircea Lucescu s-a plâns, după eșecul din Bosnia, că pregătirea fizică a tricolorilor este sub nivelul cerut de fotbalul modern.
„Schizofrenic, ăsta e adevărul!” Șumudică, jignit de un fost jucător: „Un ciudat dezgustător! Ne întrebam toți: «Ce naiba a fost asta?»” # Golazo.ro
Mykola Morozyuk (37 de ani), fostul internațional ucrainean, l-a făcut praf pe Marius Șumudică (54 de ani), pentru comportamentul avut în perioada Rizespor.
Nu Italia, nu Ucraina Echipa surpriză pe care Dorinel Munteanu vrea s-o evităm la barajul CM 2026: „Doar de ei m-aș teme, cu restul avem șanse” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), component al „Generației de Aur”, a analizat șansele de calificare ale României la CM 2026.
Atac la selecționer MM Stoica susține că jucătorul FCSB e marginalizat la națională: „S-a ales praful! Nu știu de ce a făcut asta” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, consideră că Mihai Toma (18 ani), jucătorul campioanei, este nedreptățit de selecționerul Romaniei U19, Adrian Dulcea (46 de ani).
Caz șocant în Manhattan Kris Boyd, jucătorul lui New York Jets, a fost împușcat în fața unui local » Care este starea acestuia # Golazo.ro
Kris Boyd (29 de ani), jucătorul formației New York Jets din NFL, a fost împușcat, după o altercație, în Manhattan.
Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător # Golazo.ro
Lamine Yamal, 18 ani, extrema Barcelonei, primește de două ori mai multe mesaje agresive față de Vinicius, aripa braziliană a lui Real Madrid
Probleme mari pentru Craiova! Filipe Coelho nu se va putea baza pe doi jucători importanți, accidentați la echipele naționale » Cât ar putea lipsi # Golazo.ro
Doi jucători de bază ai Universității Craiova s-au accidentat în această acțiune a echipelor naționale.
Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate # Golazo.ro
Pe 26 martie 2026, România va juca în deplasare semifinala din play-off. Lista de azi a potențialilor adversari: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia. Dacă trecem, finala e pe 31 martie.
„Trebuie să accepți deciziile” Reacția lui Tuchel după reacția lui Jude Bellingham: „Nu vom schimba nimic doar pentru că cineva dă din mâini” # Golazo.ro
Albania - Anglia 0-2. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a încheiat cu maximum de puncte grupa de calificare pentru CM 2026.
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre îndemnul lui Nicolae Negrilă pentru Mircea Lucescu.
