Suporterii FCSB, arestați Patru indivizi au fost reținuți pentru tâlhărie » Victimele, membri ai „Legiunii Chitila” de la Rapid

Patru suporteri ai echipei FCSB au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că au comis două fapte de tâlhărie în seara de 4 octombrie 2025, pe pasajul pietonal Grivița, în apropierea stadionului Giulești. Un al cincilea suspect este plasat sub control judiciar.

