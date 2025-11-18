Încă doi granzi la Mondial Germania și Olanda s-au calificat la CM 2026 după victorii zdrobitoare » Câte locuri mai sunt disponibile la turneul final
Golazo.ro, 18 noiembrie 2025 00:40
Germania și Olanda s-au calificat direct la Cupa Mondială din 2026. S-au aflat, până în acest moment, 35 din cele 48 de naționale care vor participa la turneul final din America de Nord.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 2 ore
00:40
Încă doi granzi la Mondial Germania și Olanda s-au calificat la CM 2026 după victorii zdrobitoare » Câte locuri mai sunt disponibile la turneul final # Golazo.ro
Germania și Olanda s-au calificat direct la Cupa Mondială din 2026. S-au aflat, până în acest moment, 35 din cele 48 de naționale care vor participa la turneul final din America de Nord.
Acum 4 ore
23:10
Steaua a câștigat categoric derby-ul cu rivala Dinamo, scor 86 - 72 (20-9, 21-18, 21-20, 24-25), în ultimul meci al etapei #9 din Liga Națională de Baschet Masculin.
22:50
Concurență pentru FCSB Anunț din Ucraina: cine ar vrea să-l transfere pe jucătorul pentru care negociază campioana # Golazo.ro
Lindon Emerllahu (22 de ani), mijlocașul celor de la CFR Cluj, ar fi dorit de o echipă din prima ligă a Ucrainei.
22:40
Schimbare majoră În Formula 1 Ce vor trebui să facă piloții la Marele Premiu al Qatarului » Poate influența decisiv lupta pentru titlu! # Golazo.ro
Federația Internațională de Automobilism (FIA) și Pirelli au modificat regulamentul pentru Marele Premiu al Qatarului.
22:30
România U20 și-a mai spălat din păcate Umiliți de Germania, „tricolorii” au remizat cu Portugalia, în Elite League # Golazo.ro
România U20, selecționata pregătită de Adrian Iencsi (50 de ani), a remizat, scor 1-1, în duelul cu reprezentativa similară a Portugaliei.
22:10
Încredere totală în Olăroiu Un câștigător al Balonului de Aur îl vrea la CM 2026: „Este antrenor de elită” # Golazo.ro
Fabio Cannavaro (52 de ani), câștigătorul Balonului de Aur în 2006, are încredere că românul Cosmin Olăroiu (56 de ani) va obține calificarea la CM 2026.
Acum 6 ore
21:50
Anchetă la FCSB ANAF va face verificări, după ce a detectat neregularități în activitatea fiscală! Becali se apără: „Nu am de plătit nici măcar 16 lei!” # Golazo.ro
FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
21:40
Mbappe continuă războiul cu PSG Starul lui Real Madrid cere despăgubiri în valoare de 260 de milioane de euro! # Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), fost jucător la PSG în perioada 2017 - 2024, continuă războiul cu parizienii.
21:30
Barcelona revine acasă OFICIAL. Când va juca primul meci pe noul stadion Camp Nou + Ce capacitate a fost omologată # Golazo.ro
FC Barcelona a anunțat revenirea pe stadionul simbol al clubului, Camp Nou.
21:20
Acuzații incredibile Nigeria susține că a fost eliminată din drumul spre CM 2026 pentru că adversarii au folosit voodoo! # Golazo.ro
Eric Chelle (48 de ani) a lansat acuzații incredibile, după ce Nigeria a ratat orice șansă de a se mai califica la CM 2026.
20:50
Ngezana, ignorat din nou Motivul pentru care fundașul FCSB nu a fost convocat la națională # Golazo.ro
Hugo Broos (73 de ani), selecționerul belgian al Africii de Sud, a dezvăluit motivul pentru care Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul de la FCSB, nu a fost convocat pentru amicalul cu Zambia.
20:20
Fără antrenor la cel mai mare meci din istorie Abordează meciul decisiv pentru CM 2026 cu „secunzii”, după ce selecționerul a plecat de urgență din țară # Golazo.ro
Dick Advocaat (78 de ani), selecționerul naționalei Curacao, a plecat în țara natală chiar înaintea meciului decisiv pentru calificarea la CM 2026.
20:10
FCSB a început negocierile Campioana a trimis primele oferte: „Cu ei vom fi mai puternici” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a anunțat transferuri importante în efectivul campioanei en-titre.
Acum 8 ore
20:00
Nemulțumirea lui Mircea Lucescu Selecționerul a găsit motivul ratării calificării directe la CM 2026: „Sunt două lucruri esențiale” » Mult sub EURO 2024 # Golazo.ro
Mircea Lucescu s-a plâns, după eșecul din Bosnia, că pregătirea fizică a tricolorilor este sub nivelul cerut de fotbalul modern.
19:40
„Schizofrenic, ăsta e adevărul!” Șumudică, jignit de un fost jucător: „Un ciudat dezgustător! Ne întrebam toți: «Ce naiba a fost asta?»” # Golazo.ro
Mykola Morozyuk (37 de ani), fostul internațional ucrainean, l-a făcut praf pe Marius Șumudică (54 de ani), pentru comportamentul avut în perioada Rizespor.
18:30
Nu Italia, nu Ucraina Echipa surpriză pe care Dorinel Munteanu vrea s-o evităm la barajul CM 2026: „Doar de ei m-aș teme, cu restul avem șanse” # Golazo.ro
Dorinel Munteanu (57 de ani), component al „Generației de Aur”, a analizat șansele de calificare ale României la CM 2026.
18:20
Atac la selecționer MM Stoica susține că jucătorul FCSB e marginalizat la națională: „S-a ales praful! Nu știu de ce a făcut asta” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, consideră că Mihai Toma (18 ani), jucătorul campioanei, este nedreptățit de selecționerul Romaniei U19, Adrian Dulcea (46 de ani).
Acum 12 ore
17:00
Caz șocant în Manhattan Kris Boyd, jucătorul lui New York Jets, a fost împușcat în fața unui local » Care este starea acestuia # Golazo.ro
Kris Boyd (29 de ani), jucătorul formației New York Jets din NFL, a fost împușcat, după o altercație, în Manhattan.
16:40
Yamal e cel mai atacat! Marele talent al Spaniei, principala victimă a abuzurilor online. Procentul insultelor primite e înfricoșător # Golazo.ro
Lamine Yamal, 18 ani, extrema Barcelonei, primește de două ori mai multe mesaje agresive față de Vinicius, aripa braziliană a lui Real Madrid
16:10
Probleme mari pentru Craiova! Filipe Coelho nu se va putea baza pe doi jucători importanți, accidentați la echipele naționale » Cât ar putea lipsi # Golazo.ro
Doi jucători de bază ai Universității Craiova s-au accidentat în această acțiune a echipelor naționale.
15:50
Surpriză: cine transmite barajul de CM 2026 România va juca cel puțin un meci în martie 2026. Drepturile TV pentru play-off au fost antamate # Golazo.ro
Pe 26 martie 2026, România va juca în deplasare semifinala din play-off. Lista de azi a potențialilor adversari: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia. Dacă trecem, finala e pe 31 martie.
15:40
„Trebuie să accepți deciziile” Reacția lui Tuchel după reacția lui Jude Bellingham: „Nu vom schimba nimic doar pentru că cineva dă din mâini” # Golazo.ro
Albania - Anglia 0-2. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a încheiat cu maximum de puncte grupa de calificare pentru CM 2026.
15:30
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre îndemnul lui Nicolae Negrilă pentru Mircea Lucescu.
15:10
„Plângăcioși!” Bosniacii râd de noi după plângerea la FIFA: „De ce ați fost pedepsiți anii trecuți?” # Golazo.ro
Protestul făcut de FRF la FIFA după meciul de la Zenica a fost urmat de reacția ironică a bosniacilor, care aduc aminte că și noi am fost pedepsiți în ultimii ani pentru discriminare/rasism
14:20
„Un joc fricos și previzibil” Analiza la rece a lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Eu răspund de rezultat, ei de joc” + Noi acuzații față de arbitraj # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu San Marino, ultima acțiune a naționalei în aceste preliminarii pentru CM 2026.
14:00
FRF îi pune o condiție lui Lucescu GOLAZO.ro are informații de insider: ce îi cere Federația lui Il Luce pentru a continua cu el la baraj # Golazo.ro
Mircea Lucescu a mărit suspansul și azi, în conferința de presă, cu privire la rămânerea lui ca selecționer pentru play-off-ul din martie 2026, spunând că încă nu știe dacă va continua
13:40
„Nu vreau să discut despre asta” Întrebarea pe care Mircea Lucescu nu vrea s-o mai audă: „Voi greșiți!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a prefațat partida cu San Marino, ultima din preliminariile CM 2026 și a fost deranjat de întrebările privind continuitatea sau nu la națională.
13:30
Criticat de un fost elev Mircea Lucescu, pus la zid de un fost „tricolor”: „Lasă-l pe altul mai tânăr. Nu ai făcut primul «11» cum trebuie” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Nicolae Negrilă (71 de ani), fostul jucător al naționalei și al Universității Craiova, l-a „taxat” dur pe Mircea Lucescu după eșecul de la Zenica.
13:20
„Tot Hagi, dar nu la fel” Italia vrea să joace împotriva noastră în baraj. De ce se teme squadra azzurra de play-off # Golazo.ro
Italienii își doresc România în play-off-ul pentru turneul final al Mondialului. Ce cred peninsularii despre Mircea Lucescu și Ianis Hagi
Acum 24 ore
12:20
„Abuzurile au existat mereu” Încă o fostă gimnastă vorbește, după dezvăluirile antrenorului Patrick Kiens: „M-am regăsit în spusele lor” # Golazo.ro
Maria Holbură (25 de ani) a intervenit după dezvăluirile fostului antrenor al lotului de gimnastică, Patrick Kiens.
12:20
„Să ne răzbunăm pe români” Starul Ucrainei vrea revanșa în baraj: „De ce e și mai tare!” # Golazo.ro
Artem Milevskyi, 40 de ani, fost jucător important al Ucrainei care a evoluat și în România, vrea neapărat ca selecționata țării lui să-i înfrunte pe „tricolori” în play-off-ul din martie pentru Mondial
11:20
Din nou în tricoul naționalei FOTO: Jucătorul revenit în lotul lui Mircea Lucescu: „Ce dor mi-a fost” # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) s-a alăturat lotului pregătit de Mircea Lucescu pentru partida cu San Marino, ultima din calificările pentru CM 2026.
10:40
Szoboszlai, de la extaz la agonie FOTO: Starul Ungariei, în lacrimi după ce naționala sa a ratat dramatic barajul pentru CM 2026 # Golazo.ro
Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii au ratat dramatic calificarea la barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.
10:10
Arbitru arestat pentru crimă Bosnia este în stare de șoc: un asistent de prima ligă a împușcat mortal o femeie # Golazo.ro
Un arbitru de fotbal din Prima Ligă a Bosniei și Herțegovinei a fost arestat, duminică seară, după ce a împușcat mortal o femeie într-un restaurant din centrul orașului Mostar.
09:50
Maghiarii, răspuns pentru români VIDEO: Reacția suporterilor din Ungaria, după ce ultrașii tricolori au strigat „Serbia! Serbia!” # Golazo.ro
Ungaria - Irlanda 2-3. Maghiarii au ratat barajul pentru calificarea la CM 2026, după un meci incredibil la Budapesta.
08:10
„Avem cea mai proastă imagine” Traian Băsescu, după incidentele de la Bosnia - România: „Prea mulți oameni care comit ilegalități în UE” # Golazo.ro
Traian Băsescu (74 de ani), fostul președinte al României din perioada 2004-2014, a vorbit despre incidentele de la partida Bosnia - România, scor 3-1.
Ieri
23:50
„Te cunosc, nu pleci nicăieri” Ladislau Boloni, dezvăluiri despre dependența de droguri a unui mare jucător: „Doctorul îmi făcea semn că era pozitiv” # Golazo.ro
Ladislau Boloni (72 de ani), a vorbit despre unul dintre jucătorii problematici pe care i-a antrenat de-a lungul carierei, Mario Jardel (52 de ani).
23:30
„De gheață!” Ce se juca Bajraktarevic pe telefon, după golul cu România + ironie amară a fanilor bosniaci : „Au fost distruși chiar de un jucător din Srebrenica” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Esmir Bajraktarevic (20 de ani), jucătorul celor de la PSV, a fost suprins jucându-se Solitaire, după reușita în fața „tricolorilor”.
23:00
Nadia, pe „Bernabeu” VIDEO Marea gimnastă a fost invitată la primul meci din NFL disputat la Madrid: imagini fabuloase # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani) a fost prezentă la primul meci de NFL disputat la Madrid, pe legendarul stadion „Santiago Bernabeu”.
22:40
Sinner, parcus perfect VIDEO. Italianul l-a învins pe Alcaraz și a câștigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este din nou triumfător la Turneul Campionilor.
22:10
Momente șocante la Zenica Comentatorul Emil Grădinescu, martor la scene groaznice la finalul meciului cu Bosnia: „Au dat în ei cu sălbăticie. Nu se uitau că sunt și copii” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii meciului la Prima TV, a dezvăluit că a fost martor la scenele incredibile prin care au trecut suporterii „tricolorilor”.
22:00
Cu noroc, traseul poate fi accesibil Fără surprize în finalul preliminariilor și cu șansă la tragere, România ar avea baraje abordabile # Golazo.ro
România va fi în ultima urnă pentru tragerea primului baraj și va evolua în deplasare
21:50
Ronaldo, influență uluitoare Cum a schimbat soarta Portugaliei, după 82 de ani de secetă: „Nu există jucător ca el în toată istoria fotbalului” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a avut un impact imens asupra naționalei Portugaliei, de la debutul său din anul 2003.
21:40
„Singura scăpare” Valeriu Iftime propune un înlocuitor pentru Mircea Lucescu: „E clar că nu va mai continua la baraj” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valeriu Iftime (65 de ani) a comentat înfrângerea „tricolorilor” din preliminariile CM 2026.
21:00
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani, cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng” # Golazo.ro
UNGARIA - IRLANDA 2-3. Troy Parrott (23 de ani), jucătorul celor de la AZ Alkmaar, nu și-a putut stăpânii emoțiile după ce a devenit erou național.
20:50
„Trebuia să protestăm” Raul Rusescu, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Dacă ieșeam de pe teren?” # Golazo.ro
Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre scandările rasiste ale suporterilor bosniaci la adresa „tricolorilor”.
20:50
„Tu i-ai provocat” Mihai Stoica, după scandările rasiste de la Bosnia - România: „Știu ăia care au scris cine a fost Ratko Mladic?” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre scandările rasiste din partida Bosnia - România, scor 3-1.
20:30
Panică la Turneul Campionilor FOTO: Finala dintre Alcaraz și Sinner, întreruptă timp de 11 minute și jumătate » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Finala Turneului Campionilor a fost întreruptă timp de 11 minute și jumătate, după ce unui spectator i s-a făcut rău.
19:50
Imagini impresionante VIDEO. „Opriți genocidul”. Peste 50.000 de oameni au asistat la meciul Palestina - Țara Bascilor # Golazo.ro
Naționala de fotbal a Palestinei a disputat un meci caritabil împotriva unei selecționatei Țării Bascilor.
19:50
„Te ia la mișto Mihăilă!” Mihai Stoica, atac dur la adresa lui Bîrligea după gestul de la golul cu Bosnia: „Am ajuns bătaia de joc a unui jucător?!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Daniel Bîrligea (25 de ani), ca urmare a modului în care acesta s-a bucurat la golul marcat împotriva Bosniei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.