Franța nu va putea furniza Ucrainei 100 de avioane de vânătoare Rafale. Care este motivul?
Adevarul.ro, 18 noiembrie 2025 18:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Parisul pe 17 noiembrie pentru a semna o scrisoare de intenție privind intenția Kievului de a cheltui miliarde de dolari pe arme franceze, de la drone și bombe ghidate la sisteme de apărare antirachetă Samp/T și 100 de avioane de vânătoare Rafale.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
18:45
Scandalul de corupție subminează lupta Ucrainei împotriva Rusiei. „O lovitură ca o bombă atomică” # Adevarul.ro
Un scandal masiv de corupție se transformă în cea mai mare criză din Ucraina de la intrarea tancurilor rusești în Kiev la începutul anului 2022.
18:45
Rusia a majorat cota de TVA pentru a stimula economia în contextul războiului. Ce alte taxe sunt pregătite # Adevarul.ro
Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani.
18:45
Tricolorii Under-19 s-au calificat la Turul de Elită. Un fotbalist de la FCSB a fost vioara întâi # Adevarul.ro
Selecționata României s-a calificat în turul de elită al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2026, după ce a învins echipa Islandei cu scorul de 3-0 (2-0), marți, la Chiajna, în Grupa a 7-a a preliminariilor.
18:45
Corpul de Control al MAI verifică contractul de chirie al Prefecturii Bucureşti după facturi uriaşe # Adevarul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat marţi că la sediul Prefecturii Bucureşti a fost trimis Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de închiriere a unui spaţiu administrativ.
Acum 30 minute
18:30
18:30
Cetăţean ucrainean arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat vecinul în plină stradă. Victima, operată de urgenţă # Adevarul.ro
Un bărbat de 36 de ani, cetăţean ucrainean stabilit recent în Oradea, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a atacat vecinul cu un cuţit, în plină stradă.
18:30
Ludovic Orban nu crede că USR a pus presiune pe Nicușor Dan să fie demis din funcția de consilier prezidențial # Adevarul.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare.
18:30
PSD: Reforma nu avansează din cauza miniștrilor USR, care acționează pe cont propriu. „Sunt foarte indisciplinați” # Adevarul.ro
Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, a afirmat că reforma administrației centrale nu s-a început pentru că nu s-a ajuns la consens în coaliție. Vinovați ar fi „foarte mulți miniștri, mai ales miniștrii USR-ului, care sunt foarte indisciplinați” și vor să-și impună măsurile fără să le discute.
18:30
Olanda își pregăteşte populația pentru scenarii de război și dezastre. „Dacă oamenii ştiu ce să facă în primele 72 de ore, se simt mai în siguranţă” # Adevarul.ro
Olanda a lansat o campanie națională de pregătire pentru situații de criză, distribuind populației o broșură cu instrucțiuni esențiale pentru primele 72 de ore în cazul unor dezastre majore, de la atacuri cibernetice, pene de curent şi inundaţii, până la război.
Acum o oră
18:15
Un nume mare din fotbalul românsc cere îndepărtarea lui Mircea Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici” # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) este tot mai contestat la națională.
18:15
Timp de luni de zile, oficialii Uniunii Europene s-au concentrat pe un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a oferi Ucrainei un împrumut care ar putea ajuta Kievul să poarte următoarea fază a războiului.
18:15
Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, despre situaţia pensiilor speciale: „Revoltătoare pentru orice cetăţean al ţării” # Adevarul.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat la Digi24 că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie „revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări”.
18:00
Gina Pistol își va petrece Revelionul fără Smiley. Ce și-a propus cuplul pentru 2026: „Trebuie să construim două case” # Adevarul.ro
După un an „foarte bun” petrecut alături de Smiley și fiica lor, Josephine, Gina Pistol a mărturisit cum încheie 2025 și ce proiecte are pentru anul viitor.
18:00
O mamă și fiica sa de 10 ani, găsite moarte într-un apartament din Innsbruck. „Cadavrele lor erau ascunse într-un congelator mare” # Adevarul.ro
O femeie de 34 de ani și fetița sa erau dispărute din iulie 2024. Cadavrele au fost găsite marți dimineață, în zori, într-un apartament din Innsbruck, Austria, ele fiind ascunse într-un congelator.
18:00
Garda de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare. Unde au găsit comisarii mii de tone de azotat de amoniu de calciu # Adevarul.ro
Garda Naţională de Mediu atrage atenţia asupra unui „pericol de accident major” în judeţul Satu Mare, după ce comisarii au descoperit mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate în condiţii care nu respectă normele legale.
18:00
Vreme de iarnă în nordul Moldovei. DRDP Iași a scos utilajele de deszăpezire pe drumurile naționale # Adevarul.ro
DRDP Iași îi atenţionează pe şoferi să circule cu prundenţă, deoarece în nordul Moldovei au fost semnalate ninsori ce au făcut necesară prezenţa pe drumuri a utilajelor de deszăpezire.
Acum 2 ore
17:45
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar păcănelele ajung la mâna primarilor # Adevarul.ro
Ultima versiunea a Pachetului 2 de măsuri de austeritate aduce câteva noutăți din punct de vedere al posibilității statului de a strânge mai mulți bani la buget și nu doar prin tăierea cheltuielilor cu salariile.
17:45
Inflația, principalul inamic al economiilor, a revenit, iar cel mai riscant lucru este să păstrați banii "la saltea", a avertizat consultantul fiscal Gabriel Biriș. Pe lângă faptul că își pierd valoarea în timp, păstrarea lor în casă poate reprezenta și un risc pentru siguranța personală.
17:30
Orban explică ruptura de Cotroceni. „Nu eu am cerut să intru în echipa preşedintelui Nicuşor Dan, ci a fost invitaţia lui” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a făcut, marţi seară, o conferinţă de presă pentru a explica demiterea sa din funcţia de consilier de la Cotroceni.
17:30
Donald Trump a răbufnit, deranjat de întrebările unei jurnaliste privind Dosarul Epstein: „Liniște, purcelușo!” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a fost filmat în timp ce a răbufnit împotriva unei jurnaliste care îi pune întrebări incomode despre dosarul Epstein.
17:15
PSD propune o lege care garantează dreptul de proprietate pentru victimele dezastrelor. Inițiativa vine după explozia din Calea Rahovei # Adevarul.ro
PSD a depus în Parlament un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al persoanelor ale căror locuințe sunt distruse în dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii ce nu pot fi imputate cetățenilor. Inițiativa a fost lansată în urma exploziei din Calea Rahovei.
17:15
Protest al sindicaliștilor din Educație, miercuri, în fața Ministerului. Ce îi nemulțumește # Adevarul.ro
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de "intenţia" Guvernului de a "reduce suplimentar" cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ.
17:15
Cea mai mare companie germană de armament estimează creșterea de cinci ori a cifrei de afaceri până în 2030: Europa a intrat „într-o eră a reînarmării” # Adevarul.ro
Cea mai mare companie germană din industria de apărare estimează că îşi va creşte cifra de afaceri de cinci ori până în anul 2030, pe fondul războiului din Ucraina şi reînarmării Europei, relatează marţi agenţia DPA.
17:15
O braziliancă o distruge pe Cristina Neagu, deși n-au fost niciodată colege: „Nu poţi face ce vrea un jucător anume” # Adevarul.ro
Cristian Neagu (37 de ani) s-a retras din handbal în acest an, la vârsta de 37 de ani.
17:15
O femeie din Târgu Neamţ a sunat la 112 și a spus că a fost înjunghiată de soţ. Ce au descoperit polițiștii # Adevarul.ro
O femeie de 42 de ani din Târgu Neamţ a sunat la 112 şi a reclamat că ar fi fost înjunghiată de soţ pe un drum din localitatea Războieni.
17:00
România are șansa să joace un rol important în energie. Șeful AIE: „Valorificați Neptun Deep. Vor urma vești bune” # Adevarul.ro
Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat marţi că a discutat cu reprezentanţii mai multor instituţii despre integrarea României pe piaţa internaţională de energie şi a precizat că în perioada următoare ar putea fi anunţate "veşti bune".
17:00
Moșteanu se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul naţional de apărare. „Suntem cu un război la graniță” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare.
Acum 4 ore
16:45
Un pacient a murit în ambulanță, în timpul transferului între secțiile Spitalului din Târgu Jiu # Adevarul.ro
Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un bărbat de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Târgu Jiu către Spitalul 700.
16:45
Tensiunile diplomatice dintre China şi Japonia escaladează: peste 500.000 de bilete de avion pe rute dintre cele două ţări au fost anulate în doar două zile # Adevarul.ro
Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China-Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce oficialii de la Beijing le-au recomandat cetăţenilor lor să evite Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două ţări.
16:45
Schimb de mesaje indecente între un profesor de religie și o elevă de 14 ani. Bărbatul este căsătorit și tatăl a doi copii minori # Adevarul.ro
O școală din Buzău se află, de câteva zile, în mijlocul unui scandal, care a culminat cu demiterea directorului adjunct, în urma unor anchete deschise de Poliție și Inspectoratul Județean Școlar, după ce cadrul didactic, profesor de religie, i-a trimis mesaje indecente unei eleve
16:30
Anunțul CTP despre abonamentele pe mijloacele de transport public din Zona Metropolitană Cluj. Cine va beneficia de gratuitate # Adevarul.ro
Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunţă că ȋncepând cu data de 17 noiembrie se eliberează abonamentele gratuite pentru anul viitor pentru transportul public ȋn comun pentru pensionarii și vârstnicii din Zona Metropolitană Cluj.
16:30
„Nu mai aveți încredere oarbă în tot ceea ce vă spune Inteligența Artificială”. Avertismentul șefului Google # Adevarul.ro
Oamenii nu ar trebui să aibă „încredere oarbă” în tot ceea ce le spun instrumentele AI, a declarat pentru BBC Sundar Pichai, șeful Alphabet, compania mamă a Google.
16:15
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!” # Adevarul.ro
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova, care s-a deschis weekendul acesta.
16:15
Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a alegerilor pentru Primăria București. Solicitarea a fost înaintată de un avocat # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) a respins marți, ca neîntemeiată, solicitarea unui avocat de anulare a hotărârilor de guvern (HG) care stabilesc data alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.
16:15
Deputații formațiunii lui Petro Poroșenko au blocat ședința Parlamentului și au cerut demisia guvernului ucrainean # Adevarul.ro
Formațiunea „Solidaritatea Europeană” a fostului președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a blocat marți votul privind demiterea a doi miniștri în Parlamentul ucrainean, în contextul scandalului de corupție din sectorul energetic în care este implicat un fost apropiat al lui Volodimir Zelenski.
16:00
Hidroelectrica reia golirea Lacului Vidraru: Populația, rugată să evite apropierea de albia râului Argeș # Adevarul.ro
Hidroelectrica informează populația că miercuri 19 noiembrie, în intervalul 07:00 – 16:00, vor fi reluate deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare.
16:00
Lux italian și design inovator - colecția IQOS x SELETTI în ediție limitată ajunge în Romania # Adevarul.ro
Cu accentele ei aurii texturate și finisaje metalice fine, colecția IQOS ILUMA i x SELETTI ajunge în România. Conceptul revoluționar care combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a brandului SELETTI marchează colaborarea anunțată la Milano Design Week în primăvară.
16:00
Franța anunță că își menține militarii din România: „Rămânem aici şi suntem fericiţi să o facem" # Adevarul.ro
Franţa rămâne naţiune-cadru a Grupului de Luptă din România atât timp cât NATO doreşte acest lucru, a afirmat, marţi, ambasadorul Franţei, Nicolas Warnery, în cadrul unei conferinţe de presă.
16:00
Ministrul Energiei a cerut Consiliului Concurenței și ANPC să verifice „modul în care anumite companii au decis să crească nejustificat prețul la combustibil” # Adevarul.ro
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei, spune că a cerut Consiliului Concurenței și Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor să verifice de ce au crescut atât de mult prețurile la combustibil în ultima perioadă.
15:45
Românii, neputincioși în fața dezinformării de pe rețelele sociale. Cifrele dezarmante ale unui studiu la nivel european # Adevarul.ro
Românii folosesc TikTok și WhatsApp pentru informare într-o proporție mult mai mare decât restul europenilor.
15:45
Actrița Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți dimineață.
15:45
Doi tineri din judeţul Alba au fost arestaţi după ce au furat instalaţia de sonorizare a unei biserici din oraşul Copşa Mică, în valoare de 6.000 de euro, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, printr-un comunicat de presă.
15:45
FSB acuză că ucrainenii ar fi pus la cale să-l asasineze pe Serghei Shoigu într-un cimitir # Adevarul.ro
Rușii anunță că au dejucat un complot de asasinat asupra unuia dintre oamenii de încredere ai lui Putin. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a anunțat luni, 17 noiembrie, că exista un plan al unui „grup de sabotaj” de a-l ucide pe secretarul Consiliului de Securitate, Serghei Shoigu.
15:45
Preoții din Constanța i-ar fi cumpărat ahiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, un autoturism Mercedes în valoare de circa 147.000 de euro.
15:45
Mărturisire. Cancerul rănește, dar nu învinge sufletul. Știu asta din propria experiență! # Adevarul.ro
Când am fost diagnosticat cu cancer, am simțit că pământul se deschide sub mine. Este unul dintre momentele pe care nu ai cum să le uiți vreodată. Am avut nevoie doar de o clipă ca să înțeleg cât de fragilă este viața.
15:45
România se află pe locul al doilea în topul deceselor care puteau fi evitate. De ce trebuie să privim controlul anual ca o regulă? # Adevarul.ro
Potrivit celor mai recente date ale Eurostat, România se află într-o poziție îngrijorătoare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește decesele evitabile: în 2022, țara noastră se afla pe locul al doilea în UE după Letonia.
15:30
Contra este convins Italia se poate califica la Mondiale. Squadra Azzurra poate înfrunta România la baraj # Adevarul.ro
Cosmin Contra a prefațat derby-ul Inter - AC Milan.
15:30
Haos la meci: mai multe persoane reținute pentru violențe și tâlhărie după un joc din octombrie # Adevarul.ro
Haos în Giulești. Patru persoane au fost arestate, după acte de violență și tâlhărie în jurul meciului Rapid – Farul, partidă disputată în luna octombrie.
15:15
Nicio companie nu va imună, nici măcar Google, în cazul în care bula inteligenței artificiale (IA) se va sparge, a avertizat Sundar Pichai, CEO-ul Alphabet, compania-mamă a Google, într-un interviu pentru BBC.
15:15
INML deschide primul cabinet medico-legal pediatric: 370 de copii agresați fizic doar în 2025 # Adevarul.ro
Dr. Gabriel Gorun, medic primar de medicină legală, a spus că înainte de deschiderea cabinetului medico-legal pediatric, copiii erau nevoiți să aștepte în aceleași spații cu deținuți sau victime ale accidentelor, ceea ce era nepotrivit.
