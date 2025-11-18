Ucraina va găzdui cel mai mare parc de roboți militari tereștri GEREON din lume
Adevarul.ro, 18 noiembrie 2025 20:00
Compania germană ARX Robotics a obținut un nou contract major în Ucraina pentru furnizarea sistemelor terestre fără echipaj GEREON.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
20:15
Unul din şapte copii din Europa suferă de tulburări mintale, avertizează OMS. Care este situaţia în România # Adevarul.ro
Tulburările mintale în rândul copiilor și adolescenților din Europa sunt în creștere, în special printre fete, iar sistemele de sănătate nu fac față cererii crescute de îngrijire psihologică, avertizează un raport OMS.
20:15
Motorina și benzina s-au scumpit la pompă. Ministrul Energiei cere intervenția Consiliului Concurenței # Adevarul.ro
Ministrul Energiei anunță controale în benzinării, după ce prețurile la pompă au crescut în ultimele zile.
20:15
Ce spune Wizz Air despre despre aeronava sub cabina căreia au izbucnit flăcări după aterizarea pe Aeroportul Băneasa # Adevarul.ro
Incidentul înregistrat săptămâna trecută pe pista Aeroportului Internațional București Băneasa (Aurel Vlaicu), unde o flacără a fost observată sub cabina unei aeronave Wizz Air care a aterizase după un zbor de la Barcelona, este investigat de specialiștii operatorului aviatic low-cost.
Acum 30 minute
20:00
Compania germană ARX Robotics a obținut un nou contract major în Ucraina pentru furnizarea sistemelor terestre fără echipaj GEREON.
20:00
S-a tras linie. Lista finală cu cei 18 candidați pentru funcția de primar general al Capitalei # Adevarul.ro
Biroul Electoral al Circumscripției Electorale 42 București a prezentat marți seara lista finală a candidaților care s-au înscris în cursa electorală pentru Primăria Municipiului București.
Acum o oră
19:45
Reforma pensiilor speciale intră în faza militară: jandarmi, Poliție, Armată, SRI. Hunor: „Nu putem ocoli acest subiect” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că după ce se va finaliza reforma pensiilor magistraților va urma reforma pensiilor militare, aici intrând toate forțele din cadrul MApN, MAI și SRI.
19:45
Care ar fi adevăratul motiv al rupturii dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. „Nota de plată a venit” # Adevarul.ro
Revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier pe politică internă al președintelui Nicușor Dan e interpretată diferit, în funcție de cine face analiza, iar multă lume se întreabă care este adevăratul motiv al supărării șefului statului.
19:45
Potrivit unui documentar britanic, analizele genetice ar arăta că Hitler suferea de o tulburare sexuală rară și de riscuri ridicate de tulburări psihice. Cât de certe sunt concluziile pe baza materialului ADN?
19:45
România ar putea avea o autostradă cu o bandă pe sensul de mers. Județul care vine cu ideea acestei construcții inedite # Adevarul.ro
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că marți a fost obținut încă un aviz important pentru varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului.
Acum 2 ore
19:15
Casa Albă ar fi intervenit în favoarea lui Andrew Tate în timpul unei investigații federale. Documentele și interviurile citate de ProPublica # Adevarul.ro
Autoritățile federale americane ar fi fost criticate pentru confiscarea dispozitivelor electronice ale lui Andrew Tate și ale fratelui său, Tristan, la sosirea acestora în Statele Unite, iar oficiali din cadrul Casei Albe ar fi cerut returnarea lor, potrivit unor documente și relatări analizate de P
19:15
„Războiul de uzură” intră în faza decisivă. Ce trebuie să facă Ucraina pentru a evita o înfrângere strategică # Adevarul.ro
Frontul ucrainean intră în cea mai dură etapă de până acum. În timp ce armata avansează la Kupiansk, tot mai mulți analiști occidentali avertizează că riscul unei pierderi strategice devine palpabil.
19:15
Schimbări la vârful MAI: Nicușor Dan a semnat decretul pentru plecarea subsecretarului Geani-Cătălin Nica din minister # Adevarul.ro
Președintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care chestorul de poliție Nica Geani-Cătălin își încheie activitatea la MAI, după ce a deținut funcții de conducere de nivel înalt în minister, inclusiv pe cea de subsecretar de stat.
19:15
Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii, de două ori mai mulţi decât capacitatea maximă admisă, a fost oprit în trafic pe DN 10, în localitatea Zăbrătău, judeţul Covasna, în cadrul acţiunii Truck&Bus. Șoferul, în vârstă de 45 de ani, a fost amendat cu peste 7.800 de lei.
19:15
Șomajul în SUA a atins cote alarmante. Aproape 2 milioane de americani și-au depus cereri după blocajul guvernamental # Adevarul.ro
Potrivit Reuters, numărul de americani care beneficiază de ajutor de șomaj din SUA a crescut alarmant, după blocajul guvernamental. La mijlocul lunii octombrie a fost înregistrat un total de aproape 2 milioane de cereri.
19:00
Top 15 băuturi pentru Sărbători 2025–2026: vinuri medaliate cu aur, ediții rare de colecție și reduceri uriașe de până la 8.500 lei # Adevarul.ro
Descoperă top 15 băuturi pentru Sărbători 2025–2026: vinuri medaliate, ediții rare și reduceri de până la 8.500 lei. Cadouri și băuturi premium pentru Crăciun și Revelion, dar și pentru alte ocazii.
19:00
Donald Trump amenință că va lansa atacuri în Mexic să oprească traficul de droguri. Răspunsul categoric al președintei Sheinbaum # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a admis posibilitatea lansării unor atacuri asupra Mexicului în cadrul războiului împotriva cartelurilor de droguri.
18:45
Scandalul de corupție subminează lupta Ucrainei împotriva Rusiei. „O lovitură ca o bombă atomică” # Adevarul.ro
Un scandal masiv de corupție se transformă în cea mai mare criză din Ucraina de la intrarea tancurilor rusești în Kiev la începutul anului 2022.
18:45
Rusia a majorat cota de TVA pentru a stimula economia în contextul războiului. Ce alte taxe sunt pregătite # Adevarul.ro
Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani.
18:45
Tricolorii Under-19 s-au calificat la Turul de Elită. Un fotbalist de la FCSB a fost vioara întâi # Adevarul.ro
Selecționata României s-a calificat în turul de elită al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2026, după ce a învins echipa Islandei cu scorul de 3-0 (2-0), marți, la Chiajna, în Grupa a 7-a a preliminariilor.
18:45
Corpul de Control al MAI verifică contractul de chirie al Prefecturii Bucureşti după facturi uriaşe # Adevarul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunţat marţi că la sediul Prefecturii Bucureşti a fost trimis Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de închiriere a unui spaţiu administrativ.
18:30
Franța nu va putea furniza Ucrainei 100 de avioane de vânătoare Rafale. Care este motivul? # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat Parisul pe 17 noiembrie pentru a semna o scrisoare de intenție privind intenția Kievului de a cheltui miliarde de dolari pe arme franceze, de la drone și bombe ghidate la sisteme de apărare antirachetă Samp/T și 100 de avioane de vânătoare Rafale.
18:30
Cetăţean ucrainean arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat vecinul în plină stradă. Victima, operată de urgenţă # Adevarul.ro
Un bărbat de 36 de ani, cetăţean ucrainean stabilit recent în Oradea, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a atacat vecinul cu un cuţit, în plină stradă.
18:30
Ludovic Orban nu crede că USR a pus presiune pe Nicușor Dan să fie demis din funcția de consilier prezidențial # Adevarul.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban a declarat, marţi, despre declaraţiile pe care le-a făcut când a fost consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, că nu avea cum să nu critice PSD pentru blocarea deciziilor din coaliţia de guvernare.
18:30
PSD: Reforma nu avansează din cauza miniștrilor USR, care acționează pe cont propriu. „Sunt foarte indisciplinați” # Adevarul.ro
Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, a afirmat că reforma administrației centrale nu s-a început pentru că nu s-a ajuns la consens în coaliție. Vinovați ar fi „foarte mulți miniștri, mai ales miniștrii USR-ului, care sunt foarte indisciplinați” și vor să-și impună măsurile fără să le discute.
18:30
Olanda își pregăteşte populația pentru scenarii de război și dezastre. „Dacă oamenii ştiu ce să facă în primele 72 de ore, se simt mai în siguranţă” # Adevarul.ro
Olanda a lansat o campanie națională de pregătire pentru situații de criză, distribuind populației o broșură cu instrucțiuni esențiale pentru primele 72 de ore în cazul unor dezastre majore, de la atacuri cibernetice, pene de curent şi inundaţii, până la război.
Acum 4 ore
18:15
Un nume mare din fotbalul românsc cere îndepărtarea lui Mircea Lucescu: „Dacă rămâne, avem șanse și mai mici” # Adevarul.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) este tot mai contestat la națională.
18:15
Timp de luni de zile, oficialii Uniunii Europene s-au concentrat pe un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a oferi Ucrainei un împrumut care ar putea ajuta Kievul să poarte următoarea fază a războiului.
18:15
Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, despre situaţia pensiilor speciale: „Revoltătoare pentru orice cetăţean al ţării” # Adevarul.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat la Digi24 că situţia pensiilor speciale a ajuns să fie „revoltătoare pentru orice cetăţean al acestei ţări”.
18:00
Gina Pistol își va petrece Revelionul fără Smiley. Ce și-a propus cuplul pentru 2026: „Trebuie să construim două case” # Adevarul.ro
După un an „foarte bun” petrecut alături de Smiley și fiica lor, Josephine, Gina Pistol a mărturisit cum încheie 2025 și ce proiecte are pentru anul viitor.
18:00
O mamă și fiica sa de 10 ani, găsite moarte într-un apartament din Innsbruck. „Cadavrele lor erau ascunse într-un congelator mare” # Adevarul.ro
O femeie de 34 de ani și fetița sa erau dispărute din iulie 2024. Cadavrele au fost găsite marți dimineață, în zori, într-un apartament din Innsbruck, Austria, ele fiind ascunse într-un congelator.
18:00
Garda de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare. Unde au găsit comisarii mii de tone de azotat de amoniu de calciu # Adevarul.ro
Garda Naţională de Mediu atrage atenţia asupra unui „pericol de accident major” în judeţul Satu Mare, după ce comisarii au descoperit mii de tone de azotat de amoniu de calciu depozitate în condiţii care nu respectă normele legale.
18:00
Vreme de iarnă în nordul Moldovei. DRDP Iași a scos utilajele de deszăpezire pe drumurile naționale # Adevarul.ro
DRDP Iași îi atenţionează pe şoferi să circule cu prundenţă, deoarece în nordul Moldovei au fost semnalate ninsori ce au făcut necesară prezenţa pe drumuri a utilajelor de deszăpezire.
17:45
Pachetul 2 de austeritate vine cu noutăți: datornicii la stat nu vor mai putea cumpăra mașini sau case, iar păcănelele ajung la mâna primarilor # Adevarul.ro
Ultima versiunea a Pachetului 2 de măsuri de austeritate aduce câteva noutăți din punct de vedere al posibilității statului de a strânge mai mulți bani la buget și nu doar prin tăierea cheltuielilor cu salariile.
17:45
Inflația, principalul inamic al economiilor, a revenit, iar cel mai riscant lucru este să păstrați banii "la saltea", a avertizat consultantul fiscal Gabriel Biriș. Pe lângă faptul că își pierd valoarea în timp, păstrarea lor în casă poate reprezenta și un risc pentru siguranța personală.
17:30
Orban explică ruptura de Cotroceni. „Nu eu am cerut să intru în echipa preşedintelui Nicuşor Dan, ci a fost invitaţia lui” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a făcut, marţi seară, o conferinţă de presă pentru a explica demiterea sa din funcţia de consilier de la Cotroceni.
17:30
Donald Trump a răbufnit, deranjat de întrebările unei jurnaliste privind Dosarul Epstein: „Liniște, purcelușo!” # Adevarul.ro
Preşedintele Donald Trump a fost filmat în timp ce a răbufnit împotriva unei jurnaliste care îi pune întrebări incomode despre dosarul Epstein.
17:15
PSD propune o lege care garantează dreptul de proprietate pentru victimele dezastrelor. Inițiativa vine după explozia din Calea Rahovei # Adevarul.ro
PSD a depus în Parlament un proiect de lege care protejează dreptul de proprietate al persoanelor ale căror locuințe sunt distruse în dezastre precum explozii, cutremure sau alte tragedii ce nu pot fi imputate cetățenilor. Inițiativa a fost lansată în urma exploziei din Calea Rahovei.
17:15
Protest al sindicaliștilor din Educație, miercuri, în fața Ministerului. Ce îi nemulțumește # Adevarul.ro
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de "intenţia" Guvernului de a "reduce suplimentar" cheltuielile de personal în sistem printr-un nou act normativ.
17:15
Cea mai mare companie germană de armament estimează creșterea de cinci ori a cifrei de afaceri până în 2030: Europa a intrat „într-o eră a reînarmării” # Adevarul.ro
Cea mai mare companie germană din industria de apărare estimează că îşi va creşte cifra de afaceri de cinci ori până în anul 2030, pe fondul războiului din Ucraina şi reînarmării Europei, relatează marţi agenţia DPA.
17:15
O braziliancă o distruge pe Cristina Neagu, deși n-au fost niciodată colege: „Nu poţi face ce vrea un jucător anume” # Adevarul.ro
Cristian Neagu (37 de ani) s-a retras din handbal în acest an, la vârsta de 37 de ani.
17:15
O femeie din Târgu Neamţ a sunat la 112 și a spus că a fost înjunghiată de soţ. Ce au descoperit polițiștii # Adevarul.ro
O femeie de 42 de ani din Târgu Neamţ a sunat la 112 şi a reclamat că ar fi fost înjunghiată de soţ pe un drum din localitatea Războieni.
17:00
România are șansa să joace un rol important în energie. Șeful AIE: „Valorificați Neptun Deep. Vor urma vești bune” # Adevarul.ro
Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), Fatih Birol, a declarat marţi că a discutat cu reprezentanţii mai multor instituţii despre integrarea României pe piaţa internaţională de energie şi a precizat că în perioada următoare ar putea fi anunţate "veşti bune".
17:00
Moșteanu se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor salariale din sistemul naţional de apărare. „Suntem cu un război la graniță” # Adevarul.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare.
16:45
Un pacient a murit în ambulanță, în timpul transferului între secțiile Spitalului din Târgu Jiu # Adevarul.ro
Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă după ce un bărbat de 78 de ani a decedat în timp ce era transportat cu ambulanţa de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Târgu Jiu către Spitalul 700.
16:45
Tensiunile diplomatice dintre China şi Japonia escaladează: peste 500.000 de bilete de avion pe rute dintre cele două ţări au fost anulate în doar două zile # Adevarul.ro
Peste 500.000 de bilete de avion pe ruta China-Japonia au fost anulate în doar două zile, după ce oficialii de la Beijing le-au recomandat cetăţenilor lor să evite Japonia, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre cele două ţări.
16:45
Schimb de mesaje indecente între un profesor de religie și o elevă de 14 ani. Bărbatul este căsătorit și tatăl a doi copii minori # Adevarul.ro
O școală din Buzău se află, de câteva zile, în mijlocul unui scandal, care a culminat cu demiterea directorului adjunct, în urma unor anchete deschise de Poliție și Inspectoratul Județean Școlar, după ce cadrul didactic, profesor de religie, i-a trimis mesaje indecente unei eleve
16:30
Anunțul CTP despre abonamentele pe mijloacele de transport public din Zona Metropolitană Cluj. Cine va beneficia de gratuitate # Adevarul.ro
Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunţă că ȋncepând cu data de 17 noiembrie se eliberează abonamentele gratuite pentru anul viitor pentru transportul public ȋn comun pentru pensionarii și vârstnicii din Zona Metropolitană Cluj.
16:30
„Nu mai aveți încredere oarbă în tot ceea ce vă spune Inteligența Artificială”. Avertismentul șefului Google # Adevarul.ro
Oamenii nu ar trebui să aibă „încredere oarbă” în tot ceea ce le spun instrumentele AI, a declarat pentru BBC Sundar Pichai, șeful Alphabet, compania mamă a Google.
Acum 6 ore
16:15
Scene șocante la Târgul de Crăciun din Craiova. Două femei s-au luat la bătaie în mijlocul mulțimii: „Deja se simte spiritul sărbătorilor!” # Adevarul.ro
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova, care s-a deschis weekendul acesta.
16:15
Curtea de Apel București a respins cererea de anulare a alegerilor pentru Primăria București. Solicitarea a fost înaintată de un avocat # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) a respins marți, ca neîntemeiată, solicitarea unui avocat de anulare a hotărârilor de guvern (HG) care stabilesc data alegerilor locale parțiale din 7 decembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.