Bătrânul Tudor, obligat să-și despăgubească familia pentru propriul teren. „N-am niciun ban în buzunar…"
18 noiembrie 2025
Tudor, un bărbat destul de în vârstă, din Deveselu, cu venituri mici și probleme de auz, se confruntă cu o situație dificilă, după ce s-a văzut nevoit să achite despăgubiri, pe care nu și le permite, familiei sale.
• • •
Acum 5 minute
21:40
Zi plină de emoții în familia Vulpiței! Veronica Stegaru a fost surprinsă într-o ipostază specială. Tânăra nu mai e la fel de activă pe rețelele de socializare ca înainte, însă din când în când împărtășește cu urmăritorii săi diferite momente din viața ei.
Acum 30 minute
21:20


Acum o oră
20:50
Mesajul emoționant al Danei Rogoz în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani: "Mi-e dor și mă doare..."
Dana Rogoz a transmis un mesaj plin de emoție în ziua în care tatăl ei ar fi împlinit 72 de ani. Actrița și-a amintit cu tristețe de legătura specială pe care a avut-o cu părintele său.
Acum 2 ore
20:40
Ce mesaj are Ada Galeș pentru persoanele care au cancer. Actrița a învins boala după patru intervenții chirurgicale
Actrița Ada Galeș a transmis un mesaj tuturor persoanelor care au fost diagnosticate cu cancer. Tânăra, în vârstă de 34 de ani, a reușit să învingă cumplita boală, după mai multe intervenții chirurgicale.
20:10
Cum își răsfață Meme Stoica fiica. Teodora Stoica tot fata lui tata rămâne: "Indiferent câți ani ai..."
Nu mai e un secret pentru nimeni faptul că Meme Stoica are o relație specială cu fiica lui, Teodora Stoica. Fostul fotbalist își răsfață fata cu gesturi pline de afecțiune, demonstrând că legătura dintre ei rămâne puternică indiferent de vârstă.
20:00
Cum a reacționat Capet la primele imagini postate de Ilona Brezoianu cu bebelușul. Prietenul actriței a transmis un mesaj emoționant
Marian Capet sau Capet, așa cum este cunoscut în mediul online, a postat un mesaj de-a dreptul emoționant, după ce Ilona Brezoianu a devenit mămică. Hairstylist-ul este prieten bun cu actrița și nu a putut rămâne indiferent la imaginile postate de vedetă.
Acum 4 ore
19:40
Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul abia venit pe lume! Actrița a făcut declarații: "Am făcut livrarea"
Ilona Brezoianu a făcut publice primele imagini cu bebelușul său, abia venit pe lume. Actrița a făcut declarații emoționante despre naștere și a descris ziua în care și-a ținut copilul în brațe ca fiind "cea mai frumoasă zi a noastră".
19:30
Caz șocant la Târgu Jiu! Un bărbat murit în curtea spitalului după ce a fost plimbat 7 ore între secții
Un bărbat și-a pierdut viața în curtea spitalului din Târgu Jiu, după ce, potrivit informațiilor, ar fi fost plimbat timp de 7 ore între mai multe secții medicale.
19:30
Carmen de la Sălciua a postat imagini de colecție, din vacanță! Artista se află în Dubai, însă nu este de una singura. Recent, cântăreața a împărtășit mai multe fotografii, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
19:00
Ce a făcut soțul Ilonei Brezoianu, jurata de la Te cunosc de undeva, înainte să asiste la naștere. Imagini exclusive cu Andrei Ril
Ilona Brezoianu și Andrei Ril au devenit părinți pentru prima dată! Avem deja primele imagini cu proaspătul tătic, care aștepta cu nerăbdare ca soția lui să aducă pe lume o minune. Iată cum l-au surprins paparazzii Spynews pe Andrei Ril!
19:00
Criminalul din Teleorman, trimis în judecată! Bărbatul și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă
Bărbatul din Teleorman care și-a ucis trei rude cu un topor și le-a scos cadavrele în stradă a fost trimis în judecată. Florian Oneaţă mai fusese închis 17 ani pentru crimă.
18:40
Sabrina Voinea, primele declarații după ce au apărut imaginile în care este abuzată de mama ei în sala de gimnastică: "Este greu..."
Gimnasta Sabrina Voinea a oferit primele declarații după ce au apărut imagini în care ar părea că este abuzată de mama sa, Camelia Voinea, în timpul antrenamentelor. Reacția sa vine în contextul unui val de comentarii și controverse.
18:40
Ce este Cloudflare, serviciul din cauza cărora mai multe site-uri din România au picat. Accesul a fost blocat ore întregi
În cursul zilei de astăzi, o defecțiune majoră în infrastructura Cloudflare a dus la întreruperea accesului la numeroase site-uri esențiale. Platforme de socializare, servicii folosite zilnic de milioane de oameni și chiar pagini de informare au devenit temporar inaccesibile
18:30
Gabriela Cristea a oferit câteva detalii despre locul ei de muncă. Ei bine, am aflat și faptul că vedetei nu îi place să lucreze de la birou. Iată unde preferă fosta prezentatoare TV să își desfășoare activitatea!
18:10
Camelia Voinea, prima reacție oficială după ce au apărut imagini în care își abuzează fiica în sala de gimnastică: "Ce antrenor nu face asta?"
Camelia Voinea a oferit o primă reacție oficială după apariția imaginilor care par să o surprindă aplicând metode dure de antrenament fiicei sale în sala de gimnastică. Ce a transmis.
17:50
Tânărul care ar fi agresat sexual și ucis o femeie, din Constanța a fost adus în fața instanței de judecată. Se solicită arestarea preventivă
Au apărut noi informații referitoare la cazul șocant care a avut loc în Năvodari zilele trecute. Tânărul care ar fi agresat sexual o femeie și ulterior ar fi ucis-o a ajuns în fața instanței de judecată.
Acum 6 ore
17:40
Un incident tragic a avut loc în Brașov, acolo unde un tânăr în vârstă de doar 23 de ani a fost găsit fără suflare pe acoperișul unei clădiri.
17:20
Ioana Grama, cu perfuzia la mână! Ce mesaj a transmis influencerița: "Una caldă, una rece..."
Ioana Grama a treucut printr-o perioadă ceva mai dificilă din punct de vedere al sănătății. Recent, influencerița a făcut publică o imagine în care apare cu perfuzia la mână.
16:50
Zi de iarnă în toată regula, în România, marți dimineață! Au început primele ninsori în mai multe județe din țară. Meteorologii au anunțat că valul de aer rece se va menține în țara noastră în perioada următoare. Iată unde s-a depus primul strat de zăpadă.
16:50
Mobilitatea auto trece printr-o transformare globală fără precedent — iar OMODA & JAECOO se află în fruntea acestei evoluții. SUV-urile de nouă generație ale OMODA & JAECOO introduc o eră nouă, în care performanța nu se mai măsoară doar în cai putere, ci în inteligență, intuiție și în parteneriatul perfect dintre șofer și vehicul. Filozofia este simplă: mașina ar trebui să înțeleagă șoferul, să-i anticipeze nevoile și să ofere performanță adaptabilă fiecărei situații — inteligent, natural, fără efort.
Acum 8 ore
14:20
Miraj Tzunami a devenit bunic pentru a doua oară! Fiica lui cea mare, Iasmina, a născut o fetiță perfect sănătoasă! Familia lui Miraj Tzunami este în culmea fericirii de când nepoțica a venit pe lume. Iată ce mesaj a transmis mama ei, Livia.
Acum 12 ore
13:40
Tilly Niculae și Dragoș Popescu au rămas în relații neașteptate, după divorț! Ce face bărbatul zilnic
Tily Niculae a vorbit deschis despre relația pe care o are acum cu fostul soț, Dragoș Popescu. Actrița și tatăl copiilor ei au ajuns la o concluzie neașteptată după ce au pus punct căsniciei. Iată ce a declarat Tily Niculae!
13:20
Primele imagini cu turiștii morți la hotelul din Turcia! Toată familia s-a stins din viață
S-a stins din viață și tatăl copiilor morți în Turcia, după ce ar fi fost otrăviți de substanța cu care s-a făcut dezinsecția. După ce soția lui și cei doi copii au încetat din viață, bărbatul a fost transportat de urgență la spital, dar nu a putut fi salvat.
13:00


12:40
Camelia Voinea, filmată în timp ce își abuzează fiica în sala de gimnastică. Sabrina Voinea: "Mami, nu mai pot!"
Un nou scandal zguduie din temelii sportul din România. Antrenoarea Camelia Voinea a fost filmată în timp ce își abuzează fiica, pe Sabrina Voinea, în sala de gimnastică. Deși fiica ei îi spunea că este epuizată și are nevoie de o pauză, Camelia Voinea a obligat-o să continue.
12:40
Filmul românesc „CATANE", semnat de Ioana Mischie, va avea premiera mondială la unul dintre cele mai importante festivaluri din lume, IFFI
„CATANE”, ambițiosul lungmetraj româno-italian regizat de Ioana Mischie, o comedie ingenioasă, își face intrarea în circuitul festivalier internațional cu o energie creativă distinctă, propunând un amestec vibrant de umor vizual și estetică cinematografică rafinată. Distribuția principală, formată din Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota, dă viață unei comisii de inspecție trimise într-o misiune aparent simplă: clarificarea situației ajutoarelor sociale obținute de un grup de săteni. În urma anchetelor, sunt descoperite, însă, multe adevăruri contrastante.
12:30
Antonia, avertisment dur! Copiii ei au fost filmați și postați fără acord: "Vreau să fie clar"
Antonia a avut nervii întinși la maximum! Cântăreața a transmis un avertisment dur, după ce copiii ei au fost postați în mediul online fără acordul ei. Iată ce mesaj acid a transmis vedeta!
12:30
Ilona Brezoianu a născut! Actrița și soțul ei, Andrei, au devenit părinți pentru prima dată
Bucurie mare în showbiz! Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți dimineață. Actrița și soțul ei au făcut cunoștință cu bebelușul lor, pe care l-au așteptat cu iubire și multă nerăbdare!
12:20


11:50
Greșeala pe care o facem toți când vine vorba de colesterol. Explicații de la cercetătoarea britanică Amy Morgan la Congresul Internațional de Longevitate
Una dintre cele mai interesante prezentări de la Congresul Internațional de Longevitate, organizat la București de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, a venit de la Dr. Amy Morgan, cercetătoare la University of Salford, Marea Britanie. Ea a explicat, pe înțelesul tuturor, cum inflamația și grăsimile saturate, nu colesterolul în sine, sunt principalii factori care accelerează îmbătrânirea și duc la boli de inimă.
11:40
Cuptorul cu microunde este folosit în toată lumea. Este un electrocasnic ieftin, accesibil tuturor și care grăbește procesul de încălzire a mâncării. În China, însă, oamenii nu folosesc niciodată cuptorul cu microunde, iar motivul nu are legătură cu nutriția.
11:40
Antena 1 transmite ultimul meci al Naționalei înainte de barajul pentru World Cup: Romania-San Marino, astăzi, începând cu 21.00, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY
Diseară, începând cu ora 21.00, Antena 1 transmite ultima confruntare a Naționalei de fotbal a României înainte de barajul pentru World Cup: România – San Marino. După ce sâmbătă seara România a pierdut meciul cu Bosnia, din penultima etapă a preliminariilor World Cup 2026, elevii lui Mircea Lucescu vor ajunge la barajul pentru turneul final, dar vor juca şi în semifinale în deplasare, urmând să aibă adversari mai dificili în drumul către SUA, Canada şi Mexic.
11:00
Victorie în instanță pentru un cuplu de britanici! Au reușit să convingă autoritățile să pună un nume neașteptat bebelușului lor
Doi părinți din Marea Britanie au reușit să câștige în față instanței, după ce le-a fost interzis să-și numească bebelușul așa cum își doresc. Ce nume neașteptat au ales pentru copilul lor.
11:00
Printre luminițe și atmosfera de sărbătoare, două fete s-au luat la pumni! Scene halucinante la târgul de Crăciun din Craiova
Scene desprinse din vestul sălbatic la târgul de Crăciun din Craiova. Două fete s-au luat la bătaie, în mijlocul mulțimii. Chiar sub sania lui Moș Crăciun, cele două nu au fost impresionate de atmosfera de sărbătoare, astfel că și-au împărțit pumni în sutele de oameni care le-a înconjurat.
11:00
Farmaciile moderne și adaptate nevoilor pacienților trebuie să fie mai mult decât simple puncte de eliberare a medicamentelor. Farmacistul are rol de consultant de încredere, fiind prima persoană la care pacienții apelează adesea pentru sfaturi legate de sănătate, tratamente sau suplimente.
10:20
Cum arată acum Raluca Lăzăruț și familia ei! Prezentatoarea s-a mutat în urmă cu 10 ani în America
Raluca Lăzăruț și familia ei s-au mutat în urmă cu 10 ani în Statele Unite ale Americii și au o viață liniștită și frumoasă. Prezentatoarea TV a postat imagini noi alături de soț și copii, iar fanii au observat cât de bine arată!
10:10
Dani Oțil, pus la punct de fiul său, Tiago! Micuțul și-a trimis tatăl la închisoare: "Am făcut ceva foarte rău"
Dani Oțil, "învățat" de propriul fiu ce înseamnă să stai la închisoare! După ce prezentatorul a făcut o faptă rea, micuțul Tiago l-a trimis în direct "celula" sa. Iată și cum arată, de fapt, locul în care este Dani Oțil a fost arestat!
09:30
Furtunile au făcut ravagii în Brașov și Timiș! Acoperișurile caselor, zburate de vânt | VIDEO
A plouat neîncetat în mai multe județe din țară, iar rafalele vântului au fost atât de puternice încât au smuls mai multe acoperișuri, în Brașov! În Timiș, furtunile au fost însoțite de tunete și fulgere.
09:20
Elveția are peste 370 de mii de buncăre antiatomice! Pot adăposti toți cetățenii! Cum sunt echipate
Elveția deține 370 de mii de buncăre antiatomice, mai mult decât orice altă țară. A treia cea mai bogată țară din Europa poate să își adăpostească toți cetățenii, în cazul unei explozii nucleare. Iată cu ce sunt echipate și cât timp pot proteja populația.
08:50


Acum 24 ore
00:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Alexandru Drăgan i-a impresionat pe jurați! A gătit gulaș de cerb. Ce poveste de viață are
În episodul cu numărul 2 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 16, Alexandru Drăgan a reușit să capteze atenția juraților cu un preparat deosebit: gulaș de cerb. Concurentul a demonstrat nu doar abilități culinare remarcabile, dar și o poveste de viață interesantă.
00:20
Natalia Mateuț a făcut dezvăluiri inedite! Prezentatoarea TV se află într-o relație serioasă și a declarat că este pregătită să devină mamă. Vedeta se află într-una din cele mai frumoase perioade din viața ei. Iată ce a povestit!
17 noiembrie 2025
23:20
Postul Crăciunului este în toi, iar această perioadă este un prilej pentru toți credincioșii să se apropie mai mult de Dumnezeu. Deși alimentele de origine animală sunt interzise celor care vor să postească, există și preparate gustoase, care pot fi consumate.
23:10
Doi ani de la moartea Ronei Hartner. În grija cui a rămas fiica ei, Rita, în vârstă de aproape 17 ani
Rona Hartner a murit pe 23 noiembrie 2023, la 50 de ani, după ce se confruntase cu probleme de sănătate grave. Cântăreața a pierdut lupta cu cancerul. A lăsat în urmă o fiică adolescentă, care în luna ianuarie va împlini 17 ani.
22:50
Chefi la cuțite, sezonul 16. Care e povestea de viață a Ionelei Româianu. Concurenta a fost părăsită de mamă: "Ne-a lăsat cu tata"
În ediția cu numărul doi a sezonului 16 din Chefi la cuțite, difuzată pe 17 noiembrie 2025, Ionela Româianu, o tânără de 24 de ani din Ilfov, și-a spus povestea de viață emoționantă. Tânăra nu a avut o copilărie ușoară.
22:30
Anca Țurcașiu a postat o imagine emoționantă, pe rețelele de socializare. Actrița a arătat lumii întregi cine sunt cele mai importante persoane din viața sa. Momente de colecție au fost surprinse de vedetă și împărtășite cu fanii săi. Iată despre ce este vorba!
22:30
George Jaguarul de la Insula iubirii este într-o nouă relație? Fosta ispită masculină s-a afișat alături de o femeie misterioasă
George Jaguarul de la Insula iubirii pare că și-a găsit o nouă parteneră. Fosta ispită masculină s-a afișat de curând alături de o tânără misterioasă în ipostaze romantice, fiind pentru prima dată după experiența din Thailanda când apare alături de o posibilă iubită.
22:10
Sorin Brotnei recunoaște că el se enervează cel mai tare, când se ceartă cu soţia. De ce nu îi cere niciodată scuze | VIDEO
Sorin Brotnei și Ramona, soția sa, au împreună o fetiță de 7 ani, iar, cum se întâmplă în multe cupluri, cele mai multe discuții pornesc chiar de la copil. Așa este și în cazul fostului cântăreț de la Akcent, care ne-a mărturisit că el este cel care se enervează cel mai tare într-o ceartă și că, deși se consideră un bărbat romantic, nu îi cere niciodată scuze soției.
22:10
Cum se simte BRomania după despărțirea de iubită! Matei Dima, declarații exclusive: "Merg în continuare la terapie"
Cum se simte BRomania după despărțirea de Fabiola, femeia care i-a stat alături în ultimul an și jumătate. Matei Dima face declarații exclusive despre această perioadă dificilă, dar ne spune și dacă este sau nu pregătit pentru o nouă relație.
22:10
Alexandru Ciucu, confesiuni fără perdea, despre scandalul cu Alina Sorescu! Ce face atunci când simte că nu mai poate | VIDEO
Cum vede Alexandru Ciucu scandalul cu fosta soție, Alina Sorescu, dar și ce face acesta atunci când obosește sau simte că nu mai poate. Designerul oferă sfaturi prețioase pentru a traversa cu bine situațiile mai tensionate.
