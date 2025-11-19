Lorena Ostase și momentul care lansează naționala spre Campionatul Mondial: „Băi, stați, noi suntem România! Cel mai frumos moment al anului, la națională uiți de orice durere”
19 noiembrie 2025
Pivotul Lorena Ostase și interul stânga Sorina Grozav au prefațat Trofeul Carpați și Campionatul Mondial de handbal feminin. „Cea mai frumoasă perioadă a anului” începe joi, de la ora 17:30, cu duelul împotriva Austriei. ...
Liderul din Premier League renunță la parteneriatul de 12 milioane de euro anual din cauza protestelor fanilor # Gazeta Sporturilor
Arsenal a confirmat pe 19 noiembrie că va pune capăt controversatului său contract de sponsorizare cu Rwanda, începând cu vara viitoare. Clubul londonez a promovat turismul în țara africană, prin intermediul brandului „Visit Rwanda”, pe mânecile tricourilor sale și în publicitatea de pe stadion din 2018, printr-un acord care aducea aproximativ 12 milioane de euro anual în vistieria „tunarilor”. ...
Gigi Becali dezvăluie: „Antrenorul m-a sunat și mi-a spus să NU dau două milioane pe Louis Munteanu!” + lovitură de 430.000 de euro # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a avut o intervenție telefonică miercuri seara. Fără să-i dea numele, finanțatorul campioanei României a dezvăluit faptul că Marius Șumudică (54 de ani) l-a sunat marți seară și l-a sfătuit să nu plătească mai mult de două milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) de la CFR Cluj.În plus, patronul roș-albaștrilor a explicat faptul că UEFA i-a băgat miercuri în cont 430. ...
S-au calificat în premieră la Campionatul Mondial, iar selecționerul a anunțat câte milioane primește Federația de la FIFA # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a Insulelor Curacao a produs o surpriză uriașă, reușind calificarea în premieră la Campionatul Mondial, după remiza „albă” cu Jamaica din ultima etapă a greupei preliminare. În urma acestei performanțe, Federația va primi 10 milioane de euro din partea FIFA.Dezvăluirea a fost făcută chiar de selecționerul Dick Advocaat (78 de ani), potrivit sportnieuws.nl. ...
Fostul jucător al Barcelonei a dezvăluit un episod șocant: „Sunt două ore din viața mea despre care nu știu unde sunt” # Gazeta Sporturilor
Andoni Zubizarreta (64 de ani), fost portar la Barcelona și Valencia, a vorbit despre un episod care l-a marcat în perioada în care se transfera de la clubul blaugrana la „lilieci”.Zubizarreta s-a transferat la Valencia în 1994, după opt ani petrecuți apărând poarta Barcelonei. Ultima sa apariție ca portar al Barcelonei a fost chiar finala UEFA Champions League din sezonul 1993/94, pierdută în fața lui AC Milan, cu scorul de 0-4. ...
Fără Sinner și Musetti, campioana en-titre Italia merge în semifinalele Cupei Davis, după 2-0 cu Austria # Gazeta Sporturilor
Matteo Berrettini (29 de ani, locul 56 ATP) l-a învins pe Jurij Rodionov (26 ani, locul 177 ATP), 6-3, 7-6 (4), iar Flavio Cobolli (23 ani, locul 22 mondial) a semnat calificarea Italiei în penultimul act al Cupei Davis după 6-1, 6-3 cu Filip Misolic (24 de ani, locul 79 mondial).Italia este în semifinalele Cupei Davis pentru al patrulea an la rând, încercând să obțină al treilea titlu consecutiv, după ce a triumfat în 2023 și 2024 dirijată de Jannik Sinner. ...
Pivotul Lorena Ostase și interul stânga Sorina Grozav au prefațat Trofeul Carpați și Campionatul Mondial de handbal feminin. „Cea mai frumoasă perioadă a anului" începe joi, de la ora 17:30, cu duelul împotriva Austriei.
Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară. Legea va deveni obligatorie, dacă va fi promulgată de președintele Nicușor Dan. Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a oferit prima reacție.Clubul alb-roșu a reacționat negativ la aflarea acestei vești. ...
O veste tristă vine din Bosnia și Herțegovina, unde tânărul fotbalist Nermin Omerovic a decedat subit la vârsta de 18 ani, iar cauza morții nu a fost încă stabilită, potrivit sportal.rs.Acest fotbalist talentat și-a început cariera la centrul de juniori al clubului de fotbal DSK Devetak, care a făcut un anunț în acest sens pe rețelele de socializare. ...
Cristiano Ronaldo, primul mesaj după întâlnirea cu Donald Trump la Casa Albă: „Sunt pregătit” # Gazeta Sporturilor
Cristiano Ronaldo (40 de ani), internațional portughez și fotbalistul celor de la Al Nassr, a reacționat după ce a fost primit la Casa Albă de Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.Portughezul a folosit rețelele de socializare pentru a-i mulțumi președintelui SUA pentru invitație și a anunțat că „este gata să își facă partea în a inspira noi generații”. ...
Datele care confirmă regula » România, DEZASTRU în preliminariile din acest secol: care e minimul absolut # Gazeta Sporturilor
România a încheiat din nou în genunchi o companie din preliminariile de Campionat Mondial. Echipa lui Mircea Lucescu s-a clasat pe locul 3, sub Austria și Bosnia, în preliminariile CM 2026.România venea în preliminariile CM după ce jucase optimi de Campionat European. Iar în grupa preliminară de la EURO 2024, „tricolorii” s-au clasat pe locul 1, fără eșec. ...
Surpriză! Dinamovistul pe care Andrei Nicolescu îl vede la națională: „Nu știu dacă e cazul să pun presiune pe el” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție telefonică miercuri seară, în care a vorbit despre naționala României. „Tricolorii” se pregătesc pentru barajul din luna martie, pentru Cupa Mondială, acolo unde vor întâlni una dintre Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.Acesta n-a nominalizat un adversar în momentul în care a fost chestionat despre ce și-ar dori. Prezent în studio, Gică Craioveanu a precizat că Italia i se pare cel mai accesibil. ...
Campion de Grand Slam în era Big 3, actual veteran la 37 de ani: „Nu mă văd jucând în circuitul Challenger, vreau în turnee de top” + sfaturi pentru generația actuală # Gazeta Sporturilor
Marin Cilic (37 de ani, locul 75 ATP), campion de Grand Slam și unul dintre cei mai vârstnici jucători din Top 100 mondial la zi, a vorbit despre ce a însemnat să-i înfrunte pe Big 3 în perioada lor de vârf, despre longevitatea sa și despre ce ar trebui să facă generația de actuală.Anul acesta s-au împlinit două decenii de când Marin Cilic și-a început cariera profesionistă în tenis. ...
Efectele „Legii Novak” la CSM București » Directorul general: „Creșterea artificială a valorii contractelor sportivilor români” # Gazeta Sporturilor
Iulian Pâslaru, actualul director general de la CSM București, a reacționat după ce Camera Deputaților a votat în favoarea propunerii legislative care transformă în lege „Ordinul Eduard Novak”. În urma schimbărilor au reacționat și Constantin Căliman, fost director general CSM București, actualmente Director Adjunct FSSU (Federația Sportului Școlar și Universitar), dar și directorul de la CS Rapid, Vlad Andronescu. ...
Victor Pițurcă a numit singura echipă pe care ar putea să o mai antreneze în România: „M-ar tenta un proiect acolo” # Gazeta Sporturilor
Victor Pițurcă (69 de ani), fostul selecționer al României, a fost prezent la „Gala Boloni”, lansarea filmului despre fostul mare internațional, la Mall Băneasa. Liber de contract din 2020, după despărțirea de Universitatea Craiova, Pițurcă a dezvăluit faptul că Steaua reprezintă singura echipă pe care ar fi dispus să o antreneze în România.Pițurcă a scris istorie ca jucător la Steaua. ...
Atac total neașteptat la adresa lui Ianis Hagi » Fostul coleg al lui Gică Hagi n-a avut milă în direct: „Nu a contat, nu a existat” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Stelea, fostul portar al echipei naționale, membru al „Generației de Aur”, a vorbit despre meciul cu Bosnia, scor 1-3, care a spulberat șansele României la primele două locuri din grupa preliminară CM 2026.La finalul grupei, discuțiile au revenit la momentul decisiv din finalul campaniei, meciul de la Zenica. Bogdan Stelea a făcut o comparație între Ianis Hagi, căpitanul României cu Bosnia, și Gheorghe Hagi. ...
La premiera filmului despre cariera sa de la București, Ladislau Boloni a vorbit despre banca echipei naționale: „Începem să punem boii în spatele căruței?” # Gazeta Sporturilor
Legendarul fotbalist și antrenor român Ladislau Boloni (72 de ani) și-a lansat în seara de miercuri, 19 noiembrie, filmul documentar „Boloni - legenda care ne leagă” la cinematrograful din Mall Băneasa din București. ...
Gibraltar U19 - Georgia U19 a fost o nebunie de meci în preliminariile Campionatului European U19! S-au acordat nu mai puțin de 7 (ȘAPTE) cartonașe roșii.Georgienii s-au impus la limită, scor 1-0, după reușita lui Khalid Doltmurziev, din minutul 53. Însă spiritele au degenerat pe final de meci, iar „centralul” a fost nevoit să elimine nu mai puțin de șapte jucători. ...
Starul german a reacționat după ce a fost amendat cu aproape jumătate de milion de euro pentru posesie de arme: „Întâmplător a ajuns la poliție” # Gazeta Sporturilor
Karim Adeyemi (23 de ani), extrema Borussiei Dortmund, a transmis miercuri un mesaj pe rețelele sociale, regretând recenta condamnare pentru posesie ilegală de arme. Jucătorul a fost amendat cu 450.000 de euro din cauza unui pumnal și a unei arme cu electroșocuri (taser). ...
Daniel Pancu, la trei săptămâni după ce a semnat cu CFR Cluj: „Sunt pentru prima oară în această situație, situația e incredibilă!” # Gazeta Sporturilor
Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a acordat un interviu în care a vorbit despre primele trei săptămâni petrecute în Gruia. Acesta a debutat pe banca vicecampioanei României pe 9 noiembrie, în succesul de pe terenul Sloboziei, scor 1-0.Tehnicianul a precizat faptul că se află pentru prima oară în situația de a prelua o echipă în plin campionat, iar primele săptămâni au fost extrem de grele. ...
Cum a apărut Valentin Ceaușescu la lansarea filmului despre Ladislau Boloni » Cu cine s-a întreținut # Gazeta Sporturilor
Valentin Ceaușescu, fiul cel mare al dictatorului Nicolae Ceaușescu, a fost prezent la „Gala Boloni” și la lansarea filmului despre fostul mare internațional, la Mall Băneasa.Valentin Ceaușescu e bun prieten cu Ladislau Boloni și nu putea lipsi de la evenimentul de marcă din București. A fost surprins alături de un poster cu antrenorul, la lansarea filmului „Bölöni - legenda care ne leagă”.GALERIE FOTO. ...
Valeriu Iftime are speranțe mari înainte de meciul cu Dinamo: „Va fi ca un baraj. Vreau în primele 3 din play-off” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, speră la top 3 în Superliga în acest sezon. Clubul moldovean e pe poziția a doua, la un pas de calificarea matematică în play-off.Botoșani va juca acasă cu Dinamo în etapa viitoare, luni, de la 20:30. Înainte meciului, moldovenii au 32 de puncte și sunt pe 2, „câinii” sunt pe locul 3, cu 30 de puncte. Iftime consideră meciul cu roș-albii un „baraj”. ...
Portretul făcut României: „Experiența lui poate face diferența. Dar este orice altceva decât spectaculoasă” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională a României își va afla mâine adversara din semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Ajunsă în a a patra urnă valorică, unde a dus-o câștigarea grupei din Liga C a Nations League, selecționata lui Mircea Lucescu poate înfrunta în deplasare reprezentativa Italiei.Eventualitatea unui prim meci de baraj Italia - România la finalul lui martie 2026 este văzută de presa peninsulară ca o variantă favorabilă. ...
Mijlocașul ofensiv Romario Moise (29 de ani) este noul fotbalist al celor de la FC Bacău, locul 15 în Liga 2. Anunțul a fost făcut de moldoveni, printr-un anunț pe rețelele de socializare.Moise evoluase ultima oară pentru Poli Iași, acolo unde n-a jucat decât un meci. În sezonul 2015-2016 a câștigat titlul alături de Astra Giurgiu, club desființat între timp. ...
Universitatea Craivoa și-a prezentat staff-ul complet: Toni Petrea a fost confirmat și 3 secunzi pentru Filipe Coelho # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a prezentat prin intermediul unui comunicat oficial staff-ul care se va ocupa de echipă în mandatul lui Filipe Coelho.Toni Petrea a fost și el prezentat ca secund la formația din Bănie, iar portughezul va fi ajutat de 3 secunzi, plus un antrenor cu portarii, un analist video și un antrenor performance department. ...
Patronul din Superliga a aflat de la GSP despre „Legea Novak”: „Pare o îngrădire. Am găsit jucători străini cu 3.000 de euro salariu” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit pentru GSP.ro despre modificarea Legii Sportului astfel încât cluburile să fie obligate să folosească minim 40% jucători români în fiecare meci. ...
Dat ca și plecat de la FCSB de către Gigi Becali, fotbalistul nu se lasă: „Mereu vorbește impulsiv, știm cu cine lucrăm” # Gazeta Sporturilor
Mihai Popescu (32 de ani), fundașul central de la FCSB, încă speră să continue la echipă și din vara viitoare, deși patronul Gigi Becali (67 de ani) a declarat că fotbalistul va pleca la finalul acestei stagiuni, când îi expiră contractul.Stoperul se află acum în recuperare, după ce s-a operat la Roma în luna octombrie, în urma rupturii de ligamente încrucișate suferite în meciul câștigat de echipa națională a României, scor 1-0. ...
Nu i-au mai suportat gafele și l-au dat afară de la clubul din Superliga: „Nu mai contăm pe el” # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt, prin vocea președintelui Dani Coman (46 de ani), a anunțat că nu se mai bazează pe serviciile fundașului central Vahid Selimovic (28 de ani).Stoperul din Luxemburg a comis mai multe gafe din momentul transferului la Sibiu, în vara lui 2024. S-a remarcat după cartonașele roșii pe care le-a primit, precum și prin penalty-urile comise. Sibienii au profitat de pauza competițională și au transmis că nu mai contează pe el în partea a doua a sezonului. ...
Al doilea cel mai valoros interist îl aplaudă pe Cristi Chivu: „E un tip excepțional! A făcut un grup perfect” # Gazeta Sporturilor
Alessandro Bastoni (26 de ani), stoperul lui Inter, are doar cuvinte de apreciere la adresa lui Cristi Chivu. Deși nu-l are antrenor decât de 17 meciuri pe român, internaționalul italian, cotat pe transfermarkt.com la 80 de milioane de euro, susține că „a avut o abordare foarte pozitivă. Este o persoană bazată și dornică să muncească. Ne transmite lucrurile în mod corect”. ...
Rapid se opune modificării Legii Sportului: „Se contrazic legile Uniunii Europene cu dreptul la muncă” # Gazeta Sporturilor
Rapid, prin vocea președintelui Victor Angelescu, s-a opus noilor modificări ale Legii Sportului, după ce Camera Deputaților a votat în favoarea propunerii legislative care transformă în lege „Ordinul Eduard Novak.După ce Oțelul Galați s-a opus „Ordinului Novak”, Victor Angelescu a transmis că nici clubul pe care îl reprezintă nu agreează noile reforme adoptate. ...
Primul Derby della Madonnina pe care Cristi Chivu îl va disputa ca antrenor ar putea oferi o vreme potrivnică. Duminică seară, pe „Giuseppe Meazza”, va fi o temperatură scăzută pentru data din calendar și, mai mult de atât, există riscul apariției ninsorii cu două înaintea startului partidei Inter - AC Milan din a 12-a etapă a Seriei A.Pe 23 noiembrie, de la ora 21: 45 (livetext pe GSP. ...
10 detalii inedite despre CM de handbal feminin: debutează cea mai mică țară din istoria competiției » Cine sunt favoritele, ce șanse are România , marile schimbări! # Gazeta Sporturilor
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin este programată între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025. Olanda și Germania găzduiesc competiția de la care nu lipsește România și unde Norvegia pornește mare favorită.România are un loc special în istoria Campionatului Mondial. Este singura națională care a participat la toate edițiile. O va face și de această dată, fiind repartizată în grupa A, alături de Danemarca, Japonia și Croația. ...
Ion Țiriac s-a pronunțat, după filmările șocante în care Camelia Voinea își abuzează verbal fiica: „Este crimă” # Gazeta Sporturilor
Ion Țiriac (86 de ani) a pus sub lupa lui scandalul care a zguduit în ultimele zile lumea gimnasticii, după ce au fost dezvăluite filmări îngrozitoare, cu antrenoarea Camelia Voinea agresându-și verbal fiica, pe Sabrina, în urmă cu câțiva ani. Țiriac a reacționat vehement și consideră că este „o crimă” ca un copil să fie „manipulat fizic”. ...
Primul club din Superligă care contestă „Ordinul Novak”: „Dacă ar exista o asemenea lege în Anglia, nu cred că am mai avea fotbal” # Gazeta Sporturilor
Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară, iar primele reacții au începută să apară. Legea va deveni obligatorie, dacă va fi promulgată de președintele Nicușor Dan. ...
România își află joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, adversarele din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.„Tricolorii” au ratat calificarea directă la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, astfel că vor juca în barajele din luna martie. Italia, Turcia, Ucraina și Danemarca pot ieși în calea elevilor lui Mircea Lucescu în primul meci. ...
Acronimul din titlu înseamnă World Cup, nu altceva! Iar Daciada, știm cu toții, e competiția „maselor”S-a calificat Curacao la Mondiale! Vai, ce entuziasmant! Amatorii de inedit l-au luat imediat pe Google în brațe să vadă dacă această denumire se mai folosește și pentru altceva decât pentru acea băutură de culoarea cernelii botezate, din care se prepară cocktailuri. ...
UTA Arad și Steaua au reacționat după ce Legea Sportului s-a modificat: „Nu-și permite nimeni să plătească asemenea amenzi” # Gazeta Sporturilor
Miercuri a avut loc un vot decisiv în Camera Deputaților, prin care este adusă o modificare la Legea Sportului, care face ca „Ordinul Novak”, din 2022, să devină lege, adică obligatorie, dacă va fi promulgată de președintele Nicușor Dan. Oamenii din fotbalul românesc au reacționat la scurt timp după aflarea acestei vești. ...
Superliga încearcă mulți jucători U21, însă experiența oferită e mică! » Unde este campionatul nostru în lume # Gazeta Sporturilor
Superliga nu a fost deloc în 2025 un mediu competițional bun pentru a lansa și a crește tineri. Campionatul de elită al României ocupă locul al 36-lea din 50 în analiza publicată de CIES Football Observatory privind experiența acumulată de jucătorii cu vârsta de sub 21 de ani folosiți de cluburi de la 1 ianuarie. ...
O parte semnificativă a megacomplexului gândit de Ion Țiriac la Otopeni NU se va mai face # Gazeta Sporturilor
Miliardarul Ion Țiriac (86 de ani) și-a inaugurat la Otopeni o nouă galerie Țiriac Collection. Tot la Otopeni ar fi trebuit să ridice și o sală polivalentă, ca parte a unui complex sportiv extins, dar în cadrul evenimentului de miercuri a anunțat în mod oficial că nu va mai face sala despre care s-a tot discutat din 2022 încoace, fără rezultate însă. ...
Astăzi, în Camera Deputaților s-a votat în favoarea propunerii legislative care transformă în lege „Ordinul Eduard Novak”. Acesta va obliga echipele românești să folosească minimum 40% sportivi români pe parcursul meciurilor, începând cu sezonul următor. ...
Gigi Becali a votat modificările aduse Legii Sportului: „Transferați români și nu mai prelungiți contractele străinilor! Amenda e de 100.000€ pe meci” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB și membru în Parlamentul României, a fost printre cei care au votat modificările aduse azi Legii Sportului. „Mă ajută!” a spus omul de afaceri, într-o reacție pentru Gazeta Sporturilor.Începând din sezonul viitor, fiecare club sportiv din România trebuie să aibă minimum 40% jucători români pe teren, pe întreaga durată a unui meci. În caz contrar, va plăti o amendă între 500.000 și 1.000.000 de lei. ...
Deși au început prost, primind gol chiar în minutul 2, „tricolorii" și-au demonstrat superioritatea și i-au surclasat pe cei din San Marino cu 7-1.Din păcate, după eșecul din Bosnia care a însemnat ieșirea din cursa calificării pe calea preliminariilor, meciul contra Serenissimei Republici a avut o importanță de palmares. Dar și una de moral, căci era de văzut dacă și cât de marcați vor fi elevii lui Mircea Lucescu de acel dureros 1-3 de la Zenica. ...
„O inițiativă populistă care discriminează!” » Legea „Novak” e distrusă de fostul ministrul al sportului, Ionuț Stroe: „Politicul decide cine are voie să joace” # Gazeta Sporturilor
Camera Deputaților a adus astăzi o modificare importantă Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Dacă președintele României, Nicușor Dan va accepta schimbările, legea prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în România. ...
Eduard Novak, prima reacție după ce ordinul lui a devenit lege pentru cluburile din România: „Au crescut și amenzile, nu-și mai permite nimeni să o încalce” # Gazeta Sporturilor
Eduard Novak, fostul ministru al Sportului, a reacționat pentru Gazeta Sporturilor după modificările aduse azi Legii Sportului. Concret, a fost aprobat ca Ordinul Ministerului Sportului 500/2022, emis de Novak, care prevedea obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țară, să devină parte integrantă a legii. Iar din sezonul viitor, toate cluburile trebuie să aplice această regulă. ...
