Liderul din Premier League renunță la parteneriatul de 12 milioane de euro anual din cauza protestelor fanilor

Deși au început prost, primind gol chiar în minutul 2, „tricolorii" și-au demonstrat superioritatea și i-au surclasat pe cei din San Marino cu 7-1.Din păcate, după eșecul din Bosnia care a însemnat ieșirea din cursa calificării pe calea preliminariilor, meciul contra Serenissimei Republici a avut o importanță de palmares. Dar și una de moral, căci era de văzut dacă și cât de marcați vor fi elevii lui Mircea Lucescu de acel dureros 1-3 de la Zenica. ...