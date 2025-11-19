Şeful CNAS: 30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de faţă, sunt asiguraţi de către cine? De către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal

21:40

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le răspunde celor care îl acuză că ”pune presiune” pe sistemul medical făcând controale frecvente în spitale, el amintind că sistemul românesc de sănătate are o problemă în ceea ce priveşte respectarea protocoalelor. ”Nu m-a impresionat această observaţie, dar spun clar că am ajuns aici tocmai pentru că ani la rând nimeni nu a verificat dacă aceste protocoale sunt respectate sau nu, dacă ele există sau nu, dacă oamenii de acolo ştiu de existenţa lor şi dacă sunt trainuiţi să le aplice sau nu”, afirmă ministrul.