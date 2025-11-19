Premiile CAF 2025: Achraf Hakimi şi Ghizlane Chebbak au fost aleşi jucătorii africani ai anului
News.ro, 19 noiembrie 2025 23:50
Achraf Hakimi şi Ghizlane Chebbak au fost aleşi Jucătorii Anului 2025 de către Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), cei doi fiind premiaţi miercuri, în cadrul unei ceremonii la Rabat. Hakimi a câştigat pentru prima dată premiul la categoria masculină, iar Chebbak a devenit prima femeie marocană care a câştigat premiul la categoria feminină.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
00:20
Ministrul Economiei: Lukoil are o datorie. Noi am mai văzut când unii au făcut datorie în ţara asta, au plecat şi noi am luat praful de pe tobă/ Nu trebuie să pierzi instalaţia care produce ceva strategic într-o ţară în care ai produsul respectiv # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că firma Lukoil are o datorie către statul român şi atrage atenţia asupra faptului că statul trebuie să recupereze această datorie. Miruţă consideră că o entitate care are capacitate de rafinare este un bun la care statul nu trebuie să renunţe.
Acum 30 minute
00:10
Miruţă: Mă uit la minister, stau 14 ore pe zi, câte unii sunt foarte buni, dar câte unul... le trimiţi de trei ori foaia înapoi şi o scriu cu aceeaşi greşeală. Şi nu pentru că nu vor, ci pentru că n-au dat un examen pe bune # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, spune că în ministerul pe care îl coordonează sunt oameni care muncesc cât mai mulţi dintre colegii lor la un loc, şi sunt salariaţi care repetă greşelile, pentru că, fiind angajaţi fără concurs, nu sunt competenţi.
00:00
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia anul fără datorii, instituţia pe care o conduce are nevoie de trei miliarde de lei. El spune că măsurile fiscal-bugetare adoptate toamna aceasta care i-au vizat pe asiguraţi şi co-asiguraţi au avut efecte benefice, arătând că, în cazul în care acestea nu ar fi fost adoptate, Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate se prăbuşea în luna septembrie.
Acum o oră
23:50
Premiile CAF 2025: Achraf Hakimi şi Ghizlane Chebbak au fost aleşi jucătorii africani ai anului # News.ro
Achraf Hakimi şi Ghizlane Chebbak au fost aleşi Jucătorii Anului 2025 de către Confederaţia Africană de Fotbal (CAF), cei doi fiind premiaţi miercuri, în cadrul unei ceremonii la Rabat. Hakimi a câştigat pentru prima dată premiul la categoria masculină, iar Chebbak a devenit prima femeie marocană care a câştigat premiul la categoria feminină.
23:50
Şeful CNAS: 30% din cheltuielile din sănătate, în momentul de faţă, sunt asiguraţi de către cine? De către pacient. Din 10 lei, 3 lei îi scoate pacientul din buzunar. Acesta nu este normal # News.ro
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, anunţă că un studiu realizat recent de o instituţie de învăţământ superior arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene. În acest context, Moldovan se declară un susţinător al asigurărilor complementare de sănătate.
23:40
Horaţiu Moldovan (CNAS) anunţă că platforma PIAS va fi complet reconfigurată: Vom reface din temelii această platformă, dacă ar fi fost funcţională, nimeni nu s-ar fi gândit să arunce pe geam 100 de milioane de euro din PNRR # News.ro
Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, anunţă că platforma PIAS, folosită de medici în relaţia cu CNAS, va fi complet reconfigurată. Cei care folosesc platforma vor fi consultaţi cu privire la aceasta, spune Moldovan.
23:40
Italia autorizează extrădarea către Germania a ucraineanului Serhii Kuznieţov, suspectat în sabotarea gazoductelor Nord Stream 1 şi 2 # News.ro
Curtea de Casaţie a Italiei a autorizat miercuri seara extrădarea către Germania a unui ucrainean ucrainean, Serhii Kuznieţov, suspectat de către justiţia germană de faptul că a participat la la sabotarea, în 2022, a gazoductelor Nord Stream 1 şi 2, anunţă avocatul acestuia, Nicola Canestrini, relatează AFP.
Acum 2 ore
23:30
Ministrul Sănătăţii: Această formă prin care se legiferează oarecum ultrajul pentru personalul medical este una bună, pentru că am avut nenumărate cazuri în care medicii au fost agresaţi, insultaţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, salută ideea propusă de Colegiul Medicilor din România ca persoanele care agresează medici aflaţi în serviciu să fie acuzate de ultraj.
23:30
Şeful CNAS: Medicul de familie va avea posibilitatea să facă zilnic o medie de 2-3 consultaţii de prevenţie, suplimentar/ Aceste consultaţii de prevenţie sunt plătite aproape dublu # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, anunţă că, de anul viitor, medicii de familie vor putea să acorde consultaţii cu rol preventiv, în cadrul cărora vor aplica chestionare pentru a putea determina riscurile privind apariţia unor boli invalidante, care îl transformă pe pacient într-un dependent de sistemul social.
23:20
Rogobete: Nu mă ocup de PR, dar oamenii, ca să înţeleagă ce facem, au nevoie de comunicare. Dacă explici omului ce vrei să faci, ce beneficii va avea, care sunt reformele şi ce impact au pentru oameni, aceste reforme se fac în linişte şi în pace # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le răspunde celor care îl critică şi care sunt de părere că foloseşte funcţia pentru acţiuni de relaţii publice – PR. El spune că alege să comunice cu oamenii nu pentru a-şi face vreun fel de reclamă, ci pentru că, dacă o autoritate publică le explică oamenilor deciziile care sunt luate, acestea vor fi mai uşor acceptate şi implementate.
23:10
Rogobete: Necesarul de resursă umană pentru complexitatea cazului este diferit. Vom ţine cont de toţi aceşti parametri pentru a norma corect, pentru că atunci vom putea evita situaţii de epuizare # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă din spitalele care tratează cazuri cu complexitate ridicată se confruntă cu probleme în ceea ce priveşte asigurarea de personal din cauza normativului vechi în baza căruia se fac angajările în sistemul sanitar românesc. Rogobete anunţă schimbări în acest sens.
23:10
Putin anunţă construirea a 38 de noi reactoare nucleare la Conferinţa AI Journey, la Moscova, la care a fost primit de către un robot dansator. Centralele urmează să fie construite în Ural, Sinberia şi Extremul Orient rus şi să dubleze capacitatea central # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat miercuri, a Conferinţa AI Journey, la Moscova, la care a fost primit de către un robot dansator, construirea a 38 de noi reactoare nucleare, relatează Euronews.
22:50
România se menţine pe locul 47 în clasamentul FIFA, după ultimele meciuri din grupa de calificare la CM # News.ro
Echipa naţională a României se menţine pe poziţia 47 în clasamentul FIFA, dat publicităţii miercuri, după ultimele meciuri din grupele de calificare la Cupa Mondială. Tricolorii au 1480.13 puncte.
22:40
Rogobete anunţă că, din ianuarie, Ministerul Sănătăţii va finanţa kiturile necesare funcţionării roboţilor chirurgicali de care dispun spitalele publice # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că, din ianuarie anul viitor, ministerul va finanţa kiturile necesare funcţionării roboţilor chirurgicali de care dispun spitalele publice. Până acum, acestea trebuiau finanţate de către spitale, ceea ce reprezenta o povară financiară pentru unităţile sanitare.
22:40
ONU denunţă vizita lui Netanyahu la trupe israeliene, în Siria, drept ”cel puţin îngrijorătoare”. ”Cerem Israelului să respecte Acordul de dezangajare din 1974” # News.ro
Secretarul general al ONU Antonio Guterres denunţă miercuri vizita premierului israelian Benjamin Netanyahu la trupe desfăşurate în Siria drept ”cel puţin îngrijorătoare”, potrivit unui purtător de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, relatează AFP.
22:40
Timişoara: Tânăr de 25 de ani, găsit spânzurat de creanga unui copac/ El fusese dat dispărut în urmă cu câteva zile # News.ro
Un tânăr de 25 de ani a fost găsit spânzurat de un copac, pe o stradă din Timişoara. El fusese dat dispărut în 10 noiembrie. Trupul a fost transportat la IML pentru necropsie.
22:40
Ministrul Sănătăţii: Vechimea în muncă se calculează în zile, nu în ore. Deci nu am cum garda să intre suplimentar pentru că este realizată tot în cele 24 de ore care se cuantifică deja la vechimea în muncă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a explicat că gărzile făcute de medici în spitale nu pot fi considerate, în mod suplimentar, vechime în muncă, pentru că, potrivit legislaţiei muncii, o zi se consideră muncită fie că cel care prestează activitatea lucrează opt ore, fie că lucrează 12 ore. Alexandru Rogobete a anunţat, miercuri seară, că, în perioada următoare, va face demersuri pentru ca şi medicii rezidenţi să fie plătiţi pentru gărzile pe care le fac în spitale.
Acum 4 ore
22:30
Ministrul Sănătăţii anunţă că, de anul viitor, nou-născuţii vor fi testaţi, în maternitate, pentru 18 biomarkeri, în loc de trei # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că testarea nou-născuţilor în maternităţi se va extinde de la trei biomarkeri la 18, începând din anul 2026. Programul dă şansa la o viaţă normală bebeluşilor care suferă de diverse afecţiuni genetice sau metabolice care, tratate la timp, nu evoluează şi nu provoacă dizabilităţi.
22:20
Intervenţie a pompierilor la Spitalul Municipal Roman, după ce s-a sesizat miros de fum de la subsol, unde izbucnise un incendiu la deşeuri şi materiale textile/ Nu au fost persoane evacuate # News.ro
Pompierii au intervenit, miercuri seară, la Spitalul Municipal Roman, judeţul Neamţ, după ce s-a sesizat un miros de fum de la subsolul clădirii. Acolo izbucnise un incendiu la deşeuri şi materiale textile, după folosirea unui aparat de sudură. Nu a fost nevoie de evacuarea persoanelor din spital.
22:20
Alexandru Rogobete susţine înfiinţarea de cabinete stomatologice în cadrul spitalelor de urgenţă: În cazul în care apare o complicaţie, o urgenţă asociată anesteziei generale, echipa de Terapie intensivă poate interveni imediat # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine înfiinţarea de cabinete stomatologice în cadrul spitalelor de urgenţă, cabinete în care să se poată realiza acele intervenţii care necesită anestezierea completă a pacientului. Rogobete spune că astfel de intervenţii pot avea loc în cabinet, iar dacă apar complicaţii pacientul are acces imediat îngrijiri din partea specialiştilor ATI şi poate fi dus în secţia de profil.
22:10
Ministrul Sănătăţii: În documente, toate par ok şi în regulă, în realitate stăm mai prost cu organizarea şi cu respectarea regulilor # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că în următoarele două-trei săptămâni va primi şi va face publice rezultatele celui mai amplu control desfăşurat din 1989 până în prezent la toate unităţile sanitare care au cel puţin o sală de operaţie. El spune că a dispus verificările pentru a afla care sunt problemele din sistem, pentru că, ”în documente, toate par ok şi în regulă, în realitate stăm mai greu”.
22:10
Italia, dublă deţinătoare a titlului, s-a calificat cu uşurinţă miercuri în semifinalele Cupei Davis, după ce a învins Austria cu 2-0, la Bologna.
22:10
UE prezintă o serie de măsuri menite să accelereze mobilitatea armatelor pe continent împotriva ameninţării ruse. Obiectivul: o coloană de tancuri cu baza în Spania să nu ajungă în Polonia ”după război” # News.ro
Uniunea Europeană (UE) a prezentat miercuri o serie de măsuri menite să accelereze mobilitatea armatelor pe continent împotriva ameninţării ruse, cu obiectivul ca o coloană de tancuri cu baza în Spania să nu ajungă în Polonia ”după război”, rezumă un oficial european, relatează AFP.
22:00
ONU îndeamnă toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # News.ro
Adunarea Generală a ONU a îndemnat miercuri toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, afirmând că încetarea luptelor pe durata unuia dintre cele mai importante evenimente sportive din lume poate fi „un instrument de promovare a păcii, dialogului, toleranţei şi reconcilierii”, relatează AP.
21:40
Alexandru Rogobete, de acord cu preşedintele Nicuşor Dan în privinţa Registrului Unic Electronic de Boli Transmisibile: Acest Registru, indiferent cât ar fi el de digitalizat şi, poate, securizat, nu reprezintă dosarul electronic al pacientului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a sesiza Curtea Constituţională în legătură cu legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile pe motiv că acest instrument reprezintă o ”ingerinţă disproporţionată” în viaţa privată, contrară articolului 26 din Constituţie. Alexandru Rogobete aminteşte că, încă de la începutul legiferării acestui instrument, a atras atenţia asupra faptului că registrul nu este echivalentul dosarului electronic de sănătate şi că nu este normal ca angajaţii mai multor instituiţi să aibă acces la acesta.
21:40
ONU îndeamnă toate naţiunile să instaureze o armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia # News.ro
Adunarea Generală a ONU a îndemnat miercuri toate naţiunile să instaureze o armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia, afirmând că încetarea luptelor pe durata unuia dintre cele mai importante evenimente sportive din lume poate fi „un instrument de promovare a păcii, dialogului, toleranţei şi reconcilierii”, relatează AP.
21:40
Rogobete răspunde acuzaţiilor conform cărora ”pune presiune” prin controalele în spitale: Spun clar că am ajuns aici tocmai pentru că ani la rând nimeni nu a verificat dacă aceste protocoale sunt respectate sau nu, dacă ele există sau nu # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, le răspunde celor care îl acuză că ”pune presiune” pe sistemul medical făcând controale frecvente în spitale, el amintind că sistemul românesc de sănătate are o problemă în ceea ce priveşte respectarea protocoalelor. ”Nu m-a impresionat această observaţie, dar spun clar că am ajuns aici tocmai pentru că ani la rând nimeni nu a verificat dacă aceste protocoale sunt respectate sau nu, dacă ele există sau nu, dacă oamenii de acolo ştiu de existenţa lor şi dacă sunt trainuiţi să le aplice sau nu”, afirmă ministrul.
21:30
Echipa SCM Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia belgiană Greenyard Maaseik, scor 3-2, în manşa retur din turul I preliminar al CEV Cup. SCM Craiova a ratat însă calificarea mai departe.
21:30
Alexandru Rogobete, despre Registrul Unic Electronic de Boli Transmisibile: Acest Registru, indiferent cât ar fi el de digitalizat şi, poate, securizat, nu reprezintă dosarul electronic al pacientului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, susţine demersul preşedintelui Nicuşor Dan de a sesiza Curtea Constituţională în legătură cu legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile pe motiv că acest instrument reprezintă o ”ingerinţă disproporţionată” în viaţa privată, contrară articolului 26 din Constituţie. Alexandru Rogobete aminteşte că, încă de la începutul legiferării acestui instrument, a atras atenţia asupra faptului că registrul nu este echivalentul dosarului electronic de sănătate şi că nu este normal ca angajaţii mai multor instituiţi să aibă acces la acesta.
21:10
Baschet masculin: CSM Oradea, victorie cu Aliaga Petkimspor şi s-a calificat în Top 16 FIBA Europe Cup # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a încheiat meciurile din grupa C a FIBA Europe Cup cu o victorie, miercuri, pe teren propriu, cu formaţia Aliaga Petkimspor, scor 77-71 (43-37), calificându-se direct, de pe primul loc, în Top 16. Corona Braşov şi CS Vâlcea ratează faza următoare.
21:00
Preşedintele CNAS: Vrem să stimulăm spitalele să se asocieze în consorţii de furnizare de servicii medicale # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că noile mecanisme financiare care vor fi implementate în ceea ce priveşte plata unităţilor sanitare cu paturi încurajează formarea de consorţii de unităţi sanitare, care să funcţioneze în mod complementar, atât în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor medicale, cât şi în ceea ce priveşte achiziţiile, estimările fiind că, în acest mod, unităţile sanitare publice cu paturi vor avea cheltuieli mai mici.
21:00
Ucraina atacă Rusia cu rachete de tip ATACMS pentru prima oară de la venirea lui Trump la putere. Moscova anunţă că a doborât toate cele patru rachete care ţinteau oraşul Voronej. Fragmente au avariat o clinică şi un orfelinat, fără victime. 64 de drone d # News.ro
Ucraina a atacat Rusia cu rachete americane de tip ATACMS - pentru prima oară de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă -, fără ca autorităţile ucrainene să ofere vreun detaliu despre ţinte, însă potrivit mai multe surse citate de bloguri specializate în apărare aceste atacuri au vizat oraşul Voronej, situat la aproximativ 170 de kilometri nord-est de Ucraina, relatează RFI.
21:00
Preşedintele CNAS: Numărul de medici de familie în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate scade în fiecare an. Se pare că nu mai este o specialitate atractivă, deşi există nişte venituri destul de consistente, în medie # News.ro
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că problema asigurării asistenţei medicale de către medicii de familie este una care ”îngrijorează” de peste un deceniu, pentru că de la un an la altul numărul acestora este tot mai mic.
20:50
Horaţiu Moldovan (CNAS): Spitalele din categoria 3, din categoria 4 vor trebui să se reconfigureze astfel încât structura lor să fie adaptată nevoilor reale ale populaţiei din zona pe care o deservesc # News.ro
Spitalele din categoriile trei şi patru vor trebui să se ”reconfigureze”, odată ce unităţile sanitare cu paturi vor fi plătite în funcţie de performanţă, afirmă Horaţiu Moldovan, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). El explică faptul că sumele alocate de la bugetul public pentru influenţele salariale în sistemul public de sănătate au crescut, într-un deceniu, de la 100 de milioane de lei la 17 miliarde de lei.
20:40
Aramco semnează acorduri preliminare de peste 30 de miliarde de dolari cu companii americane # News.ro
Saudi Aramco a anunţat miercuri că a semnat 17 acorduri preliminare cu firme din Statele Unite, având o valoare potenţială cumulată de peste 30 de miliarde de dolari, în timpul vizitei la Washington a prinţului moştenitor Mohammed bin Salman, transmite Reuters.
20:40
Volei feminin: Universitatea Cluj şi CSM Bucureşti, victorii în primul tur din Cupa României # News.ro
Echipele Universitatea Cluj şi CSM Bucureşti au obţinut victorii, miercuri, în prima manşă din turul I al Cupei României. Meciurile retur vor avea loc în 10 decembrie, iar sferturile de finală vor începe o săptămână mai târziu.
Acum 6 ore
20:30
Iaşi: 26 de brazi mari, dar şi alţi 850 în ghivece, vor fi montaţi în oraş cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Iluminatul festiv va fi aprins în 1 decembrie în faţa Primăriei # News.ro
Un număr de 26 de brazi vor fi montaţi în municipiul Iaşi cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar alţi 850 de brazi în ghivece vor fi ornaţi şi amplasaţi în toate cartierele. Iluminatul festiv de sărbători în centrul Iaşiului va fi aprins în 1 decembrie.
20:20
Volei masculin: Arcada Galaţi, a doua victorie cu Levoranta Sastamala şi se califică în faza 16-lor Challenge Cup # News.ro
Echipa Arcada Galaţi a câştigat şi miercuri, în deplasare, meciul cu formaţia finlandeză Levoranta Sastamala, scor 3-1, în manşa retur din turul I preliminar al Challenge Cup. Cu dublă victorie, Arcada Galaţi se califică în faza 16-lor competiţiei.
20:00
Fostul căpitan al naţionalei Angliei, David Beckham, a semnat un parteneriat pe mai mulţi ani cu Bank of America pentru promovarea programelor sportive globale înaintea Cupei Mondiale FIFA din America de Nord, au anunţat el şi banca, potrivit Reuters.
19:40
Larry Summers a demisionat miercuri din consiliul de administraţie al OpenAI, după publicarea emailurilor cu Jeffrey Epstein # News.ro
Larry Summers, fost secretar al Trezoreriei SUA, a demisionat miercuri din consiliul de administraţie al OpenAI, la câteva zile după publicarea unor emailuri care arătau corespondenţe între el şi infractorul sexual Jeffrey Epstein, transmite CNBC.
19:40
Ilie Bolojan: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună # News.ro
Premierul Ilie Bolojan transmite, miercuri, că măsurile de redresare pe care le-au luat până acum funcţionează, el precizâns că veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad iar România e pe calea cea bună.
19:40
Israelul anunţă că desfăşoară atacuri împotriva Hamas în Fâşia Gaza, în urma unor ”încălcări” ale armistiţiului. Apărarea Civilă anunţă 11 morţi # News.ro
Apărarea Civilă din Fâşia Gaza anunţă miercuri 11 morţi în bombardamente israeliene în întreaga enclavă, în care armata israeliană a anunţat că desfăşoară atacuri împotriva Hamas, ca ripostă la ceea ce prezintă drept o încălcare a armistiţiului, relatează AFP. (Vom reveni)
19:20
Alexandru Rogobete: Odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistem. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că, odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistemul medical, el precizând că se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul.
19:10
Zelenski îşi exprimă, la finalul unei vizite la Ankara, speranţa unei reluări a schimbului de prizonieri cu Rusia ”până la sfârşitul anului” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă miercuri speranţa - într-o conferinţă de presă la Ankara, la finalul unei vizite în care voia să relanseze negocierile de pace aflate în impas cu Rusia - unei reluări a schimbului de prizonieri de război cu Moscova, relatează AFP.
19:10
Guvernul anunţă că noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat în transparenţă decizională şi îşi exprimă speranţa că procesul de avizare, inclusiv de către CSM, se va derula cu celeritate # News.ro
Guvernul anunţă, miercuri, că noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat astăzi în procedură de transparenţă decizională şi arată că, având în vedere importanţa unui proces de legiferare rapid, îşi exprimă speranţa că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate.
19:00
Erdogan pledează, la Ankara, alături de Zelenski, în favoarea relansării negocierilor de la Istanbul în vederea unui armistiţiu în Războiul din Ucraina. El cere ”implicarea aliatului nostru, SUA” ”într-un cadru mai complet” # News.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan cere miercuri o relansare a negocierilor - la Istanbul - în vederea unei încetări a focului între Rusia şi Ucraina, în timp ce atacurile ruse se intensifică, relatează AFP.
19:00
Fotbal: 14 zile de închisoare cu suspendare pentru norvegianul Schjelderup, care a distribuit un videoclip cu caracter sexual ilegal # News.ro
Internaţionalul norvegian Andreas Schjelderup, legitimat la Benfica, a fost condamnat miercuri în Danemarca la 14 zile de închisoare cu suspendare după ce a distribuit un videoclip cu caracter sexual în care apăreau minori, relatează AFP.
18:50
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi # News.ro
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.
Acum 8 ore
18:30
Un feribot cu 267 de persoane la bord eşuează pe o insulă nelocuită în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă # News.ro
Un feribot sud-coreean cu 267 de persoane la bord a eşuat miercuri pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă, relatează AFP.
18:20
Grindeanu: Vedem de la contracandidaţii de dreapta, în fiecare zi, cum se îmbie unul pe altul să se retragă. Azi zice Ciucu despre Drulă, mâine spune Drulă despre Ciucu. N-am văzut proiecte, lucruri despre Bucureşti, n-am văzut decât politică # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre ”contracandidaţii de dreapta” din cursa pentru Primăria Capitalei că vedem în fiecare zi cum se îmbie unul pe altul să se retragă, azi zice Ciucu despre Drulă, mâine spune Drulă despre Ciucu. ”N-am văzut proiecte, lucruri despre Bucureşti, n-am văzut decât politică”, a mai spus Grindeanu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.