EXCLUSIV Dan Șucu pregătește startul celui mai mare ansamblu rezidențial al său FOTO
Profit.ro, 19 noiembrie 2025 00:50
Omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul grupului Mobexpert, și partenerul său, dezvoltatorul imobiliar Redport, planifică începerea lucrărilor la prima etapă a celui mai mare proiect al lor de până acum, lângă Petrom City, o zonă în plină dezvoltare care a atras plasamentele imobiliare a o serie de antreprenori reputați, precum Raul Doicescu, Horia Ciorcilă sau Vasile Armenean, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
• • •
Acum 10 minute
01:00
EXCLUSIV Noi concedieri voluntare la Dacia. Sindicatele au început negocierile pentru contractul colectiv de muncă. Ținta principală - o nouă creștere a salariului # Profit.ro
Ca în fiecare an, sindicatele din Automobile Dacia și patronatul intră în procesul de negociere a unui nou contract colectiv de muncă, încercând să majoreze veniturile membrilor de sindicat. România are în continuare cel mai mic salariu din industria auto europeană, care stă însă la baza prețurilor mici ale mașinilor Dacia în lume.
01:00
ULTIMA ORĂ Schimbare la Declarația Unică. ANAF a pregătit documentul. Formularul 212 va fi precompletat cu informații extrase din bazele de date ANAF, alte declarații fiscale, evidența contractelor de chirie, dar și date de la alte autorități # Profit.ro
ANAF a pregătit Declarația Unică (formularul 212) precompletată, care va fi utilizată din 2026 pentru declararea veniturilor aferente anului 2025, cu termen de depunere până la 25 mai 2026.
Acum 30 minute
00:50
00:50
Contractorul care lucrează la forajul sondelor de extracție de pe concesiunea offshore de gaze naturale Neptun Deep, cea mai extinsă din Marea Neagră românească, unde producția este programată să înceapă în 2027, a dezvăluit prețul de închiriere pe zi al instalației sale de foraj.
Acum 2 ore
23:30
VIDEO Dosarul Jeffrey Epstein - Camera Reprezentanților SUA decide publicarea, cu cvasiunanimitate # Profit.ro
Camera americană a Reprezentanților a decis, cu o cvasiunanimitate, publicarea dosarului de anchetă a autorităților cu privire la infractorul sexual Jeffrey Epstein
Acum 4 ore
22:30
FOTO BMW deschide în afara Bucureștiului primul showroom MINI în sistem agenție, cu o investiție de jumătate de milion de euro # Profit.ro
BMW Group România a deschis la Oradea un centru de vânzări pentru marca MINI, primul din țară, din afara Capitalei. Acesta va funcționa în noul sistem de distribuție, care nu mai presupune achiziția de stocuri.
22:10
Noul model de performanță urmează să fie lansat oficial în 2027.
21:50
Britanicii de la TMT ID, cu afaceri în România, obțin o investiție de 30 de milioane lire pentru extindere # Profit.ro
TMT Analysis (TMT ID), furnizor global de servicii anti-fraudă și de verificare a identității dispozitivelor mobile, cu sediul în Marea Britanie și centrul de dezvoltare și de operațiuni în România, la Ploiești, a atras o investiție de 30 de milioane de lire sterline pentru sprijinirea afacerii și extinderea în SUA.
21:50
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de autoritățile din Italia pentru promovarea înșelătoare a abonamentului „Wizz All You Can Fly”.
21:30
Google a prezentat modelul de inteligență artificială Gemini 3.
21:20
Toyota pariază un miliard de euro pe motoarele hibride: investiție masivă în cinci fabrici # Profit.ro
Subsidiara Toyota din America de Nord a dat un mesaj puternic referitor la strategia pe care o va urma, cel puțin pe această piață, în perioada următoare. Producătorul investește un miliard de dolari pentru a majora producția.
Acum 6 ore
21:00
Mare parte a stațiunilor bulgare de pe litoralul Mării Negre rămân vulnerabile la inundații, dacă sunt precipitații abundente, atenționează Ministerul bulgar al Mediului și Apelor.
20:50
Noul concept se va numi Crater, iar acesta va fi dezvăluit în cadrul unui salon auto din Los Angeles.
20:50
Franța are în față un mare obstacol - primul deficit al balanței comerciale cu produse agroalimentare din ultimii 50 de ani # Profit.ro
Franța poate avea primul său deficit al balanței comerciale cu produse agroalimentare din ultimii 50 de ani.
20:40
Orbán - șocat și amuzat că a primit o cerere UE de bani pentru Ucraina: Ca și cum ai încerca să vindeci un alcoolic de băutură trimițându-i încă o ladă de vodcă! # Profit.ro
Premierul ungar Viktor Orban s-a declarat șocat, dar și amuzat de faptul că și el a primit din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care statelor membre le sunt cerute fonduri suplimentare pentru Ucraina.
20:30
Carpatica Feroviar, care va înlocui CFR Marfă, a primit 6.800 de dosare pentru doar 2.200 de locuri de muncă disponibile.
20:00
Chevron NU se întoarce în România, chiar dacă este interesată de business-urile internaționale ale Lukoil # Profit.ro
Gigantul american Chevron, care a părăsit practic România în urmă cu 10 ani și ca efect al protestelor mai multor organizați non-guvernamentale, din care făcea parte la acea vreme și actualul președinte Nicușor Dan, nu se va întoarce pe piața autohtonă, chiar dacă este interesat de achiziționarea activelor Lukoil din străinătate, printre care se numără și rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării.
19:30
Donald Trump intenționează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA către Arabia Saudită.
19:20
Florența inrerzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor în zona centrală, foarte aglomerată din cauza turismului excesiv.
19:20
Parlamentarii ruși au avizat noi creșteri de taxe.
19:20
Platforma de anunțuri online OLX și-a notificat din nou clienții că va schimba reguli, pentru anumite servicii, de luna viitoare.
Acum 8 ore
19:00
Producătorul auto francez Renault va investi 616 milioane de euro în complexul său industrial din sudul Braziliei, lângă Curitiba.
19:00
Adrian Dociu finalizează mutarea acțiunilor Aquila pe o firmă din Cipru. Tranzacțiile cu acțiunile firmei de logistică și transport au apropiat volumele de pe bursă de pragul de 400 milioane lei # Profit.ro
Dincolo de pachete schimbate între aceiași proprietari, lichiditatea de pe bursă a fost bine dispersată pe mai mulți emitenți.
18:40
Record negativ în SUA - Prețurile la alimente au atins cel mai ridicat nivel din istorie # Profit.ro
Prețurile la alimente în SUA au atins cel mai ridicat nivel din istorie.
18:30
Ryanair - sancționată pentru „întârzieri repetate și deliberate” pe anumite curse în Olanda # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a pierdut două dintre sloturile de pe aeroportul Eindhoven după ce a provocat „întârzieri repetate și deliberate” pe aceste curse.
18:30
Traficul pe patru benzi între Brașov și Cristian va fi deschis în curând, anunță autoritățile.
18:20
Cloudflare, compania americană cu servicii de protejare a a milioane de site-uri împotriva atacurilor malițioase, prezintă primele explicații privind pana masivă care a afectat astăzi numeroase site-uri și platforme, inclusiv din România.
18:00
Explozia blocului din Rahova, situația după exact o lună. Unde sunt cazate familiile afectate # Profit.ro
Operațiunea de acordare a banilor pentru plata chiriilor familiilor afectate de explozia din cartierul bucureștean Rahova, din urmă cu o lună, este pe deplin operațională la acest moment.
18:00
Tranzacție cu impact și în România: AkzoNobel fuzionează cu rivalul Axalta. Apare un gigant de 25 miliarde de dolari pe piața vopselelor # Profit.ro
Producătorul olandez de vopsele și lacuri AkzoNobel va fuziona cu rivalul american Axalta Coating Systems într-o tranzacție cu acțiuni ce va crea un gigant evaluat la 25 de miliarde de dolari, cu peste 170 de unități de producție și aproximativ 45.000 de angajați la nivel global, inclusiv în România.
17:30
MI5 i-a avertizat pe parlamentarii de la Londra cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea legislativului.
17:30
Meteorologii ruși au anunțat că termometrele din Moscova au indicat marți 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani.
17:20
Sfat către pensionari: Un mare dușman a revenit printre noi. Nu vă mai lăsați manipulați! # Profit.ro
Economiile au un mare dușman care a revenit printre noi. Este vorba de inflație. Iar cel mai rău este să țineți banii la saltea, fie că se depreciază, fie că acest lucru ar însemna și un pericol la siguranța dumneavoastră, a fost mesajul transmis pensionarilor de Gabriel Biriș, consultant fiscal și avocat de business, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor, în 2016.
17:10
ULTIMA ORĂ FOTO Pericol de accident major în Satu Mare. Mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate necorespunzător # Profit.ro
Mii de tone de azotat de amoniu de calciu au fost depozitate necorespunzător de Garda Națională de Mediu în Satu Mare.
17:10
Ultima autorizație de construire a Variantei Ocolitoare Comarnic a fost emisă, ceea ce permite intrarea în etapa finală.
Acum 12 ore
17:00
Reprezentanții companiei Nordis reacționează la primele date privind proiectul Nordis Mamaia Wave, arătând, într-un mesaj transmis Profit.ro, că fiecare promitent-cumpărător care nu a reziliat promisiunea de vânzare are unitatea pe care a dorit-o și tipul de apartament pe care l-a contractat în promisiune și că nu a încheiat mai multe contracte de vânzare pentru același apartament, fapt imposibil din punct de vedere juridic,
17:00
Sute de mii de bilete de avion către Japonia au fost anulate de turiștii chinezi din cauza tensiunilor diplomatice # Profit.ro
Turiștii chinezi au anulat aproximativ 500.000 de bilete de avion către Japonia în doar două zile, a declarat pentru AFP un analist din industrie.
17:00
Accesul la natură depinde de bunăstarea economică, iar cartierele cele mai bogate din marile orașe au, de obicei, mai mulți copaci, mai multe păsări și, în general, mai multe spații verzi.
16:50
ULTIMA ORĂ Paul al României rămâne în Franța, judecătorii resping cererea autorităților române # Profit.ro
Autoritățile din Franța au refuzat să îl predea autorităților române pe prințul Paul al României, condamnat la 3 ani și patru luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa.
16:50
Cea de-a 15-a ediție marchează o transformare importantă prin extinderea programului într-un proces complet de incubare.
16:40
Simtel lansează cel mai mare parc fotovoltaic din România realizat prin reconversie ecologică # Profit.ro
Simtel, grup de inginerie și tehnologie, va pune în funcțiune parcul fotovoltaic de la Giurgiu, cel mai mare proiect propriu al companiei, construit pe o fostă groapă de cenușă industrială.
15:00
Refuz de plată a taxelor, popriri pe Revolut. Românii din mai multe localități ale Sibiului nu își mai plătesc impozitele. Primăria pune popriri și pe Revolut # Profit.ro
Mai multe localițăti din județul Sibiu se confruntă cu neplata impozitelor de către locuitori.
14:40
FOTO Vechi sediu central Allianz-Țiriac, vândut. Familia Tănăsoiu semnează achiziția unuia dintre vechile sedii centrale ale băncii din București CONFIRMARE # Profit.ro
Oamenii de afaceri Emil și Daniel Tănăsoiu (tată și fiu), proprietarii companiei imobiliare Primavera Development, au semnat achiziția unuia dintre cele două foste sedii centrale din zona Pieței Victoriei, București, rămase goale după mutarea asigurătorului în Țiriac Tower.
14:40
Furnizorul de servicii de securitate cibernetică și domenii de internet Cloudflare se confruntă cu probleme care afectează mai multe site-uri și servicii la nivel global, inclusiv în România.
14:30
Fibula Air Travel și 5 to go au încheiat un parteneriat și oferă reduceri la pachete de vacanță, direct în cele peste 650 de cafenele 5 to go, din toată țara.
14:30
Freedom House a publicat raportul Freedom on the Net pentru 2025, care evidențiază încă un declin anual la nivel global al libertății pe internet.
14:20
Bisericile ortodoxe din SUA ar putea fi investigate pentru potențiale legături cu serviciile secrete rusești # Profit.ro
Procurorul general al SUA Pam Bondi a primit o solicitare din partea unui grup de republicani din Camera Reprezentanților să investigheze dacă serviciile secrete ruse au încercat să utilizeze bisericile ortodoxe din SUA care au legături cu Moscova.
14:20
Primul blindat 4x4 românesc VLAH este în acest moment în construcție.
14:20
În contextul tensiunilor dintre China și Japonia apărute după declarațiile prim-ministrului nipon Sanae Takaichi cu privire la Taiwan, insula revendicată de Beijing, Japonia și-a îndemnat cetățenii din China să fie prudenți, să-și ia măsuri de siguranță și să evite pe cât posibil locurile foarte aglomerate.
14:20
Fibula Air Travel și 5 to go au încheiat un parteneriat și oferă reduceri la pachete de vacanță, direct în cele peste 650 de locații 5 to go, din toată țara.
13:30
Vlad Săbădus, director divizia agricultură Carmistin The Food Company, vine la Maratonul agriculturii # Profit.ro
Carmistin The Food Company vine la „Maratonul agriculturii” în data de 20 noiembrie.
