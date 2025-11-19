„Nu ne-am câștigat acest drept” Rațiu a apărut supărat la interviuri: „Cine vine să vină, noi trebuie să venim cum trebuie”
Golazo.ro, 19 noiembrie 2025 01:30
România - San Marino 7-1. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul „tricolorilor”, a venit foarte supărat la interviurile de după meci, fiind afectat de parcursul slab al „tricolorilor” în preliminariile pentru CM 2026.
• • •
Acum 2 ore
01:30
01:00
„Rămâneți la baraj?” Cum a răspuns Lucescu » Reacție nervoasă: „Există o limită! Dacă aș spune exact ce gândesc...” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a vorbit despre succesul din ultima etapă a preliminariilor.
00:50
„Putem câștiga la baraj” Vlad Dragomir, încă afectat de eșecul cu Bosnia: „E greu, dar știm că forța grupului ne poate aduce succes” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Vlad Dragomir (26 de ani) a tras câteva concluzii la finalul preliminariilor pentru CM 2026.
00:40
Un singur adversar abordabil Planurile României, date peste cap în ultima zi! Schimbare majoră la urnele pentru barajul CM 2026, după o surpriză uriașă! # Golazo.ro
ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Toate calculele au fost date peste cap în ultima zi a preliminariilor europene, când o mare surpriză a răsturnat urnele de la baraj.
Acum 4 ore
00:20
„Ne vedem în SUA” Ianis Hagi crede în continuare în șansele României: „Mergem la baraj și știm că ne calificăm la Mondial” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Ianis Hagi (27 de ani) a venit cu prima reacție după încheierea calificărilor pentru CM 2026.
00:10
Austria, la CM. Nu Bosnia! Echipa care i-a învins pe „tricolori” nu a rezistat la Viena: 1-1. Și se duce în baraj. Cum arată urnele! # Golazo.ro
Austria a reușit să egaleze marți seară, 1-1 acasă, punctul suficient pentru a-și păstra locul 1 și a se califica după aproape trei decenii la Mondial
00:00
Bosnia, coșmarul familiei Lucescu „Il Luce” și Răzvan, ratări la indigo: înfrângeri la Zenica după 1-0 la pauză și puncte pierdute cu outsideri # Golazo.ro
Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a ratat calificarea directă la CM 2026, selecționerul repetând greșelile comise de fiul său, Răzvan, în preliminariile EURO 2012.
18 noiembrie 2025
23:40
„E serios?” Decizia lui Lucescu la România - San Marino l-a lăsat mască pe Panduru: „Nu mai am idei” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional, a criticat prima formulă folosită de Mircea Lucescu (80 de ani) în meciul cu San Marino.
23:20
Jackpot ratat Olăroiu ar fi obținut o primă imensă dacă ducea Emiratele Arabe Unite la CM 2026 # Golazo.ro
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul oaspeților, a ratat un bonus colosal.
23:20
Dan Udrea Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant! # Golazo.ro
Noi ne batem joc de momentul imnului, alții îl venerează, iar scoțienii l-au transformat în artă
22:50
„Nu țin minte un meci atât de bun” MM Stoica, impresionat de „tricolorii mici”: „Au meritat frigul și ploaia. Excepțional!” # Golazo.ro
Islanda U19 - România U19 0-3. Naționala de tineret a câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.
Acum 6 ore
22:30
Una caldă, două reci de la Ploiești VIDEO. Sold-out-ul care n-a mai fost la România - San Marino și cum a fost compromis imnul: doar ultrașii Petrolului au fost la înălțime # Golazo.ro
Se anunța „sold out” pentru România - San Marino, meci disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.
22:20
Tranzacție istorică Neymar este aproape de a cumpăra marca Pele pentru o sumă uriașă » Când s-ar putea finaliza achiziția # Golazo.ro
Neymar (30 de ani), jucătorul celor de la Santos, și tatăl său vor să cumpere drepturile de imagine ale fostului fotbalistul legendar Pele.
22:10
Usyk nu mai este campionul mondial absolut Motivul pentru care boxerul ucrainean a renunțat la titlul WBO # Golazo.ro
Boxer-ul ucrainean a renunțat la titlul WBO, după ce a refuzat să își apere centura în fața lui Fabio Wardley, challenger-ul său obligatoriu.
21:30
Prețuri uriașe pe Camp Nou S-au pus în vânzare biletele pentru FC Barcelona - Athletic Bilbao # Golazo.ro
Biletele pentru primul meci pe Camp Nou după renovarea arenei au atins prețuri uriașe.
21:00
„Chivu ar semna imediat” Scenariul surpriză înaintat de Contra: „Mi se pare fascinant” + nu va ține cu Chivu în Derby de la Madonnina # Golazo.ro
Cosmin Contra (49 de ani) a recunoscut cu cine va ține în primul episod al „Derby della Madonnina” din cariera de antrenor a lui Cristi Chivu (45 de ani).
21:00
Olăroiu ratează Mondialul! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut orice șansă de calificare la CM 2026 după eșecul cu Irak! Gol primit din penalty în minutul 90+17! # Golazo.ro
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost eliminată dramatic din cursa pentru calificarea la CM 2026.
Acum 8 ore
20:20
„Îl aștept cu brațele deschise!” Ar fi transferul iernii în Liga 1! FCSB poate da lovitura: „Nu va juca la altă echipă, să vedem dacă mă înșel” # Golazo.ro
Al Gharafa ar fi decisă să scape de Florinel Coman (27 de ani), în perioada de transferuri din această iarnă.
20:20
Ce trebuie să știm de Mondial Ultima seară a preliminariilor. Cine are biletele la CM 2026. Ce urmează. Când e tragerea, când e barajul # Golazo.ro
34 de naționale au asigurate biletele la Mondialul de anul viitor, organizat în SUA, Canada și Mexic. Alte opt echipe se vor califica marți seară din Europa și America de Nord și Centrală
20:00
Gata de FCSB Primul mesaj după ce s-a despărțit de fosta echipă: „Urmează o nouă etapă, noi obiective” # Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani), directorul sportiv al celor de la FC Voluntari, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care și-a luat rămas bun de la ilfoveni.
19:50
„Afaceriști fără scrupule” Fostul președinte de la Genoa, atac dur împotriva lui Dan Șucu: „Ținut în întuneric” # Golazo.ro
Dan Șucu, una dintre țintele lui Alberto Zangrillo, fostul lider al clubului Genoa, chiar dacă acesta nu i-a pronunțat numele. Șucu, proprietarul „Grifonului” din decembrie 2024, l-a înlocuit după doar o lună ca președinte pe Zangrillo
19:50
România U19, în turul de Elită „Tricolorii” au câștigat grupa preliminară pentru Euro 2026, după un succes categoric cu Islanda # Golazo.ro
Islanda U19 - România U19 0-3. Selecționata noastră a câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.
19:00
„Puțini au astfel de abilități” Fostul căpitan al lui Inter, impresionat de parcursul lui Cristi Chivu: „A fost întotdeauna foarte respectat” » Cu cine îl compară # Golazo.ro
Andrea Ranocchia (37 de ani), fostul fundaș al lui Inter Milano, a vorbit despre prima parte a mandatului lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca „nerazzurrilor”.
19:00
Lotul României s-a reunit Ce jucătoare a selecționat Ovidiu Mihăilă pentru Trofeul Carpați # Golazo.ro
Lotul României de handbal feminin s-a reunit, ieri, la Bistrița, pentru Trofeul Carpați.
18:40
„Lumea i-a abandonat” Pep Guardiola, înaintea amicalului dintre Catalunya și Palestina: „ Nu am făcut absolut nimic pentru a-i salva” # Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre meciul amical dintre naționala Catalunyei și Palestina.
18:40
„Campanie coordonată” Reacția Cameliei Voinea, după imaginile publicate de GOLAZO.ro: „Ce antrenor nu face asta? Oficialii FRG au imaginile de 2 ani” + Ce spune Sabrina # Golazo.ro
Camelia Voinea (55 de ani) a reacționat după imaginile publicat marți de GOLAZO.ro, în care aceasta este agresivă și o jignește pe fiica sa, în sala de gimnastică.
Acum 12 ore
18:10
I-au spart casa FOTO. Alisha Lehmann a făcut publice imagini cu haosul din locuință + Replică ironică pentru hoți # Golazo.ro
Casa Alishei Lehmann (26 de ani), atacantul celor de la Como, a fost călcată de hoți în cursul acestei săptămâni.
18:10
„Sunt cei mai tari” Jucătorul român din MLS, tentat de transferul la FCSB: „Mi-aș dori să joc la ei” # Golazo.ro
Ștefan Chirilă (18 ani), atacantul naționalei U19, a vorbit despre campionatul Românei, dar și despre echipa la care și-ar dori să evolueze.
17:40
Reacția șefului ANS Bogdan Matei, după imaginile dezvăluite de GOLAZO.ro cu Camelia și Sabrina Voinea: „Regretabil, așteptăm decizia Federației” # Golazo.ro
Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a reacționat după imaginile publicate de GOLAZO.ro. Acestea o surprind pe antrenoarea Camelia Voinea (55 de ani) în timp ce își agresează verbal fiica, gimnasta Sabrina Voinea (18 ani).
17:20
România U21 va juca împotriva Spaniei U21, astăzi, de la 19:00, în preliminariile EURO 2027. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Arena. Românii din afara țării pot vedea meciul și pe FRF TV.
17:00
„Cristi și Adi erau vârfurile” Lobonț, despre disputa privind numele generației „lui Chivu și Mutu”: „Îi înțeleg supărarea lui Raț” # Golazo.ro
Bogdan Lobonț (47 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre perioada de tranziție dintre Generația de Aur și generația supranumită „Mutu-Chivu”. Răzvan Raț (44 de ani) nu este mulțumit de porecla generației, deoarece consideră că și alți jucători din echipă au fost la fel de valoroși.
17:00
Dispariția amicalelor, drama României! Când contau meciurile de verificare, eram peste Franța, Anglia, Spania și Italia. Azi suntem sub Panama, Iran și Australia # Golazo.ro
În urmă cu aproape un deceniu, UEFA a decis să elimine aproape în totalitate amicalele, care aveau să fie înlocuite de Nations League, o competiție oficială
17:00
„FOTBALUL UNEȘTE!” VIDEO FRF a lansat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării: „Promovează valorile respectului și incluziunii” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a inițiat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării, chiar după incidentele neplăcute de la meciul cu Bosnia, scor 1-3.
16:50
De ce au picat site-urile Ce este Cloudflare și cum explică DNSC situația: „Nu e vorba de un atac cibernetic” # Golazo.ro
Mai multe site-uri de sport și de știri din România și din străinătate (OpenAI, Facebook, Amazon Web Services, bet365, Canva, Spotify, BrightHR și League of Legends, conform downdetector.com) nu au fost disponibile ore întregi, din cauza unor probleme cu serviciile Cloudflare.
16:50
Suporterii FCSB, arestați Patru indivizi au fost reținuți pentru tâlhărie » Victimele, membri ai „Legiunii Chitila” de la Rapid # Golazo.ro
Patru suporteri ai echipei FCSB au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că au comis două fapte de tâlhărie în seara de 4 octombrie 2025, pe pasajul pietonal Grivița, în apropierea stadionului Giulești. Un al cincilea suspect este plasat sub control judiciar.
14:30
„Mulțumim pentru vizită, Leo” Gazon hibrid de aproape 300.000 de euro pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi # Golazo.ro
Universitatea Cluj se va bucura de un gazon nou la meciurile de pe teren propriu. Cei de la U Cluj „l-au adus” pe Messi pe Cluj Arena.
14:20
La pas prin Kinetic Flagship Prezentarea celui mai modern centru de recuperare medicală din România # Golazo.ro
Andrei Nicolae, managerul Kinetic Flagship, prezintă pentru public facilitățile clinicii recent inaugurate de rețeaua de Sănătate „Regina Maria”
Acum 24 ore
13:30
Trump l-a pus în dificultate Președintele SUA a făcut public un acord controversat cu președintele FIFA: „Asta îi voi cere” # Golazo.ro
Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, a anunțat că procesul de obținere a vizei pentru SUA va fi accelerat în cazul suporterilor care și-au achiziționat bilete la Campionatul Mondial.
13:20
„La CSM a fost cum a vrut Neagu” Mayssa Pessoa, acuzații la adresa fostei mari jucătoare: „În România, hanbalul e individual, nu de echipă” # Golazo.ro
Mayssa Pessoa (41 de ani), fost portar la CSM București, a vorbit despre fosta sa colegă, Cristina Neagu (37 de ani).
13:10
Ce șansă ni se oferă pentru Mondial! România ar putea beneficia de o situație extrem de avantajoasă în perspectiva turneului final # Golazo.ro
Joi are loc tragerea la sorți pentru meciurile din barajul din luna martie. România e în urna a 4-a și va juca sigur semifinala în deplasare
13:00
Au luat cu asalt Viena! Vor fi 25.000 de fani bosniaci la meciul decisiv cu Austria, peste jumătate de stadion. Prețurile au explodat # Golazo.ro
Bosnia încearcă imposibilul, să câștige marți seară în Austria și să se califice direct la Mondial, de pe locul 1 în grupa noastră. Austria are nevoie de egal
12:30
Explicația tensiunilor de la Zenica Mărturie despre atmosfera ostilă de la Bosnia - România: „Vă vom huidui imnul din cauza acelui banner care a apărut la Belgrad” # Golazo.ro
Florin Iacob, agent FIFA și bun cunoscător al fotbalului din Bosnia, a vorbit despre motivele pentru care suporterii și echipa națională a României au fost întâmpinați ostil la Zenica.
12:20
Ce s-a strigat la oficială Consilierul FRF, despre scandările incredibile ale bosniacilor: „Țipa cât îl țineau rărunchii” # Golazo.ro
Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu (41 de ani), a vorbit despre deplasarea din Bosnia, acolo unde suporterii formației gazdă au avut mai multe scandări neadecvate la adresa „tricolorilor”.
12:20
Probleme la Dinamo „Câinii” ar putea avea o absență importantă în luna decembrie » Care este motivul # Golazo.ro
Dinamo ar putea avea probleme în compartimentul defensiv în luna decembrie, dacă Devis Epassy (32 de ani), portarul „câinilor” va fi convocat la echipa națională a Camerunului.
11:40
„E în regulă să simți asta” Nadia Comăneci, despre schimbările din gimnastică: „Acum se poate vorbi despre anxietate” » Elogiu pentru Simone Biles # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a vorbit despre evoluția gimnasticii.
11:20
În afara lotului Mircea Lucescu nu poate miza diseară pe doi integraliști de la meciul cu Bosnia » Efectivul pentru meciul cu San Marino # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a fost nevoit să lase doi jucători importanți în afara lotului pentru meciul cu San Marino.
11:10
Golul etapei, în poarta României VIDEO Fanii au votat reușita bosniacilor drept cea mai frumoasă din întreaga etapă a preliminariilor # Golazo.ro
Reușita lui Esmir Bajraktarevic (20 de ani) din partida Bosnia - România, scor 3-1, a fost votată golul etapei în preliminariile Campionatului Mondial.
10:30
„Dacă ajungem așa...” Basarab Panduru, despre Lucescu și regresul echipei naționale: „Ar fi făcut cineva mai puțin în grupa asta?” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), component al „Generației de aur”, a vorbit despre situația echipei naționale.
10:20
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 77.
10:10
„Toată lumea vrea cu Ucraina” Basarab Panduru și Mihai Stoica analizează scenariile barajului pentru CM 2026: „Italia nu joacă nimic!” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional al României, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, analizat posibilele scenarii ale barajului.
