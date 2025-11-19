„Nu ne-am câștigat acest drept” Rațiu a apărut supărat la interviuri: „Cine vine să vină, noi trebuie să venim cum trebuie”

16:50

Patru suporteri ai echipei FCSB au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că au comis două fapte de tâlhărie în seara de 4 octombrie 2025, pe pasajul pietonal Grivița, în apropierea stadionului Giulești. Un al cincilea suspect este plasat sub control judiciar.