Revelion 2026: Unde mai găsești locuri în țară? Printre oferte, cabane din județul Brașov

16:20

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Hoghiz au fost sesizați, de către o tânără de 21 de ani, din localitatea Cața, cu privire la faptul că, în timp ce se afla în locuință împreună cu partenerul ei, acesta ar fi agresat-o fizic. „În urma sesizării, un echipaj de poliție s-a deplasat în scurt timp la [...]