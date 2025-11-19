„Reprezentanța auto” ANAF Brașov: Mașini Tesla și Mercedes, confiscate de la datornici, scoase la mezat la sume modice

03:40

Depășirea termenului de acceptare a succesiunii este o situație delicată care atrage sancțiuni. Moștenitorii au un timp limită impus de lege, ca mai apoi să plătească o sancțiune dacă nu dezbat moștenirea la timp. Ce să știi despre acceptarea moștenirii Succesiunea este procedura prin care patrimoniul unei persoane decedate se transmite către moștenitorii săi, iar regulile [...]