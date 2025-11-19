NATO se pregătește pentru un „război naval” cu Rusia. Un submarin norvegian a fost testat cu succes
Gândul, 19 noiembrie 2025
NATO a publicat imagini în premieră cu puterea reală de distrugere a unui submarin norvegian. Scopul publicării imaginilor este de a demonstra capacitatea și forța de atac din partea unui submarin fabricat de o țară europeană membră NATO. Submarinul are o rezistență mare, operează în secret și are o capacitate unică de a dicta bătălia […]
• • •
Portretul realizat de Gustav Klimt a fost vândut cu 236 milioane $. „Elisabeth Lederer” a devenit al 2-lea cel mai scump tablou vândut la o licitație # Gândul
Portretul luxuriant al Elisabetei Lederer, o femeie austriacă de etnie evreiască evidențiată pentru părul brunet și ochii negri de o profunzime nemaiîntâlnită, îmbrăcată într-o robă albă specifică Chinei Imperiale, tocmai a devenit al doilea cel mai scump tablou vândut vreodată la o licitație. Pictura realizată în 1916 de austriacul Gustav Klimt, cu doi ani înainte […]
În timp ce Bolojan a scăzut pensiile românilor și se luptă cu magistrații, Ungaria, Polonia și Germania se îngrijesc de soarta seniorilor și cresc substanțial veniturile pensionarilor # Gândul
În Ungaria se va da a 14-a pensie. În România au scăzut toate pensiile peste 3.000 de lei. În Polonia pensiile vor crește cu 5%. Iar în Germania cu 3,73%. În România, doar prețurile cresc. Pensiile îngheață. Dar toată agenda publică e ocupată de singura preocupare a premierului Ilie Bolojan: pensiile magistraților. Este „dușmanul colectiv”, […]
Lovitură de teatru în scandalul de corupție în care apare și numele premierului Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos, arestat pentru șantaj, a câștigat definitiv procesul cu DSVSA Vaslui și trebuie să primească despăgubiri de peste 3 milioane de lei # Gândul
Gândul dezvăluie în exclusivitate detalii uluitoare din dosarul în care sunt implicați generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL, inclusiv premierul Ilie Bolojan, dar și mai mulți oameni de afaceri, toți în jurul lui Fănel Bogos. Acesta din urmă a reușit să câștige definitiv procesul în care cere de la DSVSA Vaslui despăgubiri de […]
ESCALADARE îngrijorătoare: Ucraina a bombardat Rusia cu rachetele americane ATACMS, pentru prima oară de la începerea mandatului lui Trump # Gândul
18 noiembrie 2025: Pentru a treia oară de la începerea războiului, Ucraina a bombardat Rusia cu rachete ATACMS de fabricație americană. Este primul atac ucrainean efectuat cu rachetele SUA de rază lungă pe teritoriul Rusiei de la instalarea lui Donald Trump la Casa Albă din ianuarie 2025. Informarea vine de la armata ucraineană, într-un context […]
Rusia a bombardat Harkivul cu 18 drone Shahed, provocând 32 de răniți și distrugeri multiple. Anterior, Ucraina a bombardat Rusia cu rachete ATACMS # Gândul
Harkiv a fost atacat de 18 drone Shahed de fabricație ruso-iraniană. Patru lovituri au fost efectuate și în raionul Slobidsky, fiind lovite patru obiective. Bombardamentele rusești au provocat incendii și distrugeri multiple. În raionul Osnoviansky, o lovitură a unei drone într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje, a provocat 22 de răniți. Alte 28 de […]
Mircea Lucescu, replică pentru contestatari: „Ce am făcut eu în carieră, nu o să facă ei în 2000 de ani” # Gândul
După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu a anunțat că va conduce echipa națională și la barajul de calificare din martie 2026 și le-a răspuns contestatarilor. Tricolorii au învins San Marino, 7-1, și au încheiat grupa din preliminarii pe locul trei. Vor juca barajul datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. Selecționerul a fost criticat pentru […]
România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia” # Gândul
România a învins San Marino, 7-1, în ultimul meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. Goluri: Dante Carlos Rossi (autogol, 13), Ștefan Baiaram (29), Dennis Man (42), Giacomo Valentini (autogol, 57), Ianis Hagi (76), Andrei Rațiu (82) și Louis Munteanu (86 – penalty), respectiv Nicolas Giacopetti (2). România a încheiat preliminariile pe locul […]
Israelul a bombardat o presupusă bază Hamas din Liban, rezultând 13 morți, potrivit surselor locale. Hamas neagă existența vreunei baze # Gândul
Forțele armate ale Israelului au anunțat că au lovit o bază Hamas din Liban. Sursele locale dezvăluie că atacul israelian a provocat 13 morți. Atacul aviatic al IDF a fost efectuat marți, 18 noiembrie 2025, lângă tabăra de refugiați palestinieni din Ain al-Hilweh, informează Times of Israel. IDF a comunicat că operatori Hamas au folosit […]
Nicki Minaj îi mulțumește președintelui Donald Trump pentru „inițiativa de apărare a creștinilor din Nigeria” # Gândul
Cântăreața de rap Nicki Minaj (Onika Tanya Mara) i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru că atenția acordată creștinilor din Nigeria. Președintele american a amenințat guvernul din Nigeria cu „acțiuni militare” dacă vor mai fi uciși creștini nigerieni de către jihadiști. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat la rândul său că va respecta și va […]
Începutul sfârșitului pentru Volodimir Zelenski? Petro Poroșenko și membrii opoziției au blocat tribuna Parlamentului, solicitând demisia Guvernului # Gândul
Membrii facțiunii „Solidaritatea Europeană” conduși de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko au blocat azi tribuna Radei Supreme (Parlamentul Ucrainei) pentru a solicita demisia imediată a Guvernului condus de prim-ministra Iuliia Svîrîdenko. Motivul solicitării demisiei îl reprezintă scandalul de corupție. „Ieri am auzit continuarea „înregistrărilor Mindich” – la ședința TSC am auzit cum Electronics a risipit […]
Donald Trump respinge întrebarea unui jurnalist privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi: Era un disident saudit „controversat” # Gândul
Președintele Donald Trump a refuzat să răspundă la întrebarea unui reporter de la ABC News privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, privind acuzațiile la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. El a acuzat ABC News de „știri false” și susține că ar trebui să-i fie anulată licența. Președintele a acuzat jurnaliștii că abordarea subiectului […]
În ediția „Marius Tucă Show” din 18 noiembrie 2025, s-a discutat despre necesitatea ca Bucureștiul să dezvolte o identitate bine definită odată cu mandatul noului primar general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marius Tucă a subliniat că orașul este acum „praf din multe feluri” și că există o „harababură” generală, fără o direcție […]
Mîndruță îi ia apărarea lui Orban: Un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele # Gândul
Lucian Mîndruță îi apărarea lui Ludovic Orban și spune, într-o postare pe Facebook, că „un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele”. „Un consilier al președintelui trebuie să-l sfatuiască, nu să-l asculte si să-i duca mai departe ordinele. Ca nu e fi-su. Ideal ar trebui să joace […]
Ce ar face Daniel Băluță dacă ar fi ales PRIMARUL Capitalei: „Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă” # Gândul
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 18 noiembrie 2025, Daniel Balanță a fost invitat să discute despre bugetul Primăriei Capitalei și despre prioritățile pe care le-ar avea dacă ar fi primar general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În cadrul discuției, a fost menționat că bugetul Capitalei este de aproximativ un miliard de […]
Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul în care Guvernul pregătește noi pachete fiscale, iar populația resimte creșterea costurilor. Astfel, fostul prim-ministru PSD susţine că măsurile luate de actuala coaliţie care conduce România nu sunt eficiente. Marcel Ciolacu a vorbit despre tăierile din administrație, presiunea pe autoritățile locale, măsurile […]
Cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Câți lei se adaugă pe factură, la final de lună # Gândul
Iată cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor și câți lei se adaugă pe factură, la final de lună. Trebuie spus că consumul depinde mult de clasa energetică a aparatului, de model, precum și de cât de eficient este folosit. Iată, așadar, o estimare realistă și câți bani se adaugă, […]
Daniel Băluță: „DISPUTA cu Nicușor Dan a fost o etapă necesară pentru a atinge scopul final – Să punem în siguranță centrul Bucureștiului” # Gândul
Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă Show de pe 18 noiembrie 2025, a vorbit despre lucrările de protecție a centrului Bucureștiului. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Daniel Băluță a vorbit în special despre casca de protecție și planșeul, precum și despre etapele și disputele apărute în timpul realizării acestor proiecte. „A fost o […]
Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin, transformată într-o poveste de Crăciun de o familie de români întoarsă din Germania # Gândul
Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin a fost transformată într-o poveste de Crăciun, iar responsabilii sunt chiar membrii unei familii întoarse recent din Germania. Astfel, ei s-au asigurat că toți vor avea sărbători de neuitat. O familie din Drobeta-Turnu Severin a transformat scara blocului într-o poveste de iarnă. Încă de la intrarea în bloc, locatarii […]
Scandalul de corupție din Ucraina pune sub semnul întrebării viitorul politic al lui Volodimir Zelenski # Gândul
Volodimir Zelenski ar putea pierde puterea în Ucraina nu din cauza războiului cu Rusia, ci din cauza scandalului de corupție care a provocat nemulțumiri atât pe plan extern, cât și pe plan intern, în rândul ucrainenilor de rând, scrie Wall Street Journal. Acuzațiile de corupție i-au înfuriat pe ucrainenii care trec în fiecare zi prin […]
Andrei Caramitru sare în ajutorul lui Orban și-i bate obrazul lui Nicușor Dan: umilești public un om fără de care erai nimic! # Gândul
Andrei Caramitru a reacționat pe pagina de Facebook, după ce Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. Andrei Caramitru a spus că Nicușor Dan nu ar fi ajuns acolo unde este acum, dacă nu ar fi avut susținerea lui Ludovic Orban și a PNL-ului. „ND nu ar fi ajuns niciodată […]
Scandalos! 7 liberali apropiați de Bolojan vor să limiteze accesul la informațiile publice. Parlamentarii PNL vor să modifice legea 544/2001, care le permite românilor să chestioneze autoritățile și au inventat informația „cu regim special.” Șeful instituției chestionate va decide ce e de interes public și ce nu # Gândul
Un grup de șapte deputați PNL a depus o inițiativă legislativă care poate schimba radical modul în care românii au acces la informațiile publice. Proiectul introduce un termen nou în legea 544/2001: „informația cu regim special”, categorie pe care șeful oricărei instituții o poate declara inaccesibilă publicului. Informația a fost publicată inițial de Presshub. Gândul […]
Casa Albă ar fi intervenit în favoarea fraților Tate în timp ce aceștia erau anchetați în Florida, arată o investigație ProPublica # Gândul
Potrivit publicației ProPublica din New York, oficiali de la Casa Albă ar fi intervenit în favoarea fraților Andrew și Tristan Tate în cadrul unei investigații federale în statul Florida. În luna februarie, frații Andrew și Tristan Tate au plecat din România cu destinația Fort Lauderdale, Florida. Odată ajunși pe aeroport, agenții de la vamă le-au […]
Fructele uscate reprezintă una dintre cele mai simple și mai gustoase soluții atunci când vrei să înlocuiești dulciurile clasice, mai ales pe perioada iernii. Acestea se găsesc peste tot, se păstrează bine iarna și au gust intens, care satisfice rapid pofta de dulce. De asemenea, fructele uscate sunt super-alimentele de iarnă care pot înlocui dulciurile. […]
Un fișier de configurare creat automat pentru a gestiona traficul periculos a fost cauza unei întreruperi majore a serviciului cloud american Cloudflare, a declarat serviciul de presă. După Pana de internet din iulie 2024 ce a dus la întreruperea serviciilor Microsoft și perturbarea zborurilor, operațiunilor bancare și a rețelelor de telecomunicații, pe 18 noiembrie 2025, o întrerupere […]
Luna decembrie 2025 aduce mare noroc pentru o singură zodie. Și pentru anul 2026, ea se află printre favoritele astrelor. În sfârșit, nativii acestui semn zodiacal vor avea curaj să accepte provocări de care s-au ferit până acum și toate dorințele lor vor deveni realitate. Fie că este vorba de o reușită pe plan profesional ori […]
Președintele Nicușor Dan a publicat, marți seară, un omagiu pe Facebook pentru președintele unei asociații de locatari din București. „Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. Era președinte de asociație de bloc cand a început construcția unor blocuri în Parcul Tineretului, în fața blocului lui. A avut curajul să se lupte cu ei în instanță. Așa ne-am cunoscut, […]
Nicușor Dan, președintele României, și-a enervat susținătorii și s-a dus să dea un interviu în direct la România TV. De când Antena 3 a trecut de partea binelui și a devenit una dintre televiziunile preferate a susținătorilor hardcore ai USR, care mai au puțin și-i ridică statuie lui Mugur Ciuvică pentru modul neînfricat în care […]
Trei candidaturi pentru Primăria Capitalei, respinse de Biroul Electoral Municipal. Care sunt acestea # Gândul
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru Primăria Capitalei. Mai precis, este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian. De asemenea, au rămas valabile candidaturile lui Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluţă (PSD), George Burcea (POT), Anca Alexandrescu, din partea Alianţei electorale ”Dreptate pentru […]
Trucul care te poate ajuta să ai facturi mai mici la căldură. Iată ce trebuie să faci în sezonul rece # Gândul
Pe măsură ce costurile la energie sunt în creștere, proprietarii de case caută soluții simple ca să reducă cheltuielile în sezonul rece. Astfel, un expert recomandă o metodă simplă și accesibilă, și anume, etanșarea micilor spații dim jurul ușilor și ferestrelor cu silicon de sigilare, conform Daily Express. Ilja Medvedevs, fondatoarea Door Supplies Online, dezvăluie […]
Florin Cernat, fost internațional român care a evoluat o mare parte a carierei la Dinamo Kiev, este noul director sportiv al celor de la FCSB. Gigi Becali a luat această decizie în urma faptului că titularul acestei funcții, Valeriu Argăseală, urmează un tratament medical și nu mai poate participa zilnic la acțiunile echipe roș-albastre”. FCSB […]
Bolojan insistă pe tăierile din Educație, ca parte a reformei administrative. Ministerele ar fi obligate să taie 10% din salarii – SURSE # Gândul
UPDATE: Ilie Bolojan insistă să fie eliminate Educația și Sănătatea de la excepții și de aici a început o nouă ceartă între liderii partidelor. UDMR și PSD se opun tăierilor din Educație, dar Bolojan vrea să se taie de la învățământ. ȘTIRE INIȚIALĂ: Chiar în aceste momente, la Palatul Victoria, se discută reforma administrativă centrală, […]
Omul din spatele lui Nicușor Dan, atac direct la Ilie Bolojan: „Se formează o nouă gașcă pentru care puterea este mai importantă decât orice” # Gândul
Marian Rădună, unul dintre cei mai apropiați activiști ai lui Nicușor Dan, lovește direct în premierul Ilie Bolojan. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Rădună acuză formarea unei „noi găști” la vârful puterii și îl întreabă public pe premier ce realizări are după câteva luni de mandat. Marian Rădună, activit cunoscut pentru apropierea sa […]
„Liniște, purcelușo”. Trump umilește un jurnalist în urma unei întrebări despre dosarele Epstein # Gândul
Întrebările unui jurnalist de la Bloomberg l-au înfuriat pe Donald Trump, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, indicând spre ea și strigând „liniște, purcelușo”. Răspunsul furios al președintelui SUA a fost surprins de camerele de filmat în timp ce se întorcea la Washington. Izbucnirea sa a fost îndreptată către un jurnalist de […]
Turistă din Italia, revoltată de cât costă o cafea în București: „La revedere, România, nu mă mai întorc niciodată” # Gândul
O turistă din Italia, pe nume Teresa Cascelli, a stârnit o adevărată dezbatere online, după ce a povestit pe rețelele sociale experiența din București. Aceasta susține că a plătit suma de 56 de lei, adică aproximativ 11 euro, pentru un cappuccino și um croissant într-o cafenea din centrul Bucureștiului. Într-o altă postare, ea susține că […]
Bolojan discută cu Grindeanu și Moșteanu despre tăierile în administrație. Ministerele ar fi obligate să taie 10% din salariile angajaților – SURSE # Gândul
Chiar în aceste momente, la Palatul Victoria, se discută reforma administrativă centrală, potrivit unor surse Gândul. Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Ionuț Moșteanu pregătesc proiectul legii de reformă în administrația centrală. Legea ar prevede că ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile față de anul trecut. Bolojan urmează să își asume […]
Iată când nu se fac nunți în anul 2026. Și anul viitor, asemenea oricărui alt an, are perioade clare în care Biserica Ortodoxă, dar și tradiția populară recomandă evitarea nunților. Spre exemplu, Postul Paștelui rămâne cel ai lung și mai strict post din an, iar în această perioadă nu se țin nunți, din respectul pentru […]
Turcescu, dezvăluire-bombă despre Kovesi: M-a chemat să-mi ofere funcția de purtător de cuvânt la Parchet/Avem o variantă, puteți intra și într-un CA # Gândul
În ediția de marți a emisiunii Ai Aflat cu Ionuț Cristache!, gazda emisiunii l-a provocat pe invitatul său, Robert Turcescu, să comenteze pornind de la cazul Ioanei Dogioiu, sinecurile de la vârful puterii, devenite o practică indiferent de guvernare. Cunoscutul jurnalist a mărturisit că la un moment a primit o propunere interesantă chiar din partea fostei […]
Nicușor Dan vrea ca România să adere la Agenția Internațională de Energie. Dan a discutat cu Fatih Birol, președintele organizației # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, l-a primit astăzi la Cotroceni pe Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie. Acesta i-ar fi transmis formal că România este aşteptată să adere „cât mai repede” la această organizaţie, în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după […]
Donald Trump îl întâmpină „regește” pe controversatul prinț saudit Mohammed bin Salman care ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashogg # Gândul
După ce l-a găzduit pe fostul terorist Ahmed al-Sharaa, devenit anul trecut președintele Siriei, Donald Trump îl primește acum pe prințul saudit Mohammed bin Salman. Președintele american i-a făcut o întâmpinare demnă de „un viitor rege saudit”. Bin Salman este controversat fiindcă ar fi ordonat asasinarea jurnalistului Jamal Khashogg în 2018. Prințul a fost primit pe […]
De la paria la lider global. Cine este Mohammed bin Salman, „jucătorul” pe care Donald Trump îl readuce pe scena mondială. E prea puternic să fie ignorat # Gândul
Donald Trump îl primește astăzi la Casa Albă pe unul dintre cei mai bogați și cei mai controversați lideri ai lumii, Mohammed bin Salman, poreclit și MBS. Averea familiei Saud este estimată la 1,4 trilioane de dolari. De la apelativul de paria, primit după asasinarea lui Jamal Khashoggi, MBS vrea în prezent să transforme regatul […]
Zelenski se întâlnește cu regele Felipe al Spaniei. Guvernul de la Madrid va cumpăra arme americane în valoare de 1 miliard de euro pentru Kiev # Gândul
Președintele Ucrainei, aflat în plin scandal de corupție, s-a întâlnit cu Regele Spaniei Felipe al VI-lea pe durata călătoriilor sale din Europa de Vest. Volodimir Zelenski, rămas fără ajutor de la americani, caută sprijin de la europeni pentru ca țara sa devastată de războiul cu Rusia să supraviețuiască economic până la primăvară. După ce Franța […]
Care este orașul din România, mai sigur decât Zurich, Tokyo sau Praga. România bifează o performanță notabilă în acest top # Gândul
România bifează o performanță notabilă la nivel international, după ce trei municipii importante au fost incluse în topul global, dedicat siguranței urbane pentru anul 2024. Acest clasament evidențiază orașe din toată lumea, analizate prin indicatori esențiali, iar poziționarea neașteptat de bună a celor trei localități românești conferă o nouă perspectivă asupra modului în care sunt percepute […]
Google a lansat Gemini 3 Pro și este complet gratuit. Un singur detaliu ridică, însă, semne de întrebare pentru utilizatori # Gândul
Google surprinde utilizatorii și deschide accesul la Gemini 3 Pro, noul model de vârf al companiei. Accesul este gratuit, iar instrumentul bazat pe inteligență artificială funcționează deja în aplicație și în browser. Există însă o condiție. Utilizatorii trebuie să permită Google să folosească conversațiile lor pentru antrenarea modelului. Practic, accesul liber vine la pachet cu […]
Barton, polițistul cu trei picioare. Cățelul, ciobănesc belgian, face o echipă de pomină cu un coleg șchiop uman japonez # Gândul
Un cățel cu trei picioare a devenit câine-polițist în China, formând o legătură emoțională specială cu instructorul său care are, de asemenea, probleme la un picior. Barton, un ciobănesc belgian, face parte dintr-o unitate specializată de combatere a criminalității. Născut în iunie 2019 la canisa Unității Forțelor Speciale din cadrul Biroului de Securitate Publică al […]
Robert Turcescu o contrează pe Dogioiu pe definiția sinecurii: „Este exact definiția sinecurii ce se întâmplă cu doamna Dogioiu” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Robert Turcescu a criticat modul în care purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, minimalizează contextul numirii sale ca membru în Consiliul de Administrație al Radioului public. În opinia lui Robert Turcescu, fosta jurnalistă falsifică definiția sinecurii astfel încât […]
