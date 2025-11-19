Daniel Băluță: „Nu putem fi o societate evoluată dacă nu avem grijă de seniori, de mame și de oamenii care au nevoie”

08:30

Bancul de miercuri este despre o femeie norocoasă, care are parte de cel mai frumos cadou din viața sa… „- Felicitări! – Răspunsul tău este corect” – Ai câștigat o călătorie de 2 persoane la Dubai! – Pe cine vrei să iei cu tine? – Mi-ar plăcea să merg de două ori, singură…” Să râdem […]