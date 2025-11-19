Valentin Stan: OAMENII care primesc un salariu minim nu vor avea cum să supraviețuiască

18:40

Nicușor Dan, președintele României, l-a primit astăzi la Cotroceni pe Fatih Birol, președintele Agenției Internaționale de Energie. Acesta i-ar fi transmis formal că România este aşteptată să adere „cât mai repede” la această organizaţie, în paralel cu aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). „Îmi doresc ca, în cel mai scurt timp după […]