Cine este noul judecător al României, în Tribunalul ONU. Magistratul a fost declarat câştigător cu 109 voturi
Gândul, 19 noiembrie 2025 08:50
România a câștigat competiția internațională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT). Magistratul român a fost desemnat câştigător cu 109 voturi în Adunarea Generală a ONU. Este o competiție internațională care are ca scop ocuparea unui post de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT), în urma unui proces riguros desfășurat […]
• • •
Hellenic Petroleum intră în cursa pentru activele LUKOIL din România. Peste 300 de benzinării și rafinăria Petrotel, în joc # Gândul
Compania greacă Hellenic Petroleum se alătură luptei pentru preluarea celor peste 300 de benzinării și a infrastructurii deținute de Lukoil în România. Este vorba de peste 300 de benzinării, inclusiv rafinăria Petrotel, având în vedere sancțiunile americane care vor bloca orice relație comercială cu grupul rus. Hellenic Petroleum, unul dintre cei mai importanți jucători energetici […]
În urma meciurilor disputate marți seara în preliminariile europene se știu care sunt echipele participante la barajul pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026. România a nimerit în urna a 4-a valorică și va avea parte de un adversar mai puternic. Cu cine ar putea juca România Astfel, „tricolorii” vor întâlni una dintre Italia, Danemarca, […]
Bancul propus astăzi de Gândul expune dialogul dintre doi judecători, unul mai tânăr și altul mai în vârstă… «Tânărul judecător își întreabă colegul mai în vârstă: Am un caz cu unul care face țuică clandestin… Cât să îi dau? În niciun caz, mai mult de 20 lei/litru!» Să râdem în continuare: Norocul lui Bulă Bulă […]
MApN a ridicat patru avioane de luptă, după ce a detectat o dronă care a parcurs 8 km în spaţiul aerian al României # Gândul
Forțele Aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național, noaptea trecută, în urma unui raid executat de două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită. Aeronavele au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, la ora 00:25, pentru monitorizarea situației aeriene la […]
Operațiunea „Ziua Z”. Peste 200 de percheziții la nivel național. 250 de persoane, căutate într-un dosar de trafic de persoane și droguri # Gândul
Poliția Română și DIICOT au declanșat miercuri una dintre cele mai ample acțiuni din ultimii ani, în cadrul operațiunii „Ziua Z”. Sunt efectuate 216 percheziții la nivel național, vizând grupări de criminalitate organizată specializate în trafic de persoane, droguri, pornografie infantilă și criminalitate informatică. Poliția Română și procurorii DIICOT desfășoară miercuri o amplă operațiune la […]
Bancul de miercuri este despre o femeie norocoasă, care are parte de cel mai frumos cadou din viața sa… „- Felicitări! – Răspunsul tău este corect” – Ai câștigat o călătorie de 2 persoane la Dubai! – Pe cine vrei să iei cu tine? – Mi-ar plăcea să merg de două ori, singură…” Să râdem […]
Românii pierd doi ani de viață din cauza poluării. Avertismentul dur al unui expert: ”Longevitatea trebuie să devină prioritate publică” # Gândul
Poluarea scurtează cu aproape doi ani viața românilor, ca și pe a europenilor, în general, iar impactul ei nu mai este doar o problemă ecologică, ci și o chestiune de sănătate publică și justiție socială. Avertismentul dur a venit de la Alexander Tietz-Latza, director al International Longevity Alliance (ILA), prezent la Congresul Internațional de Longevitate […]
Acord total după votul republicanilor: Congresul SUA va publica documentele de anchetă în cazul „EPSTEIN” # Gândul
Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiție privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein. După luni de zile de luptă împotriva desecretizării dosarului, Donald Trump a renunțat la opoziția sa, iar acum datele anchetatorilor vor putea fi cunoscute de toată lumea, relatează Reuters. Un singur […]
Când vin BURSELE. Câți bani va primi fiecare elev pentru lunile septembrie și octombrie 2025 # Gândul
Când vin BURSELE. Câți bani va primi fiecare elev pentru lunile septembrie și octombrie 2025. Când vin BURSELE. Câți bani va primi fiecare elev pentru lunile septembrie și octombrie 2025 Bursele școlare pentru septembrie și octombrie vor ajunge în conturile elevilor pe 20 noiembrie, anunță Ziarul de Iași. Anul școlar 2025-2026 vine cu reguli noi […]
Comandantul adjunct al Poliției locale Iași a rămas fără permis. Motivul pentru care a fost sancționat # Gândul
Comandantul adjunct al Poliției Locale Iași a fost sancționat de colegii de la Poliție pentru o contravenție rutieră. Bărbatul a contestat în instanță amenda, dar nu a avut succes, scrie Ziarul de Iași. În dimineața zilei de 6 noiembrie a anului 2024, Georgel Grumeza se afla la volan pe strada Anastasie Panu, pe sensul de […]
Valentin Stan: Nicușor Dan ne spune că este stupid să ia bani de la sănătate și educație, dar tot o face # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a criticat măsurile austere luate de Guvern, precum creșterea taxelor, dar și direcționarea fondurilor publice către domeniul apărării, în detrimentul sănătății și educației. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, profesorul Valentin Stan a atras atenția asupra scumpirilor […]
Ninge și în București! Meteorologii ACCUWEATHER anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Pe ce dată vin zăpezile # Gândul
A nins, deja, în România, în mai multe localități, dar zăpada căzută marți, 18 noiembrie 2025, a fost doar preambulul pentru iarna care ne așteaptă, spun meteorologii. Accuweather anunță 6 zile consecutive de ninsori în Capitală. Iată pe ce dată vin zăpezile și în București. Șase zile consecutive de ninsoare în București Cel puțin pentru […]
Plutonier adjutant al ISU Iași, dealer de heroină. A dat salariul, deloc mic, pe substanțe interzise # Gândul
Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină. Pompierul ajunsese să-și cheltuiască tot salariul pe droguri, scrie Ziarul de Iași. Mai mult, pentru a-și alimenta viciul, acesta a recurs la trafic de droguri. Șeful rețelei era un individ care se apucase de vândut heroină în România după […]
19 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Calvin Klein împlinește 83 de ani, Meg Ryan 64. Jodie Foster face 63 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 19 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Calvin Klein, născut pe 19 noiembrie 1942 în Bronx, New York, este un designer american care a influențat profund moda modernă prin estetica sa minimalistă și prin capacitatea de a transforma simplitatea […]
În emisiunea Marius Tucă Show din 17 noiembrie 2025, prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric, a abordat mai multe teme importante legate de situația politică și socială din România Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a comentat cu fermitate asupra problemelor legate de forța de muncă activă a țării, menționând […]
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum Nicușor Dan susține că statul pe care îl conduce este unul disfuncțional. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Valentin Stan: Când constatăm noi că instituțiile nu funcționează în […]
Prestigiosul clasament Shanghai spulberă șansele universităților românești. În timp ce marile universități ale lumii apar de mii de ori în clasament, România apare de doar 15 ori. Expert educație: „Totul pornește de la finanțare, nu se face pe ochi frumoși” # Gândul
În România anului 2025 – în care guvernanții vorbesc despre reformarea educației – dar „uită” să aloce bani pentru investiții și pentru a susține performanța – clasamentul Shanghai reduce la tăcere învățământul din România. Mai exact, universitățile din țara noastră apar doar de 15 ori în cel mai nou clasament global după domenii de studiu, […]
Dineu cu fast la Casa Albă. La masă cu Cristiano Ronaldo și Elon Musk, Donald Trump anunță că Arabia Saudită devine aliatul major non NATO al Americii # Gândul
După ce a fost întâmpinat cu fanfară militară și a fost puțin incomodat de întrebările reporterilor în întâlnirea bilaterală cu Donald Trump, oaspetele de viță regală a participat la un dineu de bal specific nobililor din secolul trecut. Prințul Mohammed bin Salman al Arabiei Saudite a venit pe ploaie, la cina prezidențială. Potrivit Daily Mail, […]
Zelenski, în Turcia pentru discuții cu Erdogan și Witkoff. Relansarea negocierilor și reangajarea SUA în eforturile pentru pace în Ucraina # Gândul
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge miercuri, în Turcia, pentru a reangaja SUA în eforturile de pace menite să pună capăt invaziei ruse în Ucraina. Liderul de la Kiev urmează să participe la discuții cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Marți dimineața, președintele ucrainean a anunțat pe rețelele […]
Portretul realizat de Gustav Klimt a fost vândut cu 236 milioane $. „Elisabeth Lederer” a devenit al 2-lea cel mai scump tablou vândut la o licitație # Gândul
Portretul luxuriant al Elisabetei Lederer, o femeie austriacă de etnie evreiască evidențiată pentru părul brunet și ochii negri de o profunzime nemaiîntâlnită, îmbrăcată într-o robă albă specifică Chinei Imperiale, tocmai a devenit al doilea cel mai scump tablou vândut vreodată la o licitație. Pictura realizată în 1916 de austriacul Gustav Klimt, cu doi ani înainte […]
În timp ce Bolojan a scăzut pensiile românilor și se luptă cu magistrații, Ungaria, Polonia și Germania se îngrijesc de soarta seniorilor și cresc substanțial veniturile pensionarilor # Gândul
În Ungaria se va da a 14-a pensie. În România au scăzut toate pensiile peste 3.000 de lei. În Polonia pensiile vor crește cu 5%. Iar în Germania cu 3,73%. În România, doar prețurile cresc. Pensiile îngheață. Dar toată agenda publică e ocupată de singura preocupare a premierului Ilie Bolojan: pensiile magistraților. Este „dușmanul colectiv”, […]
Lovitură de teatru în scandalul de corupție în care apare și numele premierului Ilie Bolojan. Afaceristul Fănel Bogos, arestat pentru șantaj, a câștigat definitiv procesul cu DSVSA Vaslui și trebuie să primească despăgubiri de peste 3 milioane de lei # Gândul
Gândul dezvăluie în exclusivitate detalii uluitoare din dosarul în care sunt implicați generali, rezerviști din Armată, SIE, SRI, lideri PNL, inclusiv premierul Ilie Bolojan, dar și mai mulți oameni de afaceri, toți în jurul lui Fănel Bogos. Acesta din urmă a reușit să câștige definitiv procesul în care cere de la DSVSA Vaslui despăgubiri de […]
ESCALADARE îngrijorătoare: Ucraina a bombardat Rusia cu rachetele americane ATACMS, pentru prima oară de la începerea mandatului lui Trump # Gândul
18 noiembrie 2025: Pentru a treia oară de la începerea războiului, Ucraina a bombardat Rusia cu rachete ATACMS de fabricație americană. Este primul atac ucrainean efectuat cu rachetele SUA de rază lungă pe teritoriul Rusiei de la instalarea lui Donald Trump la Casa Albă din ianuarie 2025. Informarea vine de la armata ucraineană, într-un context […]
Rusia a bombardat Harkivul cu 18 drone Shahed, provocând 32 de răniți și distrugeri multiple. Anterior, Ucraina a bombardat Rusia cu rachete ATACMS # Gândul
Harkiv a fost atacat de 18 drone Shahed de fabricație ruso-iraniană. Patru lovituri au fost efectuate și în raionul Slobidsky, fiind lovite patru obiective. Bombardamentele rusești au provocat incendii și distrugeri multiple. În raionul Osnoviansky, o lovitură a unei drone într-o clădire rezidențială cu mai multe etaje, a provocat 22 de răniți. Alte 28 de […]
Mircea Lucescu, replică pentru contestatari: „Ce am făcut eu în carieră, nu o să facă ei în 2000 de ani” # Gândul
După meciul cu San Marino, Mircea Lucescu a anunțat că va conduce echipa națională și la barajul de calificare din martie 2026 și le-a răspuns contestatarilor. Tricolorii au învins San Marino, 7-1, și au încheiat grupa din preliminarii pe locul trei. Vor juca barajul datorită câștigării grupei din Liga Națiunilor. Selecționerul a fost criticat pentru […]
NATO se pregătește pentru un „război naval” cu Rusia. Un submarin norvegian a fost testat cu succes # Gândul
NATO a publicat imagini în premieră cu puterea reală de distrugere a unui submarin norvegian. Scopul publicării imaginilor este de a demonstra capacitatea și forța de atac din partea unui submarin fabricat de o țară europeană membră NATO. Submarinul are o rezistență mare, operează în secret și are o capacitate unică de a dicta bătălia […]
România – San Marino 7-1. Dennis Man, despre campania pentru CM 2026: „Calificarea cred că s-a pierdut din meciul tur cu Bosnia” # Gândul
România a învins San Marino, 7-1, în ultimul meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale 2026. Goluri: Dante Carlos Rossi (autogol, 13), Ștefan Baiaram (29), Dennis Man (42), Giacomo Valentini (autogol, 57), Ianis Hagi (76), Andrei Rațiu (82) și Louis Munteanu (86 – penalty), respectiv Nicolas Giacopetti (2). România a încheiat preliminariile pe locul […]
Israelul a bombardat o presupusă bază Hamas din Liban, rezultând 13 morți, potrivit surselor locale. Hamas neagă existența vreunei baze # Gândul
Forțele armate ale Israelului au anunțat că au lovit o bază Hamas din Liban. Sursele locale dezvăluie că atacul israelian a provocat 13 morți. Atacul aviatic al IDF a fost efectuat marți, 18 noiembrie 2025, lângă tabăra de refugiați palestinieni din Ain al-Hilweh, informează Times of Israel. IDF a comunicat că operatori Hamas au folosit […]
Nicki Minaj îi mulțumește președintelui Donald Trump pentru „inițiativa de apărare a creștinilor din Nigeria” # Gândul
Cântăreața de rap Nicki Minaj (Onika Tanya Mara) i-a mulțumit președintelui american Donald Trump pentru că atenția acordată creștinilor din Nigeria. Președintele american a amenințat guvernul din Nigeria cu „acțiuni militare” dacă vor mai fi uciși creștini nigerieni de către jihadiști. Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a anunțat la rândul său că va respecta și va […]
Începutul sfârșitului pentru Volodimir Zelenski? Petro Poroșenko și membrii opoziției au blocat tribuna Parlamentului, solicitând demisia Guvernului # Gândul
Membrii facțiunii „Solidaritatea Europeană” conduși de fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko au blocat azi tribuna Radei Supreme (Parlamentul Ucrainei) pentru a solicita demisia imediată a Guvernului condus de prim-ministra Iuliia Svîrîdenko. Motivul solicitării demisiei îl reprezintă scandalul de corupție. „Ieri am auzit continuarea „înregistrărilor Mindich” – la ședința TSC am auzit cum Electronics a risipit […]
Donald Trump respinge întrebarea unui jurnalist privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi: Era un disident saudit „controversat” # Gândul
Președintele Donald Trump a refuzat să răspundă la întrebarea unui reporter de la ABC News privind uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în 2018, privind acuzațiile la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. El a acuzat ABC News de „știri false” și susține că ar trebui să-i fie anulată licența. Președintele a acuzat jurnaliștii că abordarea subiectului […]
În ediția „Marius Tucă Show” din 18 noiembrie 2025, s-a discutat despre necesitatea ca Bucureștiul să dezvolte o identitate bine definită odată cu mandatul noului primar general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Marius Tucă a subliniat că orașul este acum „praf din multe feluri” și că există o „harababură” generală, fără o direcție […]
Mîndruță îi ia apărarea lui Orban: Un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele # Gândul
Lucian Mîndruță îi apărarea lui Ludovic Orban și spune, într-o postare pe Facebook, că „un consilier al presedintelui trebuie să-l sfătuiască, nu să-l asculte și să-i ducă mai departe ordinele”. „Un consilier al președintelui trebuie să-l sfatuiască, nu să-l asculte si să-i duca mai departe ordinele. Ca nu e fi-su. Ideal ar trebui să joace […]
Ce ar face Daniel Băluță dacă ar fi ales PRIMARUL Capitalei: „Nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă” # Gândul
În cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 18 noiembrie 2025, Daniel Balanță a fost invitat să discute despre bugetul Primăriei Capitalei și despre prioritățile pe care le-ar avea dacă ar fi primar general. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. În cadrul discuției, a fost menționat că bugetul Capitalei este de aproximativ un miliard de […]
Marcel Ciolacu a lansat un atac la adresa premierului Ilie Bolojan, în contextul în care Guvernul pregătește noi pachete fiscale, iar populația resimte creșterea costurilor. Astfel, fostul prim-ministru PSD susţine că măsurile luate de actuala coaliţie care conduce România nu sunt eficiente. Marcel Ciolacu a vorbit despre tăierile din administrație, presiunea pe autoritățile locale, măsurile […]
Cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor. Câți lei se adaugă pe factură, la final de lună # Gândul
Iată cât curent consumă în 24 de ore un frigider sau un televizor și câți lei se adaugă pe factură, la final de lună. Trebuie spus că consumul depinde mult de clasa energetică a aparatului, de model, precum și de cât de eficient este folosit. Iată, așadar, o estimare realistă și câți bani se adaugă, […]
Daniel Băluță: „DISPUTA cu Nicușor Dan a fost o etapă necesară pentru a atinge scopul final – Să punem în siguranță centrul Bucureștiului” # Gândul
Daniel Băluță, în emisiunea Marius Tucă Show de pe 18 noiembrie 2025, a vorbit despre lucrările de protecție a centrului Bucureștiului. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Daniel Băluță a vorbit în special despre casca de protecție și planșeul, precum și despre etapele și disputele apărute în timpul realizării acestor proiecte. „A fost o […]
Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin, transformată într-o poveste de Crăciun de o familie de români întoarsă din Germania # Gândul
Scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin a fost transformată într-o poveste de Crăciun, iar responsabilii sunt chiar membrii unei familii întoarse recent din Germania. Astfel, ei s-au asigurat că toți vor avea sărbători de neuitat. O familie din Drobeta-Turnu Severin a transformat scara blocului într-o poveste de iarnă. Încă de la intrarea în bloc, locatarii […]
Scandalul de corupție din Ucraina pune sub semnul întrebării viitorul politic al lui Volodimir Zelenski # Gândul
Volodimir Zelenski ar putea pierde puterea în Ucraina nu din cauza războiului cu Rusia, ci din cauza scandalului de corupție care a provocat nemulțumiri atât pe plan extern, cât și pe plan intern, în rândul ucrainenilor de rând, scrie Wall Street Journal. Acuzațiile de corupție i-au înfuriat pe ucrainenii care trec în fiecare zi prin […]
Andrei Caramitru sare în ajutorul lui Orban și-i bate obrazul lui Nicușor Dan: umilești public un om fără de care erai nimic! # Gândul
Andrei Caramitru a reacționat pe pagina de Facebook, după ce Nicușor Dan l-a revocat pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. Andrei Caramitru a spus că Nicușor Dan nu ar fi ajuns acolo unde este acum, dacă nu ar fi avut susținerea lui Ludovic Orban și a PNL-ului. „ND nu ar fi ajuns niciodată […]
Scandalos! 7 liberali apropiați de Bolojan vor să limiteze accesul la informațiile publice. Parlamentarii PNL vor să modifice legea 544/2001, care le permite românilor să chestioneze autoritățile și au inventat informația „cu regim special.” Șeful instituției chestionate va decide ce e de interes public și ce nu # Gândul
Un grup de șapte deputați PNL a depus o inițiativă legislativă care poate schimba radical modul în care românii au acces la informațiile publice. Proiectul introduce un termen nou în legea 544/2001: „informația cu regim special”, categorie pe care șeful oricărei instituții o poate declara inaccesibilă publicului. Informația a fost publicată inițial de Presshub. Gândul […]
