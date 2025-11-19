Întoarcerea jurnalistului

19:20

Dacă îți place să gătești, știi deja că un cuptor bun face diferența. Nu e doar un electrocasnic, ci partenerul tău de încredere atunci când vrei să pregătești ceva special pentru tine și cei dragi. De la fripturi fragede, până la prăjituri pufoase, fiecare rețetă are nevoie de o coacere corectă, uniformă și controlată. Cuptoarele moderne aduc exact asta: tehnologie inteligentă, precizie și un control total al procesului de gătire.