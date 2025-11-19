Bursă. Lucian Isac, Estinvest: Bursa din România s-a decuplat oarecum de pieţele externe, în primul rând pe fondul banilor mulţi care vin către noi, atât investitori instituţionali români, cât şi străini. Viitorul fluxurilor de capital depinde de stabilitatea politică
19 noiembrie 2025
Bursa de la Bucureşti a urmat în 2025 o evoluţie proprie faţă de pieţele externe, remarcă Lucian Isac, CEO al casei de brokeraj Estinvest. Investitorii instituţionali, locali şi străini, şi-au concentrat atenţia asupra câtorva emitenţi importanţi, indicând fluxuri selective de capital. Însă, pentru ca banii să continue să vină în piaţă este nevoie de predictibilitate la nivel politic.
NN Pensii, cu 61 mld. lei în administrare, estimează pentru 2026 un an al provocărilor economice, dar şi al oportunităţilor de investiţii. Ce spune Gerke Witteveen, CEO # Ziarul Financiar
NN Pensii, cel mai mare administrator de fonduri de pensii private din România, cu active de aproximativ 61 de miliarde de lei în administrare, vede 2026 ca pe un an al echilibristicii între provocări economice şi nevoia de investiţii pe termen lung. Răspunsurile au fost transmise cu ocazia suplimentului aniversar ZF 27 de ani.
Cristian Hostiuc, director editorial Ziarul Financiar: Dacă voi, comunitatea de business din România, nu investiţi din nou, România nu are cum să crească, iar semnele de întrebare privind viitorul vor deveni certitudini # Ziarul Financiar
Domnule preşedinte al Senatului, domnilor miniştri, doamnelor şi domnilor, cititori ai Ziarului Financiar, bună seara!
Ziarul Financiar a premiat cele mai valoroase zece companii din România în cadrul Galei ZF 27 de ani, cel mai important eveniment de business al anului. Cele mai valoroase 100 de companii din România au fost evaluate în fiecare an din ultimii patru la peste 100 de miliarde de euro, reuşind în 2024 să ajungă la un nivel record, de 126,6 mld. euro.
Dan Şucu, preşedintele Concordia, cea mai importantă organizaţie patronală de business: Avem nevoie să fim împreună, să ne apărăm interesele. Vocea noastră trebuie să fie ascultată, să putem introduce noi pe agenda publică subiectele de discuţie pentru tot ce înseamnă partea economică # Ziarul Financiar
Ca reprezentant al Concordia, mi-a plăcut întotdeauna să afirm un lucru excepţional – în ultimii 20 de ani, România a fost cel mai frumos subiect de succes al Europei, cu o creştere de cinci ori a PIB-ului, ceva ce nu a mai existat nicăieri în Europa. Am reuşit lucruri care acum 20 de ani nici nu ne puteau trece prin minte: să depăşim PIB per locuitor al Ungariei, al Greciei. Cine a făcut asta? Comunitatea de afaceri, 4 milioane de oameni care lucrează în firmele private din România, încă 3 milioane de români care lucrează în afara ţării. Ei au făcut aceste lucruri, un miracol economic. Putem uita lucrul acesta? Ne aşteptăm totuşi ca cineva să remarce lucrul acesta, să aibă o minimă mulţumire, cineva în afară de Ziarul Financiar, pentru că în ZF mulţumirile se văd şi sunt pe prima pagină de fiecare dată.
Enrico Letta, fost premier al Italiei, la Gala ZF 2025: De ce Europa rămâne în urmă? Pentru că este o piaţă fragmentată, unde fiecare ţară încearcă să-şi pună propriile reguli ca să se apere, ceea ce este o greşeală. Nu aşa putem să facem faţă competiţiei venite din partea SUA şi China # Ziarul Financiar
Enrico Letta, fost premier al Italiei, omul ales să caute idei pentru ca UE să aibă un viitor, a pledat pentru o piaţă unică europeană în energie, telecom şi servicii financiare în faţa a 1.000 de invitaţi la Gala ZF # Ziarul Financiar
Europa se află în faţa unui test de maturitate economică fără precedent, iar miza nu mai este doar competitivitatea, ci însăşi capacitatea continentului de a rămâne relevant într-o lume dominată de blocuri economice gigantice. Acesta este avertismentul lui Enrico Letta, fost premier al Italiei şi autor al unuia dintre cele două rapoarte strategice comandate de instituţiile europene pentru a diagnostica stagnarea UE.
Giganţii cloud Amazon Web Services şi Microsoft Azure, luaţi în vizor de Bruxelles. Comisia Europeană investighează dacă cei doi jucători trebuie desemnaţi "gatekeepers" conform Digital Markets Act # Ziarul Financiar
Comisia Europeană a declanşat o ofensivă majoră pe piaţa serviciilor de cloud computing, deschizând trei investigaţii de piaţă sub umbrela Digital Markets Act (DMA). Principalele ţinte sunt giganţii americani Amazon şi Microsoft, ale căror divizii de cloud - AWS şi Azure - domină piaţa globală şi europeană.
Orange lansează în Franţa serviciul de mesagerie prin satelit „Direct to Device”. Clienţii cu telefoane Google Pixel vor putea trimite SMS-uri şi când nu au semnal mobil sau Wi-Fi # Ziarul Financiar
Grupul francez Orange, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicaţii din lume şi liderul pieţei din România, a anunţat lansarea comercială a serviciului „Message Satellite”, o premieră la nivel european care le permite abonaţilor să trimită şi să primească SMS-uri direct prin satelit, folosind smartphone-ul obişnuit, atunci când reţelele mobile sau Wi-Fi nu sunt disponibile.
Preşedintele Nicuşor Dan l-a demis pe consilierul său Ludovic Orban – fost preşedinte al PNL, fost premier al României – la o lună după numirea sa în această funcţie. Decizia preşedintelui este ciudată, cu atât mai mult cu cât nu a fost explicată public de Administraţia Prezidenţială.
China îşi reorientează finanţările externe dinspre iniţiativa noului drum al mătăsii către ţările bogate. America a fost beneficiar de top, cu 200 miliarde dolari, în perioada 2000-2023 # Ziarul Financiar
China şi-a crescut creditarea şi granturile către ţări cu venituri mari şi nu către economii aflate în curs de dezvoltare, cum se presupune adesea, relevă un studiu care arată că activitatea de finanţare a Beijingului urmează propriile priorităţi ale acestuia, cum ar fi mineralele vitale şi activele high-tech, notează Nikkei.
Cum a preluat un om al detaliilor controlul asupra „fondurilor de război“ de 400 miliarde de euro ale industriei UE # Ziarul Financiar
Totul a Început cu un email. Pe 23 octombrie, membrii Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) din cadrul Parlamentului European au găsit în inboxuri un mesaj cu titlul „URGENT“.
Enrico Letta, fost premier al Italiei, la Gala ZF 2025: De ce Europa rămâne în urmă? Pentru că este o piaţă fragmentată, unde fiecare ţară încearcă să-şi pună propriile reguli ca să se apere, ceea ce este o greşeală. Nu aşa putem să facem faţă competiţiei venite din partea SUA şi China
Cristian Hostiuc, director editorial Ziarul Financiar: Dacă voi, comunitatea de business din România, nu investiţi din nou, România nu are cum să crească, iar semnele de întrebare privind viitorul vor deveni certitudini
Databricks, gigantul de date şi AI cofondat de doi profesori români, negociază o nouă finanţare la o evaluare de peste 130 mld. dolari. Analiştii de pe Wall Street: Este „cea mai mare ameninţare” pentru Palantir # Ziarul Financiar
Databricks, compania de analiză a datelor şi inteligenţă artificială din San Francisco, cofondată de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, se află în discuţii avansate pentru a atrage o nouă rundă de capital, conform publicaţiei The Information. Această mişcare ar propulsa evaluarea companiei la peste 130 de miliarde de dolari, marcând o creştere de aproximativ 30% faţă de runda anterioară închisă în urmă cu doar două luni, potrivit informaţiilor din presa internaţională.
Pagina verde. Plastic – realităţi şi prejudecăţi. De ce este important să colectăm şi să reciclăm mai mult şi cum putem transforma deşeul în resursă? Modelul suedez # Ziarul Financiar
Reciclarea nu este doar un domeniu care are pe umeri gestionarea deşeurilor, ci şi un adevărat motor economic datorită faptului că transformă în bani o resursă care în alt mod s-ar pierde printre munţii de gunoi din celebrele gropi.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Au început cu fonduri Start-Up Nation şi au ajuns la afaceri de 2 milioane de euro din produse de panificaţie # Ziarul Financiar
Poftă de pâine, o afacere din domeniul panificaţiei pusă pe picioare de trei prieteni, colegi de şcoală încă din clasa întâi, a ajuns în 2024 la o cifră de afaceri totală de 2 milioane de euro, o creştere de 15% faţă de 2023. Povestea brandului începe în 2018, atunci când s-au decis să acceseze fonduri prin StartUp Nation pentru a produce chifle pentru burgeri.
Abund Berry investeşte 4 mil. euro în sere verticale pentru a produce căpşune pe tot parcursul anului. Cererea la raft este în creştere # Ziarul Financiar
Abund Berry, companie care produce şi procesează fructe de pădure, investeşte 4 milioane de euro în sere verticale pentru a produce căpşune pe tot parcursul anului, ca urmare a creşterii cererii la raft.
Laura Pătru, Bacolux Hotels: În turismul balnear nu mai vorbim de vacanţele bunicilor, ci de wellness. Grupul Bacolux deţine cinci hoteluri – unu de business în Craiova, două balneare la Herculane, plus câte o unitate în Eforie Nord şi Covasna # Ziarul Financiar
În ultimii 14-15 ani este vizibilă o scădere a mediei de vârstă a persoanelor care accesează turismul balnear. Nu mai vorbim de vacanţele bunicilor, ci de wellness, un tip de turism atrăgător inclusiv în rândul tinerilor.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Corneliu Perianu, administrator, iFonduri, despre această platformă: Publicul de retail are acces la fonduri străine paşaportate în România, cu materiale integral în limba română # Ziarul Financiar
Corneliu Perianu, directorul general al iFonduri, spune că platforma autorizată de ASF în martie le oferă investitorilor români acces online la 96 de fonduri internaţionale paşaportate în România, toate cu documentaţia în limba română – un element pe care îl consideră lipsă pe piaţa locală şi motiv pentru care mulţi investitori au migrat către platforme din străinătate.
Ziarul Financiar a premiat companiile care au arătat că merită să investeşti în România # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a acordat aseară 15 premii speciale unor companii locale, dar şi străine, care au arătat că merită să investeşti în România.
ZF Live special de la Gala ZF. Mediul de business merge înainte: în perioada următoare avem nevoie de capital şi de know-how pentru a ne dezvolta # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a organizat o ediţie specială a emisiunii de business ZF Live înainte de Gala ZF 27 de ani, emisiune în care a adus la masă, printre alţii, oameni din business cu zeci de ani de experienţă, care au trecut prin mai multe crize cu afacerile lor şi care au reuşit să le ţină pe picioare în perioade turbulente.
Polonia şi Grecia vor să inunde cu gaze americane Europa Centrală şi de Est pentru a înlocui „şi ultima moleculă de gaz rusesc“ şi pentru „întărirea rezistenţei şi suveranităţii Europei Centrale“. Cu ajutorul SUA, şi-au creat toate condiţiile pentru a deveni huburi energetice regionale # Ziarul Financiar
Orlen, cea mai mare companie de petrol şi gaze din Polonia, a sărbătorit primirea celei de-a 400-a încărcături de gaze naturale lichefiate la terminalul de import de GNL de la Swinoujscie, de la Marea Baltică. Vaporul-cisternă a adus gaze din SUA, de unde vin o bună parte din livrări. Prin Swinoujscie, Polonia mai importă GNL din Qatar şi, prin achiziţii de pe piaţa spot, din ţări precum Nigeria şi Egipt.
Ziarul Financiar a premiat cele mai valoroase companii din România
Ziarul Financiar a premiat cele mai valoroase zece companii din România în cadrul Galei ZF 27 de ani, cel mai important eveniment de business al anului. Cele mai valoroase 100 de companii din România au fost evaluate în fiecare an din ultimii patru la peste 100 de miliarde de euro, reuşind în 2024 să ajungă la un nivel record, de 126,6 mld. euro.
Dan Şucu, preşedintele Concordia, cea mai importantă organizaţie patronală de business: Avem nevoie să fim împreună, să ne apărăm interesele. Vocea noastră trebuie să fie ascultată, să putem introduce noi pe agenda publică subiectele de discuţie pentru tot ce înseamnă partea economică
Pagina verde. Cum contribuie un start-up la reducerea risipei alimentare: favr., un brand lansat în 2020, a intrat în Sezamo şi Ted’s cu produse realizate din pulpă de fructe şi malţ rezultate după producţia de băuturi # Ziarul Financiar
favr., un brand care produce snackuri, jeleuri sau granola din pulpă de fructe sau din malţ şi cereale ce rămân în urma producţiei de băuturi, şi-a extins distribuţia astfel că la circa cinci ani de când a intrat pe piaţă a ajuns atât în băcănii, cât şi în retailul online pe platforme precum Sezamo, dar şi în reţeaua de cafenele Ted’s.
Pagina verde. Maşinile noi devin tot mai verzi, dar România rămâne blocată cu un parc auto vechi şi dependenţă de programul Rabla: „Suntem la răscruce, dar paşii sunt încă prea mici“ # Ziarul Financiar
România intră în ultimii ani într-o schimbare vizibilă a pieţei auto, stimulată de tranziţia europeană spre emisii reduse, dar şi de costurile operaţionale tot mai mari ale motoarelor diesel şi benzină.
ZF IT Generation Summit 2025. Alina Georgescu, Catalyst Romania: Ultimele şase luni au reprezentat un record de deal flow pentru noi. Vom investi foarte mult anul viitor # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Catalyst Romania traversează una dintre cele mai efervescente perioade din activitatea sa, înregistrând un volum record de oportunităţi de investiţie (deal flow) în a doua jumătate a anului. Această dinamică pregăteşte terenul pentru un an 2026 intens, în care Catalyst Romania intenţionează să fie extrem de activ, aflându-se în ultimul an al perioadei de investiţii pentru cel de-al doilea fond al său, în valoare totală de 50 milioane de euro. Până în prezent, Catalyst Romania a realizat 11 investiţii din cel de-al doilea fond al său, printre acestea numărându-se Code of Talent, evoMAG, ESX, Adapta Robotics, .lumen, Footprints AI şi Carfix.
Încă un mare retailer îşi pregăteşte intrarea în România? Liderul retailului alimentar polonez, gigantul Biedronka, cu afaceri cât tot comerţul modern local, anunţă expansiunea dincolo de graniţele ţării-mamă # Ziarul Financiar
Retailerul Biedronka, liderul detaşat al comerţului alimentar din Polonia, care are în spate grupul portughez Jeronimo Martins, anunţă intenţia de a replica „succesul“ de acasă în alte ţări din Europa Centrală şi de Est. În Polonia, compania are 3.730 de magazine de discount cu afaceri de 23,57 mld. euro, adică mai mult decât tot comerţul modern local.
Bursă. Va vota Ministerul Transporturilor? Aeroporturi Bucureşti, evaluată la 5 mld. lei, face primul pas spre listare: AGA din 27 noiembrie discută auditul şi contractarea de servicii pentru lansarea la Bursa de Valori, în contextul unui plus de 30% al profitului la nouă luni, la solicitarea FP # Ziarul Financiar
Procesul de listare a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB) intră într-o etapă oficială odată cu completarea convocatorului pentru AGA din 27 noiembrie 2025, unde acţionarii – statul român prin Ministerul Transporturilor cu 80% şi Fondul Proprietatea (FP) cu 20% - vor discuta reluarea selecţiei auditorului financiar şi contractarea serviciilor necesare unei potenţiale oferte publice iniţiale la Bursa de Valori Bucureşti.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Ştefan Frangulea, group CFO, Electrica: Fără îndoială, ne dorim ca emisiunea de obligaţiuni să devină un instrument de finanţare uzual pentru noi şi să ieşim în piaţă o dată la doi ani. Investitorii apreciază coerenţa în strategie şi constanţa în execuţie # Ziarul Financiar
Grupul Electrica, axat pe distribuţia şi furnizarea de energie, a avut anul trecut venituri consolidate de 9 miliarde de lei şi are pentru 2030 obiectivul de a ajunge la 1 GW de capacitate instalată în producţia de energie verde şi la 900 MWh de capacitate de stocare a energiei, contribuind la stabilitatea reţelei şi generând venituri suplimentare. Aceste planuri de dezvoltare vor fi susţinute prin cele 500 de milioane de euro pe care Electrica le-a atras recent din pieţele internaţionale prin emisiunea istorică de obligaţiuni verzi realizată în vara acestui an. Dar acesta este un prim pas, spune Ştefan Fragulea, group CFO, Electrica, în cadrul unui nou episod al CEC Bank pentru afaceri româneşti.
Gala ZF 27 de ani. Enrico Letta, fost premier al Italiei, omul ales să caute idei pentru ca UE să aibă un viitor, a pledat pentru o piaţă unică europeană în energie, telecom şi servicii financiare în faţa a 1.000 de invitaţi la Gala ZF # Ziarul Financiar
Într-o lume în care competiţia mondială este dominată de blocuri economice uriaşe, relevanţa ţărilor europene depinde tot mai mult de capacitatea lor de a construi o piaţă unică reală, nu una fragmentată de reguli naţionale vechi de decenii, a fost mesajul-cheie transmis de Enrico Letta, fost premier al Italiei, invitatul special al Galei ZF 2025.
La 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori Bucureşti: amintiri, provocări şi lecţii ale primilor brokeri care au construit piaţa, de la tranzacţii pe hârtie la ecosistemul modern. “Observaţiile ajungeau pe fax la Cluj, răspunsurile veneau cu mecanicul de la locomotiva trenului. Aşa am adus primele zece societăţi listate” # Ziarul Financiar
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România: Vedem la companii o anumită stare de aşteptare, de încetinire a proiectelor de investiţii şi a planurilor, dar până la urmă eu îmi păstrez optimismul, ţinând cont că mediul privat a învăţat deja să opereze într-un mediu economic incert # Ziarul Financiar
Provocările perioadei următoare, pe lângă cele macroeconomice globale, sunt cele legate de impactul măsurilor de reducere a deficitului bugetar, respectiv cât de mult va fi afectată creşterea economică, spune Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România, subsidiara de pe piaţa locală a grupului italian cu acelaşi nume.
Cum pot universităţile să fie mai aproape de companii/bănci în adaptarea programei/cursurilor la cerinţele pieţei muncii? Urmăriţi ZF Live miercuri, 19 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu Georgiana Gabriela Georgescu, profesor şi decanul Facultăţii de Finanţe şi Bănci – ASE Bucureşti # Ziarul Financiar
