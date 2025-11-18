Prima maşină de luptă blindată românească 4X4, VLAH, va fi prezentată public luna viitoare
Ziarul Financiar, 18 noiembrie 2025 20:00
Prima maşină de luptă blindată românească 4X4, VLAH, va fi prezentată public luna viitoare
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 15 minute
20:15
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie.
Acum 30 minute
20:00
Acum 2 ore
19:15
19:15
Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România: Vedem la companii o anumită stare de aşteptare, de încetinire a proiectelor de investiţii şi a planurilor, dar până la urmă eu îmi păstrez optimismul, ţinând cont că mediul privat a învăţat deja să opereze într-un mediu economic incert # Ziarul Financiar
Provocările perioadei următoare, pe lângă cele macroeconomice globale, sunt cele legate de impactul măsurilor de reducere a deficitului bugetar, respectiv cât de mult va fi afectată creşterea economică, spune Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România, subsidiara de pe piaţa locală a grupului italian cu acelaşi nume.
19:15
Cum pot universităţile să fie mai aproape de companii/bănci în adaptarea programei/cursurilor la cerinţele pieţei muncii? Urmăriţi ZF Live miercuri, 19 noiembrie, ora 12.00, o discuţie cu Georgiana Gabriela Georgescu, profesor şi decanul Facultăţii de Finanţe şi Bănci – ASE Bucureşti # Ziarul Financiar
19:15
19:00
19:00
19:00
19:00
18:45
18:30
Acum 4 ore
18:15
18:15
18:15
Fady Chreih, CEO al reţelei de sănătate Regina Maria: Menţinerea planurilor de dezvoltare poate transforma actualul context într-o etapă de consolidare strategică pentru economia României # Ziarul Financiar
Reţeaua de sănătate Regina Maria, unul dintre principalii jucători din sistemul medical privat din ţară, a bugetat 95 mil. euro investiţii în 2025, sumă care va merge atât în piaţa locală, cât şi în cea din Serbia, acolo unde şi-a extins activitatea.
17:30
17:15
Analiză ZF. Exportul de mobilă a revenit pe creştere în S1. Care sunt companiile care au deschis drumul livrărilor de 1,2 miliarde de euro în primele şase luni. Industria mobilei este una dintre puţinele din sectorul prelucrător cu excedent comercial # Ziarul Financiar
Companiile din România au făcut exporturi de mobilă de peste 1,27 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, în creştere cu 3,5% faţă de anul precedent, arată datele de la Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR). Este primul an din ultimii trei în care exporturile de mobilă sunt pe creştere în prima jumătate a anului şi este un semnal bun pentru o piaţă care se bazează preponderent pe livrările în afara ţării. Practic, peste 90% din producţia românească de mobilă pleacă la export.
17:15
Viorel Băltăreţu, secretar de stat Ministerul Economiei: În România, nivelul de educaţie financiară este destul de redus. Acest lucru înseamnă că oamenii sunt mai expuşi la oferte greu de înţeles, la costuri ascunse sau decizii luate în grabă. Noua lege care transpune directiva europeană 2023/2025, nu este un exerciţiu birocratic, ci este un pas necesar # Ziarul Financiar
17:00
16:45
16:45
16:45
Industria auto din România avertizează: „Suntem o industrie de succes, dar mergem în orb“ # Ziarul Financiar
Cu o pondere de peste 13% în PIB şi circa o treime din valoarea totală a exporturilor, industria auto a devenit în ultimii ani principalul motor al economiei româneşti. În 2024, România a urcat pe poziţia a şasea în clasamentul european al producătorilor de autoturisme, cu aproximativ 560.000 de vehicule produse la Mioveni şi Craiova – un maxim istoric şi un indicator al rolului strategic pe care sectorul îl are.
16:45
Sebastian loan Hotca, vicepreşedinte ANPC: În ultimii ani, contextul economic şi evoluţiile rapide ale pieţei au amplificat atât oportunităţile, cât şi responsabiităţile noastre Respectarea legislaţiei nu trebuie să fie un obiectiv exclusiv al membrilor ALCCR, ci o obligaţie asumată de întreaga industrie. # Ziarul Financiar
16:30
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, la final cu construcţia unei aripi noi. „Investiţia s-a ridicat la 12,8 milioane de euro, iar pentru anul viitor estimăm plus 25% în business“ # Ziarul Financiar
Hotelul de cinci stele Radisson Blu din Cluj-Napoca, dezvoltat de Winners Park Invest, deschis în vara anului 2022, estimează că va închide acest an cu afaceri de 40 mil. lei iar pentru anul viitor a bugetat plus 22-25% în business pe fondul noilor camere pe care le-a construit.
Acum 6 ore
16:15
15:45
15:30
15:30
15:30
15:15
Preluarea Daciei de către Renault a schimbat radical soarta industriei auto. Investiţiile de aproape 3 mld. euro au adus tehnologii moderne şi standarde de calitate internaţionale.
14:45
14:45
14:30
14:30
Acum 8 ore
14:00
14:00
13:45
13:45
13:30
13:30
13:15
13:00
13:00
12:45
12:30
Acum 12 ore
12:15
12:00
Producţia de vin din România a crescut în 2025 cu 29%, la 4 mil. hectolitri, un avans de 3% faţă de media ultimilor cinci ani. ”Modificările climatice afectează tot mai sever ţările producătoare de vin tradiţionale, iar defrişările de viţă-de-vie continuă, mai ales în Franţa, aşa că se conturează tot mai clar o fereastră de care România ar putea profita” # Ziarul Financiar
12:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.