Prima maşină de luptă blindată românească 4X4, VLAH, va fi prezentată public luna viitoare

Companiile din România au făcut exporturi de mobilă de peste 1,27 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, în creştere cu 3,5% faţă de anul prece­dent, arată datele de la Asociaţia Produ­că­torilor de Mobilă din România (APMR). Este primul an din ultimii trei în care exporturile de mobilă sunt pe creştere în prima jumătate a anului şi este un semnal bun pentru o piaţă care se bazează preponderent pe livrările în afara ţării. Practic, peste 90% din producţia românească de mobilă pleacă la export.