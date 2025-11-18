Ministrul muncii anunț despre pensiile medicilor și profesorilor. Lovitură în sistemul medical și educațional
Newsweek.ro, 18 noiembrie 2025 19:50
Ministrul Muncii a spus ce se întâmplă cu pensiile medicilor și ale profesorilor. în urma deciziilor...
• • •
Acum 10 minute
20:20
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic. Claude va investi 30 de miliarde de dolari în platforma Azure # Newsweek.ro
Microsoft și Nvidia vor investi în Anthropic, în timp ce Claude se angajează să investească 30 de mi...
Acum 30 minute
20:00
Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei, a semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR, alăturâ...
Acum o oră
19:50
19:50
Proprietarul reţelei transnaţionale de retail Mega Image închide zeci de magazine, în Serbia. Care s...
19:40
Ar trebui retrasă Perrier, șampania apelor minerale, de pe piață? Instanța va decide dacă apa este contaminată # Newsweek.ro
Se presupune că apa de izvor Perrier a fost contaminată și filtrată ilegal. Avocații consumatorilor ...
Acum 2 ore
19:20
O parte din Centura Sofiei costă 1.000.000.000 €, un record. Când vor merge și românii pe ea? Cât costă A0? # Newsweek.ro
O parte din Centura Sofiei costă 1.000.000.000 €, ceea ce este un adevărat record. Când vor merge și...
19:20
SUA deschid o nouă fabrică de rachete pentru sistemele Patriot pentru Europa. Când le va primi România? # Newsweek.ro
Dat fiind creșterea cererii globale determinată de războiul din Ucraina și de reînarmarea Europei, B...
19:20
Cum să usuci hainele mai repede în noiembrie. Totul ține de momentul în care le așezi pe sârmă afară # Newsweek.ro
Chiar dacă temperaturile scad, hainele pot fi uscate surprinzător de repede în aer liber, dacă sunt ...
19:00
Horoscop Decembrie Care sunt cele 5 zodii care vor avea parte de bani mulți în decembrie? # Newsweek.ro
Fie că este vorba de un cec surpriză, o oportunitate profesională extraordinară sau pur și simplu se...
18:30
Ce să plantezi în noiembrie pentru o grădină înflorită la primăvară. Bulbii au nevoie de frig să încolțească # Newsweek.ro
Chiar dacă temperaturile scad, luna noiembrie rămâne una dintre cele mai bune perioade pentru planta...
Acum 4 ore
18:20
Guvernul anunț despre pensiile militare. Crește vârsta de pensionare, pensia - înghețată. Probleme la salarii # Newsweek.ro
Veștile proaste pentru pensiile militare și ale rezerviștilor nu se opresc. Guvernul ar vrea să crea...
17:40
Adrian Țuțuianu, noul președinte al Autorităţii Electorale Permanente. Are 23 de terenuri, 3 apartamente # Newsweek.ro
Plenul Parlamentului a validat numirea lui Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității E...
17:40
Transportul public din mari orașe din România este afectat marți de problemele apărute la serviciile...
17:40
Privitorii de stele ar trebui să privească în sus în seara asta, când ploaia de meteoriți Leonide îș...
17:20
Consilierul premierului avertizează: „România plăteşte salarii în sectorul public peste media europeană” # Newsweek.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, afirmă că România, „cu resurse mult...
17:10
Sindicatele din învăţământ ies în stradă: Guvernul pregăteşte tăieri care ar putea declanşa o criză # Newsweek.ro
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi C...
17:00
CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi # Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Cleantech Business Club (CBC) România intenționea...
17:00
Discuții în coaliție despre reduceri bugetare de 10%. Care salarii ar putea scădea? Cine pierde 85% la pensie? # Newsweek.ro
Există discuții în coaliție despre reduceri bugetare de 10%. Care salarii ar putea scăda? Un lucru e...
17:00
Grindeanu: în Coaliție nu s-a discutat despre măriri deTVA. Ce spune despre prețul la combustibil? # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că în coaliţie nu au fost discuţii legate de măriri de TVA. Pe de altă parte s...
16:50
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Federația Camerelor de Comerț din Irak (FICC) au ...
16:50
Samsari de mașini de lux, „treziți” de Poliția Capitalei. După ce le vindeau, le declarau furate # Newsweek.ro
Mai mulți samsari de mașini de lux din București și alte trei județe s-au trezit astăzi cu poliția l...
16:50
Alertă de spionaj chinez. Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat parlamentarii # Newsweek.ro
Alertă de spionaj chinez. Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat parlamentarii cu privire ...
Acum 6 ore
14:50
Dosarele Epstein zguduie Washingtonul. Congresul forțează votul de desecretizare blocat de Trump # Newsweek.ro
Congresul SUA se pregătește să voteze legea care obligă la publicarea tuturor dosarelor Epstein, dup...
14:30
Harta celor mai mortale drumuri din Europa: Două regiuni din România, în top. O zonă din Bulgaria,mai „neagră” # Newsweek.ro
România conduce în clasamentul accidentelor rutiere mortale din UE, dar și la nivelul întregului con...
14:30
Numeroase site-uri din România, inclusiv Newsweek au picat azi. Sistemul Cloudflare, prăbușit la nivel global # Newsweek.ro
O pană majoră la Cloudflare a blocat marți numeroase site-uri din România, inclusiv Newsweek România...
Acum 8 ore
14:20
VIDEO Stațiuni de la Marea Neagră, inclusiv Sunny Beach din Bulgaria, pericol de inundații. Care e cauza? # Newsweek.ro
O parte semnificativă a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre din Bulgaria rămâne vulnerabilă la i...
13:30
Statele Unite sunt cel mai mare beneficiar al activităţii de creditare desfăşurate de China la nivel...
13:20
Ludovic Orban a fost eliberat din funcţia de consilier prezidențial. Decizia, luată în termeni amiabili # Newsweek.ro
Ludovic Orban a fost eliberat din funcţia de consilier prezidențial. Decizia a fost luată în termeni...
13:20
Prostest spontan, pe holurile Parlamentului, cu puțin timp înainte ca plenul celor două Camere să vo...
13:10
În 2024, doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani aveau finalizate studii su...
13:10
Ciprian Ciucu, mesaj către alegătorii din Sectorul 6: "Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină" # Newsweek.ro
Într-o adresare video personală către locuitorii Sectorului 6, Ciprian Ciucu își explică decizia de ...
12:50
12:50
A murit Ilie Ilașcu! Nicușor Dan: „Un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti” # Newsweek.ro
Fostul deținut politic și luptător pentru unitate Ilie Ilașcu a încetat din viață la vârsta de 73 de...
12:40
Câți ani sănătoși trăiesc românii? Pensia vine mult mai târziu. Cât timp ducem boala pe picioare? # Newsweek.ro
Pensia în România vone la 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Dar, românii trăiesc m...
12:40
Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume, care acum reprezintă 19% din veniturile tuturor ...
Acum 12 ore
12:20
FOTO Cum va arăta VALAH, un Humvee românesc cu 221 de cai putere și o viteză de 110 km/h? # Newsweek.ro
VLAH primul blindat 4x4 românesc, un fel de Humvee românesc este în acest moment în construcție și v...
12:10
România joacă astăzi cu San Marino pentru CM 2026. Lucescu, nevoit să excludă doi jucători. Unde vezi meciul? # Newsweek.ro
România joacă astăzi, la Ploiești, de la ora 21.45, cu San Marino, în preliminariile Campionatului M...
11:30
Vrei loc de parcare în Sectorul 1, pregătește-te să stai la coadă online. Nu poate fi la mai mult de 100 metri # Newsweek.ro
Se schimbă modul de gestionare a locurilor de parcare de reședință din Sectorul 1 al Capitalei. Prim...
11:20
Trei localități din România, în „Top-ul celor mai sigure orașe din lume”. Care e mai sigur ca Zurich și Tokyo? # Newsweek.ro
A fost publicat clasamentul „Safest Cities in the World 2024” (Top-ul celor mai sigure orașe din lum...
11:20
Călin Georgescu vrea dictatura în România: "Se va dezlănțui uraganul peste România. Primarul, numit, nu ales" # Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul j...
11:10
Ceasul războiului ticăie. Avertismentul Estoniei: „Rusia revine la granița NATO cu mai multe trupe în doi ani" # Newsweek.ro
Estonia avertizează că Rusia își reconstruiește rapid capacitatea militară și ar putea reveni în for...
11:00
Peste 7.000 de locuri de muncă în București. Ce studii sunt cerute pentru ocuparea lor? # Newsweek.ro
Sunt peste 7.000 de locuri de muncă anunțate de ANOFM în București. Pentru cei cu studii superioare ...
10:50
Noi negocieri pentru pensii speciale. Bolojan și Grindeanu au mers să discute cu Nicușor Dan (SURSE) # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au mers la Cotroceni, după un nou blocaj pri...
10:40
Vremea se schimbă rapid și se răcește. În unele zone va ninge iar stratul de zăpăadă poate ajunge la...
10:20
Guvernul taie pensiile speciale la 17.500 lei. Echivalentul a 5 pensii normale sau 17 pensii de invaliditate # Newsweek.ro
Este decizia oficială. Guvernul taie pensiile specială la 17.500 lei. Este echivalentul a 5 pensii n...
10:20
Pericol de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați din clădire # Newsweek.ro
Pericol de explozie lângă Liceului de Marină din Constanța. Elevii și profesorii au fost evacuați de...
10:10
Circulație oprită pe DN73. Pericol de explozie, după un accident. 8 persoane, evacuate # Newsweek.ro
Opt persoane au fost evacuate după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze, marți, în localitatea...
10:00
VIDEO Teodosie a primit cadou un Mercedes de 150.000€ de la preoți. Cum a strâns 1.000.000 euro în 15 ani # Newsweek.ro
Teodosie a fost văzut într-un Mercedes de 150.000 de euro pe care preoții din Protoieria 1 Constanț...
09:50
Dictatură cruntă în Rusia. Adolescenți de 14 ani, amenințați de Putin cu închisoare pe viață pentru "incitare" # Newsweek.ro
Vladimir Putin a promulgat o lege care înăsprește drastic pedepsele pentru "incitarea minorilor" la ...
09:30
VIDEO Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Ce se întâmplă cu cei din Plauru? # Newsweek.ro
Autoritățile spun că cei 231 de locuitori din Ceatalchioi care s-au autoevacuat ori au fost evacuați...
