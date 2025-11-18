Consilierul premierului avertizează: „România plăteşte salarii în sectorul public peste media europeană”

Newsweek.ro, 18 noiembrie 2025 17:20

Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, afirmă că România, „cu resurse mult...

Acum 30 minute
17:40
Adrian Țuțuianu, noul președinte al Autorităţii Electorale Permanente. Are 23 de terenuri, 3 apartamente Newsweek.ro
Plenul Parlamentului a validat numirea lui Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității E...
17:40
Transportul public din marile orașe, dat peste cap din cauza problemelor Cloudflare Newsweek.ro
Transportul public din mari orașe din România este afectat marți de problemele apărute la serviciile...
17:40
Spectacol de meteoriți Leonide pe cer. De unde pot fi observați cel mai bine pe cer? Newsweek.ro
Privitorii de stele ar trebui să privească în sus în seara asta, când ploaia de meteoriți Leonide îș...
Acum o oră
17:20
Consilierul premierului avertizează: „România plăteşte salarii în sectorul public peste media europeană” Newsweek.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, afirmă că România, „cu resurse mult...
17:10
Sindicatele din învăţământ ies în stradă: Guvernul pregăteşte tăieri care ar putea declanşa o criză Newsweek.ro
Sindicaliştii din învăţământ au anunţat că vor protesta miercuri în fața Ministerului Educaţiei şi C...
Acum 2 ore
17:00
CCIR și Cleantech Business Club se implică în dezvoltarea unor proiecte în industria energiei verzi Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Cleantech Business Club (CBC) România intenționea...
17:00
Discuții în coaliție despre reduceri bugetare de 10%. Care salarii ar putea scădea? Cine pierde 85% la pensie? Newsweek.ro
Există discuții în coaliție despre reduceri bugetare de 10%. Care salarii ar putea scăda? Un lucru e...
17:00
Grindeanu: în Coaliție nu s-a discutat despre măriri deTVA. Ce spune despre prețul la combustibil? Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că în coaliţie nu au fost discuţii legate de măriri de TVA. Pe de altă parte s...
16:50
CCIR și Federația Camerelor de Comerț din Irak au semnat un Memorandum de Înțelegere Newsweek.ro
Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) și Federația Camerelor de Comerț din Irak (FICC) au ...
16:50
Samsari de mașini de lux, „treziți” de Poliția Capitalei. După ce le vindeau, le declarau furate Newsweek.ro
Mai mulți samsari de mașini de lux din București și alte trei județe s-au trezit astăzi cu poliția l...
16:50
Alertă de spionaj chinez. Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat parlamentarii Newsweek.ro
Alertă de spionaj chinez. Serviciul de securitate britanic MI5 a avertizat parlamentarii cu privire ...
Acum 4 ore
14:50
Dosarele Epstein zguduie Washingtonul. Congresul forțează votul de desecretizare blocat de Trump Newsweek.ro
Congresul SUA se pregătește să voteze legea care obligă la publicarea tuturor dosarelor Epstein, dup...
14:30
Harta celor mai mortale drumuri din Europa: Două regiuni din România, în top. O zonă din Bulgaria,mai „neagră” Newsweek.ro
România conduce în clasamentul accidentelor rutiere mortale din UE, dar și la nivelul întregului con...
14:30
Numeroase site-uri din România, inclusiv Newsweek au picat azi. Sistemul Cloudflare, prăbușit la nivel global Newsweek.ro
O pană majoră la Cloudflare a blocat marți numeroase site-uri din România, inclusiv Newsweek România...
14:20
VIDEO Stațiuni de la Marea Neagră, inclusiv Sunny Beach din Bulgaria, pericol de inundații. Care e cauza? Newsweek.ro
O parte semnificativă a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre din Bulgaria rămâne vulnerabilă la i...
Acum 6 ore
13:30
Statele Unite sunt cel mai mare beneficiar al împrumuturilor acordate de China Newsweek.ro
Statele Unite sunt cel mai mare beneficiar al activităţii de creditare desfăşurate de China la nivel...
13:20
Ludovic Orban a fost eliberat din funcţia de consilier prezidențial. Decizia, luată în termeni amiabili Newsweek.ro
Ludovic Orban a fost eliberat din funcţia de consilier prezidențial. Decizia a fost luată în termeni...
13:20
Protest în Parlament înainte de votul pe Pachetul 2 de măsuri. De ce se tem oamenii? Newsweek.ro
Prostest spontan, pe holurile Parlamentului, cu puțin timp înainte ca plenul celor două Camere să vo...
13:10
România e pe ultimul loc în UE la numărul tinerilor cu studii superioare Newsweek.ro
În 2024, doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste între 25 și 34 de ani aveau finalizate studii su...
13:10
Ciprian Ciucu, mesaj către alegătorii din Sectorul 6: &#34;Îi rog să-mi înțeleagă decizia și să mă susțină&#34; Newsweek.ro
Într-o adresare video personală către locuitorii Sectorului 6, Ciprian Ciucu își explică decizia de ...
12:50
FOTO Cum va arăta VLAH, un Humvee românesc cu 221 de cai putere și o viteză de 110 km/h? Newsweek.ro
VLAH primul blindat 4x4 românesc, un fel de Humvee românesc este în acest moment în construcție și v...
12:50
A murit Ilie Ilașcu! Nicușor Dan: „Un erou contemporan cu noi, un simbol al rezistenţei româneşti” Newsweek.ro
Fostul deținut politic și luptător pentru unitate Ilie Ilașcu a încetat din viață la vârsta de 73 de...
12:40
Câți ani sănătoși trăiesc românii? Pensia vine mult mai târziu. Cât timp ducem boala pe picioare? Newsweek.ro
Pensia în România vone la 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Dar, românii trăiesc m...
12:40
Explodează veniturile afacerilor de familie. Creștere de 84% în 2030 faţă de 2020 Newsweek.ro
Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume, care acum reprezintă 19% din veniturile tuturor ...
12:20
12:10
România joacă astăzi cu San Marino pentru CM 2026. Lucescu, nevoit să excludă doi jucători. Unde vezi meciul? Newsweek.ro
România joacă astăzi, la Ploiești, de la ora 21.45, cu San Marino, în preliminariile Campionatului M...
Acum 8 ore
11:30
Vrei loc de parcare în Sectorul 1, pregătește-te să stai la coadă online. Nu poate fi la mai mult de 100 metri Newsweek.ro
Se schimbă modul de gestionare a locurilor de parcare de reședință din Sectorul 1 al Capitalei. Prim...
11:20
Trei localități din România, în „Top-ul celor mai sigure orașe din lume”. Care e mai sigur ca Zurich și Tokyo? Newsweek.ro
A fost publicat clasamentul „Safest Cities in the World 2024” (Top-ul celor mai sigure orașe din lum...
11:20
Călin Georgescu vrea dictatura în România: &#34;Se va dezlănțui uraganul peste România. Primarul, numit, nu ales&#34; Newsweek.ro
Călin Georgescu s-a prezentat marți dimineață la Secția de Poliție Buftea pentru a semna controlul j...
11:10
Ceasul războiului ticăie. Avertismentul Estoniei: „Rusia revine la granița NATO cu mai multe trupe în doi ani&#34; Newsweek.ro
Estonia avertizează că Rusia își reconstruiește rapid capacitatea militară și ar putea reveni în for...
11:00
Peste 7.000 de locuri de muncă în București. Ce studii sunt cerute pentru ocuparea lor? Newsweek.ro
Sunt peste 7.000 de locuri de muncă anunțate de ANOFM în București. Pentru cei cu studii superioare ...
10:50
Noi negocieri pentru pensii speciale. Bolojan și Grindeanu au mers să discute cu Nicușor Dan (SURSE) Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan și liderul PSD, Sorin Grindeanu, au mers la Cotroceni, după un nou blocaj pri...
10:40
METEO Vremea se răcește rapid. Va ninge în unele zone. Zăpadă de 15 cm Newsweek.ro
Vremea se schimbă rapid și se răcește. În unele zone va ninge iar stratul de zăpăadă poate ajunge la...
10:20
Guvernul taie pensiile speciale la 17.500 lei. Echivalentul a 5 pensii normale sau 17 pensii de invaliditate Newsweek.ro
Este decizia oficială. Guvernul taie pensiile specială la 17.500 lei. Este echivalentul a 5 pensii n...
10:20
Pericol de explozie lângă Liceul de Marină din Constanța. Elevii au fost evacuați din clădire Newsweek.ro
Pericol de explozie lângă Liceului de Marină din Constanța. Elevii și profesorii au fost evacuați de...
10:10
Circulație oprită pe DN73. Pericol de explozie, după un accident. 8 persoane, evacuate Newsweek.ro
Opt persoane au fost evacuate după ce un autoturism a avariat o țeavă de gaze, marți, în localitatea...
Acum 12 ore
10:00
VIDEO Teodosie a primit cadou un Mercedes de 150.000€ de la preoți. Cum a strâns 1.000.000 euro în 15 ani Newsweek.ro
Teodosie a fost văzut într-un Mercedes de 150.000 de euro pe care preoții din Protoieria 1 Constanț...
09:50
Dictatură cruntă în Rusia. Adolescenți de 14 ani, amenințați de Putin cu închisoare pe viață pentru &#34;incitare&#34; Newsweek.ro
Vladimir Putin a promulgat o lege care înăsprește drastic pedepsele pentru "incitarea minorilor" la ...
09:30
VIDEO Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce acasă. Ce se întâmplă cu cei din Plauru? Newsweek.ro
Autoritățile spun că cei 231 de locuitori din Ceatalchioi care s-au autoevacuat ori au fost evacuați...
09:30
Trump reaprinde cursa înarmării nucleare. China extinde situl de testări Lop Nur abandonat din anii ’90 Newsweek.ro
Declarațiile președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare au alimentat tem...
09:10
Accident teribil în București. 4 răniți grav de o mașină proiectată în stația de autobuz Newsweek.ro
Un accident grav s-a produs într-o intersecție intens circulată din București. O mașină a fost proie...
09:10
Lovitură pentru români. Impozitele pe locuințe, cu 80% mai mari din 2026. Cresc și impozitele pentru mașini Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul va adopta marți noul pachet fiscal, care aduce major...
09:00
Judecătorii CCR și membrii CSM, bonus la pensie între 25.000 și 50.000 lei. Ce privilegii au de la guvern? Newsweek.ro
Guvernul a decis că cine iese la pensie și se angajează la stat pierde 85% din pensie. Există câteva...
08:50
Ajutor de încălzire la pensie. Cererile se pot depune până joi. Care pensionari beneficiază și cum Newsweek.ro
Ajutor de încălzire la pensie. Cererile se pot depune până joi. Care pensionari beneficiază și cum? ...
08:40
Coreea de Nord, aliată Rusiei atacă acordul Seul–SUA: „Submarinele nucleare vor declanșa o cursă a înarmării” Newsweek.ro
Coreea de Nord a criticat dur acordul recent încheiat între Coreea de Sud și Statele Unite privind d...
08:30
246 de persoane evacuate la Ceatalchioi și Plauru după atacul cu dronă asupra navei cu GPL la granița României Newsweek.ro
Operațiunile de evacuare preventivă din localitățile Ceatalchioi și Plauru, județul Tulcea, s-au înc...
08:20
17 candidaturi admise pentru Primăria Capitalei; două respinse și una amânată, anunță BEM București Newsweek.ro
Biroul Electoral Municipal Bucureşti a anunţat, luni seară, că dintre cele 20 de candidaturi pentru ...
08:10
Germania și Olanda se califică direct la Mondial după rezultatele din preliminariile disputate luni seara Newsweek.ro
Luni seara s-au disputat noi meciuri din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal din America ...
08:00
Un microbuz cu 12 persoane s-a răsturnat în județul Sibiu. Planul roșu de intervenție, activat Newsweek.ro
Un microbuz a fost implicat într-un accident grav în județul Sibiu. Acesta s-a răsturnat după ce s-a...
07:50
19 noiembrie Obiceiul zilei care „atrage&#34; banii. Ce trebuie să porți cu tine? De ce să ai o muscă în casă? Newsweek.ro
Pe 19 noiembrie, conform noului calendar bisericesc, se comemorează profetul Avdia, care a trăit în ...
