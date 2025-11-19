Accident feroviar: Două trenuri de marfă s-au ciocnit

20:00

Gigantul american Chevron, care a părăsit practic România în urmă cu 10 ani și ca efect al protestelor mai multor organizați non-guvernamentale, din care făcea parte la acea vreme și actualul președinte Nicușor Dan, nu se va întoarce pe piața autohtonă, chiar dacă este interesat de achiziționarea activelor Lukoil din străinătate, printre care se numără și rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării.