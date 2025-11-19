SUA și Rusia au elaborat un nou plan de pace pentru Ucraina
Profit.ro, 19 noiembrie 2025 10:20
SUA, în consultare cu Rusia, a elaborat un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a relatat Axios, citând oficiali americani și ruși.
• • •
Acum 5 minute
10:40
Trei investigații de piață privind serviciile de cloud ale Amazon și Microsoft au fost deschise de Comisia Europeană în baza Legii pentru piețe digitale (DMA), pentru a evalua dacă giganții americani exercită o putere excesivă și dacă regulile actuale sunt suficiente pentru a menține concurența, relatează CNBC.
Acum 15 minute
10:30
Bolt lansează serviciile de intermediere transport la cerere în Alexandria, ajungând la o acoperire de 44 de orașe la nivelul întregii țări.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Un nou val de funcții de inteligență artificială va aduce agenți de AI pe taskbar, în File Explorer și suita de birou vândută de Microsoft.
Acum 2 ore
09:40
Cu mare greutate, rețeaua socială a lui Elon Musk a reușit să lanseze mult promisă funcție de comunicare directă între utilizatorii platformei.
09:10
Vinul zilei: un cupaj din Bordeaux, obținut din Merlot, Cabernet Franc și Cabernet Sauvignon, un vin cu arome complexe de fructe negre și condimente picante. Savuros alături de carne roșie, brânzeturi și paste cu sosuri bogate # Profit.ro
Château Haut-Peyrat 2020 este un cupaj clasic din Bordeaux, seducător și rafinat, ideal pentru serile alături de cei dragi și mesele cu preparate consistente.
09:00
Poliția și DIICOT fac 216 percheziții în întreaga țară, în cadrul Operațiunii Ziua Z, fiind vizate grupări de criminalitate organizată.
09:00
Trafic complet blocat pe DN 1, după ce o cisternă încărcată cu acid azotic s-a răsturnat # Profit.ro
Traficul este complet blocat pe DN 1, între Brașov și Predeal, după ce o cisternă încărcată cu 1.800 de litri de acid azotic s-a răsturnat.
09:00
Ignoranța Meta a dus la expunerea numerelor de telefon a majorității utilizatorilor WhatsApp, acuză experții în securitate cibernetică.
08:50
O dronă a intrat în această dimineață circa opt kilometri în România, între Periprava și Chilia Veche, județul Tulcea.
08:50
Traficul feroviat se derulează pe un singur fir în zona Stației Olteni, după ce două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit.
08:50
Între protecția cumpărătorului și adaptarea dezvoltatorilor: o dublă perspectivă North Bucharest Investments asupra maturizării pieței imobiliare # Profit.ro
Adoptată în unanimitate, Legea Nordis reprezintă un moment decisiv pentru piața rezidențială din România.
Acum 4 ore
08:30
Și celălalt gigant american, Exxon Mobil, este interesat de activele Lukoil din străinătate, însă NU de cele din România # Profit.ro
După Chevron, și celălalt gigant de petrol american, Exxon Mobil, este interesat de achiziționarea unora din activele internaționale ale Lukoil, însă nu cele din România, ci de cele din Kazahstan.
08:30
Acțiunile europene cad puternic pe fondul temerilor de spargere a unei bule speculative în sectorul AI # Profit.ro
Bursele europene au atins cel mai redus nivel din ultima lună, pe măsură ce piețele globale au fost trase în jos de reînnoirea temerilor legate de acțiunile din domeniul inteligenței artificiale, transmite Reuters.
08:20
Cum fotografiezi natura sălbatică de la distanță: autofocus, etică și strategie pe teren # Profit.ro
Fotografia de natură îți cere mai mult decât echipament cu teleobiective.
08:00
VIDEO Foarte greu de găsit angajați de calitate. Oren Iancovici, fondator AMOO Klinik: Dacă statul ar investi un pic în start-up-urile din România, firmele ar ajunge pe Wall Street foarte repede - Profit.ro Live TV # Profit.ro
România are un potențial considerabil în medicina estetică și plastică, susține Oren Iancovici, fondator AMOO Klinik, explicând că piața locală este deschisă la inovație, iar publicul caută proceduri noi și calitate superioară. Antreprenor cu un exit major în zona serviciilor medicale, el mizează acum pe un model de business construit pe inovație, echipe mixte de medici români și străini, investiții în tehnologie și un focus pe consolidarea operațiunilor.
08:00
Un studiu contrazice miturile: Saloanele auto, stigmatizate înainte și după COVID - importanță majoră pentru decizia de cumpărare # Profit.ro
Stigmatizate în perioada premergătoare COVID și câțiva ani după aceea, saloanele auto au revenit în actualitate, pe măsură ce producătorii auto au vrut să se reconecteze cu potențialii cumpărători. Un studiu realizat la cele mai recente saloane auto subliniază că aproape jumătate dintre vizitatorii saloanelor auto vor cumpăra o mașină nouă în perioada următoare.
07:50
Complexul Energetic Oltenia se împrumută de la o bancă de stat, cu garanție de stat. Pierderi de sute de milioane de lei în S1 2025 # Profit.ro
Complexul Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producător de energie electrică pe bază de cărbune din România, controlat de Ministerul Energiei, pregătește contractarea unui credit de la CEC Bank, deținută de Ministerul Finanțelor, relevă date analizate de Profit.ro.
07:40
Mașinile electrice accesibile vor beneficia de susținerea Comisiei Europene, care are în calendar pentru luna decembrie o întâlnire în care să decidă noi reglementări în măsură să protejeze industria auto. Una dintre aceste măsuri va fi omologarea unei noi clase de automobile, mai mici și mai ieftine, exact după specificul conceptului Dacia Hipster.
07:40
Potențialul României este un subiect dezbătut de ani buni, adeseori într-un context negativ al unui potențial ratat.
07:30
Baterie de stocare de energie de 61 MWh la Toplița: Undă verde finală pentru proiectul dezvoltat și cu bani UE nerambursabili # Profit.ro
Un proiect de construire, montare și punere în funcțiune a unui sistem de stocare a energiei electrice cu capacitate de circa 61 MWh, aflat deja în derulare, a primit OK final din partea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
07:20
Dobânzile la credite și depozite rămân real-negative, pe fondul inflației ridicate GRAFICE # Profit.ro
Dobânzile practicate de bănci la creditele și depozitele noi au rămas în teritoriu real-negativ pentru a doua, respectiv a treia lună la rând, ca urmare a șocului inflaționist recent peste care banca centrală a ales să treacă fără majorarea ratelor.
07:10
Șantierul Damen Mangalia NU va fi scos deocamdată la licitație. Lipsă de cvorum și argumente contra la adunarea creditorilor # Profit.ro
Adunarea creditorilor companiei Damen Shipyards Mangalia, aflată în insolvență, operatorul șantierului naval omonim, nu a putut lua o decizie privind propunerea administratorului judiciar, de vânzare în bloc la licitație a activelor acestuia, din lipsă de cvorum, la ședință participând deținători a doar circa 3,3% din totalul creanțelor cu drept de vot asupra companiei, în condițiile în care minimul legal este de 30%.
07:00
Eșec la închirierea vilei din Aviatorilor, pregătită cu milioane ca reședință a unui fost președinte. Prețul cerut de RA-APPS # Profit.ro
La licitația pentru vila din bulevardul Aviatorilor nr. 86, din zona Primăverii din Capitală, nu a fost depusă ”nicio ofertă de înscriere valabilă” la prețul de pornire de 35.000 euro/ lună, solicitat de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), relevă datele analizate de Profit.ro.
Acum 6 ore
06:10
Schimbare la aeroporturile Otopeni și Băneasa. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
01:00
EXCLUSIV Noi concedieri voluntare la Dacia. Sindicatele au început negocierile pentru contractul colectiv de muncă. Ținta principală - o nouă creștere a salariului # Profit.ro
Ca în fiecare an, sindicatele din Automobile Dacia și patronatul intră în procesul de negociere a unui nou contract colectiv de muncă, încercând să majoreze veniturile membrilor de sindicat. România are în continuare cel mai mic salariu din industria auto europeană, care stă însă la baza prețurilor mici ale mașinilor Dacia în lume.
01:00
ULTIMA ORĂ Schimbare la Declarația Unică. ANAF a pregătit documentul. Formularul 212 va fi precompletat cu informații extrase din bazele de date ANAF, alte declarații fiscale, evidența contractelor de chirie, dar și date de la alte autorități # Profit.ro
ANAF a pregătit Declarația Unică (formularul 212) precompletată, care va fi utilizată din 2026 pentru declararea veniturilor aferente anului 2025, cu termen de depunere până la 25 mai 2026.
00:50
Omul de afaceri Dan Șucu, proprietarul grupului Mobexpert, și partenerul său, dezvoltatorul imobiliar Redport, planifică începerea lucrărilor la prima etapă a celui mai mare proiect al lor de până acum, lângă Petrom City, o zonă în plină dezvoltare care a atras plasamentele imobiliare a o serie de antreprenori reputați, precum Raul Doicescu, Horia Ciorcilă sau Vasile Armenean, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
00:50
Contractorul care lucrează la forajul sondelor de extracție de pe concesiunea offshore de gaze naturale Neptun Deep, cea mai extinsă din Marea Neagră românească, unde producția este programată să înceapă în 2027, a dezvăluit prețul de închiriere pe zi al instalației sale de foraj.
18 noiembrie 2025
23:30
VIDEO Dosarul Jeffrey Epstein - Camera Reprezentanților SUA decide publicarea, cu cvasiunanimitate # Profit.ro
Camera americană a Reprezentanților a decis, cu o cvasiunanimitate, publicarea dosarului de anchetă a autorităților cu privire la infractorul sexual Jeffrey Epstein
22:30
FOTO BMW deschide în afara Bucureștiului primul showroom MINI în sistem agenție, cu o investiție de jumătate de milion de euro # Profit.ro
BMW Group România a deschis la Oradea un centru de vânzări pentru marca MINI, primul din țară, din afara Capitalei. Acesta va funcționa în noul sistem de distribuție, care nu mai presupune achiziția de stocuri.
22:10
Noul model de performanță urmează să fie lansat oficial în 2027.
21:50
Britanicii de la TMT ID, cu afaceri în România, obțin o investiție de 30 de milioane lire pentru extindere # Profit.ro
TMT Analysis (TMT ID), furnizor global de servicii anti-fraudă și de verificare a identității dispozitivelor mobile, cu sediul în Marea Britanie și centrul de dezvoltare și de operațiuni în România, la Ploiești, a atras o investiție de 30 de milioane de lire sterline pentru sprijinirea afacerii și extinderea în SUA.
21:50
Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de autoritățile din Italia pentru promovarea înșelătoare a abonamentului „Wizz All You Can Fly”.
Acum 24 ore
21:30
Google a prezentat modelul de inteligență artificială Gemini 3.
21:20
Toyota pariază un miliard de euro pe motoarele hibride: investiție masivă în cinci fabrici # Profit.ro
Subsidiara Toyota din America de Nord a dat un mesaj puternic referitor la strategia pe care o va urma, cel puțin pe această piață, în perioada următoare. Producătorul investește un miliard de dolari pentru a majora producția.
21:00
Mare parte a stațiunilor bulgare de pe litoralul Mării Negre rămân vulnerabile la inundații, dacă sunt precipitații abundente, atenționează Ministerul bulgar al Mediului și Apelor.
20:50
Noul concept se va numi Crater, iar acesta va fi dezvăluit în cadrul unui salon auto din Los Angeles.
20:50
Franța are în față un mare obstacol - primul deficit al balanței comerciale cu produse agroalimentare din ultimii 50 de ani # Profit.ro
Franța poate avea primul său deficit al balanței comerciale cu produse agroalimentare din ultimii 50 de ani.
20:40
Orbán - șocat și amuzat că a primit o cerere UE de bani pentru Ucraina: Ca și cum ai încerca să vindeci un alcoolic de băutură trimițându-i încă o ladă de vodcă! # Profit.ro
Premierul ungar Viktor Orban s-a declarat șocat, dar și amuzat de faptul că și el a primit din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care statelor membre le sunt cerute fonduri suplimentare pentru Ucraina.
20:30
Carpatica Feroviar, care va înlocui CFR Marfă, a primit 6.800 de dosare pentru doar 2.200 de locuri de muncă disponibile.
20:00
Chevron NU se întoarce în România, chiar dacă este interesată de business-urile internaționale ale Lukoil # Profit.ro
Gigantul american Chevron, care a părăsit practic România în urmă cu 10 ani și ca efect al protestelor mai multor organizați non-guvernamentale, din care făcea parte la acea vreme și actualul președinte Nicușor Dan, nu se va întoarce pe piața autohtonă, chiar dacă este interesat de achiziționarea activelor Lukoil din străinătate, printre care se numără și rafinăria Petrotel din Ploiești și rețeaua de 320 de benzinării.
19:30
Donald Trump intenționează să aprobe vânzarea de avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA către Arabia Saudită.
19:20
Florența inrerzice terasele restaurantelor, barurilor și cafenelelor în zona centrală, foarte aglomerată din cauza turismului excesiv.
19:20
Parlamentarii ruși au avizat noi creșteri de taxe.
19:20
Platforma de anunțuri online OLX și-a notificat din nou clienții că va schimba reguli, pentru anumite servicii, de luna viitoare.
19:00
Producătorul auto francez Renault va investi 616 milioane de euro în complexul său industrial din sudul Braziliei, lângă Curitiba.
19:00
Adrian Dociu finalizează mutarea acțiunilor Aquila pe o firmă din Cipru. Tranzacțiile cu acțiunile firmei de logistică și transport au apropiat volumele de pe bursă de pragul de 400 milioane lei # Profit.ro
Dincolo de pachete schimbate între aceiași proprietari, lichiditatea de pe bursă a fost bine dispersată pe mai mulți emitenți.
18:40
Record negativ în SUA - Prețurile la alimente au atins cel mai ridicat nivel din istorie # Profit.ro
Prețurile la alimente în SUA au atins cel mai ridicat nivel din istorie.
18:30
Ryanair - sancționată pentru „întârzieri repetate și deliberate” pe anumite curse în Olanda # Profit.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a pierdut două dintre sloturile de pe aeroportul Eindhoven după ce a provocat „întârzieri repetate și deliberate” pe aceste curse.
