SUA și Rusia au elaborat un nou plan de pace pentru Ucraina

08:00

România are un potențial considerabil în medicina estetică și plastică, susține Oren Iancovici, fondator AMOO Klinik, explicând că piața locală este deschisă la inovație, iar publicul caută proceduri noi și calitate superioară. Antreprenor cu un exit major în zona serviciilor medicale, el mizează acum pe un model de business construit pe inovație, echipe mixte de medici români și străini, investiții în tehnologie și un focus pe consolidarea operațiunilor.