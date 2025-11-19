Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating cote critice în România, avertizează Salvați Copiii

12:50

Endometrioza este una dintre cele mai complexe afecțiuni ginecologice, afectând aproximativ 190 de milioane de femei la nivel mondial și 500.000 de femei în România, dintre care aproximativ 10% dezvoltă forme severe ale bolii, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Deși are un impact major asupra calității vieții, endometrioza este adesea diagnosticată cu întârziere, în unele cazuri chiar și după zece ani, din cauza simptomelor confundate cu dureri menstruale obișnuite și a numărului redus de specialiști formați în managementul acestei afecțiuni.