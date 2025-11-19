Spitalul Județean Timișoara anunță decesul asistentei medicale Lena Groza, la vârsta de 59 de ani
Timis Online, 19 noiembrie 2025 11:30
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara a anunțat decesul asistentei medicale principale Lena Groza, membră a echipei Blocului Operator I. Lena Groza s-a născut în iulie 1966 și a decedat ieri, 18 noiembrie, la vârsta de 59 de ani.
• • •
