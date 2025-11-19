Ion Cristoiu: Pentru a se uita pur și simplu la o dronă rusească, Armata Română a ridicat patru avioane de luptă!

07:40

Un pompier din cadrul IJSU se află pe lista inculpaților într-un proces de trafic de heroină. Pompierul ajunsese să-și cheltuiască tot salariul pe droguri, scrie Ziarul de Iași. Mai mult, pentru a-și alimenta viciul, acesta a recurs la trafic de droguri. Șeful rețelei era un individ care se apucase de vândut heroină în România după […]