(P) Ziarele Arcanum – fereastra digitală către ziare și reviste românești

Digi24.ro, 19 noiembrie 2025 10:20
Într-o lume care consumă informația cu o viteză amețitoare, dar uită la fel de repede, Ziarele Arcanum se impune ca o platformă necesară pentru oricine dorește să descopere trecutul României prin intermediul presei. Site-ul Ziarele Arcanum reunește într-o arhivă digitală sute de ziare și reviste românești, din secolul al XIX-lea până în prezent.
Acum 5 minute
10:40
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou politicile președintelui Donald Trump. „Este lipsă de respect” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou, marţi, politicile preşedintelui american Donald Trump la adresa migranţilor, denunţând tratamentul „extrem de lipsit de respect” pe care îl primesc aceştia, informează AFP şi Reuters.
10:40
Proiect: parlamentarii PNL propun limitarea accesului la anumite informații de interes public. Ce categorii vor avea „regim special” # Digi24.ro
Șapte parlamentari ai Partidului Național Liberal au depus un proiect de lege prin care solicită limitarea accesului la unele informații de interes public. Aceștia cer să aibă „regim special” informațiile care privesc cercetările științifice, dar și contractele comerciale.
10:40
Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția 2025/2026 a programului Raiffeisen Comunități, incubatorul comunităților sustenabile cu granturi totale de 4 milioane de lei.
Acum 15 minute
10:30
(P) Travel Fest by Paralela45, o săptămână de oferte spectaculoase, reduceri de până la -50% și avans minim la rezervare # Digi24.ro
În perioada 18 – 25 noiembrie 2025, Paralela45 lansează Travel Fest, cel mai mare eveniment de toamnă dedicat vacanțelor. Târgul de turism, organizat atât online, cât și offline, aduce turiștilor reduceri de până la -50%, avans minim de 10% și o selecție impresionantă de destinații noi și consacrate. Travel Fest oferă acces facil la consultanță, actualizări de preț și rezervări rapide, asigurând o experiență completă pentru orice tip de călător.
10:30
Incendiu uriaș într-un oraș japonez: 170 de clădiri ard în Oita. Cel puțin o persoană a murit # Digi24.ro
O cursă contracronometru împotriva focului are loc în oraşul de coastă Oita, din sudul Japoniei, unde un om a murit şi 170 de clădiri sunt afectate de un incendiu masiv care a izbucnit marţi şi care este încă activ, scrie News.ro.
Acum 30 minute
10:20
Acum o oră
10:10
Zăpadă și vânt puternic la munte. Cât va dura valul de frig și ninsori. Anunțul ANM: vremea se schimbă radical # Digi24.ro
A nins la munte, dar și în alte regiuni ale țării, unde s-a depus un strat consistent de zăpadă - de patru centimetri în Moldova și de până la nouă centimetri în estul Transilvaniei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Utilajele au fost scoase miercuri dimineață pe Transalpina, după valul de ninsori. Însă, dacă astăzi vor persista temperaturile scăzute și ploile în majoritatea regiunilor, de joi, vremea se încălzește, cu maxime de până la 15 grade Celsius.
10:10
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10% bagă conducerea PSD în ședință. Ce excepții vor social-democrații # Digi24.ro
Social-democrații intră în ședință după ce liderii Coaliției au discutat împreună tăierile din administrația centrală, dar s-au înțeles separat. Varianta inițială prevedea o tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii în toate instituțiile însă în ședințele liderilor s-au cerut primele excepții: militarii și profesorii. A fost momentul în care PSD a transmis că, în acest caz, exceptați ar trebui să fie și medicii, altfel nu poate susține pachetul.
10:10
Delegație a Pentagonului, trimisă în Ucraina pentru relansarea negocierilor de pace cu Rusia # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a trimis o delegație de rang înalt a Pentagonului la Kiev, care urmează să poarte discuții miercuri, 19 noiembrie, ca parte a eforturilor administrației de a relua dialogul privind încheierea războiului ruso-ucrainean, relatează UNN, citând Wall Street Journal și Politico.
10:00
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă # Digi24.ro
Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit marţi la Casa Albă de preşedintele SUA Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, relatează agențiile intrnaționale de presă, preluate de Agerpres.
09:50
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele la care taxele ar putea să scadă # Digi24.ro
Mașinile vor fi impozitate atât în funcție de capacitatea motorului, cât și în funcție de cât poluează. Practic, mașinile vechi și poluante vor fi impozitate în plus de anul viitor, informează Digi24.
09:50
Două trenuri de marfă s-au ciocnit în județul Teleorman. Circulație feroviară restricționată # Digi24.ro
Două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit, miercuri dimineaţă, în zona Staţiei Olteni, iar traficul feroviat se derulează doar pe firul II. Un tren nu a oprit la semnal şi a intrat în vagoanele din spate ale celeilalte garnituri. Vagoanele nu au deraiat.
Acum 2 ore
09:30
Accident grav în Pasajul Michelangelo din Timişoara. Un tânăr de 21 de ani a murit, altul a fost rănit # Digi24.ro
Un tânăr de 21 de ani a murit şi un pasager de 20 de ani a fost rănit, miercuri dimineaţă, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit frontal cu o autoutilitară pentru salubrizare, în Pasajul Michelangelo din Timişoara.
09:30
Un politician italian a spart cu capul un vitraliu de 40.000 de euro, după ce s-a împiedicat pe scări. Incidentul, surprins de camere # Digi24.ro
Un politician italian a căzut pe scări și a spart cu capul un vitraliu de 40 de mii de euro. Bărbatul, care este consilier regional în Sardinia, a fost filmat în timp ce cobora scările. La un moment dat, s-a împiedicat și s-a dus câțiva metri cu capul înainte, direct într-un vitraliu. Acesta nu a fost grav rănit, potrivit presei italiene.
09:20
Incendiu la Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş: 18 persoane au fost evacuate, 7 de la Urgenţă. A ars un tablou electric # Digi24.ro
Pompierii au intervenit noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un tablou electric dintr-o cameră tehnică a Spitalului Municipal de Urgenţă Caransebeş. Incendiul a produs mult fum, fiind necesară evacuarea a 18 persoane, 11 dintr-un salon de Psihiatrie şi 7 de la Urgenţă.
09:20
Operațiunea „Ziua Z”: DIICOT și Poliția Română efectuează 216 percheziții în țară vizând grupări de criminalitate organizată # Digi24.ro
Poliţia Română şi DIICOT efectuează, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii denumită generic „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. 250 de persoane sunt căutate pentru a fi duse la audieri.
09:00
Primul transport de gaz natural lichefiat american care va încălzi Ucraina a ajuns în Lituania pe ruta baltică. „Se scrie istorie” # Digi24.ro
Prima livrare de GNL american prin ruta baltică oferă un contrapondere vitală împotriva războiului energetic al Moscovei din timpul iernii. Experții numesc livrarea o „istorică” consolidare a legăturilor de securitate.
09:00
Rețea de tip mafiot, destructurată: percheziții în România şi Italia. Patru familii au exploatat sexual zeci de victime # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii au făcut 25 de percheziţii în România și Italia, vizând o structură de tip mafiot formată din patru familii, care ar fi exploatat sexual, în special în Italia, zeci de victime. Gruparea funcţiona piramidal, cu lideri care controlau transportul, exploatarea şi spălarea banilor, iar anchetatorii estimează că a obţinut peste 1,7 milioane de euro din activitatea infracţională.
Acum 4 ore
08:40
Rusia şi-a dezvăluit avionul de vânătoare invizibil pe radar de generaţia a cincea de tip Suhoi 57 (Su-57) al United Aircraft Corporation, la Dubai Airshow 2025, unul dintre cele mai mari saloane aeronautice din lume, relatează Euronews.
08:40
SUA vând din nou sisteme avansate de apărare aeriană către Taiwan. Unitățile NASAMS au fost testate pe câmpul de luptă din Ucraina # Digi24.ro
Statele Unite au confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem avansat de apărare aeriană în valoare de aproape 700 de milioane de dolari, care a fost testat în luptă în Ucraina, acesta fiind al doilea pachet de arme de acest tip pentru Taipei într-o săptămână, transmite Reuters.
08:30
Dronele ruseşti au lovit clădiri de apartamente în al doilea oraş ca mărime din Ucraina, Harkov, rănind 32 de persoane, inclusiv doi copii, provocând incendii şi forţând zeci de locuitori să-şi părăsească locuinţele, au declarat oficialii regionali, citaţi de Reuters.
08:30
UE propune un „sistem de urgență” pentru o desfășurare militară transfrontalieră rapidă, în condiții de criză # Digi24.ro
Comisia Europeană va propune miercuri un sistem de urgenţă pentru a accelera mişcarea transfrontalieră a trupelor şi echipamentelor militare ca răspuns la ameninţările tot mai mari la adresa securităţii din partea Rusiei, conform informaţiilor obţinute de dpa.
08:20
O dronă a intrat în spațiul aerian al României: patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizare. A fost emis mesaj Ro-Alert # Digi24.ro
Ministerul Apărării a anunțat miercuri dimineața, 19 noiembrie, că forțele aeriene au detectat o dronă în spațiul aerian național. Două avioane Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu au decolat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie pentru monitorizarea situației aeriene.
08:00
SUA lucrează în secret la un nou plan pentru a încheia războiul din Ucraina, anunță Axios # Digi24.ro
Administrația Trump a lucrat în secret, în consultare cu Rusia, la elaborarea unui nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina, au declarat oficiali americani și ruși pentru Axios.
07:40
Cisternă cu substanțe periculoase, răsturnată pe DN1, între Brașov și Predeal: traficul auto este blocat # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu substanţe periculoase s-a răsturnat, miercuri dimineaţă, pe DN 1, între Braşov şi Predeal, iar traficul este complet blocat.
07:30
Drumarii intervin în zonele montane, pentru curăţarea șoselelor: la altitudini mari ninge # Digi24.ro
Drumarii intervin, miercuri dimineaţă, în zonele montane, pentru curăţarea carosabilului. La altitudini mari ninge şi temperaturile sunt scăzute.
07:30
Polonia a ridicat în aer avioane de luptă, după o serie de atacuri ruseşti asupra Ucrainei # Digi24.ro
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, au anunţat forţele armate ale ţării membre NATO, potrivit Reuters.
07:10
Nivelul de alertă pe căile ferate poloneze a fost ridicat la „Charlie”. Ce înseamnă acest lucru? # Digi24.ro
Priemierul polonez Donald Tusk a anunțat că nivelul de alertă pe unele secțiuni ale rețelei feroviare a țării va fi ridicat la „Charlie”, al doilea nivel ca importanță, după ce sabotori ar fi încercat să deraieze trenuri între Varșovia și Lublin, scrie TVP World.
07:10
Dispozitive medicale pe care persoanele asigurate le pot primi gratuit pentru tratament la domiciliu # Digi24.ro
Persoanele asigurate în sistemul public de sănătate pot beneficia de o serie de dispozitive medicale gratuite sau compensate, necesare pentru tratamentul la domiciliu. Acestea se acordă fie pe o perioadă determinate, prin închiriere, fie pe o perioadă nedeterminată, în funcție de tipul dispozitivului și de starea pacientului.
07:10
„Comoară naţională”. Un calculator construit de Blaise Pascal în 1642, care urma să fie scos azi la licitaţie, nu poate părăsi Franţa # Digi24.ro
O pascalină, celebra maşină de calcul construită de omul de ştiinţă Blaise Pascal în 1642, care ar urma să fie scoasă la licitaţie miercuri de casa Christie's, la Paris, nu poate părăsi teritoriul francez, a decis marţi o instanţă, suspendând temporar autorizaţia de export pentru aceasta.
07:10
Cum vrea China să oprească declinul populației: de la vouchere de nuntă la alocații pentru copii # Digi24.ro
Partidul Comunist Chinez face tot posibilul să încurajeze căsătoria și procrearea și cheltuiește milioane pentru a-și convinge cetățenii să se căsătorească, relatează The Times.
07:10
„Suntem la cinci minute de o dictatură”. Parcursul Georgiei de la „copilul model” în drumul spre UE la autocrație # Digi24.ro
Cu puțin peste un an în urmă, o serie de coaliții de opoziție diverse se luptau pentru voturi în parlamentul Georgiei, patru dintre ele câștigând locuri. Astăzi, dintre cei opt lideri principali ai acestora, toți, cu excepția unuia, se află în închisoare, în exil sau sunt acuzați penal. Reuters prezintă o analiză a situației politice de la Tbilisi.
07:10
Misterul sutelor de palestinieni care au vrut să scape din Gaza și au ajuns surprinzător în Africa de Sud. „Nici nu știam unde mergem” # Digi24.ro
Sute de palestinieni au ajuns recent în Africa de Sud la bordul a două avioane în condiții suspecte, potrivit guvernului sud-african, care a indicat faptul că zborurile ar fi fost orchestrate în secret de Israel conform unei „agende de înlăturare a palestinienilor din Gaza și Cisiordania”.
07:10
Oferta pe care Putin nu o poate refuza. De ce actuala strategie a lui Trump privind Ucraina ar putea duce la două scenarii de coșmar # Digi24.ro
Toate amenințările din partea Statelor Unite la adresa Rusiei au eșuat până acum, iar pentru americani este prea târziu să uite pur și simplu de războiul din Ucraina. În schimb, avantajul cel mai mare al Washingtonului, de care Donald Trump ar putea profita pentru a ajunge la o înțelegere, este că Vladimir Putin are nevoie de implicarea Americii ca să-și îndeplinească obiectivele politice și este mult mai interesat de detaliile acordului final de pace decât președintele SUA, potrivit unei analize publicate de Quincy Institute for Responsible Statecraft de la Washington.
07:10
Tensiuni tot mai mari între China și Japonia pe tema Taiwanului. „Luăm în calcul un scenariu de cel mai rău tip” # Digi24.ro
China și Japonia sunt prinse într-un conflict diplomatic tot mai tensionat după ce premierul japonez Sanae Takaichi a sugerat că Japonia ar putea interveni militar în cazul unei tentative de invazie chineze asupra Taiwanului. Beijingul a reacționat dur, acuzând Tokyo de „amenințări militare” și avertizând că orice implicare va fi „contracarată ferm”, relatează The Guardian.
07:10
Analize și servicii medicale gratuite la care toți românii pot avea acces, inclusiv neasigurații. Consultații decontate de stat # Digi24.ro
În România, sistemul public de sănătate asigură tuturor cetățenilor acces gratuit la prevenție medicală, indiferent dacă sunt sau nu asigurați. Serviciile se acordă prin intermediul medicului de familie, care poate evalua starea de sănătate a pacientului și poate elibera bilete de trimitere.
07:10
Armele fabricate în UE alimentează crimele de război din Sudan: avertismentul unui trimis special # Digi24.ro
Țările europene trebuie să înceteze vânzarea de arme către Emiratele Arabe Unite (EAU), îndeamnă ambasadorul sudanez, în contextul în care anchetele urmăresc fluxul de echipament militar de la Abu Dhabi către grupurile rebele, scrie POLITICO, care relatează că ambasadorul Sudanului la UE a avertizat că armele fabricate în Europa ajung pe câmpurile de luptă din această țară africană și alimentează atrocitățile din războiul civil care durează de doi ani.
07:10
Un grup neonazist rus a lansat un concurs foto cu imagini ale prizonierilor de război ucraineni executați # Digi24.ro
Un grup paramilitar neonazist rus a lansat un concurs foto prin care încurajează adepții să trimită imagini cu prizonieri de război ucraineni executați, scrie TVP World.
07:10
Planul Ucrainei de a construi o nouă forță aeriană masivă cu avioane Rafale și Gripen se lovește de complicații serioase # Digi24.ro
Ucraina își propune să-și modernizeze radical forțele aeriene prin achiziția a peste 200 de avioane de luptă Rafale și Gripen, însă proiectul ambițios se lovește de obstacole majore. De la costuri uriașe și lipsa resurselor financiare, la probleme de producție, livrare și logistică, planul riscă să avanseze mult mai lent decât speră Kievul, în ciuda sprijinului politic european, scrie Politico.
Acum 8 ore
03:10
Alegeri locale 2025: BEM a respins trei candidaturi pentru Primăria Capitalei. Cine rămâne în cursă # Digi24.ro
Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti a respins trei candidaturi depuse pentru alegerile locale din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei. Este vorba de independenţii Dumitrică Stan, ASR Marcu Maria şi Popescu Dan Cristian. În cursa pentru funcția de primar general rămân 18 candidați.
Acum 12 ore
02:20
Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Verificarea facială devine obligatorie # Digi24.ro
Roblox va bloca posibilitatea ca minorii să discute cu adulți necunoscuți, odată cu introducerea verificării faciale obligatorii pentru accesul la funcțiile de chat. Măsura vine după criticile legate de siguranța copiilor pe platformă și marchează prima implementare de acest tip pe o platformă majoră de gaming.
00:40
ÎCCJ a admis cererea de recurs în casaţie formulată de fostul episcop de Huşi condamnat pentru viol şi şantaj # Digi24.ro
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis marţi, în principiu, cererea de recurs în casaţie formulată de Cornel Onilă, fostul episcop de Huşi condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj. Instanţa a respins însă solicitarea de suspendare a executării hotărârii, deci Onilă rămâne în închisoare. Primul termen pentru judecarea recursului în casaţie a fost stabilit pentru 20 ianuarie.
00:40
Austria - Bosnia, egal cu emoții și bilet pentru America. Ce echipe din Europa merg direct la CM 2026 # Digi24.ro
Europa şi-a stabilit marţi seara toate echipele care se califică direct la Cupa Mondială 2026, dar şi restul formaţiilor care vor juca barajul de calificare. Austria merge în America, după un meci cu emoții la Viena, împotriva Bosniei.
00:20
MAE: România va avea un judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute. Adina Elvira Ghiţă preia funcţia în 2026 # Digi24.ro
România a câştigat competiţia internaţională pentru un rol de judecător la Tribunalul ONU pentru Dispute (UNDT). Judecătoarea Adina Elvira Ghiţă va prelua funcţia pentru un mandat de 7 ani începând din iulie 2026, informează Ministerul de Externe.
00:00
Primul chinez care și-a criogenat soția stârnește controverse, după ce a recunoscut că are o nouă iubită # Digi24.ro
Un chinez care și-a criogenat soția a stârnit o dezbatere online, după ce a recunoscut într-un interviu pentru mass-media chineză că are o nouă iubită, relatează BBC. În tot acest timp, corpul fostei sale partenere era conservat în azot lichid.
00:00
România a învins San Marino cu scorul de 7-1, marţi seară, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, în ultimul său meci din Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026.
18 noiembrie 2025
23:40
Incendiu la o macara din Portul Constanța: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit, marţi seara în Portul Constanţa, la instalaţia electrică a unei macarale folosită la transbordarea pe navă. Pompierii au precizat că nu există pericol ca flăcările să se extindă.
23:30
Ludovic Orban spune că a fost dat afară de Nicușor Dan pentru „un fleac”. „Cred că mai degrabă președintele are o datorie față de mine” # Digi24.ro
Ludovic Orban a explicat, marți, de ce l-a eliberat Nicușor Dan din funcția de consilier prezidențial. El nu are să își reproșeze nimic în relația cu președintele României și nu îi poarcă pică acestuia. Liderul partidului Forța Dreptei a precizat că motivul eliberării din funcție ar fi fost că o declarație în care a spus că imaginea șefului statului este folosită abuziv în campania pentru alegerile la Primăria Capitalei. Orban a adăugat că este dispus să continue colaborarea cu Nicușor Dan, dacă acesta va dori.
23:10
Ambasadorul Ucrainei la București denunță manipulări privind reforma educației. Ce spune despre drepturile minorităților # Digi24.ro
Ambasadorul Ucrainei la București, Ihor Prokopchuk, a declarat că reforma sistemului de educație din Ucraina a fost ținta unor „manipulări” și „fake news”, subliniind că autoritățile de la Kiev respectă standardele europene și că drepturile minorităților naționale vor fi garantate în procesul de aliniere la normele UE.
22:40
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu” # Digi24.ro
Deputatul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seară, la România TV, că va vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, dacă viitoarele pachete cu măsuri fiscale nu vor include şi măsuri de relansare a economiei. Ciolacu subliniază că nu face această afirmaţie fără a se fi consultat, anterior, cu colegii săi din PSD.
