Profluo atrage o nouă finanțare

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a propus ca toate entitățile din sectorul energiei electrice, desemnate ca ″esențiale″ sau ″importante″ în baza legislației specifice securității IT din România, să respecte norme de securitate cibernetică, iar acestea să fie elaborate în comun de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și ANRE, cele 2 instituții urmând ulterior să aibă și atribuții de verificare a conformității echipamentelor, sistemelor și instalațiilor.