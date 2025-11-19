Se lucrează la un plan de reduceri și concedieri masive în administrația centrală și locală
Se lucrează la un plan de reduceri și concedieri masive în administrația centrală și locală

Premierul Ilie Bolojan pregătește un pachet legislativ major care ar putea declanșa un val de...
Se lucrează la un plan de reduceri și concedieri masive în administrația centrală și locală
Primarul Ionuț Pucheanu critică dur creșterea taxelor locale impusă de Guvern: „Gălățenii sunt jecmăniți de cineva rupt de realitate"
Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan,...
Bogdan Cojocaru: „Șefii PNL ai Consiliului Județean Iași i-au pus cruce și lui 2025. Niciun proiect relevant. În schimb, Bihorul lui Bolojan nu simte austeritatea!"
„Încă un an irosit de conducerea liberală a Consiliului Județean Iași. Nimic nu se leagă,...
Neamț | Bărbat salvat după ce a căzut într-o râpă din comuna Tarcău

În această dimineață, în jurul orei 07:30 a fost anunțat faptul că un bărbat este...
Tanczos Barna: Programul Rabla trebuie regândit pentru un termen de 3 – 4 ani

Programul "Rabla" a fost modificat substanțial, anul acesta, și nu consider că este cea mai...
Șapte candidați pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu. Alegerile sunt organizate ca urmare a demisiei fostului primar, care a fost trimis în judecată
Alegerile pentru funcția de primar al comunei Mihai Eminescu sunt organizate ca urmare a demisiei...
Focuri de armă aseară la ieșirea din Suceava pentru prinderea unui contrabandist de țigări
Aseara, in jurul orei 18:15, un echipaj de poliție din cadrul Biroului Rutier-Poliția Municipiului Suceava,...
Lista candidaților la alegerile pentru Primăria Capitalei validați de Biroul Electoral

BEM a respins înscrierea în cursa electorală a lui Dan Cristian Popescu având în vedere...
8 percheziții domiciliare în județul Bacău, în două dosare de pornografie infantilă

Procurorii DIICOT Bacău, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău,...
O vulnerabilitate WhatsApp a expus 3,5 miliarde de numere de telefon

Cercetătorii în domeniu au reușit să demonstreze un exploit despre care spun că este simplu...
Hidroelectrica reia deversările controlate pentru golirea Lacului Vidraru

Populația este rugată să evite deplasarea în apropierea albiei râului Argeș în aval de barajul...
DIICOT Iasi a reținut 19 persoane care obligau tinere să se prostitueze la stradă în Italia
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 19 inculpați și măsura controlului...
Fostul manager al Filarmonicii Arad, reținut după o bătaie

Alin Văcean, fost manager al Filarmonicii Arad, a fost reținut pentru 24 de ore alături...
O dronă a pătruns de două ori azi noapte în spațiul aerian al României. Au fost ridicate aeronavele de luptă
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul...
Un ucrainean a vrut să se arunce de pe Pasajul Nicolina. Un biciclist l-a convins să nu recurgă la acest gest
Un cetatean ucrainean a vrut sa se arunce in aceasta dimineata de pe Pasajul Nicolina....
O dronă a pătruns cel puțin 8 km în spațiul aerian al României în noaptea de marți spre miercuri
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon, germane, din baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul...
Zelenski se confruntă cu cea mai gravă criză de până acum. Anchetatorii ucraineni încearcă să-l aresteze pe unul din apropiații săi
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu cea mai profundă criză a președinției sale, după...
Varianta ocolitoare Podu Iloaiei și Centura Uricani–Cicoarei sunt blocate administrativ
Varianta Ocolitoare Podu lloaiei şi Varianta de trafic uşor Uricani-Cicoarei raman blocate administrativ, potrivit unui...
Pericol de accident major în Satu Mare din cauza unor substanțe periculoase depozitate necorespunzător
Depozitarea în condiții necorespunzătoare a azotatului de amoniu de calciu, mai ales în proximitatea unor...
USLIP Iași: „Tăierile din Educație vor declanșa un conflict social major!"

Biroul Executiv USLIP Iași a luat act de o serie de discuții existente în spațiul...
Coaliția nu se pune de acord în privința scăderilor cheltuielilor statului. Se vorbește despre tăierea cu 10% a tuturor salariilor din MAI, MAPN, Educație sau Sănătate
Ping pong de declaratii ale membrilor Coalitiei, care nu se pun de acord in privinta...
Școală modernă, sigură și eco-friendly în Valea Lupului

Comuna Valea Lupului face un nou pas important în dezvoltarea infrastructurii educaționale. O școală modernă,...
Mai multe site-uri web au fost indisponibile din cauza unor probleme ale serviciilor Cloudflare
În cursul zilei de astăzi, mai multe site-uri web (inclusiv site-ul DNSC, dar și site-uri...
Președintele CJ Suceava după un nou aviz al Variantei Ocolitoare Gura Humorului: „Este firesc să nu mai creadă nimeni până nu vede utilajele pe teren!"
Încă un aviz important pentru varianta ocolitoare de la Gura Humorului. Astăzi s-a obținut reavizarea...
Bursele studenților reduse semnificativ în universitățile ieșene

Universitățile ieșene trag un semnal de alarmă după reducerea semnificativa a fondurilor pentru burse. Conducerea...
Profesorii sunt nemulțumiți de volumul mare de muncă și orele nedecontate

Situația cadrelor didactice din învățământul preuniversitar devine tot mai tensionată în acest început de an...
Centrala de la Paroșeni a fost repornită după 4 luni

Blocul energetic TA4 Paroșeni a fost repus în funcțiune, marcând reluarea producției de energie electrică...
Jandarmeria Română se reorganizează: Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă

Jandarmeria Română se reorganizează. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat că a semnat ordinul...
Primăria Vaslui obligă cetățenii moldoveni să plătească taxa de gunoi pe un an

Primăria Vaslui vrea ca cetățenii din Republica Moldova care vor să își facă domiciliul în...
A început montarea plăcilor decorative pe noua clădire a Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi
Pe şantierul Muzeului de Artă Vizuală, a început montarea plăcilor decorative ce vor pune în...
Estonia: Rusia ar putea redeplasa mai multe trupe și echipamente în doi ani în regiunea baltică
Margus Tsahkna, șeful diplomației estoniene, a ajuns în capitala SUA la începutul acestei săptămâni cu...
Prognozele Comisiei Europene pentru economia României s-au înrăutățit

Comisia Europeană estimează că PIB-ului României va avea o creștere mică, de 0,7% în 2025...
Fotbal: 34 echipe calificate deja la Cupa Mondială din 2026

Germania și Țările de Jos sunt ultimele două echipe calificate direct la turneul final al...
Ludovic Orban va fi revocat din funcția de consilier al președintelui Nicușor Dan

La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban...
Facturile la curent ale persoanelor cu venituri reduse ar putea fi compensate de primării și consilii județene care produc energie regenerabilă
Primăriiile și consiliile județene care au și statut de prosumatori, dispunând de capacități proprii de...
Precipitații și ninsori în zona Moldovei

Potrivit meteolorgilor, pana maine dupa amiaza, vor fi precipitații în cea mai mare parte a...
Neamț | Femeie amendată cu 4000 de lei după ce a sunat în glumă la 112 susținând că este înjunghiată de soț
Ieri, la ora 12.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, au...
A murit Ilie Ilașcu, fostul deținut care a susținut unirea Republicii Moldova cu România
Ilie Ilașcu, figura emblematică a luptei pentru identitatea românească din Transnistria, a încetat din viață...
DJ 208E reabilitat complet cu opt luni înainte de termen

Consiliul Județean Suceava a recepționat lucrările de modernizare a unui alt drum județean important: DJ...
Parc fotovoltaic în comuna Pușcași. Lucrările de construcţie vor începe la mijlocul anului viitor
Instalarea în comuna Puşcaşi a unui parc fotovoltaic cu o putere de 47 MWp şi...
Românii cumpără mai multe mașini noi

Din cele 13.000 de mașini noi înmatriculate în octombrie, cele mai multe au fost Dacia,...
Trump lansează FIFA Pass, ca să
Donald Trump a anunțat, luni, de la Casa Albă, introducerea unui Fifa Pass, un permis... Articolul Trump lansează FIFA Pass, ca să grăbească vizele pentru fanii cu bilete la Cupa Mondială apare prima dată în TeleM Regional.
Vremea va intra într-un proces de răcire începând de marți și vor fi precipitații în... Articolul Vremea se răcește începând de astăzi și vor fi precipitații în mare parte din țară apare prima dată în TeleM Regional.
Consiliul Județean Neamț a aprobat documentația tehnico-economică (faza DALI) pentru proiectul de investiții „Pod pe... Articolul Consiliul Județean Neamț investește în infrastructura rutieră din zona Vânători-Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
Salvați Copiii: Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România # TeleM Iași
Linia de raportare Esc_ABUZ a Organizației Salvați Copiii a primit de la începutul anului un... Articolul Salvați Copiii: Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România apare prima dată în TeleM Regional.
Primaria Miroslava a demarat licitatia pentru achizitia a 2 autospeciale pentru stingerea incendiilor in vederea... Articolul Licitație la Miroslava pentru achiziția a două autospeciale de stingere a incendiilor apare prima dată în TeleM Regional.
Locuitorii evacuați din satele tulcene se pot întoarce acasă după ce pericolul exploziei navei din Ismail a trecut # TeleM Iași
Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse... Articolul Locuitorii evacuați din satele tulcene se pot întoarce acasă după ce pericolul exploziei navei din Ismail a trecut apare prima dată în TeleM Regional.
Perspective sumbre pentru 2026. Companiile românești semnalează creșterea dificultăților în activitate # TeleM Iași
Sondajul Eurochambres pentru ediția 2026 a Studiului Economic European (EES 2026), prezentat de Camera de... Articolul Perspective sumbre pentru 2026. Companiile românești semnalează creșterea dificultăților în activitate apare prima dată în TeleM Regional.
Guvernul vrea sa strângă bani tot de pe spatele românilor. Din 2026, cresc impozitele pe proprietăți și autoturisme # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a anunțat o majorare semnificativă a impozitelor pe locuințe și mașini, care... Articolul Guvernul vrea sa strângă bani tot de pe spatele românilor. Din 2026, cresc impozitele pe proprietăți și autoturisme apare prima dată în TeleM Regional.
Denunț penal formulat la ABA Siret pentru nereguli la un operator economic care a exploatat ilegal agregate minerale din Siret # TeleM Iași
Administrația Bazinală de Apă Siret (ABA Siret) a demarat, începând cu data de 4 noiembrie... Articolul Denunț penal formulat la ABA Siret pentru nereguli la un operator economic care a exploatat ilegal agregate minerale din Siret apare prima dată în TeleM Regional.
