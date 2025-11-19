Doi bărbați din Botoșani își loveau intenționat mașinile pentru a înșela societățile de asigurări

11:40

Ieri, la ora 12.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ștefan cel Mare, au... Articolul Neamț | Femeie amendată cu 4000 de lei după ce a sunat în glumă la 112 susținând că este înjunghiată de soț apare prima dată în TeleM Regional.