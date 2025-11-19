Negocieri contracronometru pentru pensiile speciale. Ilie Bolojan: Proiectul de lege e gata și va ajunge la CSM
Europa Liberă România, 19 noiembrie 2025 12:50
Coaliția de guvernare este gata să adopte proiectul pentru pensiile judecătorilor și procurorilor în forma pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament, anunță Știrile ProTV. După ce negocierile cu magistrații au eșuat, premierul Ilie Bolojan și președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-au cerut președintelui României să aibă o ultimă discuție cu judecătorii. Dacă pretențiile acestora rămân neschimbate, liderii din coaliție nu mai sunt dispuși la concesii.Premierul Bolojan a...
• • •
Acum 30 minute
12:50
Acum 4 ore
10:10
Georgia vrea să interzică votul în străinătate la alegerile parlamentare. Diaspora a preferat mereu partidele pro-europene # Europa Liberă România
Partidul de guvernământ de la Tbilisi „Visul Georgian” intenționează să le interzică georgienilor care locuiesc peste hotare să participe la alegeri în străinătate. Anunțul l-a făcut președintele parlamentului, Șalva Papuașvili.
09:50
Atac rusesc masiv cu drone asupra Harkovului și asupra regiunilor din vestul Ucrainei # Europa Liberă România
Ucraina a traversat în noaptea de 18 spre 19 noiembrie una dintre cele mai intense serii de atacuri din ultimele luni.
Acum 6 ore
08:40
O dronă a intrat 8 kilometri în spațiul aerian al României pe fondul atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre # Europa Liberă România
Ministerul Apărării Naționale anunță că o dronă a pătruns aproximativ 8 kilometri în spațiul aerian al României, pe fondul atacurilor Rusiei asupra instalațiilor portuare ucrainene de la Dunăre.
07:50
Polonia ridică în aer avioane de luptă după noi atacuri rusești asupra vestului Ucrainei # Europa Liberă România
Armata poloneză a ridicat în aer, miercuri dimineaţă, avioane de vânătoare poloneze şi ale aliaţilor, anunță Comandamentul Operațional al Poloniei. Măsura a fost una de precauție în contextul atacurilor Rusiei asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia, scrie Reuters.
Acum 24 ore
20:50
O stradă din sectorul 3, construită peste o magistrală de gaze, a fost închisă. Restricții de circulație pe alte drumuri din zonă # Europa Liberă România
„Tronsonul de pe strada Brăţării cuprins între sensul giratoriu de la intersecţia cu strada Gura Făgetului şi intersecţia cu Drumul Gura Putnei va fi închis traficului pentru a permite intervenţiile necesare”, a declarat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, luni seară.El a mai spus că, tot de marți, sunt instituite limitări de viteză pe 11 străzi din zonă, astfel încât să fie redus „orice risc până la finalizarea intervenţiilor”.Nistor a adăugat că a analizat la fața locului situaţia...
19:50
Armata ucraineană a declarat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, calificând atacul drept „o evoluție semnificativă”.„Utilizarea capacităților de atac la distanță lungă, inclusiv a sistemelor precum ATACMS, va continua”, a declarat statul major al armatei ucrainene, marți, într-un comunicat.Deși restricția privind utilizarea acestora a fost ridicată de administrația Biden, aflată la sfârșitul mandatului, în urmă cu un an, Ucraina nu a declarat...
17:50
Zelenski se îndreaptă spre Turcia. La Kiev, scandalul de corupție din sectorul energetic se extinde # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei a declarat că se va deplasa în Turcia pentru posibile discuții cu trimisul special al Casei Albe implicat în negocierile pentru încheierea războiului de aproape patru ani al Rusiei împotriva Ucrainei.
17:30
Posturile publice de televiziune și de radio au noi membri în consiliile de administrație # Europa Liberă România
Televiziunea România și Radio România au noi conduceri, după ce Parlamentul a aprobat marți noile Consilii de Administraţie.
16:50
Trupele militare din Franța rămân în România pentru multă vreme, spune ambasadorul Franței la București # Europa Liberă România
Trupele militare din Franța rămân în România pentru multă vreme, iar exercițiul Dacian Fall 2025, desfășurat în România și Bulgaria timp de aproape o lună, a fost un succes, a spus Nicolas Warnery, ambasadorul Franței la București, marți, într-o conferință de presă la București.
15:20
A murit Ilie Ilașcu, una dintre cele mai puternice voci ale identității românești împotriva ocupației rusești din Transnistria # Europa Liberă România
S-a stins din viață, la vârsta de 73 de ani, Ilie Ilașcu, patriot moldovean, fost deținut politic, parlamentar în R. Moldova și România și inițiator al unui precedent juridic european.
15:20
Vot în Parlament: Cu cât cresc impozitele pe locuințe, mașini, câștiguri la bursă și veniturile din criptomonede, de la 1 ianuarie 2026 # Europa Liberă România
Noile reguli prevăd o majorare tranzitorie a valorilor impozabile din Codul Fiscal care ar urma să ducă la o creștere medie a impozitelor pe locuințe de aproximativ 80%.Impozitarea autoturismelor va fi făcută pe principiul „poluatorul plătește”. Astfel, pentru un motor de 1,6–2 litri cu normă Euro 0–Euro 3, impozitul va fi între 238 și 297 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.Pachetul fiscal mai introduce capital social minim de 500 de lei pentru SRL-urile cu cifră de...
14:40
Polonia acuză serviciile secrete ruse de sabotaj pe o linie feroviară strategică # Europa Liberă România
Autoritățile poloneze afirmă că toate indiciile din investigația legată de explozia de pe o cale ferată din centrul Poloniei duc către implicarea serviciilor de informații ruse. Linia ferată afectată este esențială pentru transporturile militare și umanitare către Ucraina.
13:30
Ludovic Orban părăsește Administrația Prezidențială după o lună și jumătate de la numire. Decizia vine după critici la adresa USR # Europa Liberă România
Ludovic Orban și-a încheiat mandatul de consilier prezidențial la scurt timp după numire, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.
Ieri
13:10
Kelemen Hunor, despre valoarea pensiilor magistraților agreată în Coaliție. „La cuantum nu putem umbla. 70% este foarte apropiat de salariu” # Europa Liberă România
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat la RFI Romania că liderii Coaliției sunt de acord că nivelul pensiilor magistraților trebuie să rămână 70% în noul proiect de lege pe care guvernul îl pregătește. Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a spus la Europa Liberă că, până astăzi (18 noiembrie) coaliția trebuie să ia o decizie legată de noua formă a legii. Prima lege elaborată de Guvern a fost respinsă de Curtea Constituțională pe motive de procedură, nu de fond.Președintele...
11:50
Consiliul de Securitate adoptă rezoluția privind planul lui Trump pentru Gaza. Reacții mixte din partea Hamas, Rusiei și Israelului # Europa Liberă România
Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni o rezoluție elaborată de Statele Unite, care susține planul președintelui Donald Trump pentru încetarea războiului din Gaza. Rezoluția autorizează formarea unei forțe internaționale de stabilizare Fâșia Gaza.
09:30
Val de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice și civile în Ucraina. Victime și căi ferate avariate în Harkov și Dnipro # Europa Liberă România
Regiunile din estul și sudul Ucrainei au fost lovite de o nouă serie de atacuri cu rachete și drone, care s-au soldat cu victime printre civili, incendii și avarii majore la infrastructura energetică și feroviară. Au fost anunțate atacuri și în zonale aflate sub ocupație rusă.
08:30
Ilie Bolojan: Legea privind majorarea impozitelor pe proprietăți ar urma să fie adoptată marți în Parlament # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, că Parlamentul va adopta marți, în ședință comună, forma definitivă a pachetului fiscal privind taxele locale.
17 noiembrie 2025
20:50
Ministrul Rogobete: Vom avea un registru național al prematurilor. România a luat doar jumătate din incubatoarele prevăzute prin PNRR # Europa Liberă România
România va avea un registru național al prematurilor, realizat cu fonduri europene, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete după ce a participat la o masa rotundă organizată la Palatul Cotroceni de Ziua Mondială a Prematurității.
18:00
Cine sunt cei 15 candidați care concurează pentru funcția de primar general al Capitalei # Europa Liberă România
15 persoane și-au depus documentele pentru a putea fi înscrise în alegerile organizate pe 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei, până luni după-amiază, în ultima zi de înscrieri, potrivit datelor de la Biroul electoral municipiului București.
18:00
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen # Europa Liberă România
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen, luni, cu 28 de voturi „pentru” şi 65 de voturi „împotrivă”.
15:30
Ședință CSAT pe 24 noiembrie: Strategia Națională de Apărare a Țării, printre subiectele discutate # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o nouă ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
15:10
Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au semnat un acord major de cumpărare a 100 de avioane de luptă Rafale și alte echipamente militare # Europa Liberă România
Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au semnat luni un acord-cadru care deschide calea pentru ca Ucraina să cumpere până la 100 de avioane de luptă franceze Rafale „cu armamentul asociat”, sisteme de apărare antiaeriană SAMP-T, radare și drone.
14:30
Ministrul Sănătății anunță măsuri noi împotriva infecțiilor nosocomiale. Un specialist va monitoriza riscul de infecţii în secţiile ATI # Europa Liberă România
Ministerul Sănătăţii anunţă măsuri menită să reducă birocraţia și să crească eficiența raportării infecţiilor nosocomiale în spitalele din România.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Controlul Parchetului General în cazul crimei din Teleorman arată „deficienţe” în anchetă și „gravă neglijenţă” a procurorului de caz # Europa Liberă România
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus cercetarea disciplinară a procurorului care s-a ocupat de cazul femeii ucise de soț în județul Teleorman, pentru „gravă neglijenţă” și descrie lipsa de acțiune a polițiștilor.
12:30
Ministerul Sănătății sancționează cu 100.000 de lei clinica stomatologică unde o fetiță a murit și trimite concluziile sale la Parchet # Europa Liberă România
Ministerul Sănătății (MS) anunță că un control al Inspecției Sanitare de Stat (ISS) la clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit pe 13 noiembrie 2025 a descoperit nereguli administrative.
11:30
Polonia confirmă un sabotaj pe calea ferată Varșovia–Lublin, esențială pentru sprijinirea Ucrainei. Explozie, provocată de un dispozitiv # Europa Liberă România
O linie feroviară majoră din Polonia a fost avariată prin sabotaj, a declarat luni prim-ministrul Donald Tusk. Șinele de pe ruta de la capitala Varșovia la orașul estic Lublin au fost distruse de un dispozitiv exploziv, a scris Tusk pe X.
10:00
Președintele Nicușor Dan, despre anularea alegerilor și despre Călin Georgescu: Interferența rusă a fost mai bine documentată # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, la aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, că rolul lui Călin Georgescu în campania electorală și interferențele ruse au fost documentate mult mai bine între timp.
08:40
Ministerul Apărării a anunțat, luni dimineața, că armata Rusiei a atacat în noaptea de 16 -17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în apropierea frontierei de pe Dunăre cu România.
08:00
Mai multe persoane ucise într-un atac rusesc asupra regiunii Harkiv. Zelenski se îndreaptă spre Paris în căutare de sprijin suplimentar # Europa Liberă România
Rusia și-a continuat atacurile aeriene mortale asupra orașelor ucrainene, ucigând cel puțin trei persoane în regiunea Harkiv peste noapte, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se afla într-un turneu european în care caută sprijin suplimentar pentru Ucraina.
16 noiembrie 2025
18:20
Ce se întâmplă cu spațiul public din Capitala României și de ce este murdar în unele zone? „E mai curat la țară decât în București” # Europa Liberă România
București. Kilometrul Zero. De aproape zece ani, Mioara Dorobanțu, 48 de ani, vine din două în două zile în București. E de fel din comuna Botoroaga, din județul Teleorman, care e la 60 de kilometri de oraș.Mioara este una din sutele de lucrători de la serviciile de salubritate ale Capitalei care muncesc pentru curățenia din spațiile publice. Am întâlnit-o la Piața Universității, unde mătura trotuarele din jurul clădirii Universității din București. Strânge zilnic cel puțin zece saci de...
16:40
Ucraina publică lucrări - comori de artă pe care Rusia le-a furat din Herson # Europa Liberă România
Autoritățile de la Kiev au publicat o listă cu sute de opere de artă despre care susține că au fost furate când forțele ruse s-au retras din Herson, acum trei ani.
16:20
Ministrul de Externe al Turciei: Războiul din Ucraina a ajuns „în punctul cel mai apropiat de oprire” # Europa Liberă România
Ministrul de Externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, că războiul dintre Rusia și Ucraina a ajuns unul „de uzură”, „epuizant” pentru ambele părți. Șeful diplomației turce crede că atacul Rusiei împotriva Ucrainei se îndreaptă către „punctul cel mai apropiat de oprire”.
14:40
Radio Svoboda: Ucraina a atacat obiective militare din regiunea rusească Samara # Europa Liberă România
Forțele de Apărare ale Ucrainei au lansat mai multe atacuri asupra instalațiilor strategice de infrastructură militară rusească, a anunțat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de Radio Svoboda.
11:50
Președintele Ucrainei anunță un „acord istoric” cu Franța pentru apărarea țării. Duminică, Rusia a atacat mai multe regiuni, inclusiv Odesa. # Europa Liberă România
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că luni, 17, noiembrie, va încheia un „acord istoric cu Franța, la Paris, pentru consolidarea aviației noastre de luptă și a apărării aeriene”. Între timp, Rusia a lansat rachetă balistică Iskander-M și 176 de drone asupra Ucrainei.
15 noiembrie 2025
14:40
Provocările cu care se confruntă UE în elaborarea noilor sancțiuni împotriva Rusiei și pentru găsirea de noi resurse de finanțare a Ucrainei # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăsat să se înțeleagă recent că Uniunea Europeană lucrează la un alt pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, la mai puțin de o lună după ce a convenit asupra unei noi serii de măsuri menite să lovească Kremlinul din cauza invadării totale a vecinului său.Oficialii UE au sugerat că un nou pachet de sancțiuni ar putea sosi când se împlinesc patru ani de la invadarea totală a Ucrainei, pe 24 februarie 2022.Prima întrebare este cât de repede poate...
12:10
Trezoreria americană aprobă licența pentru tranzacționarea unor active ale Lukoil Internațional # Europa Liberă România
Trezoreria americană a aprobat începerea negocierilor pentru tranzacții privind vânzarea unor active ale Lukoil Internațional, anunță agenția Reuters. Este vorba despre discuții privind vânzarea stațiilor de service ale Lukoil și vânzarea activelor internaționale ale firmei până la 13 decembrie.
06:30
SmartJob contra minciunii | Martin Fornusek, The Kyiv Independent: „Vino în vizită în Ucraina, dacă nu crezi că războiul este real” # Europa Liberă România
Martin Fornusek, jurnalist The Kyiv Independent, vorbește la SmartJob despre cum reușește să-și facă meseria în Ucraina, despre propaganda rusă și dezinformare: „Este frustrant să auzi că oamenii cred că războiul nu există. Vino în vizită în Ucraina o zi sau două, îți plătesc hotelul, vino să vezi.”
00:30
14 noiembrie 2025
20:10
Omul de afaceri Fănel Bogos rămâne în arest. Încă trei inculpați care erau sub control judiciar au fost arestați # Europa Liberă România
Judecătorii Curții de Apel Iași au respins vineri contestația omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, care ceruse eliberarea din arest pe motiv că i se prăbușește afacerea, în schimb au decis arestarea a încă trei inculpați.
19:10
Ambasadorul Federației Ruse, convocat la MAE pentru violarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în noaptea de 11 noiembrie # Europa Liberă România
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Gheorghievici Lipaev, a fost convocat vineri, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe ca să i se prezinte dovezi ale violării spațiului aerian românesc.
18:20
17:50
17:50
PM Ilie Bolojan: În câteva zile începe procesul de lichidare a companiilor de stat cu datorii mari. Acord pentru angajați mai puțini la stat # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunță la Interviurile one2one că, săptămâna viitoare, începe procesul de lichidare a unor mari companii de stat cu datorii și pierderi mari. Printre ele, CFR Marfă. De asemenea, premierul spune că liderii politici au căzut de acord privind reformarea administrației.
15:50
Noapte de foc: Kievul se clatină după unul dintre cele mai mari atacuri ale Rusiei # Europa Liberă România
Forțele ruse au lansat unul dintre cele mai mari și mai distructive atacuri asupra Kievului în primele ore ale zilei de 14 noiembrie, lovind capitala cu valuri de rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Aproape toate districtele au fost atacate.
15:10
Unde este Putin? Cum dezvăluie o clanță de ușă birourile secrete ale lui Putin # Europa Liberă România
O anchetă realizată de RFE/RL arartă că președintele rus Vladimir Putin folosește trei birouri aproape identice în diferite părți ale Rusiei și că opinia publică a fost indusă în eroare, în repetate rânduri, de Kremlin cu privire la locul în care se află liderul.
14:30
Cum va fi piața muncii în 2026: Angajații să înceapă să învețe despre Inteligența Artificială, astfel încât să nu își piardă joburile # Europa Liberă România
Germania, Olanda și Emiratele Arabe Unite sunt țările preferate de români atunci când vine vorba de un job, spune Ana Călugăru, director de comunicare la ejobs, într-un interviu pentru Europa Liberă.
11:50
Premierul Ilie Bolojan este invitatul Ancăi Grădinaru, vineri, la Interviurile one2one. El explică situația economică a României, reforma Fiscului și prioritățile din Legea bugetului pe anul 2026.
09:10
Atac aerian masiv asupra Kievului: o persoană a murit, alte 24 au fost rănite. Și Ucraina a atacat un depozit din portul rusesc Novorossiisk # Europa Liberă România
Cel puțin 23 de persoane au fost rănite iar o alta a decedat în urma unui raid aerian al armatei Federației Ruse asupra Kievului. În paralel, și Ucraina a atacat un depozit de petrol din Novorossiisk, port rusesc la Marea Neagră. Au fost cel puțin trei răniți.
08:30
Fetiță de doi ani, moartă în urma unei intervenții stomatologice. Tatăl: „Analizele nu erau bune. Am vrut să amânăm, medicii s-au opus” # Europa Liberă România
O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din centrul Capitalei, în urma anesteziei generale. Părinții susțin că analizele medicale indicau valori neconforme la ficat și ar fi cerut amânarea procedurilor, dar medicii nu au fost de acord.
