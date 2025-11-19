Alin Mureșan și Clara Mareș, laureați ai premiului „Monica Lovinescu” 2025 pentru „povestea nespusă” a Ninei Moica

18:20

București. Kilometrul Zero. De aproape zece ani, Mioara Dorobanțu, 48 de ani, vine din două în două zile în București. E de fel din comuna Botoroaga, din județul Teleorman, care e la 60 de kilometri de oraș.Mioara este una din sutele de lucrători de la serviciile de salubritate ale Capitalei care muncesc pentru curățenia din spațiile publice. Am întâlnit-o la Piața Universității, unde mătura trotuarele din jurul clădirii Universității din București. Strânge zilnic cel puțin zece saci de...