Cristiano Ronaldo la Casa Albă Mesajul lui Donald Trump pentru superstarul portugez
Golazo.ro, 19 noiembrie 2025 12:50
Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a participat marţi seara la un dineu organizat de preşedintele SUA Donald Trump în cinstea prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.
Acum 5 minute
13:20
Explicații pentru un moment jenant Ce s-a întâmplat în timpul intonării imnului înainte de România - San Marino: „Dezechilibru total” » Precizările FRF # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Cezar Ouatu (45 de ani) a oferit o primă reacție cu privire la momentul intonării dinaintea partidei.
Acum 30 minute
13:00
Andrei Rațu, gest superb VIDEO: Ce a făcut fundașul naționalei la finalul meciului cu San Marino: „Nu-mi vine să cred!” # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul echipei naționale, a făcut un gest superb după victoria cu San Marino, scor 7-1.
12:50
Acum o oră
12:40
Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv. Le-am pierdut pe toate! # Golazo.ro
România se pregătește de play-off-ul CM 2026, dar a fost învinsă la fiecare astfel de încercare. Ce s-a întâmplat când naționala a ajuns să joace calificarea într-o asemenea confruntare
12:30
„Antrenorul cu cel mai urât caracter” Fostul atacant de la FCSB, mărturii din perioada petrecută la București: „Becali nu are nicio treabă cu fotbalul” # Golazo.ro
Gregory Tade (39 de ani), fostul atacant de la FCSB, CFR Cluj și Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută în fotbalul românesc.
Acum 2 ore
12:10
Am bătut San Marino. Foarte bine. Entuziasmul jucătorilor e de felicitat. Dar e San Marino. Am bătut un sat. Să trecem mai departe.
12:10
„Mă dau eu singur afară!” Mircea Lucescu, mesaj dur pentru contestatari: „Nu sunt Mesia” » Ce a spus despre Răzvan Marin, Stanciu și Drăgușin # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a avut un mesaj dur pentru contestatari, după succesul din ultima etapă a preliminariilor CM 2026.
12:00
Acum 4 ore
11:20
Se teme de România Fostul mare fotbalist nu vrea ca țara sa să dea peste „tricolori” la baraj: „Ar fi greu, mai ales că...” # Golazo.ro
Viktor Leonenko, fost atacant al naționalei Ucrainei, a vorbit despre un posibil duel cu România în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.
10:50
Remarcatul lui Panduru „Tricolorul” care l-a impresionat în victoria cu San Marino: „Are lucruri bune” # Golazo.ro
Basarab Panduru, component al „Generației de Aur”, a vorbit despre prestația lui Ștefan Baiaram din România - San Marino 7-1.
10:30
Cea mai mică țară care merge la Mondial E cât Vișeu de Sus și s-a calificat direct la CM 2026 # Golazo.ro
Curacao a devenit cea mai mică țară care obține calificarea la un Campionat Mondial, după remiza cu Jamaica, 0-0, din ultima etapă a preliminariilor, zona America de Nord.
10:00
„Are două atuuri” Gică Popescu a spus cine e omul potrivit pentru a antrena naționala la barajul din martie + Ce adversară vrea # Golazo.ro
Gheorghe Popescu (58 de ani), fostul component al „generației de aur”, a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani) să continue pe banca echipei naționale.
Acum 6 ore
09:20
„Ce explicație să dau acum?” Cosmin Olăroiu, contre cu un jurnalist după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Țara merită o explicație!” # Golazo.ro
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul oaspeților, a mulțumit pentru susținerea primită în campania de calificare.
09:00
Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor” # Golazo.ro
Meciul România - San Marino 7-1, disputat marți seară la Ploiești, în ultima rundă din preliminariile CM 2026, a oferit nu doar o victorie previzibilă, ci și un nou episod în povestea complicată a banderolei de căpitan.
Acum 12 ore
01:30
„Nu ne-am câștigat acest drept” Rațiu a apărut supărat la interviuri: „Cine vine să vină, noi trebuie să venim cum trebuie” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul „tricolorilor”, a venit foarte supărat la interviurile de după meci, fiind afectat de parcursul slab al „tricolorilor” în preliminariile pentru CM 2026.
01:00
„Rămâneți la baraj?” Cum a răspuns Lucescu » Reacție nervoasă: „Există o limită! Dacă aș spune exact ce gândesc...” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a vorbit despre succesul din ultima etapă a preliminariilor.
00:50
„Putem câștiga la baraj” Vlad Dragomir, încă afectat de eșecul cu Bosnia: „E greu, dar știm că forța grupului ne poate aduce succes” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Vlad Dragomir (26 de ani) a tras câteva concluzii la finalul preliminariilor pentru CM 2026.
00:40
Un singur adversar abordabil Planurile României, date peste cap în ultima zi! Schimbare majoră la urnele pentru barajul CM 2026, după o surpriză uriașă! # Golazo.ro
ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Toate calculele au fost date peste cap în ultima zi a preliminariilor europene, când o mare surpriză a răsturnat urnele de la baraj.
Acum 24 ore
00:20
„Ne vedem în SUA” Ianis Hagi crede în continuare în șansele României: „Mergem la baraj și știm că ne calificăm la Mondial” # Golazo.ro
România - San Marino 7-1. Ianis Hagi (27 de ani) a venit cu prima reacție după încheierea calificărilor pentru CM 2026.
00:10
Austria, la CM. Nu Bosnia! Echipa care i-a învins pe „tricolori” nu a rezistat la Viena: 1-1. Și se duce în baraj. Cum arată urnele! # Golazo.ro
Austria a reușit să egaleze marți seară, 1-1 acasă, punctul suficient pentru a-și păstra locul 1 și a se califica după aproape trei decenii la Mondial
00:00
Bosnia, coșmarul familiei Lucescu „Il Luce” și Răzvan, ratări la indigo: înfrângeri la Zenica după 1-0 la pauză și puncte pierdute cu outsideri # Golazo.ro
Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a ratat calificarea directă la CM 2026, selecționerul repetând greșelile comise de fiul său, Răzvan, în preliminariile EURO 2012.
18 noiembrie 2025
23:40
„E serios?” Decizia lui Lucescu la România - San Marino l-a lăsat mască pe Panduru: „Nu mai am idei” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional, a criticat prima formulă folosită de Mircea Lucescu (80 de ani) în meciul cu San Marino.
23:20
Jackpot ratat Olăroiu ar fi obținut o primă imensă dacă ducea Emiratele Arabe Unite la CM 2026 # Golazo.ro
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul oaspeților, a ratat un bonus colosal.
23:20
Dan Udrea Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant! # Golazo.ro
Noi ne batem joc de momentul imnului, alții îl venerează, iar scoțienii l-au transformat în artă
22:50
„Nu țin minte un meci atât de bun” MM Stoica, impresionat de „tricolorii mici”: „Au meritat frigul și ploaia. Excepțional!” # Golazo.ro
Islanda U19 - România U19 0-3. Naționala de tineret a câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.
22:30
Una caldă, două reci de la Ploiești VIDEO. Sold-out-ul care n-a mai fost la România - San Marino și cum a fost compromis imnul: doar ultrașii Petrolului au fost la înălțime # Golazo.ro
Se anunța „sold out” pentru România - San Marino, meci disputat pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.
22:20
Tranzacție istorică Neymar este aproape de a cumpăra marca Pele pentru o sumă uriașă » Când s-ar putea finaliza achiziția # Golazo.ro
Neymar (30 de ani), jucătorul celor de la Santos, și tatăl său vor să cumpere drepturile de imagine ale fostului fotbalistul legendar Pele.
22:10
Usyk nu mai este campionul mondial absolut Motivul pentru care boxerul ucrainean a renunțat la titlul WBO # Golazo.ro
Boxer-ul ucrainean a renunțat la titlul WBO, după ce a refuzat să își apere centura în fața lui Fabio Wardley, challenger-ul său obligatoriu.
21:30
Prețuri uriașe pe Camp Nou S-au pus în vânzare biletele pentru FC Barcelona - Athletic Bilbao # Golazo.ro
Biletele pentru primul meci pe Camp Nou după renovarea arenei au atins prețuri uriașe.
21:00
„Chivu ar semna imediat” Scenariul surpriză înaintat de Contra: „Mi se pare fascinant” + nu va ține cu Chivu în Derby de la Madonnina # Golazo.ro
Cosmin Contra (49 de ani) a recunoscut cu cine va ține în primul episod al „Derby della Madonnina” din cariera de antrenor a lui Cristi Chivu (45 de ani).
21:00
Olăroiu ratează Mondialul! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut orice șansă de calificare la CM 2026 după eșecul cu Irak! Gol primit din penalty în minutul 90+17! # Golazo.ro
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Cosmin Olăroiu (56 de ani) a fost eliminată dramatic din cursa pentru calificarea la CM 2026.
20:20
„Îl aștept cu brațele deschise!” Ar fi transferul iernii în Liga 1! FCSB poate da lovitura: „Nu va juca la altă echipă, să vedem dacă mă înșel” # Golazo.ro
Al Gharafa ar fi decisă să scape de Florinel Coman (27 de ani), în perioada de transferuri din această iarnă.
20:20
Ce trebuie să știm de Mondial Ultima seară a preliminariilor. Cine are biletele la CM 2026. Ce urmează. Când e tragerea, când e barajul # Golazo.ro
34 de naționale au asigurate biletele la Mondialul de anul viitor, organizat în SUA, Canada și Mexic. Alte opt echipe se vor califica marți seară din Europa și America de Nord și Centrală
20:00
Gata de FCSB Primul mesaj după ce s-a despărțit de fosta echipă: „Urmează o nouă etapă, noi obiective” # Golazo.ro
Florin Cernat (45 de ani), directorul sportiv al celor de la FC Voluntari, a postat un mesaj pe rețelele de socializare prin care și-a luat rămas bun de la ilfoveni.
19:50
„Afaceriști fără scrupule” Fostul președinte de la Genoa, atac dur împotriva lui Dan Șucu: „Ținut în întuneric” # Golazo.ro
Dan Șucu, una dintre țintele lui Alberto Zangrillo, fostul lider al clubului Genoa, chiar dacă acesta nu i-a pronunțat numele. Șucu, proprietarul „Grifonului” din decembrie 2024, l-a înlocuit după doar o lună ca președinte pe Zangrillo
19:50
România U19, în turul de Elită „Tricolorii” au câștigat grupa preliminară pentru Euro 2026, după un succes categoric cu Islanda # Golazo.ro
Islanda U19 - România U19 0-3. Selecționata noastră a câștigat grupa preliminară pentru Campionatul European U19 din 2026.
19:00
„Puțini au astfel de abilități” Fostul căpitan al lui Inter, impresionat de parcursul lui Cristi Chivu: „A fost întotdeauna foarte respectat” » Cu cine îl compară # Golazo.ro
Andrea Ranocchia (37 de ani), fostul fundaș al lui Inter Milano, a vorbit despre prima parte a mandatului lui Cristi Chivu (45 de ani) pe banca „nerazzurrilor”.
19:00
Lotul României s-a reunit Ce jucătoare a selecționat Ovidiu Mihăilă pentru Trofeul Carpați # Golazo.ro
Lotul României de handbal feminin s-a reunit, ieri, la Bistrița, pentru Trofeul Carpați.
18:40
„Lumea i-a abandonat” Pep Guardiola, înaintea amicalului dintre Catalunya și Palestina: „ Nu am făcut absolut nimic pentru a-i salva” # Golazo.ro
Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, a vorbit despre meciul amical dintre naționala Catalunyei și Palestina.
18:40
„Campanie coordonată” Reacția Cameliei Voinea, după imaginile publicate de GOLAZO.ro: „Ce antrenor nu face asta? Oficialii FRG au imaginile de 2 ani” + Ce spune Sabrina # Golazo.ro
Camelia Voinea (55 de ani) a reacționat după imaginile publicat marți de GOLAZO.ro, în care aceasta este agresivă și o jignește pe fiica sa, în sala de gimnastică.
18:10
I-au spart casa FOTO. Alisha Lehmann a făcut publice imagini cu haosul din locuință + Replică ironică pentru hoți # Golazo.ro
Casa Alishei Lehmann (26 de ani), atacantul celor de la Como, a fost călcată de hoți în cursul acestei săptămâni.
18:10
„Sunt cei mai tari” Jucătorul român din MLS, tentat de transferul la FCSB: „Mi-aș dori să joc la ei” # Golazo.ro
Ștefan Chirilă (18 ani), atacantul naționalei U19, a vorbit despre campionatul Românei, dar și despre echipa la care și-ar dori să evolueze.
17:40
Reacția șefului ANS Bogdan Matei, după imaginile dezvăluite de GOLAZO.ro cu Camelia și Sabrina Voinea: „Regretabil, așteptăm decizia Federației” # Golazo.ro
Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a reacționat după imaginile publicate de GOLAZO.ro. Acestea o surprind pe antrenoarea Camelia Voinea (55 de ani) în timp ce își agresează verbal fiica, gimnasta Sabrina Voinea (18 ani).
17:20
România U21 va juca împotriva Spaniei U21, astăzi, de la 19:00, în preliminariile EURO 2027. Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro Arena. Românii din afara țării pot vedea meciul și pe FRF TV.
17:00
„Cristi și Adi erau vârfurile” Lobonț, despre disputa privind numele generației „lui Chivu și Mutu”: „Îi înțeleg supărarea lui Raț” # Golazo.ro
Bogdan Lobonț (47 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre perioada de tranziție dintre Generația de Aur și generația supranumită „Mutu-Chivu”. Răzvan Raț (44 de ani) nu este mulțumit de porecla generației, deoarece consideră că și alți jucători din echipă au fost la fel de valoroși.
17:00
Dispariția amicalelor, drama României! Când contau meciurile de verificare, eram peste Franța, Anglia, Spania și Italia. Azi suntem sub Panama, Iran și Australia # Golazo.ro
În urmă cu aproape un deceniu, UEFA a decis să elimine aproape în totalitate amicalele, care aveau să fie înlocuite de Nations League, o competiție oficială
17:00
„FOTBALUL UNEȘTE!” VIDEO FRF a lansat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării: „Promovează valorile respectului și incluziunii” # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a inițiat o campanie națională împotriva rasismului și a discriminării, chiar după incidentele neplăcute de la meciul cu Bosnia, scor 1-3.
16:50
De ce au picat site-urile Ce este Cloudflare și cum explică DNSC situația: „Nu e vorba de un atac cibernetic” # Golazo.ro
Mai multe site-uri de sport și de știri din România și din străinătate (OpenAI, Facebook, Amazon Web Services, bet365, Canva, Spotify, BrightHR și League of Legends, conform downdetector.com) nu au fost disponibile ore întregi, din cauza unor probleme cu serviciile Cloudflare.
16:50
Suporterii FCSB, arestați Patru indivizi au fost reținuți pentru tâlhărie » Victimele, membri ai „Legiunii Chitila” de la Rapid # Golazo.ro
Patru suporteri ai echipei FCSB au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Ei sunt acuzați că au comis două fapte de tâlhărie în seara de 4 octombrie 2025, pe pasajul pietonal Grivița, în apropierea stadionului Giulești. Un al cincilea suspect este plasat sub control judiciar.
14:30
„Mulțumim pentru vizită, Leo” Gazon hibrid de aproape 300.000 de euro pe Cluj Arena, „inaugurat” cu Messi # Golazo.ro
Universitatea Cluj se va bucura de un gazon nou la meciurile de pe teren propriu. Cei de la U Cluj „l-au adus” pe Messi pe Cluj Arena.
