Usain Bolt, sprijin pentru Jamaica  Legendarul sportiv nu a putut sta deoparte când a aflat despre dezastrul din orașul său natal

Bogdan Lobonț (47 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre perioada de tranziție dintre Generația de Aur și generația supranumită „Mutu-Chivu”. Răzvan Raț (44 de ani) nu este mulțumit de porecla generației, deoarece consideră că și alți jucători din echipă au fost la fel de valoroși.