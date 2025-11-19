Bolojan: Interdicția cumulului pensie-salariu la stat va viza doar pensiile speciale, nu afectează medicii sau profesorii
Profit.ro, 19 noiembrie 2025 15:00
Interdicția de cumula pensia cu salariul în sistemul bugetar nu va viza decât pensiile care nu sunt bazate pe contributivitate, a declarat premierul Bolojan, care a adăugat că măsura nu va afecta medicii sau profesorii.
Acum 30 minute
15:00
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță creșterea la 15 ani a perioadei de tranziție pentru pensionarea magistraților la 65 de ani. Cuantumul pensiei rămâne la 70% din salariu # Profit.ro
Noul proiect privind pensiile speciale ale magistraților va include o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 ani, dar pensia va rămâne la 70% din salariul net, a declarat premierul Bolojan.
15:00
14:50
Un incendiu puternic, fără precedent în ultima jumătate de secol, a izbucnit în orașul de coastă Oita, din sudul Japoniei.
Acum o oră
14:30
Teboil, operatorul finlandez de benzinării deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane.
14:20
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, și-a lansat oferta comercială pentru polițe RCA pe platforma de vânzări asigurari.ro.
Acum 2 ore
14:10
CFR Călători anunță că va primi noi vagoane modernizate.
14:00
13:50
Frauda cu kilometrajul mașinilor se extinde în România. Mașini vechi de 5 ani au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km # Profit.ro
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme.
13:50
Grupul Electroalfa, care ia în calcul listarea la bursă, preia acum mai multe companii.
13:20
Un târg de turism online oferă programe speciale, precum „Vacanța la 1 euro”, disponibilă pentru anumite perioade și în unele hoteluri selectate, și „Plătești 1, merg 2”.
13:20
În luna decembrie, biletele de tren se vor scumpi din nou, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vară.
Acum 4 ore
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0889 lei, de la 5,0859 lei, înregistrat marți.
13:00
Microsoft prezintă un instrument pentru controlul și monitorizarea agenților AI din companii # Profit.ro
Microsoft a lansat Agent 365, un nou software dedicat companiilor care folosesc agenți de inteligență artificială, menit să le ofere control, vizibilitate și securitate sporită asupra acestor sisteme.
12:50
ANUNȚ Programul Rabla va fi schimbat - Acces direct la o mașină electrică pentru anumite persoane # Profit.ro
Tudor Roșca, directorul de cabinet al ministrului Mediului, a declarat că viitorul program "Rabla" va fi diferit și se gândește un mecanism real de finanțare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o mașină nouă să poată să beneficieze și să aibă direct o mașină electrică.
12:40
ULTIMA ORĂ DECIZIE Cluburile vor trebui să respecte o cotă de 40% a sportivilor români în competițiile naționale. Guvernul Bolojan susține măsura # Profit.ro
Ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale nu va fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, conform unui proiect legislativ inițiat de AUR, dar votat de majoritatea parlamentară.
12:30
FOTO Tranzacție pe litoral - Unul dintre cei mai importanți operatori cumpără un nou hotel de lux # Profit.ro
Fondul de investiții RC2, controlat de omul de afaceri Ion Florescu, vinde Hotelul Zenith Conference & Spa, din Mamaia, către Steaua de Mare Hotels & Resorts, unul dintre cei mai importanți operatori din industria ospitalității de pe litoralul românesc, deținut de familia Anda și Mihai Răducanu.
12:20
Compania Meta Platforms obține o victorie majoră în procesul antitrust deschis de Comisia Federală pentru Comerț în care acuza compania că deține un monopol pe piața rețelelor sociale.
12:10
DECIZIE Condiții noi privind vânzarea de către stat a amenajărilor piscicole. Dacă nu sunt respectate, amenajările piscicole se întorc la stat # Profit.ro
Amenajările piscicole și terenurile aferente, din proprietatea privată a statului, vor putea fi vândute doar în condițiile în care noii proprietari au desfășurat activități de acvacultură în ultimii 5 ani și mențin activitatea de acvacultură pe domeniul achiziționat de la stat cel puțin 25 de ani.
12:00
Maidan, companie activă în catering pentru evenimente, catering industrial și dezvoltare de produse gastronomice proprii, anunță o investiție totală de 1,2 milioane de euro, direcționată către modernizarea și extinderea facilității de producție din Crevedia, digitalizarea proceselor și lansarea unei noi linii de produse ready to eat sub brandul PIUA.
12:00
DECIZIE Parcurile fotovoltaice nu vor putea fi construite pe amenajări piscicole de stat # Profit.ro
Parlamentul, prin votul final al deputaților, a votat eliminarea derogării de la Legea construcțiilor pentru amplasarea de panouri fotovoltaice pe suprafețele amenajărilor piscicole aflate în proprietatea statului.
11:50
DECIZIE Părinții cu copii mici vor putea amâna examenele de definitivat sau grad didactic și vor putea prelungi doctoratul # Profit.ro
Părinții aflați în concediul pentru creșterea copilului vor avea dreptul să susțină examenul pentru gradul didactic II sau I la prima sesiune organizată după reluarea activității, precum și dreptul să prelungească durata programului de studii universitare de doctorat cu durata concediului de creștere a copilului, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al senatorilor.
11:50
TikTok anunță o serie de actualizări privind modul în care folosește tehnologia.
11:50
DECIZIE Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile # Profit.ro
Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
11:40
Apartament din România vândut "cu criptomonede". RSI anunță o astfel de primă tranzacție FOTO # Profit.ro
Romania Sotheby’s International Realty anunță că a avut loc prima tranzacție în care "plata unui apartament din România s-a realizat prin criptomonede", suma fiind convertită în EURe, o monedă digitală reglementată echivalentă euro-ului, valoarea finală a tranzacției fiind de 369.000 de euro.
11:30
Profluo, startup care construiește tehnologie bazată pe machine learning pentru automatizarea procesării de documente contabile, a atras o nouă finanțare.
11:30
Il Tacchino, concept de restaurante Premium Fast Casual dezvoltat integral în România și care numără în prezent două locații în București-Ilfov, are ca obiectiv 8 noi deschideri în București, dar și în orașe din țară, în decurs de 2 ani.
11:20
ANRE vrea norme de securitate cibernetică nu doar pentru prosumatori, ci pentru toate entitățile ″esențiale″ și ″importante″ din energie. Vrea și să participe la elaborarea lor # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a propus ca toate entitățile din sectorul energiei electrice, desemnate ca ″esențiale″ sau ″importante″ în baza legislației specifice securității IT din România, să respecte norme de securitate cibernetică, iar acestea să fie elaborate în comun de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și ANRE, cele 2 instituții urmând ulterior să aibă și atribuții de verificare a conformității echipamentelor, sistemelor și instalațiilor.
Acum 6 ore
11:10
Prima casă de discuri românească, "Coloana sonoră a României", iese din insolvență după aproape 8 ani. Concurența online o îngropase - DOCUMENT # Profit.ro
Tribunalul a decis închiderea procedurii de insolvență a Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", pe piață din 1932.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
O fermă din comuna arădeană Olari cu circa 6.000 de porci este afectată de pestă porcină africană, astfel că toți porcii vor fi uciși preventiv.
11:00
Rusia și-a prezentat noul avion de vânătoare invizibil pe radar de generația a cincea de tip Suhoi 57 (Su-57) al United Aircraft Corporation, la Dubai Airshow 2025.
11:00
TABEL Chiriile pe Calea Victoriei - a treia cea mai mare creștere printre cele mai scumpe artere comerciale din lume # Profit.ro
Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din București, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creștere dintre cele 50 de piețe analizate la nivel global în ediția din 2025 a raportului "Main Streets Across the World".
11:00
Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, creată din celule sau țesuturi animale, din cauza îngrijorărilor că un consum al acesteia ar putea fi nesănătos, a fost interzisă de Parlamentul Ungariei.
11:00
10:40
Trei investigații de piață privind serviciile de cloud ale Amazon și Microsoft au fost deschise de Comisia Europeană în baza Legii pentru piețe digitale (DMA), pentru a evalua dacă giganții americani exercită o putere excesivă și dacă regulile actuale sunt suficiente pentru a menține concurența, relatează CNBC.
10:30
Bolt lansează serviciile de intermediere transport la cerere în Alexandria, ajungând la o acoperire de 44 de orașe la nivelul întregii țări.
10:20
SUA, în consultare cu Rusia, a elaborat un nou plan pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a relatat Axios, citând oficiali americani și ruși.
10:10
Un nou val de funcții de inteligență artificială va aduce agenți de AI pe taskbar, în File Explorer și suita de birou vândută de Microsoft.
09:40
Cu mare greutate, rețeaua socială a lui Elon Musk a reușit să lanseze mult promisă funcție de comunicare directă între utilizatorii platformei.
Acum 8 ore
09:10
Vinul zilei: un cupaj din Bordeaux, obținut din Merlot, Cabernet Franc și Cabernet Sauvignon, un vin cu arome complexe de fructe negre și condimente picante. Savuros alături de carne roșie, brânzeturi și paste cu sosuri bogate # Profit.ro
Château Haut-Peyrat 2020 este un cupaj clasic din Bordeaux, seducător și rafinat, ideal pentru serile alături de cei dragi și mesele cu preparate consistente.
09:00
Poliția și DIICOT fac 216 percheziții în întreaga țară, în cadrul Operațiunii Ziua Z, fiind vizate grupări de criminalitate organizată.
09:00
Trafic complet blocat pe DN 1, după ce o cisternă încărcată cu acid azotic s-a răsturnat # Profit.ro
Traficul este complet blocat pe DN 1, între Brașov și Predeal, după ce o cisternă încărcată cu 1.800 de litri de acid azotic s-a răsturnat.
09:00
Ignoranța Meta a dus la expunerea numerelor de telefon a majorității utilizatorilor WhatsApp, acuză experții în securitate cibernetică.
08:50
O dronă a intrat în această dimineață circa opt kilometri în România, între Periprava și Chilia Veche, județul Tulcea.
08:50
Traficul feroviat se derulează pe un singur fir în zona Stației Olteni, după ce două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit.
08:50
Între protecția cumpărătorului și adaptarea dezvoltatorilor: o dublă perspectivă North Bucharest Investments asupra maturizării pieței imobiliare # Profit.ro
Adoptată în unanimitate, Legea Nordis reprezintă un moment decisiv pentru piața rezidențială din România.
08:30
Și celălalt gigant american, Exxon Mobil, este interesat de activele Lukoil din străinătate, însă NU de cele din România # Profit.ro
După Chevron, și celălalt gigant de petrol american, Exxon Mobil, este interesat de achiziționarea unora din activele internaționale ale Lukoil, însă nu cele din România, ci de cele din Kazahstan.
08:30
Acțiunile europene cad puternic pe fondul temerilor de spargere a unei bule speculative în sectorul AI # Profit.ro
Bursele europene au atins cel mai redus nivel din ultima lună, pe măsură ce piețele globale au fost trase în jos de reînnoirea temerilor legate de acțiunile din domeniul inteligenței artificiale, transmite Reuters.
08:20
Cum fotografiezi natura sălbatică de la distanță: autofocus, etică și strategie pe teren # Profit.ro
Fotografia de natură îți cere mai mult decât echipament cu teleobiective.
08:00
VIDEO Foarte greu de găsit angajați de calitate. Oren Iancovici, fondator AMOO Klinik: Dacă statul ar investi un pic în start-up-urile din România, firmele ar ajunge pe Wall Street foarte repede - Profit.ro Live TV # Profit.ro
România are un potențial considerabil în medicina estetică și plastică, susține Oren Iancovici, fondator AMOO Klinik, explicând că piața locală este deschisă la inovație, iar publicul caută proceduri noi și calitate superioară. Antreprenor cu un exit major în zona serviciilor medicale, el mizează acum pe un model de business construit pe inovație, echipe mixte de medici români și străini, investiții în tehnologie și un focus pe consolidarea operațiunilor.
