FOTO Linie de tramvai folosită zilnic de zeci de mii de bucureșteni, pusă de Nicușor Dan în modernizare, intră în reparații
Profit.ro, 19 noiembrie 2025 15:50
Lucrările de reabilitare a lotului 1 de tramvai au ajuns și pe b-dul Camil Ressu, anunță autoritățile locale ale capitalei.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
16:20
UE avansează în direcția „Schengenului militar” și a transformării industriei de apărare # Profit.ro
Comisia Europeană a propus un nou regulament privind mobilitatea militară în Uniunea Europeană, care aduce blocul comunitar mai aproape de crearea unui spațiu Schengen militar, în contextul războiului din Ucraina.
Acum 15 minute
16:10
Autoritatea Vamalǎ Română a demarat verificǎri privind importurile frauduloase de băuturi carbogazoase.
Acum 30 minute
16:00
Bolojan: Companiile de stat care nu sunt în regulă vor intra pe restructurări - Vicepremierul Oana Gheorghiu se va ocupa de reforma lor # Profit.ro
Guvernul va finaliza lista companiilor de stat care nu sunt ”în bună regulă” din punct de vedere al administrării și au datorii mari la stat, iar o parte dintre ele vor intra în restructurări, a anunțat premierul Bolojan. Potrivit acestuia, de reforma acestor companii se va ocupa vicepremierul Oana Gheorghiu, care va conduce un grup de lucru constituit în acest scop.
16:00
Bolojan, despre relația cu Grindeanu: Nu lucrezi întotdeauna cu oamenii cu care ai aceleași idei. - Despre relația cu Nicușor Dan: Avem o relație de colaborare instituțională # Profit.ro
Întrebat despre relația cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, premierul Bolojan spune că, într-o coaliție, ”nu lucrezi întotdeauna cu oamenii cu care ai aceleași idei”, dar există o responsabilitate comună pentru țară. Despre relația cu președintele Nicușor Dan, premierul spune că este una de ”de colaborare instituțională”.
16:00
Țiriac Collection anunță că marchează un moment istoric în evoluția sa cu finalizarea unui amplu proces de extindere și reconfigurare.
Acum o oră
15:50
LEGE Nicușor Dan a semnat legea prin care demnitarii care vor în sectorul privat după funcția de la stat vor avea restricții 12 luni # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat proiectul de lege care introduce, pentru prima dată în România, un cadru unitar și detaliat privind restricțiile pre- și post-angajare aplicabile demnitarilor, funcționarilor și altor categorii de personal expuse riscului de corupție.
15:50
FOTO Linie de tramvai folosită zilnic de zeci de mii de bucureșteni, pusă de Nicușor Dan în modernizare, intră în reparații # Profit.ro
Lucrările de reabilitare a lotului 1 de tramvai au ajuns și pe b-dul Camil Ressu, anunță autoritățile locale ale capitalei.
15:40
Clever Group lansează în curând Cinemaraton Plus, televiziunea dedicată filmului românesc contemporan, teatrului și evenimentelor culturale care aduc publicul mai aproape de energia noilor generații de creatori.
15:40
Auchan Retail România aduce și la Oradea formatul cu o politică agresivă de prețuri mici, ATAC Hiper Discount.
15:40
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională pentru noul Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență, care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile.
15:40
Daniel Băluță a anunțat care sunt cele trei proiecte majore care trebuie realizate în București # Profit.ro
Daniel Băluță a prezentat cele trei mari proiecte pe care le consideră esențiale pentru București, subliniind că orașul are nevoie urgentă de intervenții în infrastructură, o problemă „invizibilă”, dar care pune în pericol siguranța locuitorilor.
15:30
Penny accelerează extinderea și deschide trei noi magazine, în București, Topoloveni și Cornu Luncii # Profit.ro
Penny continuă extinderea rețelei sale la nivel național și inaugurează trei noi magazine, în Topoloveni (str. Maximilian Popovici nr. 5), București (str. Nițu Vasile Sergent nr. 9) și Cornu Luncii (str. Principală nr. 51).
15:30
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, lansează programul complet de zboruri turistice pentru sezonul de vară 2026.
Acum 2 ore
15:20
Public Power Corporation (PPC), cea mai mare companie energetică din Grecia, la care statul elen este cel mai mare acționar, cu peste 34% din capital, și care a preluat în 2023 operațiunile și activele românești ale grupului italian Enel, analizează oportunitatea de a construi o centrală de producție de energie pe gaze naturale în România.
15:20
ULTIMA ORĂ Bolojan și noile impozite, majorate, la automobile: Cei cu mașini noi vor benefica de un discount, cei cu mașini vechi vor fi penalizați # Profit.ro
Noul sistem de impozitare a autovehiculelor acordă un discount proprietarilor de automobile noi, dar calculul se face și în raport direct proporțional cu capacitatea cilindrică a mașinii, transmite premierul Bolojan.
15:00
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță creșterea la 15 ani a perioadei de tranziție pentru pensionarea magistraților la 65 de ani. Cuantumul pensiei rămâne la 70% din salariu # Profit.ro
Noul proiect privind pensiile speciale ale magistraților va include o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 ani, dar pensia va rămâne la 70% din salariul net, a declarat premierul Bolojan.
15:00
Bolojan: Interdicția cumulului pensie-salariu la stat va viza doar pensiile speciale, nu afectează medicii sau profesorii # Profit.ro
Interdicția de cumula pensia cu salariul în sistemul bugetar nu va viza decât pensiile care nu sunt bazate pe contributivitate, a declarat premierul Bolojan, care a adăugat că măsura nu va afecta medicii sau profesorii.
14:50
Un incendiu puternic, fără precedent în ultima jumătate de secol, a izbucnit în orașul de coastă Oita, din sudul Japoniei.
14:30
Teboil, operatorul finlandez de benzinării deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor americane.
Acum 4 ore
14:20
Grupul grec Interamerican, asigurător care activează în România sub brandul Anytime, și-a lansat oferta comercială pentru polițe RCA pe platforma de vânzări asigurari.ro.
14:10
CFR Călători anunță că va primi noi vagoane modernizate.
14:00
ULTIMA ORĂ Bolojan anunță creșterea la 15 ani a perioadei tranziție pentru pensionarea magistraților la 65 de ani. Cuantumul pensiei rămâne la 70% din salariu # Profit.ro
Noul proiect privind pensiile speciale ale magistraților va include o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei de pensionare de 65 ani, dar pensia va rămâne la 70% din salariul net, a declarat premierul Bolojan.
13:50
Frauda cu kilometrajul mașinilor se extinde în România. Mașini vechi de 5 ani au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km # Profit.ro
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme.
13:50
Grupul Electroalfa, care ia în calcul listarea la bursă, preia acum mai multe companii.
13:20
Un târg de turism online oferă programe speciale, precum „Vacanța la 1 euro”, disponibilă pentru anumite perioade și în unele hoteluri selectate, și „Plătești 1, merg 2”.
13:20
În luna decembrie, biletele de tren se vor scumpi din nou, la patru luni de la ultima mărire a prețurilor, care a fost aplicată în vară.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0889 lei, de la 5,0859 lei, înregistrat marți.
13:00
Microsoft prezintă un instrument pentru controlul și monitorizarea agenților AI din companii # Profit.ro
Microsoft a lansat Agent 365, un nou software dedicat companiilor care folosesc agenți de inteligență artificială, menit să le ofere control, vizibilitate și securitate sporită asupra acestor sisteme.
12:50
ANUNȚ Programul Rabla va fi schimbat - Acces direct la o mașină electrică pentru anumite persoane # Profit.ro
Tudor Roșca, directorul de cabinet al ministrului Mediului, a declarat că viitorul program "Rabla" va fi diferit și se gândește un mecanism real de finanțare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o mașină nouă să poată să beneficieze și să aibă direct o mașină electrică.
12:40
ULTIMA ORĂ DECIZIE Cluburile vor trebui să respecte o cotă de 40% a sportivilor români în competițiile naționale. Guvernul Bolojan susține măsura # Profit.ro
Ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale nu va fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, conform unui proiect legislativ inițiat de AUR, dar votat de majoritatea parlamentară.
12:30
FOTO Tranzacție pe litoral - Unul dintre cei mai importanți operatori cumpără un nou hotel de lux # Profit.ro
Fondul de investiții RC2, controlat de omul de afaceri Ion Florescu, vinde Hotelul Zenith Conference & Spa, din Mamaia, către Steaua de Mare Hotels & Resorts, unul dintre cei mai importanți operatori din industria ospitalității de pe litoralul românesc, deținut de familia Anda și Mihai Răducanu.
Acum 6 ore
12:20
Compania Meta Platforms obține o victorie majoră în procesul antitrust deschis de Comisia Federală pentru Comerț în care acuza compania că deține un monopol pe piața rețelelor sociale.
12:10
DECIZIE Condiții noi privind vânzarea de către stat a amenajărilor piscicole. Dacă nu sunt respectate, amenajările piscicole se întorc la stat # Profit.ro
Amenajările piscicole și terenurile aferente, din proprietatea privată a statului, vor putea fi vândute doar în condițiile în care noii proprietari au desfășurat activități de acvacultură în ultimii 5 ani și mențin activitatea de acvacultură pe domeniul achiziționat de la stat cel puțin 25 de ani.
12:00
Maidan, companie activă în catering pentru evenimente, catering industrial și dezvoltare de produse gastronomice proprii, anunță o investiție totală de 1,2 milioane de euro, direcționată către modernizarea și extinderea facilității de producție din Crevedia, digitalizarea proceselor și lansarea unei noi linii de produse ready to eat sub brandul PIUA.
12:00
DECIZIE Parcurile fotovoltaice nu vor putea fi construite pe amenajări piscicole de stat # Profit.ro
Parlamentul, prin votul final al deputaților, a votat eliminarea derogării de la Legea construcțiilor pentru amplasarea de panouri fotovoltaice pe suprafețele amenajărilor piscicole aflate în proprietatea statului.
11:50
DECIZIE Părinții cu copii mici vor putea amâna examenele de definitivat sau grad didactic și vor putea prelungi doctoratul # Profit.ro
Părinții aflați în concediul pentru creșterea copilului vor avea dreptul să susțină examenul pentru gradul didactic II sau I la prima sesiune organizată după reluarea activității, precum și dreptul să prelungească durata programului de studii universitare de doctorat cu durata concediului de creștere a copilului, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al senatorilor.
11:50
TikTok anunță o serie de actualizări privind modul în care folosește tehnologia.
11:50
DECIZIE Copiile conforme vor putea fi certificate și cu semnătură electronică în instanțele civile # Profit.ro
Conformarea cu originalul a înscrisurilor de care părțile înțeleg să se folosească în procesele civile va putea fi realizată inclusiv prin semnătură electronică în cazul în care documentele sunt transmise în format electronic, conform unui proiect legislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților.
11:40
Apartament din România vândut "cu criptomonede". RSI anunță o astfel de primă tranzacție FOTO # Profit.ro
Romania Sotheby’s International Realty anunță că a avut loc prima tranzacție în care "plata unui apartament din România s-a realizat prin criptomonede", suma fiind convertită în EURe, o monedă digitală reglementată echivalentă euro-ului, valoarea finală a tranzacției fiind de 369.000 de euro.
11:30
Profluo, startup care construiește tehnologie bazată pe machine learning pentru automatizarea procesării de documente contabile, a atras o nouă finanțare.
11:30
Il Tacchino, concept de restaurante Premium Fast Casual dezvoltat integral în România și care numără în prezent două locații în București-Ilfov, are ca obiectiv 8 noi deschideri în București, dar și în orașe din țară, în decurs de 2 ani.
11:20
ANRE vrea norme de securitate cibernetică nu doar pentru prosumatori, ci pentru toate entitățile ″esențiale″ și ″importante″ din energie. Vrea și să participe la elaborarea lor # Profit.ro
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a propus ca toate entitățile din sectorul energiei electrice, desemnate ca ″esențiale″ sau ″importante″ în baza legislației specifice securității IT din România, să respecte norme de securitate cibernetică, iar acestea să fie elaborate în comun de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și ANRE, cele 2 instituții urmând ulterior să aibă și atribuții de verificare a conformității echipamentelor, sistemelor și instalațiilor.
11:10
Prima casă de discuri românească, "Coloana sonoră a României", iese din insolvență după aproape 8 ani. Concurența online o îngropase - DOCUMENT # Profit.ro
Tribunalul a decis închiderea procedurii de insolvență a Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", pe piață din 1932.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
O fermă din comuna arădeană Olari cu circa 6.000 de porci este afectată de pestă porcină africană, astfel că toți porcii vor fi uciși preventiv.
11:00
Rusia și-a prezentat noul avion de vânătoare invizibil pe radar de generația a cincea de tip Suhoi 57 (Su-57) al United Aircraft Corporation, la Dubai Airshow 2025.
11:00
TABEL Chiriile pe Calea Victoriei - a treia cea mai mare creștere printre cele mai scumpe artere comerciale din lume # Profit.ro
Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din București, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creștere dintre cele 50 de piețe analizate la nivel global în ediția din 2025 a raportului "Main Streets Across the World".
11:00
Producția și vânzarea de carne cultivată în laborator, creată din celule sau țesuturi animale, din cauza îngrijorărilor că un consum al acesteia ar putea fi nesănătos, a fost interzisă de Parlamentul Ungariei.
11:00
Prima casă de discuri românească, "Coloana sonoră a României", iese din insolvență. Concurența online o îngropase - DOCUMENT # Profit.ro
Tribunalul a decis închiderea procedurii de insolvență a Electrecord, prima casă de discuri românească, autodenumită "Coloana sonoră a României", pe piață din 1932.
10:40
Trei investigații de piață privind serviciile de cloud ale Amazon și Microsoft au fost deschise de Comisia Europeană în baza Legii pentru piețe digitale (DMA), pentru a evalua dacă giganții americani exercită o putere excesivă și dacă regulile actuale sunt suficiente pentru a menține concurența, relatează CNBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.