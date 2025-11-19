Pro-rusul Fico s-a speriat. Premierul Slovaciei cere NATO să intensifice apărarea aeriană a țării sale
Slovacia doreşte ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, informează miercuri Reuters, citată de Agerpres. În discuţii la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Robert Fico a apărat, de asemenea, planurile Slovaciei […]

București: Șeful de la Permise Auto, bătut chiar în sediul instituției de trei tineri. Unul avea baston telescopic # Aktual24
Trei tineri, cu vârste între 21 şi 25 de ani, au fost implicaţi miercuri într-o altercaţie la sediul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări. „La data de 19 noiembrie, poliţiştii Secţiei 6 Poliţie au fost sesizaţi cu privire la producerea unui conflict spontan în incinta unei instituţii publice din Sectorul 2. Din primele verificări […]
Nicușor Dan a decorat un general al SUA cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului […]
Cazul Ludovic Orban. Rectorul SNSPA, despre rolul consilierului prezidențial: ”Consilierul devine o vulnerabilitate atunci când rolul său se extinde necontrolat” # Aktual24
Într-un amplu articol de analiză, rectorul SNSPA Remus Pricopie explică, pornind de la demiterea „amiabilă” a lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, ce reprezintă în realitate funcția de consilier prezidențial în România, care sunt limitele ei instituționale și de ce asemenea rupturi sunt parte firească a mecanismelor democratice, chiar […]
Slovacia doreşte ca NATO să intensifice apărarea aeriană în ţară, pe flancul său estic, a declarat prim-ministrul slovac Robert Fico după o întâlnire cu liderul alianţei militare nord-atlantice, Mark Rutte, informează miercuri Reuters, citată de Agerpres. În discuţii la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Robert Fico a apărat, de asemenea, planurile Slovaciei […]
Bolojan anunță că Oana Gheorghiu se va ocupa ”restructurarea” companiilor de stat. Vin noi conduceri care să ”nu-și bată joc” de active # Aktual24
Vicepremierul Oana Gheorghiu va coordona una dintre cele mai ample reforme economice ale ultimilor ani: restructurarea companiilor de stat cu datorii masive la buget. Anunțul a fost făcut de premierul Ilie Bolojan, care a precizat că rolul acesteia va fi central în monitorizarea și implementarea măsurilor de curățare a portofoliului de societăți de stat. „ANAF […]
Surse: Ce se va întâmpla cu Lukoil România. Guvernul a decis să o vândă, în loc să o administreze # Aktual24
Lukoil România nu va mai fi administrată temporar de stat, așa cum s-a discutat inițial, ci va fi vândută direct, au declarat surse oficiale pentru aktual24.ro. Decizia schimbă scenariul vehiculat în ultimele zile, în care statul ar fi urmat să preia pentru o perioadă controlul operațiunilor pentru a asigura continuitatea activității în contextul sancțiunilor internaționale […]
China își intensifică represaliile împotriva Japoniei prin interdicții privind fructele de mare și filmele # Aktual24
China și-a intensificat represaliile împotriva Japoniei, suspendând importurile de fructe de mare japoneze și oprind aprobările pentru noi filme – cele mai recente semne că disputa lor diplomatică este departe de a se fi încheiat. Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Mao Ning, a declarat reporterilor miercuri că Japonia nu a îndeplinit condițiile […]
Mesaj halucinant al liderului extremist AUR, George Simion, la moartea medicului Flavia Groșan. Simion o declară ”erou” și o pune pe același piedestal cu Ilie Ilașcu, care a stat la închisoare în Transnistria timp de 9 ani. Iată mesajul lui Simion, postat la scurt timp după ce a fost anunțată moartea Flaviei Groșan: Cine a […]
Bolojan anunță mari schimbări și în MAI: ”La sediile Curții de Conturi nu trebuie să stea în fiecare județ cinci jandarmi. Poți să ai un jandarm de dimineață și poți să ai un sistem de camere de luat vederi, așa cum este peste tot în sectorul privat” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunșat, miercuri, că toate ministerele vor fi obligate să aibă ”o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială”. El a dat exemple și cum ar putea să se reorganizeze Ministerul de Interne. ”În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, […]
Poliția din Sălaj dă vina pe bicicliști pentru gravele accidente din județ: ”Cele mai frecvente cauze ale producerii accidentelor rutiere” # Aktual24
Abaterile săvârşite de biciclişti se află în fruntea cauzelor producerii accidentelor rutiere grave în judeţul Sălaj, a declarat miercuri şeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ Sălaj, comisar de poliţie Cosmin Brisc, în cadrul unei conferinţe de presă în care a prezentat bilanţul primelor zece luni din 2025. Potrivit acestuia, în primele 10 luni ale anului […]
Cunoscuta pneumologă Flavia Groșan a murit miercuri dimineață, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor. Surse din unitatea medicală au confirmat pentru publicația BIHOREANUL că decesul Flaviei Groșan a fost consemnat la ora 11:24, conform Mediafax. Deocamdată, reprezentanții oficiali ai unității medicale nu au făcut un anunț public, astfel că datele sunt, încă, în curs […]
Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat marți Congresul să stabilească un standard național unic pentru reglementarea inteligenței artificiale, avertizând că un mozaic de reguli statale ar înăbuși creșterea și ar pune în pericol capacitatea SUA de a concura cu China în acest domeniu aflat în continuă dezvoltare. Președintele Donald Trump a declarat marți că SUA […]
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaia Kallas, consideră că atacurile Rusiei asupra unor state din UE, inclusiv sabotajul asupra căii ferate poloneze, ar trebui clasificate drept terorism. Ea a declarat acest lucru marți, la un eveniment Bloomberg de la Bruxelles. Comentând recentul sabotaj din Polonia, despre care Rusia este suspectată că l-ar fi pus la cale, […]
Donald Trump a respins propunerea prin care Nicolas Maduro promitea să renunțe la putere „peste câțiva ani”, și a trimis spre Venezuela cel mai mare portavion american # Aktual24
Regimul Nicolás Maduro a transmis, prin canale secrete, disponibilitatea liderului venezuelean de a demisiona, dar doar după o perioadă de tranziţie de 2–3 ani, timp în care puterea ar urma să fie predată vicepreşedintei Delcy Rodríguez. Propunerea, dezvăluită marţi de The New York Times, a fost respinsă imediat de Casa Albă, care o consideră inacceptabilă […]
Ucraina a primite verde din partea SUA: a lovit ținte din adâncul teritoriului rusesc cu rachete americane ATACMS după luni de restricții impuse de Pentagon # Aktual24
Statul Major General al Ucrainei a anunțat pe 18 noiembrie că a folosit ATACMS fabricate în SUA împotriva unor ținte militare din Rusia, după luni de restricții din partea americană. Confirmarea vine după luni în care un proces de revizuire al Departamentului Apărării al SUA i-a dat secretarului Apărării, Pete Hegseth, autoritatea de a bloca […]
Declic, Inițiativa România și Corupția ucide organizează vineri seara un protest în Piața Victoriei, sub deviza „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!” # Aktual24
Trei dintre cele mai active organizații civice din România –– anunță organizarea unui protest vineri seara, de la ora 18:00, în Piața Victoriei. Manifestanții vor ieși în stradă sub sloganul „Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!”, într-un nou val de nemulțumiri față de felul în care autoritățile gestionează reforma sistemului de pensii. Potrivit anunțului pus […]
Scapă și „preasfințiții”? Înalta Curte admite în principiu recursul în casație al fostului episcop de Huși, Corneliu Bârlădeanul, condamnat pentru pedofilie # Aktual24
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să declare admisibil în principiu recursul în casație formulat de Cornel Onilă, fostul episcop de Huși, condamnat definitiv la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală și șantaj. În același timp, judecătorii au respins cererea acestuia de suspendare a executării pedepsei, astfel că fostul ierarh rămâne […]
Vehiculele vechi de 5 ani din România au kilometrajul dat înapoi în medie cu peste 70.000 km. Analiză privind fraudarea kilometrajelor în România # Aktual24
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme. Părerea publicului larg este că doar vehiculele vechi au kilometrajul dat înapoi, însă un studiu realizat în România de compania de date auto carVertical dovedește că acesta este un mit: chiar și […]
Trump scapă din nou? Congresul a aprobat publicarea dosarelor Epstein, dar procurorul general, Pam Bondi, poate cenzura orice document din motive de „securitate națională” # Aktual24
După luni de blocaje și presiuni publice masive, Congresul american a aprobat marți proiectul „Epstein Files Transparency Act” cu un vot aproape unanim: 427-1 în Cameră și consens total în Senat. Președintele Donald Trump a promis că o va semna astăzi, punând capăt uneia dintre cele mai aprinse bătălii politice din ultimii ani. Totuși, în […]
BREAKING Varianta finală privind pensiile magistraților, proiectul este în avizare la ministerele Justiției și Muncii: 70% din salariu # Aktual24
Surse politice au declarat pentru altual24.ro că, după discușia de la Palatul Cotroceni, dintre președintele Dan și reprezentanții magistraților, coaliția a luat următoarea decizie pe pensiile speciale: să se meargă înainte cu varianta 15 ani tranziție, cu 70% cuantum din ultimul salariu. Proiectul de lege a intrat deja în lucru la Ministerul Justitișiei și la […]
Un videoclip în care biograful prințului Andrew confirmă că Melania Knauss a fost amanta lui Epstein înainte de a deveni soția lui Trump s-a viralizat pe rețelele sociale – VIDEO # Aktual24
Un videoclip vechi de trei luni a explodat din nou pe rețele: Andrew Lownie, unul dintre cei mai respectați biografi regali britanici, afirmă că Jeffrey Epstein și Melania Knauss (viitoarea doamnă Trump) au fost iubiți în anii 1990 și că magnatul condamnat pentru trafic sexual a fost cel care a introdus-o pe viitoarea Primă Doamnă […]
Surse: Statele Unite ar negocia în secret cu Rusia un plan de pace în 28 de puncte, fără consultarea Ucrainei # Aktual24
Administrația Trump poartă discuții secrete cu Kremlinul pentru a elabora un plan comprehensiv de pace în Ucraina, inspirat din modelul armistițiului din Gaza. Potrivit Axios, planul, structurat în 28 de puncte, vizează nu doar încetarea ostilităților, ci și securitatea europeană pe termen lung, garanții de securitate și relațiile viitoare dintre SUA, Kiev și Moscova. Discuțiile […]
Patru avioane de vânătoare au fost ridicate de la sol după pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian al României, dar nu au deschis focul asupra ei # Aktual24
O nouă alertă de securitate a fost declanșată în noaptea de marți spre miercuri, după ce o dronă neidentificată, foarte probabil de origine rusească, a pătruns în spațiul aerian al României. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că patru avioane de vânătoare – două Eurofighter Typhoon germane și două F-16 românești – au decolat pentru monitorizarea […]
Un nou studiu demonstrează că și câteva țigări fumate pe zi cresc riscul de infarct cu 50% # Aktual24
Ideea că „dacă fumez doar câteva ţigări pe zi, nu e aşa grav” este spulberată definitiv de un studiu masiv publicat marţi în revista PLOS Medicine. Cercetătorii au analizat date de la peste 300.000 de persoane din SUA şi Brazilia şi au ajuns la concluzii alarmante: chiar şi 2–5 ţigări zilnice cresc riscul de infarct […]
Vești alarmante: în cazul unei agresiuni rusești, România ar trebui să reziste singură cel puțin 45 de zile, până la venirea trupelor NATO # Aktual24
România ar trebui să fie capabilă să reziste minimum 45 de zile într-un conflict direct cu Rusia, până când forţele principale NATO ar reuşi să ajungă pe teritoriul ţării, scrie Financial Times într-o amplă analiză bazată pe un raport al Comisiei Europene privind mobilitatea militară. Cifra de 45 de zile rezultă din realităţile logistice ale […]
Atac masiv cu drone rusești asupra Harkivului: 36 de răniți, inclusiv trei copii, și pagube extinse la infrastructura civilă # Aktual24
Forțele ruse au lansat în noaptea de 19 noiembrie o serie de atacuri cu drone de tip Geran-2 asupra orașului Harkiv, provocând pagube majore la peste 10 clădiri rezidențiale și alte obiective civile. Numărul victimelor a crescut la 36 de persoane, inclusiv trei copii, care au necesitat asistență medicală, a anunțat Poliția Națională a Ucrainei, […]
Ministerul britanic al apărării le interzice militarilor să vorbească în mașinile electrice chinezești, de teama microfoanelor ascunse # Aktual24
Ministerul Apărării britanic a emis o directivă strictă: niciun militar sau angajat nu are voie să discute informaţii clasificate în interiorul automobilelor electrice de origine chineză, din cauza riscului real de spionaj. Pe bordul sutelor de maşini oficiale închiriate au apărut deja abţibilduri de avertizare: „Nu conectaţi dispozitive MoD la vehicul” şi „Evitaţi conversaţiile oficiale […]
Finlanda a construit buncăre pentru aproape întreaga populație, în timp ce în România puținele buncăre care există au ajuns depozite pentru butoaie cu varză murată # Aktual24
În loc de paturi pliante, filtre de aer şi truse de supravieţuire, inspectorii ISU Buzău au descoperit în ultimele zile zeci de butoaie cu varză murată, saci cu cartofi, rafturi pline cu borcane de zacuscă şi dulceaţă, chiar şi sticle de ţuică artizanală. Adăposturile antiaeriene de la blocurile comuniste s-au transformat, de-a lungul anilor, în […]
Un tribunal federal a suspendat noua hartă electorală „rasistă” din Texas, prin care republicanii ar fi obținut cinci mandate în plus la alegerile din 2026 # Aktual24
Un tribunal federal din Texas a suspendat marţi noua hartă electorală adoptată de legislativul statului în august 2025, care ar fi garantat Partidului Republican până la cinci mandate congresionale în plus la alegerile midterm din noiembrie 2026. Decizia, luată de un panel de trei judecători în Districtul de Vest al Texasului (sediul El Paso), obligă […]
SUA a confirmat vânzarea către Taiwan a unui sistem de apărare antiaeriană NASAMS, în valoare de aproape 700 de milioane de dolari # Aktual24
Statele Unite au notificat Congresul luni, 18 noiembrie, despre o nouă vânzare de arme către Taiwan în valoare de 699 milioane dolari, constând în componente avansate ale sistemului de apărare antiaeriană NASAMS – al doilea pachet de acest tip în doar şapte zile. Sistemul, fabricat de RTX (fost Raytheon) în colaborare cu Kongsberg, a fost […]
Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare după un nou atac masiv al Rusiei asupra vestului Ucrainei # Aktual24
Forţele armate poloneze şi aliaţii NATO au activat miercuri dimineaţă aviaţia de luptă şi sistemele de apărare antiaeriană la cel mai înalt nivel de alertă, ca răspuns la un atac aerian intens lansat de Rusia asupra regiunilor vest-ucrainene, aflate la doar câţiva kilometri de graniţa poloneză. La ora 04:00 GMT, aproape întreg teritoriul Ucrainei se […]
BEM a respins candidatura unui PSD-ist la Primăria Capitalei, acesta pretindea că este ”independent” # Aktual24
Biroul Electoral Municipal a respins marţi candidatura independentă a lui Dan Cristian Popescu la Primăria Capitalei şi a admis-o pe cea a lui Constantin-Titian Filip. Luni s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor la PMB. Au fost depuse în total 21 de dosare, fiind admise 18 candidaturi şi respinse 3. Marţi, Biroul Electoral a analizat […]
Ciolacu, delir la RTV contra lui Bolojan: ”Cum, bă, să nu fie bani de pensii și salarii? Nu se mai poate tu să comanzi şi comanzi numai aberaţii” # Aktual24
Fostul premier PSD Marcel Ciolacu lansează un atac dur la adresa succesorului său, Ilie Bolojan, criticând măsurile economice adoptate de Guvern și modul în care este gestionată comunicarea publică. Fostul prim-ministru afirmă că România este afectată de declarațiile alarmiste ale premierului, declarații care, spune el, creează neîncredere pe piețele financiare. „Un om vrea să arate […]
Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein. Rezoluția va fi trimisă în Senat care va decide dacă va fi supusă unui vot # Aktual24
Camera Reprezentanților din SUA a votat, marți, cu 427 voturi pentru și unul împotrivă, pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiție privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, potrivit Reuters. La două zile după schimbarea bruscă de opinie a lui Trump, măsura a fost adoptată, astfel că Senatul va primi acum spre examinare o […]
Trump îl apără pe prințul moștenitor saudit. El a susținut că jurnalistul saudit Khashoggi care a fost ucis în 2018 a fost „extrem de controversat” # Aktual24
Președintele Donald Trump a respins, marți, o întrebare despre uciderea jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi din 2018, susținând că acesta era „extrem de controversat” și că abordarea subiectului în cadrul întâlnirii sale cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman a avut scopul de a-l pune în dificultate pe vizitatorul său. „Menționați pe cineva extrem de […]
Platfoma de jocuri Roblox îi va împiedica pe cei mici să vorbească pe chat cu adulți pe care nu-i cunosc # Aktual24
Copiii nu vor mai putea discuta pe Roblox cu adulți pe care nu-i cunosc, ca parte a unei extinderi a măsurilor de siguranță ale platformei de jocuri. Utilizatorii vor fi acum obligați să completeze verificări faciale ale vârstei înainte de a putea utiliza funcțiile de chat pe una dintre cele mai populare platforme de jocuri […]
Autoritățile care investighează incidentele de sabotaj feroviar din weekend din Polonia au identificat doi suspecți principali, le-a declarat premierul polonez Donald Tusk parlamentarilor. El spune că suspecții sunt ucraineni, care au trecut în Polonia din Belarus în această toamnă și se crede că lucrau pentru serviciile de informații rusești. Unul dintre suspecți a fost condamnat […]
O nouă lege slovenă tratează întreaga minoritate romă „ca o amenințare la adresa securității” # Aktual24
Luni noapte, parlamentul sloven a votat „legea Šutar”, numită după Aleš Šutar, care a fost ucis într-o altercație cu un bărbat de etnie romă în vârstă de 21 de ani, după ce a plecat în grabă spre un club de noapte în urma unui apel de urgență de la fiul său. Incidentul din fața clubului […]
Elon Musk, nervos. Miliardarul Jeff Bezos intră și el în cursa pentru inteligența artificială (IA). A lansat „Project Prometheus” # Aktual24
Fondatorul Amazon și Blue Origin, Jeff Bezos, intră oficial în cursa pentru inteligența artificială (IA) în calitate de co-CEO al unui nou startup de inteligență artificială numit Project Prometheus. Compania a obținut deja o finanțare de 6,2 miliarde de dolari, parțial de la Bezos, potrivit a trei surse anonime apropiate proiectului. Acest lucru ar face-o […]
În 18 noiembrie, Înalta Curte Anticorupție din Ucraina a dispus arestarea pentru două luni a fostului vicepremier Oleksii Cernișov într-un amplu dosar de corupție și a stabilit o cauțiune de 51,6 milioane hrivne. Cernișov nu a comentat decizia. Pe 11 noiembrie, Biroul Național Anticorupție (NABU) l-a inculpat pe Cernișov pentru îmbogățire ilicită în legătură cu […]
SUA: Agenții federali pentru imigrație își vor extinde acțiunile de aplicare a legii în Raleigh, alt oraș democrat din Carolina de Nord # Aktual24
Autoritățile federale americane de imigrare își vor extinde de marți acțiunile de aplicare a legii din Carolina de Nord în Raleigh, a declarat primarul capitalei statului, în timp ce agenții ICE au continuat să opereze în Charlotte după un weekend în care peste 130 de persoane au fost arestate în acest oraș. Primarul orașului Raleigh, […]
Trump, după ce prințul moștenitor saudit a promis 1.000 de miliarde: MBS „nu a știut nimic” despre uciderea jurnalistului Khasoggi # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că liderul de facto al Arabiei Saudite, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, nu a știut nimic despre asasinarea jurnalistului Washington Post, Jamal Khashoggi, de asemenea saudit, în 2018, asta deși un raport al agenției americane CIA din 2021 spune opusul. Trump a făcut declarația în timpul unei întâlniri cu prințul […]
Zelenski merge în Turcia pentru a lansa o nouă campanie diplomatică. Acolo se va întâlni cu trimisul lui Trump, dar nu și cu reprezentanți ai Rusiei # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o serie de întâlniri internaționale cheie, inclusiv negocieri care vor avea loc în Turcia miercuri, 19 noiembrie, unde se așteaptă să sosească și trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff. Într-o postare pe Telegram, Zelenski a precizat că se află marți în Spania pentru discuții cu prim-ministrul Pedro […]
Un delfin numit Mimmo încântă turiștii și localnicii din Veneția de câteva luni cu săriturile sale acrobatice. Experții sunt acum nerăbdători să-l ducă în ape deschise, mai ales după ce au observat răni care indică faptul că delfinul a fost probabil lovit de elicea unei ambarcațiuni. Mai multe agenții au folosit dispozitive acustice de intensitate […]
Donald Trump i-a spus unei reporterițe: „liniște, purcelușo” după ce aceasta l-a întrebat despre relația sa cu Jeffrey Epstein, la bordul Air Force One. Președintele SUA călătorea vineri spre Mar-a-Lago, Florida, când Catherine Lucey, reporter Bloomberg, l-a întrebat de ce nu dorește să facă publice restul dosarelor legate de Epstein, informează The Telegraph. Lucey a […]
Atac cu mașina și cuțitul în Cisiordania ocupată: Un israelian a murit și trei au fost răniți # Aktual24
Un israelian a fost ucis și alte trei persoane au fost rănite într-un atac cu o mașină și cu cuțit în Cisiordania ocupată, marți, au declarat armata și serviciul de ambulanță israelian, descris de autoritățile israeliene drept un atac terorist. Doi palestinieni din zona Hebron au intrat cu mașina în oameni la o intersecție de […]
”Suveranitatea digitală”. Liderii UE, în fața unei noi provocări: Ce se întâmplă dacă SUA și China apasă un comutator și toate iPhone-urile și dispozitivele Android ar fi moarte? # Aktual24
Cancelarul Merz și președintele francez Macron sunt de acord: dependența Europei în domeniul digital trebuie redusă. Ce va realiza „Summitul privind suveranitatea digitală europeană”, care are loc astăzi? Imaginați-vă că SUA și China ar putea apăsa un comutator. Și peste noapte, toată tehnologia provenită din aceste țări ar fi paralizată: iPhone-urile și dispozitivele Android ar […]
Atacarea de către Rusia a unei nave încărcate cu GPL aflate în apele ucrainene, pe Dunăre, chiar în apropierea unor localități românești, nu este întâmplătoare. Firește că rușii știau că explozia unei asemenea nave atât de aproape de România poate distruge satul Plauru. Nu este decât parte a războiului hibrid al Rusiei, cu scopul de […]
Camera Reprezentanților din SUA va vota pentru publicarea dosarelor „neclasificate” Epstein, după ce Trump renunță să se mai opună. Departamentul de Justiție poate să păstreze secrete materialele care fac obiectul unei anchete # Aktual24
Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, urmează să voteze marți pentru publicarea dosarelor Epstein, avansând astfel într-o chestiune care a stricat relațiile dintre președintele Donald Trump și unii dintre cei mai înfocați susținători ai săi. La două zile după ce Trump a renunțat brusc la opoziția față de măsură, votul este aproape sigur că […]
Dronele Ucrainei au ajuns iar până la Moscova. Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari din Rusia, au fost închise # Aktual24
Apărarea antiaeriană rusă a doborât marţi trei drone ucrainene care se apropiau de Moscova, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, relatează agenţiile Reuters şi EFE, citate de Agerpres. Aeroporturile Şeremetievo şi Vnukovo, cele mai mari aeroporturi care deservesc capitala rusă, au fost temporar închise în urma atacului cu drone, dar operaţiunile lor au fost […]
