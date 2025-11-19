Festival de orgă la Catedrala Romano-Catolică din Oradea: două seri de concerte cu organistul Erich Türk și Patachich Trio
Episcopia Romano-Catolică de Oradea organizează, în zilele de 22 și 23 noiembrie, un festival de orgă în catedrala episcopală, propunând publicului două concerte susținute de apreciatul organist clujean Erich Türk, respectiv de acesta împreună cu ansamblul Patachich Trio. Intrarea este liberă la ambele evenimente.
Ilie Bolojan: Noul proiect privind pensiile magistraților este gata și conține o modificare importantă. Vrea o reacție promptă din partea CSM # Bihoreanul
Proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților din România este elaborat, are susținerea coaliției și urmează să fie trimis către Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare, a spus miercuri, la Pro TV, premierul Ilie Bolojan. El a anunțat că noua variantă cuprinde o modificare importantă: perioada de tranziție etapizată spre vârsta de pensionare de 65 de ani se extinde la 15 ani. Premierul a mai spus că va cere CSM să reacționeze prompt și să nu aștepte 30 de zile până să decidă dacă avizează favorabil sau nu proiectul.
Deşi primul strat de asfalt pe strada Dunărea din Oradea a fost turnat încă de la finalul lunii octombrie, artera va fi deschisă circulaţiei cel mai devreme în 15 decembrie. Constructorii au început să paveze cu porfir partea pietonală a străzii, iar echipele de muncitori vor fi suplimentate de săptămâna viitoare. Ulterior, executantul va mai avea de înlocuit stâlpii de iluminat şi să execute amenajarea peisagistică a zonei.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de joi, 20.11.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a noii rețele de alimentare cu apă din zona străzilor Tudor Vladimirescu și Oneștilor, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 08.00 şi 19.00.
Razie amplă în rândul transportatorilor de persoane și marfă pe șoselele din Bihor: polițiștii rutieri au dat 85 de sancțiuni în doar 24 de ore, printre care unui șofer prins băut la volan și altuia care a ignorat orele obligatorii de odihnă, în cadrul operațiunii europene „Truck & Bus”, campanie ROADPOL ce vizează disciplina și siguranța în transportul greu.
Orădeanca Loredana Corchiș a devenit membră în consiliul de administrație al TVR (VIDEO) # Bihoreanul
Orădeanca Loredana Corchiș, realizatoare de emisiuni la TVR Cluj, a devenit membru titular în Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune și a depus jurământul în Parlament. Jurnalista TV a fost una dintre propunerile făcute de PSD.
A apărut „Povestea slovacilor din Huta”, un album-document despre identitatea uneia dintre cele mai vechi comunități slovace din România (FOTO) # Bihoreanul
Un nou album bilingv, româno-slovac, dedicat istoriei și tradițiilor slovacilor din Șinteu, a apărut la Editura Universității din Oradea și Editura Primus. Volumul, intitulat „Povestea slovacilor din Huta / Príbeh Slovákov z Huty”, își propune să surprindă, în imagini și texte, identitatea, memoria colectivă și reperele culturale ale comunității slovace din Munții Plopișului.
Cunoscuta penumologă Flavia Groșan a decedat în cursul dimineții de miercuri, la Spitalul Județean din Oradea. Aceasta era internată în secția de pneumologie, unde fusese
Trei persoane duse la audieri de anchetatorii din Bihor, în dosare de pornografie infantilă: Ar fi distribuit materiale pornografice cu minori, pe rețele sociale # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, au efectuat miercuri două percheziții domiciliare în județul Bihor, în cadrul a trei dosare penale ce vizează infracțiuni de pornografie infantilă.
Percheziții în Bihor în două dosare de trafic de droguri. Vindeau canabis cu 60 de lei gramul (FOTO) # Bihoreanul
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, coordonați de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, au efectuat miercuri trei percheziții domiciliare în județul Bihor, în două dosare privind traficul de droguri de risc.
Fostul deputat PSD Dumitru Gherman s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut de șeful APIA Bihor, Ioan Sorin Roman, care a scris miercuri dimineața pe Facebook: „Drum lin spre Ceruri bunul meu coleg si prieten Dumitru (Mitru) Gherman! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.
Universitatea din Oradea s-a menținut în topul Shanghai, în ciuda rezultatelor mai slabe raportate de universitățile românești # Bihoreanul
Pentru al doilea an la rând, Universitatea din Oradea se regăsește în clasamentul Shanghai Global Ranking of Academic Subjects 2025, în domeniul Matematică. Prezența instituției academice orădene este în discrepanță cu rezultatul general al universităților românești, tot mai puține în acest top de referință la nivel global.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BIHOR, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea activităților aferente contractului de finanțare nr. 2110/194/1.3.3/13.03.2025 pentru proiectul „Digitalizarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor”, proiect finanțat prin Componenta 7- Transformare digitală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în România.
O experiență culinară remarcabilă în România: „Gillardeau x Corsarul – The Refined Oyster Experience” (FOTO) # Bihoreanul
Pe 14 și 15 noiembrie, Restaurantul Corsarul din Cetatea Oradea a găzduit evenimentul „Gillardeau x Corsarul – The Refined Oyster Experience”, două seri care au depășit granițele gastronomiei și au adus la un loc rafinamentul și autenticitatea.
Marcel Ciolacu, nou atac la Ilie Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”, dar „îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile” # Bihoreanul
Fostul premier Marcel Ciolacu a lansat, marți seara, la România TV, noi critici dure la adresa succesorului său, Ilie Bolojan, și la adresa politicilor acestuia. Candidat la șefia CJ Buzău, Ciolacu a spus despre actualul șef al Guvernului că „vrea să arate că e salvatorul omenirii”, dar „prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”.
Dacă Armata Roșie trece de Ucraina, urmăm noi la rând. Ca de obicei, Oradea vrea să facă excepție și, după ce a demonstrat că se poate face administrație altfel decât în restul țării, acum a luat măsuri specifice pentru pregătirea în caz de război.
FOTO / CSM Oradea, două sferturi bune în fața campioanei Europei. Ferencváros s-a impus categoric în final, 17–5 # Bihoreanul
CSM Oradea a rezistat o jumătate de meci în fața campioanei Europei, Ferencváros Budapesta, într-o confruntare spectaculoasă disputată marți seară, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, dar diferența de valoare s-a văzut clar după pauză, oaspeții impunându-se categoric cu 17–5.
Concerte la lumina lumânărilor, muzică rock sau clasică, stand-up comedy, balet și folclor. În noiembrie, agenda Oradiei va găzdui evenimente felurite, de la show-uri Candlelight cu piese rock la baletul „Spărgătorul de nuci”, de la spectacol de magie la folclor cu Fuego și concerte Il Volo sau The Urs.
Ocolul varză: Curtea Ocolului Silvic Beiuş găzduiește o tarabă de vândut... varză (VIDEO) # Bihoreanul
Dacă vă întrebaţi cum mai sunt pădurile prin zona Beiuşului, răspunsul e simplu: sunt varză. Și asta pe bune, căci în ultimele săptămâni curtea Ocolului Silvic Beiuş s-a transformat, pur şi simplu, într-o piaţă improvizată. Un legumicultor, lovit în aripă de faptul că piaţa din oraș se află în reabilitare, a cerut să închirieze o bucată din incinta Ocolului, iar conducerea acestuia a zis „de ce nu?”.
Super-Contabila: Soția judecătorului Antik încasează aproape 300.000 lei pe an de la patru instituții publice din Bihor # Bihoreanul
Soția judecătorului Antik Levente, de la Curtea de Apel Oradea, încasează aproape 300.000 de lei pe an de la patru instituții publice din Bihor. Contabilă-șefă la Școala Szacsvay Imre și la Palatul Copiilor din Oradea, Cristina Antik prestează servicii de profil, pe firmă, și pentru primăriile Tărcaia și Girișu de Criș, ai căror șefi nu fac concursuri ca să angajeze funcționari publici, fiindcă sunt... scumpi.
#FărăViolență: în Bihor se lansează Butonul roșu și site-ul faraviolenta.ro și va fi un maraton de acțiuni susținute de 23 de școli din Oradea și Bihor # Bihoreanul
Maratonul de acțiuni #FărăViolență dedicate Zilei Mondiale de Prevenire a Abuzului și Violenței împotriva Copiilor va avea loc miercuri, 19 noiembrie, fiind implicați elevi de la 23 de unități de învățământ. Programul central este găzduit de Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Oradea, unde se va lansa „Butonul roșu” și platforma digitală faraviolenta.ro.
Alte reguli pentru parcarea Spitalului de Recuperare din Băile Felix: Directoarea unității medicale: „Toată lumea are acces” # Bihoreanul
După ce BIHOREANUL a prezentat situația parcării de la Spitalul Clinic de Recuperare din Băile Felix, în care avea voie să parcheze doar personalul, pacienții și aparținătorii fiind nevoiți să își lase mașinile pe marginea DN76, plăcuța de pe bariera instituției, pe care scria „Accesul interzis – Parcare pentru angajații spitalului”, a fost îndepărtată.
A crescut numărul infecțiilor respiratorii și al pneumoniilor, în Bihor. DSP recomandă vaccinarea antigripală și măsuri de prevenție # Bihoreanul
Direcția de Sănătate Publică a transmis că numărul îmbolnăvirilor prin infecții acute respiratorii a crescut în Bihor săptămâna trecută față de cea anterioară, dar se menține în limitele așteptate pentru sezon. Pe de altă parte, în județ nu a fost confirmat niciun caz de gripă în sezonul 2025/2026, pe baza testelor PCR efectuate până acum.
Baschet: CSM Oradea, în fața unui duel decisiv pentru calificarea în TOP 16 FIBA Europe Cup # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea se află în fața celui mai important meci al toamnei europene. Duelul cu turcii de la Aliaga Petkimspor, programat miercuri seară la Oradea Arena, va decide câștigătoarea Grupei C din FIBA Europe Cup și poate aduce calificarea directă în TOP 16. Miza, presiunea și atmosfera promit un spectacol pe măsură.
Şoferii care folosesc parcările din curtea Primăriei Oradea şi strada Independenţei îşi pot plăti taxa direct la bariera de la ieşire (FOTO) # Bihoreanul
Sistemul de taxare din parcările supraetajate din Oradea se modernizează după modelul parkingurilor din străinătate. Începând de săptămâna aceasta, şoferii care folosesc parcările din curtea Primăriei Oradea şi din strada Independenţei nu mai sunt obligaţi să caute automatele de taxare, fiindcă îşi pot plăti taxa pentru staţionare direct la bariera de la ieşire. Facilitatea se referă strict la plata cu cardul sau cu telefonul mobil.
Sistemul sanitar, nepregătit pentru schimbările climatice. Ce situație s-a întâlnit în Oradea # Bihoreanul
Schimbările climatice au devenit o realitate medicală, dar România nu are, încă, o strategie reală pentru a proteja populația. Context.ro publică o serie de articole pe această temă, exemplificând inclusiv cu o situație din Oradea.
Trei medalii pentru boxul bihorean la Campionatul Național U19 de la Brăila, doi sportivi urcând pe treapta a doua a podiumului. Performanțele lor confirmă valoarea tot mai mare a pugiliștilor din Oradea și Salonta în boxul tineretului românesc.
Concertul „De la clar la infinit” îi va aduce joi pe scena Filarmonicii Oradea, alături de orchestră, pe dirijorul Fedor Rudin și pe soprana Gabriela Iștoc. În programul serii se regăsesc simfonii de W.A. Mozart și G. Mahler.
CEO-ul Nokian Tyres: 80% din vânzările noastre pe piața europeană vor fi acoperite de fabrica de la Oradea. Până în 2028 va deveni cea mai mare din portofoliul nostru # Bihoreanul
Paolo Pompei, CEO și președinte al companiei Nokian Tyres, a vizitat fabrica de la Oradea, prima unitate de producție de anvelope din lume cu zero emisii CO2, în cadrul unui eveniment la care au fost invitate și oficialități ca primarul Florin Birta și prefectul Marcel Dragoș. Cu ocazia vizitei de la Oradea, CEO-ul Nokian Tyres a anunțat că unitatea de aici va deveni cea mai mare din portofoliul companiei finlandeze.
A rezistat o lună și jumătate. Ludovic Orban nu mai e consilier al președintelui Nicușor Dan # Bihoreanul
Fostul președinte al PNL Ludovic Orban părăsește funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan după numai o lună și jumătate. Presa scrie că președintele ar fi nemulțumit de declarațiile făcute de Orban în ultima perioadă, însă Administrația Prezidențială susține că decizia s-a luat „de comun acord”.
„Pană” pentru digitalizare. Primăria Oradea sistează pentru trei luni preluarea cererilor de parcări de domiciliu # Bihoreanul
Modul de gestionare a celor 27.000 de locuri de parcare de domiciliu din Oradea a intrat în proces de digitalizare. Primăria Oradea va sista timp de trei luni preluarea cererilor pentru parcări de domiciliu. Măsura va fi impusă în intervalul 21 noiembrie 2025 - 2 martie 2026 pentru corelarea bazelor de date din gestiunea municipalității cu cele deținute de asociațiile de proprietari și realitatea din teritoriu.
Compania de Apă Oradea continuă campania „Nepăsarea costă!” - se lipesc autocolante informative la intrările în scările de bloc # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea (CAO) continuă acţiunile din cadrul campaniei de informare "Nepăsarea costă!". Campania este menită să atragă atenţia asupra pericolului aruncării deşeurilor în toaletă. Echipele Companiei de Apă Oradea au demarat acţiunea de lipire de autocolante la intrările în scările de bloc din municipiul Oradea, prin care locatarii sunt informaţi cu privire la efectele negative pe care deşeurile eliminate necorespunzător le au asupra sistemului de canalizare.
Proiecția filmului „Cravata galbenă”, anunțată de Muzeul Țării Crișurilor pentru joi, 20 noiembrie, va avea loc nu în sala de conferințe a instituției muzicale, ci la Cinema Palace din Lotus Center în aceeași zi, dar de la ora 19.10. Biletele gratuite vor fi distribuite la muzeu exclusiv participanților la dubla lansare de carte, organizată în cadrul aceluiași eveniment cultural.
Cine sunt candidații care țintesc fotoliul de primar în comuna Remetea, devenit liber după ce fostul edil a ajuns la închisoare # Bihoreanul
În noaptea de luni spre marți s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar al comunei Remetea, singura din Bihor în care se organizează alegeri parțiale pe 7 decembrie, ziua în care se va alege și noul primar al Bucureștiului. În Remetea - comună care a rămas fără edil după ce PSD-istul Adrian Ștefănică a ajuns la închisoare - au fost depuse și admise două candidaturi.
A murit Ilie Ilașcu. Maia Sandu, despre fostul deținut politic: „A luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism” # Bihoreanul
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova, a murit luni, la vârsta de 73 de ani. Acesta locuia la București, unde va fi și înmormântat.
Șofer din Oradea, prins băut la volan după un accident fără victime pe Centură. S-a ales cu dosar penal # Bihoreanul
Un șofer în vârstă de 38 de ani din Oradea este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, după ce luni seară a provocat un accident rutier fără victime pe strada Ogorului din municipiu, iar poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au descoperit că s-a urcat băut la volan.
Un ucrainean stabilit în Oradea a fost arestat pentru tentativă de omor: şi-a atacat vecinul cu cuţitul! # Bihoreanul
Un cetăţean ucrainean de 36 de ani, stabilit în Oradea, a fost arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat vecinul în plină stradă, în urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool. Victima a ajuns la spital cu artera şi vena femurală secţionate şi a fost operată de urgenţă.
Nu cred să fie vreun cetățean al României - poate fac excepție bătrânii din creierii munților ori din cătunele Deltei, lipsiți de internet - care să nu fi aflat cum magistrații, lipiți de privilegiile pensionării precoce și încasării, apoi, a unor pensii greu imaginabile, s-au aburcat pe Himalaya nesimțirii. De pe pisc, unici cum sunt, se oțărăsc la vulgul dator să le achite fără discuții și cât mai vârtos „ochiul dracului”, fără de care nu se simt independenți.
„Crăciun cu Ramon”, în premieră națională la Oradea. Pavel Bartoș și actorii din film vin să se întâlnească cu publicul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Filmul „Crăciun cu Ramon”, cu Pavel Bartoș în rolul principal și filmat în mare parte în Oradea, va avea premiera națională la Cinema Palace, în prezența actorilor și a echipei de producție. Proiecțiile speciale vor avea loc în acest weekend, iar interesul publicului este ridicat, motiv pentru care cinematograful a suplimentat numărul sălilor atât la Lotus Center, cât și la Oradea Shopping City.
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor le reamintește bihorenilor vulnerabili că 20 noiembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, astfel încât sprijinul să fie acordat încă din luna noiembrie, prima lună a sezonului rece.
A nins în Bihor: Echipajele de deszăpezire au intervenit pe drumurile spre Padiș și Stâna de Vale # Bihoreanul
Zona montană a Bihorului a albit, marți dimineață. În zonele Padiș și Stâna de Vale a nins, motiv pentru care și utilajele de deszăpezire au ieșit să curețe drumurile județene.
Poliţist pe dreapta: Șef de post din Bihor lăsat fără permis după ce a depăşit pe linie continuă # Bihoreanul
Ghinion pentru şeful de post din Tărcaia, Costel Iştoc, cunoscut cerber al şoselelor din zonă, unde îi amendează pe șoferi pentru te miri ce nereguli mărunte. Ei, bine, Bihorel a aflat că vigilentul agent nu-i nici el cel mai corect conducător auto, fiind lăsat fără permis şi amendat după ce a fost prins pe DN 76 depăşind pe linie continuă.
Bolojan a anunțat că impozitele pe locuințe și pe mașini vor crește semnificativ din 2026, dar nu le lasă banii primarilor # Bihoreanul
Impozitele locale vor crește substanțial de anul viitor, atât pentru locuințe, cât și pentru autoturisme, Parlamentul fiind așteptat să adopte marți pachetul fiscal ce conține noile taxe locale. Anunțul a fost făcut luni de premierul Ilie Bolojan, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, unde politicianul le-a dat și o veste proastă primarilor: banii colectați din creșterea de taxe vor merge la bugetul de stat.
Poloiștii de la CSM Oradea primesc marți vizita campioanei Europei, FTC Telekom Budapesta, într-un duel de foc în etapa a 4-a din Champions League. Formația maghiară vine la Oradea în formă perfectă, cu un lot plin de vedete, în timp ce roș-albaștrii mizează pe avantajul propriului bazin și pe sprijinul publicului. Meciul se anunță unul dintre punctele de atracție ale sezonului.
Termoficare Oradea anunță prelungirea întreruperii furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice # Bihoreanul
Din cauza complexității lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile, remedierea avariei de pe rețeaua termică de transport situată la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului se prelungește până marți, 18 noiembrie 2025, orele 23:30.
Iubire de-o viață: Unul dintre cele mai longevive cupluri din România trăiește în Bihor și a sărbătorit 70 de ani de căsnicie (FOTO) # Bihoreanul
BIHOREANUL vă dezvăluie o poveste de dragoste rară: doi soți bihoreni au sărbătorit nunta de platină, devenind unul dintre cele mai longevive cupluri din țară. Rozalia și Iosif Doiciar sunt un cuplu model nu doar pentru că încă se iubesc, după 70 de ani de căsnicie, ci și pentru că au dat dovadă de curaj, în tinerețe fugind de acasă doar ca să rămână împreună, iar apoi și-au demonstrat devotamentul și față de comunitatea în care au locuit, transformându-și casa în școală pentru copiii satului.
Un alt fel de ritm pentru scena din Oradea: „Oglinda spartă”, spectacolul pus în scenă de o echipă internațională, a avut premiera la Teatrul Regina Maria (FOTO) # Bihoreanul
Sala Mare a Teatrului Regina Maria din Oradea a fost plină duminică seară, la premiera spectacolului „Oglinda spartă”, o adaptare contemporană după Arthur Miller, realizată de o apreciată echipă artistică, cu experiență în teatre de top ale Europei. Montarea, recomandată publicului peste 18 ani, a fost întâmpinată cu atenție și curiozitate din partea publicului orădean.
Solstițiul de iarnă 2025: Când va fi cea mai lungă noapte a anului și ce înseamnă fenomenul # Bihoreanul
Solstițiul de iarnă, momentul care marchează începutul iernii din punct de vedere astronomic și cea mai scurtă zi a anului, va avea loc în 2025 pe 21 decembrie, la ora 17:03, ora României. De la această dată, durata zilelor va începe să crească treptat până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026.
Bianca Benea a câștigat Cupa României! Spadasinele de la CSM Oradea, evoluții excelente la București (FOTO) # Bihoreanul
Spadasinele de la CSM Oradea au avut o evoluții foarte bune la întrecerile Cupei României la spadă seniori, competiţie care a avut loc la Bucureşti în perioada 13-16 noiembrie. Bianca Benea şi-a confirmat încă o dată valoarea, reuşind să câştige proba individuală feminină, în timp ce Alexandra Drăgan s-a clasat pe locul 7. Şi pe echipe, CSM Oradea a fost foarte aproape de podium, încheind pe locul 4.
