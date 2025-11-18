Ultimele zile pentru a cere ajutorul de încălzire din noiembrie

08:00

BIHOREANUL vă dezvăluie o poveste de dragoste rară: doi soți bihoreni au sărbătorit nunta de platină, devenind unul dintre cele mai longevive cupluri din țară. Rozalia și Iosif Doiciar sunt un cuplu model nu doar pentru că încă se iubesc, după 70 de ani de căsnicie, ci și pentru că au dat dovadă de curaj, în tinerețe fugind de acasă doar ca să rămână împreună, iar apoi și-au demonstrat devotamentul și față de comunitatea în care au locuit, transformându-și casa în școală pentru copiii satului.