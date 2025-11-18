Baschet: CSM Oradea, în fața unui duel decisiv pentru calificarea în TOP 16 FIBA Europe Cup

12:00

Nu cred să fie vreun cetățean al României - poate fac excepție bătrânii din creierii munților ori din cătunele Deltei, lipsiți de internet - care să nu fi aflat cum magistrații, lipiți de privilegiile pensionării precoce și încasării, apoi, a unor pensii greu imaginabile, s-au aburcat pe Himalaya nesimțirii. De pe pisc, unici cum sunt, se oțărăsc la vulgul dator să le achite fără discuții și cât mai vârtos „ochiul dracului”, fără de care nu se simt independenți.