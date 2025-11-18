Baschet: CSM Oradea, în fața unui duel decisiv pentru calificarea în TOP 16 FIBA Europe Cup
Bihoreanul, 18 noiembrie 2025 19:20
CSM CSU Raiffeisen Oradea se află în fața celui mai important meci al toamnei europene. Duelul cu turcii de la Aliaga Petkimspor, programat miercuri seară la Oradea Arena, va decide câștigătoarea Grupei C din FIBA Europe Cup și poate aduce calificarea directă în TOP 16. Miza, presiunea și atmosfera promit un spectacol pe măsură.
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 5 minute
19:50
A crescut numărul infecțiilor respiratorii și al pneumoniilor, în Bihor. DSP recomandă vaccinarea antigripală și măsuri de prevenție # Bihoreanul
Direcția de Sănătate Publică a transmis că numărul îmbolnăvirilor prin infecții acute respiratorii a crescut în Bihor săptămâna trecută față de cea anterioară, dar se menține în limitele așteptate pentru sezon. Pe de altă parte, în județ nu a fost confirmat niciun caz de gripă în sezonul 2025/2026, pe baza testelor PCR efectuate până acum.
Acum o oră
19:20
Baschet: CSM Oradea, în fața unui duel decisiv pentru calificarea în TOP 16 FIBA Europe Cup # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea se află în fața celui mai important meci al toamnei europene. Duelul cu turcii de la Aliaga Petkimspor, programat miercuri seară la Oradea Arena, va decide câștigătoarea Grupei C din FIBA Europe Cup și poate aduce calificarea directă în TOP 16. Miza, presiunea și atmosfera promit un spectacol pe măsură.
19:00
Şoferii care folosesc parcările din curtea Primăriei Oradea şi strada Independenţei îşi pot plăti taxa direct la bariera de la ieşire (FOTO) # Bihoreanul
Sistemul de taxare din parcările supraetajate din Oradea se modernizează după modelul parkingurilor din străinătate. Începând de săptămâna aceasta, şoferii care folosesc parcările din curtea Primăriei Oradea şi din strada Independenţei nu mai sunt obligaţi să caute automatele de taxare, fiindcă îşi pot plăti taxa pentru staţionare direct la bariera de la ieşire. Facilitatea se referă strict la plata cu cardul sau cu telefonul mobil.
Acum 2 ore
18:30
Sistemul sanitar, nepregătit pentru schimbările climatice. Ce situație s-a întâlnit în Oradea # Bihoreanul
Schimbările climatice au devenit o realitate medicală, dar România nu are, încă, o strategie reală pentru a proteja populația. Context.ro publică o serie de articole pe această temă, exemplificând inclusiv cu o situație din Oradea.
18:10
Trei medalii pentru boxul bihorean la Campionatul Național U19 de la Brăila, doi sportivi urcând pe treapta a doua a podiumului. Performanțele lor confirmă valoarea tot mai mare a pugiliștilor din Oradea și Salonta în boxul tineretului românesc.
18:00
Concertul „De la clar la infinit” îi va aduce joi pe scena Filarmonicii Oradea, alături de orchestră, pe dirijorul Fedor Rudin și pe soprana Gabriela Iștoc. În programul serii se regăsesc simfonii de W.A. Mozart și G. Mahler.
Acum 4 ore
17:30
CEO-ul Nokian Tyres: 80% din vânzările noastre pe piața europeană vor fi acoperite de fabrica de la Oradea. Până în 2028 va deveni cea mai mare din portofoliul nostru # Bihoreanul
Paolo Pompei, CEO și președinte al companiei Nokian Tyres, a vizitat fabrica de la Oradea, prima unitate de producție de anvelope din lume cu zero emisii CO2, în cadrul unui eveniment la care au fost invitate și oficialități ca primarul Florin Birta și prefectul Marcel Dragoș. Cu ocazia vizitei de la Oradea, CEO-ul Nokian Tyres a anunțat că unitatea de aici va deveni cea mai mare din portofoliul companiei finlandeze.
17:10
A rezistat o lună și jumătate. Ludovic Orban nu mai e consilier al președintelui Nicușor Dan # Bihoreanul
Fostul președinte al PNL Ludovic Orban părăsește funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan după numai o lună și jumătate. Presa scrie că președintele ar fi nemulțumit de declarațiile făcute de Orban în ultima perioadă, însă Administrația Prezidențială susține că decizia s-a luat „de comun acord”.
17:00
„Pană” pentru digitalizare. Primăria Oradea sistează pentru trei luni preluarea cererilor de parcări de domiciliu # Bihoreanul
Modul de gestionare a celor 27.000 de locuri de parcare de domiciliu din Oradea a intrat în proces de digitalizare. Primăria Oradea va sista timp de trei luni preluarea cererilor pentru parcări de domiciliu. Măsura va fi impusă în intervalul 21 noiembrie 2025 - 2 martie 2026 pentru corelarea bazelor de date din gestiunea municipalității cu cele deținute de asociațiile de proprietari și realitatea din teritoriu.
Acum 6 ore
14:30
Compania de Apă Oradea continuă campania „Nepăsarea costă!” - se lipesc autocolante informative la intrările în scările de bloc # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea (CAO) continuă acţiunile din cadrul campaniei de informare "Nepăsarea costă!". Campania este menită să atragă atenţia asupra pericolului aruncării deşeurilor în toaletă. Echipele Companiei de Apă Oradea au demarat acţiunea de lipire de autocolante la intrările în scările de bloc din municipiul Oradea, prin care locatarii sunt informaţi cu privire la efectele negative pe care deşeurile eliminate necorespunzător le au asupra sistemului de canalizare.
Acum 8 ore
13:40
Proiecția filmului „Cravata galbenă”, anunțată de Muzeul Țării Crișurilor pentru joi, 20 noiembrie, va avea loc nu în sala de conferințe a instituției muzicale, ci la Cinema Palace din Lotus Center în aceeași zi, dar de la ora 19.10. Biletele gratuite vor fi distribuite la muzeu exclusiv participanților la dubla lansare de carte, organizată în cadrul aceluiași eveniment cultural.
13:00
Cine sunt candidații care țintesc fotoliul de primar în comuna Remetea, devenit liber după ce fostul edil a ajuns la închisoare # Bihoreanul
În noaptea de luni spre marți s-a încheiat perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar al comunei Remetea, singura din Bihor în care se organizează alegeri parțiale pe 7 decembrie, ziua în care se va alege și noul primar al Bucureștiului. În Remetea - comună care a rămas fără edil după ce PSD-istul Adrian Ștefănică a ajuns la închisoare - au fost depuse și admise două candidaturi.
12:50
A murit Ilie Ilașcu. Maia Sandu, despre fostul deținut politic: „A luptat cu toată ființa sa pentru libertate, pentru românism” # Bihoreanul
Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol și una dintre figurile centrale ale mișcării de eliberare națională din Republica Moldova, a murit luni, la vârsta de 73 de ani. Acesta locuia la București, unde va fi și înmormântat.
12:40
Șofer din Oradea, prins băut la volan după un accident fără victime pe Centură. S-a ales cu dosar penal # Bihoreanul
Un șofer în vârstă de 38 de ani din Oradea este cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului, după ce luni seară a provocat un accident rutier fără victime pe strada Ogorului din municipiu, iar poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au descoperit că s-a urcat băut la volan.
12:10
Un ucrainean stabilit în Oradea a fost arestat pentru tentativă de omor: şi-a atacat vecinul cu cuţitul! # Bihoreanul
Un cetăţean ucrainean de 36 de ani, stabilit în Oradea, a fost arestat preventiv după ce şi-a înjunghiat vecinul în plină stradă, în urma unui conflict iscat pe fondul consumului de alcool. Victima a ajuns la spital cu artera şi vena femurală secţionate şi a fost operată de urgenţă.
12:00
Nu cred să fie vreun cetățean al României - poate fac excepție bătrânii din creierii munților ori din cătunele Deltei, lipsiți de internet - care să nu fi aflat cum magistrații, lipiți de privilegiile pensionării precoce și încasării, apoi, a unor pensii greu imaginabile, s-au aburcat pe Himalaya nesimțirii. De pe pisc, unici cum sunt, se oțărăsc la vulgul dator să le achite fără discuții și cât mai vârtos „ochiul dracului”, fără de care nu se simt independenți.
Acum 12 ore
11:30
„Crăciun cu Ramon”, în premieră națională la Oradea. Pavel Bartoș și actorii din film vin să se întâlnească cu publicul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Filmul „Crăciun cu Ramon”, cu Pavel Bartoș în rolul principal și filmat în mare parte în Oradea, va avea premiera națională la Cinema Palace, în prezența actorilor și a echipei de producție. Proiecțiile speciale vor avea loc în acest weekend, iar interesul publicului este ridicat, motiv pentru care cinematograful a suplimentat numărul sălilor atât la Lotus Center, cât și la Oradea Shopping City.
11:00
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor le reamintește bihorenilor vulnerabili că 20 noiembrie 2025 este termenul-limită pentru depunerea cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței, astfel încât sprijinul să fie acordat încă din luna noiembrie, prima lună a sezonului rece.
10:40
A nins în Bihor: Echipajele de deszăpezire au intervenit pe drumurile spre Padiș și Stâna de Vale # Bihoreanul
Zona montană a Bihorului a albit, marți dimineață. În zonele Padiș și Stâna de Vale a nins, motiv pentru care și utilajele de deszăpezire au ieșit să curețe drumurile județene.
10:00
Poliţist pe dreapta: Șef de post din Bihor lăsat fără permis după ce a depăşit pe linie continuă # Bihoreanul
Ghinion pentru şeful de post din Tărcaia, Costel Iştoc, cunoscut cerber al şoselelor din zonă, unde îi amendează pe șoferi pentru te miri ce nereguli mărunte. Ei, bine, Bihorel a aflat că vigilentul agent nu-i nici el cel mai corect conducător auto, fiind lăsat fără permis şi amendat după ce a fost prins pe DN 76 depăşind pe linie continuă.
09:10
Bolojan a anunțat că impozitele pe locuințe și pe mașini vor crește semnificativ din 2026, dar nu le lasă banii primarilor # Bihoreanul
Impozitele locale vor crește substanțial de anul viitor, atât pentru locuințe, cât și pentru autoturisme, Parlamentul fiind așteptat să adopte marți pachetul fiscal ce conține noile taxe locale. Anunțul a fost făcut luni de premierul Ilie Bolojan, în cadrul Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România, unde politicianul le-a dat și o veste proastă primarilor: banii colectați din creșterea de taxe vor merge la bugetul de stat.
09:00
Poloiștii de la CSM Oradea primesc marți vizita campioanei Europei, FTC Telekom Budapesta, într-un duel de foc în etapa a 4-a din Champions League. Formația maghiară vine la Oradea în formă perfectă, cu un lot plin de vedete, în timp ce roș-albaștrii mizează pe avantajul propriului bazin și pe sprijinul publicului. Meciul se anunță unul dintre punctele de atracție ale sezonului.
08:50
Termoficare Oradea anunță prelungirea întreruperii furnizării energiei termice pentru 3 puncte termice # Bihoreanul
Din cauza complexității lucrărilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile, remedierea avariei de pe rețeaua termică de transport situată la intersecția străzilor Aleea Salca și Nojoridului se prelungește până marți, 18 noiembrie 2025, orele 23:30.
08:00
Iubire de-o viață: Unul dintre cele mai longevive cupluri din România trăiește în Bihor și a sărbătorit 70 de ani de căsnicie (FOTO) # Bihoreanul
BIHOREANUL vă dezvăluie o poveste de dragoste rară: doi soți bihoreni au sărbătorit nunta de platină, devenind unul dintre cele mai longevive cupluri din țară. Rozalia și Iosif Doiciar sunt un cuplu model nu doar pentru că încă se iubesc, după 70 de ani de căsnicie, ci și pentru că au dat dovadă de curaj, în tinerețe fugind de acasă doar ca să rămână împreună, iar apoi și-au demonstrat devotamentul și față de comunitatea în care au locuit, transformându-și casa în școală pentru copiii satului.
Ieri
19:50
Un alt fel de ritm pentru scena din Oradea: „Oglinda spartă”, spectacolul pus în scenă de o echipă internațională, a avut premiera la Teatrul Regina Maria (FOTO) # Bihoreanul
Sala Mare a Teatrului Regina Maria din Oradea a fost plină duminică seară, la premiera spectacolului „Oglinda spartă”, o adaptare contemporană după Arthur Miller, realizată de o apreciată echipă artistică, cu experiență în teatre de top ale Europei. Montarea, recomandată publicului peste 18 ani, a fost întâmpinată cu atenție și curiozitate din partea publicului orădean.
19:10
Solstițiul de iarnă 2025: Când va fi cea mai lungă noapte a anului și ce înseamnă fenomenul # Bihoreanul
Solstițiul de iarnă, momentul care marchează începutul iernii din punct de vedere astronomic și cea mai scurtă zi a anului, va avea loc în 2025 pe 21 decembrie, la ora 17:03, ora României. De la această dată, durata zilelor va începe să crească treptat până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026.
18:30
Bianca Benea a câștigat Cupa României! Spadasinele de la CSM Oradea, evoluții excelente la București (FOTO) # Bihoreanul
Spadasinele de la CSM Oradea au avut o evoluții foarte bune la întrecerile Cupei României la spadă seniori, competiţie care a avut loc la Bucureşti în perioada 13-16 noiembrie. Bianca Benea şi-a confirmat încă o dată valoarea, reuşind să câştige proba individuală feminină, în timp ce Alexandra Drăgan s-a clasat pe locul 7. Şi pe echipe, CSM Oradea a fost foarte aproape de podium, încheind pe locul 4.
18:00
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, STUDIUM GREEN # Bihoreanul
STUDIUM GREEN SRL, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali, nr. 39 - 43, județul Cluj, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținerea avizelor, acordurilor și întocmire DTAD - Demolare construcții industriale, edilitare și anexă, aferent C.F. nr. 50918”, propus a fi amplasat în orașul Valea lui Mihai, str. Fabricii, nr. 1, nr. cad. 65, județul Bihor.
18:00
Întâlnire Bolojan – Nokian la Palatul Victoria: Fabrica de la Oradea are 500 de angajați, urmează acordarea primei tranșe din ajutorul de stat către compania finlandeză (FOTO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu o delegație a companiei Nokian Tyres condusă de Paolo Pompei, președinte și CEO, discuțiile vizând stadiul investiției de la Oradea, acordarea primei tranșe din ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană precum și - potrivit unei informări trimise de Guvern - „potențialul pentru extinderi viitoare ale capacității de producție în România”.
17:30
Caz înfiorător în Galați: Un bebeluș de 3 luni și o fetiță de 1 ani și 7 luni, violați de tatăl vitreg. Mama a filmat și i-a postat pe TikTok! # Bihoreanul
Situație cumplită, descoperită în Galați. O mamă de 22 de ani și concubinul ei, de 48 de ani, au fost arestați preventiv, după ce s-a descoperit că bărbatul a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de 1 an și 7 luni, iar mama a filmat și a distribuit imaginile cu aceștia pe TikTok.
17:00
Tinerii tenismeni orădeni ai clubului CSM au obţinut trei locuri fruntaşe la ediţia din acest an a Cupei Municipiului Oradea, care s-a desfăşurat la Baza sportivă Ioșia şi care a reunit 32 de sportivi la categoriile de vârstă 14 și 18 ani. Cel mai bun rezultat l-a obţinut Dragoș Cosma, situat pe locul 2 la 14 ani masculin.
16:40
Pregătiri de sărbători. 10 clădiri din centrul Oradiei se împodobesc cu panglici şi ornamente de Crăciun (FOTO) # Bihoreanul
Palatul episcopal Greco - Catolic din Piaţa Unirii din Oradea a fost împodobit cu ghirlande, brazi de Crăciun şi siluete de îngeri în pregătirea sărbătorilor de iarnă. În total 10 clădiri din centrul orașului vor fi împodobite cu decoraţiuni. Pentru ornarea celor patru clădiri pe care le administrează municipalitatea orădeană va plăti 127.000 lei.
16:30
Pericol de explozie! Două sate din România, evacuate după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de o dronă rusească # Bihoreanul
Autorităţile locale tulcene au decis luni evacuarea a două localităţi din județul Tulcea, Plauru și Ceatalchioi, după ce cu o seară înainte, o navă aflată pe malul ucrainean al Dunării a fost lovită de o dronă rusească. Nava transporta 4.000 de tone de gaz petrolier lichefiat, fiind cuprinsă de flăcări în urma atacului.
16:00
Cercetașii orădeni au sărbătorit sâmbătă, 15 noiembrie, 30 de ani de activitate neîntreruptă. Evenimentul desfășurat la Cetatea Oradea a reunit membri actuali ai organizației, lideri, învățăcei, dar și prieteni ai cercetășiei, care au luat parte la activități, premiere, momente de recunoaște și o prezentare multimedia.
15:40
Ramon aduce Crăciunul înapoi la Oradea. Iar Oradea strălucește pe marele ecran. Hai să-ți vezi orașul la cinema! (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
La aproape zece luni după încheierea filmărilor, personajele îndrăgite din „Crăciun cu Ramon”, filmul de Crăciun pe care l-ai așteptat dintotdeauna, se întorc în Oradea. În 21, 22 și 23 noiembrie, orădenii sunt invitați să descopere filmul acolo unde a prins viață, într-o serie de proiecții speciale care deschid drumul producției către marile ecrane din toată țara. Biletele au fost scoase în vânzare și se epuizează rapid. Grăbește-te să prinzi loc la cel mai frumos film de Crăciun al anului, filmat chiar la tine în oraș.
15:30
Simulări județene pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, organizate în ianuarie în toate școlile din Bihor # Bihoreanul
În ianuarie, elevii din Bihor vor participa la simulări județene ale probelor scrise din cadrul Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Scopul acestor testări este familiarizarea candidaților cu formatul subiectelor, timpul de lucru și rigorile examenelor naționale, astfel încât aceștia să poată evalua nivelul de pregătire înaintea sesiunilor oficiale.
15:00
Oradea în lucru. Strada Vágó Iosif se închide traficului auto, timp de trei săptămâni, pentru lucrări la podul feroviar din vecinătate # Bihoreanul
Primăria Oradea a anunţat luni noi restricţii de circulaţie în zona centrală a oraşului. Strada Vágó Iosif, delimitată de arterele George Enescu şi Louis Pasteur, se va închide traficului auto pentru trei săptămâni. Circulaţia va fi închisă începând de marţi până pe 5 decembrie pentru lucrări la fundaţia podului feroviar de peste strada Louis Pasteur.
14:20
Estimarea valorilor termice și precipitațiilor pentru următoarele două săptămâni, făcută publică luni de Administrația Națională de Meteorologie, nu le dă vești bune iubitorilor de căldură și soare. Temperaturile vor atinge limita pentru îngheț.
14:00
Weekend cu poliția pe teren în Bihor: peste 80 de șoferi scoși din trafic și 60 de mașini trase pe dreapta în doar trei zile # Bihoreanul
Peste 80 de șoferi lăsați fără permis, 63 de mașini scoase din circulație și peste 3.000 de persoane controlate - acesta este bilanțul unei ample operațiuni rutiere desfășurate în Bihor, unde polițiștii au aplicat 557 de sancțiuni, au dat amenzi de peste 349.000 de lei și au descoperit 59 de infracțiuni, inclusiv 17 la regimul circulației.
13:50
Invitație la Festivalul Caravana cu Jocuri – Joacă, lectură, ateliere de creație și Concurs de Kendama la Oradea, pe 22–23 noiembrie # Bihoreanul
În perioada 22–23 noiembrie, HappyColor România, Oradea Heritage și Asociația Cătunul Verde vă invită la Caravana cu Jocuri – Festival de joacă, carte și arte, ediția de iarnă, Oradea 2025, un festival destinat jocurilor, lecturii, socializării, prieteniei și distracției.
13:20
Șoferiță din Lugașu de Jos, reținută după ce a fost prinsă beată la volan: avea o concentrație alcoolică de 1,09 mg/l în aerul expirat # Bihoreanul
O femeie de 37 de ani din Lugașu de Jos a fost reținută de polițiștii bihoreni, duminică, după ce a fost depistată conducând sub influența alcoolului, pe DN1. Șoferița avea o concentrație de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:10
Când a început cu adevărat războiul împotriva Ucrainei? Dezbatere cu studenții orădeni despre combaterea dezinformării în era post-adevărului # Bihoreanul
Facultatea de Jurnalism din Oradea i-a avut ca invitați, vineri, 14 noiembrie, pe Cătălin Gomboș și Marian Voicu, pentru a dezbate, alături de studenți, importanța gândirii critice în contextul social-politic actual. Conferința „De ce democrație acum? Ce înseamnă să fii cetățean în era post-adevărului și a dezinformării?” a reunit studenți de la specializările Jurnalism, Științe politice, Istorie, Relații internaționale și Studii de securitate, alături de profesorii lor.
12:50
Trei bărbați, arestați la Oradea pentru trafic de droguri de risc și mare risc. Ce au găsit anchetatorii la percheziții # Bihoreanul
Trei traficanţi de droguri au fost arestaţi preventiv pentru câte 30 de zile, la sfârşitul săptămânii trecute, în urma unor acţiuni ale polițiștilor antidrog din Oradea, care l-au prins pe unul dintre dealeri cu „cristale” în maşină, iar pe ceilalţi doi i-au „săltat” chiar când încercau să vândă canabis, în judeţul Timiş.
12:10
Lansările-dialog „Familia”: Cristian Preda, „Ideologii și ideologi în România contemporană” # Bihoreanul
Revista de cultură „Familia” și Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor, în parteneriat cu Asociația Forumul Bihorean și Librăriile Humanitas, vă invită miercuri, 19 noiembrie, ora 18, la lansarea cărții lui Cristian Preda, apărută în urmă cu doar câteva săptămâni la Editura Humanitas, „Ideologii și ideologi în România contemporană”. Întâlnirea cu cititorii va avea loc la librăria-cafenea Humanitas aflată în sediul Bibliotecii Județene, iar alături de autor vor fi prezenți Miron Beteg și Dan-Liviu Boeriu.
11:50
Zona Calea Borșului continuă să atragă investiții importante: CTP, cel mai mare dezvoltator listat de spații industriale și logistice din Europa, construiește o nouă clădire de 10.800 mp în CTPark Oradea North, pe Calea Borșului. După finalizarea acestei clădiri, cele trei parcuri industriale deținute de CTP în Oradea vor cumula peste 100.000 mp de spații industriale și logistice moderne, consolidând orașul ca un punct de referință pentru afacerile din vestul țării.
11:20
Termoficare fără recirculare: Orădenii conectați la sistemul centralizat au de așteptat până când la robinet ajunge apă caldă # Bihoreanul
După răcirea vremii, orădenii au început să reclame că dimineața așteaptă și 15 minute să vină apa caldă. Vechi din anii '70, conductele de recirculare nu mai fac față solicitărilor consumatorilor din centrul orașului ori de la capete de rețele, care au de ales între a face dușuri reci sau a plăti în plus la factură
10:50
Băsescu, despre premierul Ilie Bolojan: „Nu îl va da nimeni jos. Nimeni nu vrea să îi ia locul” # Bihoreanul
Fostul președinte Traian Băsescu susține că premierul Ilie Bolojan nu riscă să fie schimbat prin moțiune de cenzură, întrucât niciun partid nu ar fi dispus să preia conducerea Executivului în plină criză economică. Într-o intervenție la România TV, Băsescu i-a cerut premierului să nu demisioneze, avertizând că o astfel de decizie ar agrava atât situația politică, cât și pe cea financiară a țării.
10:20
Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare de tip cod galben pentru intensificări ale vântului, valabilă și în județul Bihor, urmată de o informare meteorologică care anunță ploi importante cantitativ, ninsori la munte și răcire accentuată a vremii.
10:00
O nouă săptămână aduce în Oradea o agendă bogată. Teatrul Regina Maria prezintă premiera „Oglinda spartă”, iar Filarmonica propune un concert vocal-simfonic. Joi are loc proiecția filmului „Cravata galbenă” cu John Malkovich și o dublă lansare de carte, la MȚC. În weekend, publicul poate vedea baletul „Spărgătorul de nuci” la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar și concertul Il Volo la Oradea Arena. Muzeele și galeriile orașului completează programul cu o serie amplă de expoziții.
09:00
Comuna Ioan Șora: Primarul din Pomezeu nu vrea să boteze o sală de nunți cu numele fostului edil # Bihoreanul
Urmașii politici ai fostului primar PNL din Pomezeu, Ioan Șora, decedat în urmă cu două luni, la un an după ce a ratat câștigarea celui de-al 6-lea mandat, îl somează pe actualul edil-șef Viorel Ciuhandu (PSD) să boteze o sală de evenimente din satul Câmpani cu numele predecesorului, ceea ce acesta nu are de gând să facă, cu atât mai mult cu cât în timpul mandatelor trecute sala de nunți era practic pe minus, abia de un an fiind adusă pe profit.
