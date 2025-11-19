Daniel Băluţă a anunţat cele trei proiecte majore pentru Bucureşti

06:10

Compania Națională de Investiții S.A. se ocupă de implementarea proiectelor publice de infrastructură - școli, spitale, grădinițe, reabilitarea unor monumente istorice. Compania a cumpărat în prima parte a anului produse cosmetice, de îngrijire a pielii, cozonaci, vin spumant, vin de masă, băuturi spirtoase și multe produse de cofetărie și patiserie. Cotidianul a întrebat la ce folosesc toate acestea, dar conducerea a transmis că nu are de ce să explice situația.