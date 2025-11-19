De ce nu-și găsesc tinerii de muncă

08:50

Pentru a obține o mărire în 2026, pornește cu o analiză financiară clară și pregătește un dosar profesional cu rezultate concrete. Cere un procent realist, justificat, și răspunde calm la întrebările managerului. Dacă primești un „nu”, negociază beneficii alternative sau stabilește obiective pentru o reevaluare ulterioară. The post Mărire de salariu în 2026. Cum să ceri mai mulți bani fără să-ți deranjezi șeful appeared first on Cotidianul RO.