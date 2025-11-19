Cine sunt cei mai avizi cititori ai lumii şi cum stă România în clasament: Câte cărţi citeşte, în medie, un român în fiecare an?
Ziarul Financiar, 19 noiembrie 2025 17:45
Un român a citit anul trecut, în medie, circa şase cărţi, alocând acestei activităţi un total de 147 de ore. Datele plasează piaţa locală pe locul al 24-lea în lume, conform unei statistici realizate de Voronoiapp.com, care citează World Population Review.
Studiul Jocurile video în România: 68% dintre utilizatorii de internet din România, echivalentul a circa 7,9 mil. persoane, se joacă cel puţin o dată pe lună. Cătălin Butnariu, RGDA: Vedem jucători tot mai implicaţi, care explorează jocurile ca formă de expresie, socializare şi chiar dezvoltare personală # Ziarul Financiar
De la 30.000 la 3 milioane de pasageri. Cum a reuşit aeroportul din Cluj, al doilea cel mai mare din ţară, să îşi crească traficul aerian de 100 de ori în aproape trei decenii? # Ziarul Financiar
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca este al doilea cel mai mare terminal din ţară, având cel mai mare trafic aerian, după Otopeni. Aeroportul deserveşte circa 4 milioane de persoane, aflate la o distanţă de 200 de kilometri de aeroport, cu toate că există şi alte aeroporturi în judeţele vecine, Clujul dispune de cele mai multe curse, fiind astfel principalul aeroport din Transilvania.
Ziarul Financiar a căutat ca, dincolo de calendarul de business al celor 27 de ani realizat de editorii ZF, să vadă şi cum se raportează astăzi, la final de 2025, mediul de business la o perioadă care a adus creştere şi dezvoltare pentru economie
„Ce vrei să devii când o să creşti?” Cum arată reconversia profesională la 25-30 de ani şi cum ajung să lucreze în IT sau recrutare tineri care au terminat Horticultură sau Filozofie? # Ziarul Financiar
„Ce vrei să devii când o să creşti?“ e o întrebare pe care cu toţii am primit-o când eram mici şi pentru care cei mai mulţi dintre noi am avut răspunsuri diverse, de la medic sau profesor până la vânzător, şofer, cântăreţ sau poliţist.
ZF Live. Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef, Libra Internet Bank: Rata creditelor neperformante este relativ stabilă, nu sunt variaţii majore, nu vedem o deteriorare semnificativă. Dar, depinde de cât de solidă este situaţia financiară a fiecărui client # Ziarul Financiar
Rata creditelor neperformante (NPL - n. red.) este „relativ stabilă, nu sunt variaţii majore, nu vedem o deteriorare semnificativă, dar depinde foarte mult de cât de solidă este situaţia financiară a fiecărui client“, a spus Lucian Anghel, vicepreşedinte şi economist-şef al Libra Internet Bank, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Coaliţia de guvernare s-a pus de acord cu privire la pensiile magistraţilor: 70% din salariul net, cu o perioadă de tranziţie majorată la 15 ani. Claudiu Sandu, vicepreşedinte CSM: Magistraţii nu pot accepta forma în care Guvernul intenţionează să modifice pensiile. Noi am spus 65% din brut # Ziarul Financiar
Raportul Atomico State of European Tech 2025. Investiţiile în startup-urile europene au trecut de cel mai dificil an şi vor creşte din nou la 44 mld. dolari anul acesta, dar capitalul de creştere rămâne „călcâiul lui Ahile”. Diferenţe uriaşe faţă de piaţa americană # Ziarul Financiar
După câţiva ani turbulenţi, marcaţi de dobânzi ridicate şi o retragere a investitorilor, ecosistemul de startup-uri din Europa dă semne clare de revenire. Conform ediţiei din 2025 a raportului „State of European Tech”, realizat de compania de venture capital Atomico, nivelul investiţiilor este din nou în creştere, chiar dacă rămâne sub vârfurile istorice atinse în 2021. Datele actuale indică faptul că investiţiile în startup-uri tech sunt pe cale să atingă aproximativ 44 de miliarde de dolari în 2025, sugerând că anul 2024 a reprezentat punctul minim al ciclului de finanţare în Europa.
Avertismentul analiştilor: Urmează o furtuna perfectă, dar guvernele lumii şi investitorii continuă să privească de pe margine, fără să vină cu măsuri reale de protecţie. Industria care ar putea declanşa degringolada financiară şi ar putea aduce o recesiune diferită de tot ce s-a văzut până azi # Ziarul Financiar
Noaptea leului greu: Ziarul Financiar a marcat la Gala ZF 2025 20 de ani de la Noaptea Leului Greu, atunci când s-au tăiat 4 zerouri de la moneda naţională. De atunci încoace, economia a crescut de 5 ori, salariul mediu a crescut de 5 ori, inflaţia a fost de 100%, iar cursul a crescut cu numai 40%. VIDEO # Ziarul Financiar
ZF IT Generation. Alina Georgescu, Catalyst Romania: Ultimele şase luni au reprezentat un record de deal flow pentru noi. Vom investi foarte mult anul viitor # Ziarul Financiar
Fondul de investiţii Catalyst Romania traversează una dintre cele mai efervescente perioade din activitatea sa, înregistrând un volum record de oportunităţi de investiţie (deal flow) în a doua jumătate a anului. Această dinamică pregăteşte terenul pentru un an 2026 intens, în care Catalyst Romania intenţionează să fie extrem de activ, aflându-se în ultimul an al perioadei de investiţii pentru cel de-al doilea fond al său, în valoare totală de 50 milioane de euro. Până în prezent, Catalyst Romania a realizat 11 investiţii din cel de-al doilea fond al său, printre acestea numărându-se Code of Talent, evoMAG, ESX, Adapta Robotics, .lumen, Footprints AI şi Carfix.
Cazul controversat „Epstein”, unde Trump este implicat, urmează să fie elucidat. Congresul american a votat într-o majoritate copleşitoare ca Departamentul de Justiţie să publice dosarele legate de condamnatul Jeffrey Epstein. În urmă cu câteva zile, Trump a îndemnat republicanii să voteze pentru dezvăluirea documentelor # Ziarul Financiar
Enrico Letta, fost premier al Italiei, la Gala ZF 2025: De ce Europa rămâne în urmă? Pentru că este o piaţă fragmentată, unde fiecare ţară încearcă să-şi pună propriile reguli ca să se apere, ceea ce este o greşeală. Nu aşa putem să facem faţă competiţiei venite din partea SUA şi China # Ziarul Financiar
Google a lansat Gemini 3, cel mai avansat model AI al său de până acum. Compania promite "agenţi" autonomi care pot planifica pe termen lung şi interfeţe care se generează singure # Ziarul Financiar
Publicaţia americană The Verge notează că Gemini 3 reprezintă o oportunitate pentru Google de a "sări în faţa OpenAI", profitând de contextul creat de lansarea considerată "dificilă" a modelului GPT-5. Jurnaliştii subliniază promisiunea Google de a oferi un model "mai puţin predispus la linguşire goală", o problemă cu care s-au confruntat modelele concurente. "Pentru prima dată, Google oferă tuturor acces la noul său model flagship în prima zi", scrie publicaţia, remarcând tranziţia de la paradigma răspunsurilor text la o vizualizare completă a informaţiei.
Mihai Tecău, CEO al Omniasig: Industria asigurărilor s-a confruntat cu provocări precum instabilitatea economică, falimente sonore, schimbări legislative frecvente şi volatilitatea preţurilor. Sperăm ca reformele iniţiate de actualul guvern să stabilizeze situaţia macroeconomică # Ziarul Financiar
Industria asigurărilor s-a confruntat în ultimii ani cu provocări precum instabilitatea economică, falimente sonore, schimbări legislative frecvente şi volatilitate a preţurilor, iar pentru a avea parte de o creştere sustenabilă anul viitor, speranţa este ca reformele iniţiate de actualul guvern să stabilizeze situaţia macroeconomică, spune Mihai Tecău, CEO al Omniasig.
România, la mijlocului clasamentului creşterii economice din UE. Comisia Europeană arată date bune. Europa îşi revine rapid, România stă mai bine decât se anticipa # Ziarul Financiar
Economia României a crescut, pe date ajustate, cu 1,4% în trimestrul al treilea faţă de trimestrul al treilea din 2024, spune Eurostat, oficiul de de statistică al Uniunii Europene. Nu sunt cifre mari, dar este peste ce anticipau analiştii economiei. Potrivit datelor INS – oficiul de statistică al României – pe primele trei trimestre economia a avansat cu 0,8%. Analiştii economici nu-i dădeau o şansă mai mare de zero la sută. Nu e o creştere mare, dar nu este nici un eşec.
Agrosen din Târgu-Mureş, activ în comerţul cu seminţe de peste 20 de ani, a ajuns la zece magazine proprii şi acoperă direct 18 judeţe din ţară: „Avem exclusivitate pentru sămânţa de cartof în România, un avantaj competitiv” # Ziarul Financiar
Povestea companiei Agrosen din Târgu-Mureş a început în 28 noiembrie 2001, când Septimiu Gabriel Natea, cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniul agricol, a hotărât să comercializeze seminţe de legume, cereale, plante aromatice, flori şi precum şi pesticide, îngrăşăminte chimice şi aparate de stropit grădinarilor şi fermierilor mai mici şi mai mari.
Bursă. Lucian Isac, Estinvest: Bursa din România s-a decuplat oarecum de pieţele externe, în primul rând pe fondul banilor mulţi care vin către noi, atât investitori instituţionali români, cât şi străini. Viitorul fluxurilor de capital depinde de stabilitatea politică # Ziarul Financiar
Bursa de la Bucureşti a urmat în 2025 o evoluţie proprie faţă de pieţele externe, remarcă Lucian Isac, CEO al casei de brokeraj Estinvest. Investitorii instituţionali, locali şi străini, şi-au concentrat atenţia asupra câtorva emitenţi importanţi, indicând fluxuri selective de capital. Însă, pentru ca banii să continue să vină în piaţă este nevoie de predictibilitate la nivel politic.
NN Pensii, cu 61 mld. lei în administrare, estimează pentru 2026 un an al provocărilor economice, dar şi al oportunităţilor de investiţii. Ce spune Gerke Witteveen, CEO # Ziarul Financiar
NN Pensii, cel mai mare administrator de fonduri de pensii private din România, cu active de aproximativ 61 de miliarde de lei în administrare, vede 2026 ca pe un an al echilibristicii între provocări economice şi nevoia de investiţii pe termen lung. Răspunsurile au fost transmise cu ocazia suplimentului aniversar ZF 27 de ani.
Cristian Hostiuc, director editorial Ziarul Financiar: Dacă voi, comunitatea de business din România, nu investiţi din nou, România nu are cum să crească, iar semnele de întrebare privind viitorul vor deveni certitudini # Ziarul Financiar
Domnule preşedinte al Senatului, domnilor miniştri, doamnelor şi domnilor, cititori ai Ziarului Financiar, bună seara!
Ziarul Financiar a premiat cele mai valoroase zece companii din România în cadrul Galei ZF 27 de ani, cel mai important eveniment de business al anului. Cele mai valoroase 100 de companii din România au fost evaluate în fiecare an din ultimii patru la peste 100 de miliarde de euro, reuşind în 2024 să ajungă la un nivel record, de 126,6 mld. euro.
Dan Şucu, preşedintele Concordia, cea mai importantă organizaţie patronală de business: Avem nevoie să fim împreună, să ne apărăm interesele. Vocea noastră trebuie să fie ascultată, să putem introduce noi pe agenda publică subiectele de discuţie pentru tot ce înseamnă partea economică # Ziarul Financiar
Ca reprezentant al Concordia, mi-a plăcut întotdeauna să afirm un lucru excepţional – în ultimii 20 de ani, România a fost cel mai frumos subiect de succes al Europei, cu o creştere de cinci ori a PIB-ului, ceva ce nu a mai existat nicăieri în Europa. Am reuşit lucruri care acum 20 de ani nici nu ne puteau trece prin minte: să depăşim PIB per locuitor al Ungariei, al Greciei. Cine a făcut asta? Comunitatea de afaceri, 4 milioane de oameni care lucrează în firmele private din România, încă 3 milioane de români care lucrează în afara ţării. Ei au făcut aceste lucruri, un miracol economic. Putem uita lucrul acesta? Ne aşteptăm totuşi ca cineva să remarce lucrul acesta, să aibă o minimă mulţumire, cineva în afară de Ziarul Financiar, pentru că în ZF mulţumirile se văd şi sunt pe prima pagină de fiecare dată.
