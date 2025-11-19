„Ce vrei să devii când o să creşti?” Cum arată reconversia profesională la 25-30 de ani şi cum ajung să lucreze în IT sau recrutare tineri care au terminat Horticultură sau Filozofie?

06:30

Ca reprezentant al Concordia, mi-a plăcut întotdeauna să afirm un lucru excepţional – în ultimii 20 de ani, România a fost cel mai frumos subiect de succes al Europei, cu o creştere de cinci ori a PIB-ului, ceva ce nu a mai existat nicăieri în Europa. Am reuşit lucruri care acum 20 de ani nici nu ne puteau trece prin minte: să depăşim PIB per locuitor al Ungariei, al Greciei. Cine a făcut asta? Comunitatea de afaceri, 4 milioane de oameni care lucrează în firmele private din România, încă 3 milioane de români care lucrează în afara ţării. Ei au făcut aceste lucruri, un miracol economic. Putem uita lucrul acesta? Ne aşteptăm totuşi ca cineva să remarce lucrul acesta, să aibă o minimă mulţumire, cineva în afară de Ziarul Financiar, pentru că în ZF mulţumirile se văd şi sunt pe prima pagină de fiecare dată.