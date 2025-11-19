Peter Szijjarto acuză un „mainstream liberal extremist” în politica europeană și cere sprijin pentru creștinii persecutați
Digi24.ro, 19 noiembrie 2025 18:00
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat miercuri că politica europeană este dominată de un „mainstream liberal extremist” care promovează o „teroare a opiniei” și marginalizează vocile critice. Vorbind la Budapesta, la evenimentul care a marcat „Miercurea Roșie”, dedicat solidarității cu creștinii persecutați, el a cerut sprijin internațional pentru comunitățile creștine aflate sub presiune și a avertizat asupra intensificării atacurilor la adresa credinței.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
18:20
Departamentul de Stat al SUA dezminte că Steve Witkoff va participa la discuțiile Zelenski-Erdogan din Turcia # Digi24.ro
Emisarul special al preşedintelui SUA pentru Rusia şi Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, nu va merge în Turcia, a declarat miercuri un oficial american, în contextul în care Volodimir Zelenski se află la Ankara pentru a încerca „să relanseze” negocierile de pace, relatează AFP, potrivit Agerpres.
18:20
Sorin Grindeanu, despre tăierile din administrație: „Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile” # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, atât timp cât PSD este la guvernare, salariile vor crește, nu vor scădea. „Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva”, a spus Grindeanu.
Acum 30 minute
18:00
Peter Szijjarto acuză un „mainstream liberal extremist” în politica europeană și cere sprijin pentru creștinii persecutați # Digi24.ro
Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat miercuri că politica europeană este dominată de un „mainstream liberal extremist” care promovează o „teroare a opiniei” și marginalizează vocile critice. Vorbind la Budapesta, la evenimentul care a marcat „Miercurea Roșie”, dedicat solidarității cu creștinii persecutați, el a cerut sprijin internațional pentru comunitățile creștine aflate sub presiune și a avertizat asupra intensificării atacurilor la adresa credinței.
Acum o oră
17:50
Senatul a respins controversatul proiect de lege care limitează dreptul la avort
17:50
Primul mesaj al ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, numit de Trump la București: România nu a fost niciodată mai importantă pentru noi # Digi24.ro
Noul ambasador numit de Donald Trump în România, Darryl Nirenberg, despre care liderul de la Casa Alba a spus că are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti a fost audiat astăzi în Senatul american. Diplomatul de peste Ocean a vorbit despre importanța relației româno-americane.
17:30
UE face un pas important spre „Schengenul militar”. Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei # Digi24.ro
Uniunea Europeană face pași decisivi către crearea unui „Schengen militar”, un sistem care va permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul statelor membre. Noul pachet prezentat de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă are ca obiectiv creșterea capacității Europei de a reacționa în situații de criză, în contextul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.
17:30
Cine este preotul român numit într-o funcție cheie la Vatican. Va colabora îndeaproape cu Papa Leon # Digi24.ro
În premieră, un român este numit într-o funcție cheie la Vatican. Papa Leon al XIV-lea l-a desemnat pe Monseniorul Mihaiță Blaj adjunct al ministrului de Externe al Sfântului Scaun. Potrivit Ambasadei României la Vatican, este cel mai înalt post diplomatic ocupat vreodată de un român la Vatican.
Acum 2 ore
17:10
Daniel David spune că nu vor scădea salariile profesorilor: „Educația a dat ce trebuia să dea pentru eficientizare financiară” # Digi24.ro
Mai mulți profesori s-au strâns astăzi în fața Ministerului Educației, de teamă că le vor fi tăiate veniturile. Câteva ore mai târziu, premierul Ilie Bolojan i-a liniștit: își vor păstra salariile, deoarece pe partea de educație măsurile de austeritate au fost deja luate. Acest lucru a fost confirmat la Digi24 și de ministrul Educației, Daniel David, care spune că educația nu este favorizată față de alte domenii, deoarece aici tăierile s-au făcut înainte de începerea anului școlar.
17:00
Noi controale în cazul fetiței moarte la stomatolog. Colegiul Medicilor reface traseul tragediei # Digi24.ro
Colegiul Medicilor a început controlul disciplinar după moartea fetiței de 2 ani într-un cabinet stomatologic din Capitală. Ancheta ar trebui să lămurească dacă starea de sănătate a fetiței permitea anestezia și dacă medicii nu s-au grăbit când au decis sedarea copilei. Procurorii așteaptă raportul medico-legal care va stabili cauza exactă a decesului, după ce raportul preliminar al autopsiei arăta că fetița suferea de mai multe boli.
17:00
Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul de eliberare din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, anunţă Administraţia Prezidenţială. Eliberarea din funcție intră în vigoare azi.
16:50
Luvru își întărește securitatea după jaful spectaculos din Galeria Apollo. Noi detalii despre cum au spart hoții vitrinele # Digi24.ro
Muzeul Luvru anunță măsuri urgente de modernizare a securității după jaful spectaculos din Galeria Apollo, unde hoții au furat bijuterii de 88 de milioane de euro în mai puțin de opt minute. Până anul viitor vor fi instalate 100 de noi camere video și bariere de protecție menite să împiedice orice tentativă de intrare neautorizată.
16:40
Marea Britanie amenință că va distruge navele ruse care îndreaptă laserele către piloții trimiși să supravegheze zona # Digi24.ro
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că sunt pregătite „opţiuni militare”, în cazul în care nava spion rusă „Yantar” ar deveni o ameninţare, după ce vasul respectiv a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, relatează Reuters.
16:30
Nicușor Dan a decorat un general american. Pentru ce a primit Matthew J. Van Wagenen Ordinul „Virtutea Militară” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe generalul-maior Matthew J. Van Wagenen cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler, anunță Administraţia Prezidenţială. Decorația a fost oferită în semn de apreciere a carierei sale militare, marcată de exercitarea unor funcţii de comandă şi de stat major la cel mai înalt nivel în cadrul forţelor armate americane şi NATO.
Acum 4 ore
16:20
Slovacia se opune opririi gazelor rusești și amenință că ar putea da în judecată Uniunea Europeană # Digi24.ro
Slovacia analizează o posibilă acţiune în instanță împotriva UE pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti începând cu 2028. Premierul Robert Fico susține că măsura ar afecta economia țării și că UE nu și-a respectat angajamentele față de Bratislava, transmite Reuters.
16:20
Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe și ucide 25 de persoane în Ucraina. Alte peste 70 sunt rănite # Digi24.ro
Armata rusă a lansat un nou atac furibund asupra Ucrainei în noaptea trecută. Țintele rachetelor lui Putin au fost, iarăși, blocurile civile. Scopul, același. Terorizarea ucrainenilor. În urma atacurilor, mai mulți civili au fost uciși în Harkov și alte orașe controlate de Kiev. Tragedia cea mai mare a avut loc în Ternopîl, unde în urma bombardamentelor, un bloc a fost pur și simplu pulverizat.
16:00
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi făcută în două etape (surse) # Digi24.ro
Statul român nu va mai prelua rafinăria Lukoil-Petrotel, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit unor surse Digi24. Motivul principal este lipsa unui „cash flow” imediat de aproximativ 200 de milioane de euro, sumă necesară pentru operaționalizarea rapidă a rafinăriei în cazul unei naționalizări temporare.
16:00
Vizită crucială. Ministrul turc de Externe ar urma să transmită Rusiei rezultatele discuțiilor cu Volodimir Zelenski (Bloomberg) # Digi24.ro
Ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, va transmite personal Moscovei rezultatul întâlnirii dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit surselor Bloomberg citate de European Pravda. Zelenski a anunțat că merge în Turcia pentru a se întâlni cu Erdogan și Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump.
16:00
Nicușor Dan a trimis la CCR legea Registrului Electronic de Boli Transmisibile. Președintele reclamă o „ingerință în viața privată” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că a sesizat CCR în privința legii de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Șeful statului reclamă „o ingerință disproporționată în viața privată”.
15:40
Surse: Statul nu va mai prelua rafinăria Lukoil. Procedura va fi împărțită în două etape, cu primele decizii până pe 21 noiembrie # Digi24.ro
Statul român nu va mai prelua rafinăria Lukoil-Petrotel, deși această variantă fusese analizată intens în ultimele săptămâni, potrivit unor surse Digi24. Motivul principal este lipsa unui „cash flow” imediat de aproximativ 200 de milioane de euro, sumă necesară pentru operaționalizarea rapidă a rafinăriei în cazul unei naționalizări temporare.
15:30
O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți” # Digi24.ro
O navă spion rusească a folosit lasere împotriva forțelor britanice desfășurate pentru a monitoriza nava după ce aceasta a intrat în apele teritoriale ale Regatului Unit, a declarat miercuri John Healey, secretarul apărării, relatează Politico.
15:30
Radu Marinescu, despre avizul CSM privind pensiile magistraților: „Legea este cunoscută”. Ce spune despre noua variantă a proiectului # Digi24.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri la Digi24 că Guvernul trebuie să respecte „toate demersurile de legalitate și de constituționalitate” pentru a finaliza reforma pensiilor speciale, subliniind că interesul național este ca România „să se încadreze în reperul de timp apreciat de Comisia Europeană”, astfel încât să nu piardă fonduri din PNRR. El a amintit că avizul CSM poate fi dat „până la 30 de zile, așa cum a stabilit Curtea Constituțională”, iar adoptarea legii până pe 28 noiembrie depinde de „mai mulți factori”.
15:30
Tăierile de venituri din ministere. Anunțul lui Bolojan: Trebuie să aibă în vedere, în 2026, o reducere de 10% din anvelopa salarială # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat unde vor fi făcute reducerile în administrația centrală. Ministerele și instituțiile publice trebuie să scadă cu până la 10% bugetul total de salarii, fie prin concedieri, fie prin micșorarea remunerațiilor.
15:20
Mărturia cutremurătoare a mamei gravidei moarte din Rahova: Mi-au spus să am răbdare, că o resuscitează. Au scos-o după 11 ore # Digi24.ro
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova povestește că a aflat abia după 11 ore că fiica ei nu mai trăiește, deși în tot acest timp i s-a spus să aibă răbdare și că echipele de intervenție încearcă să o resusciteze. Femeia acuză că intervenția a fost întârziată grav și că autoritățile i-au oferit informații contradictorii, în timp ce trupul fetei era încă sub dărâmături. Ea spune că modul în care a fost tratată de instituții a fost „o tortură” și susține că tragedia arată cât de nepregătit este sistemul pentru astfel de situații.
15:10
Bolojan, despre reforma pensiilor speciale: „Săptămâna viitoare vrem să declanșăm procedura de angajare a răspunderii”. Reacția CSM # Digi24.ro
Guvernul ar urma să declanșeze, săptămâna viitoare, procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului susține că a solicitat Consiliului Suprem al Magistraturii să dea avizul mai repede pentru a putea finaliza reforma până la termenul-limită, impus de Comisia Europeană: 28 noiembrie. CSM nu este însă de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. Nu este însă singura problemă: „Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență”, a comentat, în exclusivitate la Digi24, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.
15:00
Parlamentul a adoptat un proiect AUR care obligă echipele de club să aibă 40% jucători români într-un meci. „O inițiativă populistă” # Digi24.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă.
14:50
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova cere închisoare pe viață pentru vinovați # Digi24.ro
Răzvan, adolescentul de 17 ani rănit grav în explozia care a distrus blocul din Rahova și a ucis-o pe sora lui însărcinată în 7 luni, a fost examinat marți la INML, unde specialiştii încearcă să stabilească exact gravitatea leziunilor. Familia s-a constituit parte civilă şi solicită aproximativ un milion şi jumătate de euro despăgubiri, sumă ce ar putea creşte în funcţie de rezultatul expertizelor. Tânărul, care a suferit fracturi şi traumatisme multiple, a povestit pentru News.ro întreaga scenă a deflagraţiei şi cere ca cei consideraţi responsabili să ajungă la închisoare.
14:50
ANAF va furniza Declarația Unică precompletată începând cu veniturile din 2025. Cine trebuie să o depună # Digi24.ro
Începând cu veniturile realizate din 2025, ANAF va precompleta automat Declarația Unică (Formularul 212), astfel încât contribuabilii nu vor mai trebui să introducă manual toate informațiile despre veniturile lor. Documentul va fi disponibil în fiecare an până la 31 martie, iar oamenii vor avea timp să verifice datele și să depună declarația finală până la termenul limită, 25 mai. Măsura simplifică procesul de declarare pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, chirii, investiții sau drepturi de proprietate intelectuală.
14:50
Ministrul Dezvoltării: Reducerea de cheltuieli de personal cu 10% în administraţie se poate înfăptui prin mai multe modalităţi # Digi24.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat miercuri, la Miercurea-Ciuc, că pachetul privind reforma în administraţia locală şi centrală, aflat în lucru, prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal în administraţia publică centrală şi o variantă alternativă pentru administraţia publică locală, care înseamnă fie reducerea unor posturi ocupate şi vacante fie diminuarea cu 10% a cheltuielilor de personal.
14:40
Radu Miruță vine azi la Digi24 să discute despre industria de Apărare, în contextul eforturilor de sporire a înzestrării armatelor europene, în fața pericolului rusesc. Ministrul Economiei va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu, de la ora 21:00.
14:40
Avertismentul MApN: Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea, tehnica militară va tranzita zona # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă, miercuri, că militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea , iar parte a tehnicii va tranzita zona. „Aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate”, transmite ministerul, în încercarea de a linişti eventualele temeri ale populaţiei.
14:30
Sancțiunile americane „mușcă” din industria petrolieră rusă. O țară europeană, membră UE, tocmai a anunțat că va închide toate benzinăriile gigantului rus Lukoil.
14:30
Maia Sandu a decretat zi de doliu național în Republica Moldova în memoria eroului Ilie Ilașcu # Digi24.ro
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a decretat zi de doliu național în țara vecină pentru data de 20 noiembrie, când va fi înmormântat Ilie Ilașcu. Documentul a fost semnat astăzi.
Acum 6 ore
14:20
Vicepreședintele CSM, despre avizul pe proiectul privind pensiile magistraților: Pierderea banilor este o chestiune care nu e adevărată # Digi24.ro
Deși România are termen până vineri, 28 noiembrie, să îndeplinească jalonul din PNRR privind pensiile speciale, Guvernul nu a trimis până la acest moment spre avizare proiectul de lege. Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a spus miercuri, 19 noiembrie, la Digi24, că pierderea banilor din PNRR „este o chestiune care nu e adevărată”.
14:10
Reacție din Guvern după acuzațiile magistraților. Pîslaru: CSM s-a hazardat de multe ori în spațiul public. Ar trebui să le fie rușine # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru a reacționat, miercuri, în urma afirmațiilor vicepreședintelui CSM, Claudiu Sandu. În exclusivitate pentru Digi24, acesta din urmă a acuzat că „politicienii mint, nu pierdem niciun ban din PNRR, iar proiectul de reformă a pensiilor speciale nu are cum să primească avizul CSM în 8 zile”. În replică, Pîslaru atrage atenția că „CSM s-a hazardat de prea multe ori în ultima vreme în spațiul public pe subiecte asupra cărora nu are atribuții”.
14:10
Copiile după acte depuse în instanță, conformate cu originalul şi prin semnătură electronică. Proiectul merge la promulgare # Digi24.ro
Conformarea cu originalul a actelor prezentate în copie se va putea face şi prin semnătură electronică, fără ca părţile implicate în dosare civile să mai fie nevoite să meargă la instanţă şi să semneze olograf, pe fiecare pagină, „conform cu originalul”. Proiectul, iniţiat de deputaţii USR Oana Murariu şi Alexandru Dimitriu a fost adoptat miercuri de Camera Deputaţilor şi mai este nevoie doar de promulgarea actului normativ pentru ca măsura să intre în vigoare.
14:00
O femeie din sudul Germaniei şi-a trimis din greşeală propria pisică într-un colet, informează DPA.
14:00
Noul Mers la Trenurilor vine cu scumpiri: prețul biletelor crește cu aproape 10% din 14 decembrie # Digi24.ro
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv în 14 decembrie. „Conform legii, odată cu planul nou de mers (al trenurilor - n. r.) se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat, miercuri, directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.
14:00
Imagini de groază la Spitalul din Slatina, filmate de pacienți: saloane pline de gândaci și toalete insalubre. DSP face verificări # Digi24.ro
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Olt a descins la Spitalul din Slatina, după ce pacienții au filmat gândaci în saloane și condiții îngrozitoare în toalete. Reprezentanții unității medicale susțin că în luna noiembrie s-a efectuat dezinfecția în secția de Urologie, acolo unde au fost filmate imaginile.
14:00
George Simion pune egal între moartea conspiraționistei Flavia Groșan și cea a eroului Ilie Ilașcu # Digi24.ro
George Simion, președintele Alianței Pentru Unirea Românilor și fost candidat la alegerile prezidențiale, a distribuit un mesaj pe rețelele sociale prin care pune egal între moartea eroului român care a luptat pentru identitatea românească în Transnistria și care a fost torturat de către separatiști timp de nouă ani într-o închisoare din dreapta Nistrului și moartea medicului devenit vedetă în timpul pandemiei pentru răspândirea teoriilor conspirației, Flavia Groșan.
13:50
DOCUMENT | Proiectul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri, mai puțini polițiști locali și noi reguli pentru păcănele # Digi24.ro
Guvernul are gata proiectul care schimbă fața administrației locale. Potrivit draftului obținut de Digi24, vor fi mai puțini angajați în primării și prefecturi, mai puțini polițiști locali și reguli mai stricte pentru plata taxelor locale. În plus, edilii pot să decidă singuri dacă acceptă sau nu jocuri de noroc în localități. Sunt schimbări și în privința instituțiilor centrale, însă Coaliția încă negociază varianta finală.
13:40
Burnete, despre un cost mai mic la energie: Investiţii în reţele, stocare, regenerabile, nuclear şi hidro. Politicul, scos din companii # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale Radu Burnete afirmă că pentru scăderea cât mai rapidă a costului energiei trebuie ca în următorul deceniu România să investească în reţele de distribuţie, capacităţi de stocare, în producţia de energie regenerabilă, nucleară şi prin hidrocentrale. Burnete mai spune că până atunci, gazul din Marea Neagră „a venit ca un colac de salvare”.
13:40
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Bruxelles privind victimele violenței domestice. „Protecţie pentru femeile din Europa” # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a transmis o scrisoare deschisă către comisarul european pentru Democraţie, Justiţie, Stat de drept şi Protecţia consumatorilor, Michael McGrath, şi către comisarul pentru Pregătire, Gestionarea situaţiilor de criză şi Egalitate, Hajda Lahbib, în care cere măsuri mai ferme pentru prevenirea şi combaterea abuzurilor împotriva femeilor. Firea propune extinderea protecţiei pentru victime, incriminarea feminicidului şi sancţiuni mai dure pentru agresori. Ea afirmă că responsabilitatea combaterii violenţei fizice, sexuale, psihologice şi economice asupra femeilor este una comună. Scrisoarea este semnată de mai multe persoane publice.
13:30
Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina # Digi24.ro
Kremlinul a minimizat, miercuri, un raport al publicației americane Axios care susținea că Statele Unite ar lucra, în secret, la un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, precizând că nu există detalii noi de anunțat de la summitul din august dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, relatează Reuters.
13:30
Barometrul de Consum Cultural 2024. Doi români din cinci au mers măcar o dată la film anul trecut. Teatru: unul din patru # Digi24.ro
La nivelul anului 2024, analizele arată că 67% dintre respondenţi şi nici copiii lor nu au participat vreodată la activităţi de educaţie culturală, în pofida unui nivel ridicat de conştientizare a importanţei acestor practici, relevă datele Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) care va lansa, în 26 noiembrie, Barometrul de Consum Cultural.
13:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 noiembrie
13:10
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer # Digi24.ro
Medicul conspiraționist cunoscut în mediul online pentru pozițiile anti-vaccin și răspândirea teoriilor conspirațiilor privind epidemia de COVID-19 era internat de la mijlocul lunii octombrie.
13:10
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: „Piața de capital este esențială pentru viitorul economiei românești” # Digi24.ro
România are una dintre cele mai rapide dinamici ale pieței de capital din regiune, în timp ce Europa rămâne blocată în fragmentare financiară. Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, a explicat de ce dezvoltarea bursei este esențială pentru viitorul economiei românești și avertizează că ritmul transformării va decide dacă România își valorifică sau nu potențialul.
13:10
Strat nou de 15 centimetri de zăpadă pe Platoul Bucegi, depus peste cel deja existent. Salvamont: Turiștii să fie echipați de iarnă # Digi24.ro
Salvamontiştii din Prahova avertizează că în zona montană înaltă este strat zonsistent de zăpadă şi îi sfătuiesc pe turişti să urce echipaţi coresponzător. Totodată, prima ninsoare semnificativă din acest sezon a fost înregistrată în cursul nopții de marți spre miercuri în municipiul Miercurea-Ciuc și în stațiunea Harghita-Băi, unde stratul de zăpadă a ajuns și la zece centimetri. Ninsori au fost semnalate în tot județul, iar drumarii au acționat pentru curățarea soselelor.
13:00
Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat # Digi24.ro
Scene demne de filmele de acțiune au fost filmate pe străzile din Casalnuovo di Napoli, din sudul Italiei. O grupare de hoți a furat un bancomat pe care l-au tras cu mașina pe șosea.
13:00
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,5% în octombrie, de la un nivel de 2,6% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,4%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.