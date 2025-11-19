DOCUMENT | Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților a fost publicat. Ce prevede actul

15:10

Guvernul ar urma să declanșeze, săptămâna viitoare, procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului susține că a solicitat Consiliului Suprem al Magistraturii să dea avizul mai repede pentru a putea finaliza reforma până la termenul-limită, impus de Comisia Europeană: 28 noiembrie. CSM nu este însă de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani. Nu este însă singura problemă: „Guvernul trimite joi, 20 noiembrie, un proiect și are pretenția să-l avizăm de urgență”, a comentat, în exclusivitate la Digi24, Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM.